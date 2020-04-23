Очікуємо транш МВФ в сумі $2 млрд у другому кварталі, - глава НБУ Смолій
Глава НБУ прогнозує, що Україна може в другому кварталі 2020 року одержати транш від МВФ в розмірі 2 млрд доларів США.
Про це він повідомив на брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна впритул наблизилася до схвалення Радою директорів МВФ нової програми співпраці. Наш оновлений прогноз передбачає отримання першого траншу фінансування на суму близько 2 млрд дол. США вже в другому кварталі", - сказав Смолій.
За його словами, це дозволить покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету і допоможе впевнено пройти період пікової боргового навантаження. А також фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів дозволить підтримувати міжнародні резерви України на рівні $ 27-29 млрд протягом цього і наступного років.
Будь ласка, зачекайте...
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"Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале"
Он , пару дней назад - суркисам 250 лямов зелени, которые они с Беней из привата свистнули, простил и из бюджета решил ещё столько же им доплатить, якобы как пострадавшим ...
Деньги мвф - зелёная банда клоунов, парикмахеров и фотографов будет остервенело рвать, похлеще , чем баба жуля в 7-10 годах на «рефинансе» своих офшорок и офшоров своих соратников по бизнесу и партии
Дефолт.
Оказывается не так все плохо.
Наркоманам, алканам и ворам взаймы не дают. И просто так тоже не дают
Я б не то что бы не выделял бы транш - а потребовал бы досрочно вернуть и погасить ранее взятый долг