Очікуємо транш МВФ в сумі $2 млрд у другому кварталі, - глава НБУ Смолій

Глава НБУ прогнозує, що Україна може в другому кварталі 2020 року одержати транш від МВФ в розмірі 2 млрд доларів США.

Про це він повідомив на брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна впритул наблизилася до схвалення Радою директорів МВФ нової програми співпраці. Наш оновлений прогноз передбачає отримання першого траншу фінансування на суму близько 2 млрд дол. США вже в другому кварталі", - сказав Смолій.

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За його словами, це дозволить покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету і допоможе впевнено пройти період пікової боргового навантаження. А також фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів дозволить підтримувати міжнародні резерви України на рівні $ 27-29 млрд протягом цього і наступного років.