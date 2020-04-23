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Новини
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Очікуємо транш МВФ в сумі $2 млрд у другому кварталі, - глава НБУ Смолій

Очікуємо транш МВФ в сумі $2 млрд у другому кварталі, - глава НБУ Смолій

Глава НБУ прогнозує, що Україна може в другому кварталі 2020 року одержати транш від МВФ в розмірі 2 млрд доларів США.

Про це він повідомив на брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна впритул наблизилася до схвалення Радою директорів МВФ нової програми співпраці. Наш оновлений прогноз передбачає отримання першого траншу фінансування на суму близько 2 млрд дол. США вже в другому кварталі", - сказав Смолій.

Також дивіться: "Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі. ВIДЕО

За його словами, це дозволить покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету і допоможе впевнено пройти період пікової боргового навантаження. А також фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів дозволить підтримувати міжнародні резерви України на рівні $ 27-29 млрд протягом цього і наступного років.

Автор: 

МВФ (3077) НБУ (10454) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+10
Картина Смолия
"Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале"
Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 5092
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23.04.2020 15:33 Відповісти
+8
Уже треть второго квартала оканчивается. Вы лучше Квартал 95 ждте.
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23.04.2020 15:29 Відповісти
+6
Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 5127
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23.04.2020 15:38 Відповісти
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Уже треть второго квартала оканчивается. Вы лучше Квартал 95 ждте.
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23.04.2020 15:29 Відповісти
Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 5127
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23.04.2020 15:38 Відповісти
влажние мечти
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23.04.2020 15:48 Відповісти
давайте быстрей, а то уже бетономешалка заржавела и мерена с автосалона надо брать.
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23.04.2020 15:30 Відповісти
уточните год поступления
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23.04.2020 15:31 Відповісти
Прям как проститутки , у всех сосут , правда зебилушки
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23.04.2020 15:32 Відповісти
Картина Смолия
"Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале"
Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 5092
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23.04.2020 15:33 Відповісти
да эту же картинку постили при порошенко - порохоботы вы действительно обезьяны облезлые
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23.04.2020 15:45 Відповісти
"Свято место пусто не бывает" (с)
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23.04.2020 15:48 Відповісти
Бубочка обещал 10, потом 8, а пока дошло до Нацбанка, оказалось 2. Напоминает самолет из Китая с 10 млн. тестов, из которых до Киева долетели только 250 тыс.
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23.04.2020 15:34 Відповісти
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23.04.2020 15:50 Відповісти
баба ванга..
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23.04.2020 15:35 Відповісти
Да ви спочатку закони прийміть, а потім чекайте на гроші...
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23.04.2020 15:37 Відповісти
Зе каже,що просить у всіх грошей.США, ОАЕ,Німеччина, Канада і Азербайджан говорять допоможемо,але спочатку МВФ.Каже це питання довіри до України. Ні дружок,це коли ти одною попою до Бєні,а іншою до МВФ, то тоді тобі ніхто не вірить.У України останні 5 років з довірою було все ок
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23.04.2020 15:40 Відповісти
У калаподмойского, у рената - отчего ж не просит???
Он , пару дней назад - суркисам 250 лямов зелени, которые они с Беней из привата свистнули, простил и из бюджета решил ещё столько же им доплатить, якобы как пострадавшим ...
Деньги мвф - зелёная банда клоунов, парикмахеров и фотографов будет остервенело рвать, похлеще , чем баба жуля в 7-10 годах на «рефинансе» своих офшорок и офшоров своих соратников по бизнесу и партии
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23.04.2020 19:59 Відповісти
Обіцяного три роки чекають😄🐸
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23.04.2020 15:42 Відповісти
Спочатку закони-потім грошики.
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23.04.2020 15:46 Відповісти
Что вы, суки, делаете, чтобы получить помощь от цивилизованного мира? Что вы, СУКИ, РЕАЛЬНО ДЕЛАЕТЕ? Хватит сидеть и ожидать, когда вас накормят траншами! Почему закон о земле так и не принят? Запад мешает? Почему закон о банках до сих пор подвешен и судьба его неизвестна? Может быть, вам, блjaдям, хватит сидеть и ждать?!
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23.04.2020 15:52 Відповісти
В ожидании транша МВФ... Ни в чем другом за год работы они не замечены. Идиоты во власти
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23.04.2020 15:58 Відповісти
Это уже по взрослому.а то дефолт.

Дефолт.

Оказывается не так все плохо.
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23.04.2020 16:28 Відповісти
А на якій підставі транш? МВФ вимагає закони проти Коломойського і віддати землю. Наскільки я розумію, оба закони проголосовані але заблоковані шоб не виконувалися. Думаю що МВФ дасть транш після того як стане можна буде реально купити-продати землю. Інакше аони лохи і Україна їх зробить
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23.04.2020 17:18 Відповісти
Очнитесь, дятлы: зЭчмо с каломоем меньше чем за год бюджет страны а -300 лярдов грн. ввергли. А 2 лярда $ (по курсу выйдет около 55 лярдов грн.) - это обрубку зильоному с его пропутенской бабой беней- на один зуб. За месяц освоят
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23.04.2020 19:55 Відповісти
Есть в мире правило и есть сложившаяся практика :
Наркоманам, алканам и ворам взаймы не дают. И просто так тоже не дают
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23.04.2020 20:01 Відповісти
А тут за клоуном-наркоманом прячется пей вицы ворюга...
Я б не то что бы не выделял бы транш - а потребовал бы досрочно вернуть и погасить ранее взятый долг
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23.04.2020 20:03 Відповісти
 
 