Травневі свята - це черговий виклик і навіть більший, ніж Великдень, - Криклій про епідемію коронавірусу
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відновлення роботи громадського транспорту та шляхів сполучення між містами і областями можливо лише після травневих свят.
Про це він сказав ефірі програми "Сніданок на 1 + 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Точно буде якісь відновлення (роботи громадського транспорту, – ред.) тільки після травневих свят, тому що травневі свята – це черговий виклик і, можливо навіть більший, ніж Великдень, тому що більше вихідних днів. У нас карантин продовжено до 11 травня, але щось відновлювати можна, починаючи з 12 травня або принаймні про це говорити чи планувати", - зазначив міністр.
За словами Криклія, спочатку буде відновлюватись мобільність у містах та між містами: передовсім йдеться про міський громадський транспорт і про міжміське сполучення та в подальшому – про міжобласне.
"Почнемо з того, щоб відновлювати мобільність між містами. Передовсім йдеться про міжміський громадський транспорт, в подальшому міжобласний транспорт. Ми усвідомлюємо, що реальність змінюється, і необхідно буде дотримуватися тотального маскового режиму", - сказав Криклій.
За його словами, коли транспорт запустять, буде працювати така схема: в автобусах і маршрутках повинні бути пасажири тільки на місцях для сидіння, а якщо заходить більше людей - водій несе за це відповідальність і може отримати штраф.
"Щодо приміських електричок. Там ми можемо змінити логістику, щоб контролери перевіряли наявність маски. Відтепер маска плюс квиток надаватимуть право на проїзд", - заявив міністр.
На його думку, масковий режим в транспорті буде збережений як мінімум до кінця року.
11 березня Кабінет міністрів ввів загальнонаціональний карантин, який був продовжений до 24 квітня, потім - ще до 11 травня.
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ПРОКИНЬТЕСЯ ,БАРАНИ!!!! ВАС ДУРЯТЬ!!!
Нужно помимо масок обязать граждан носить и колокольчики в носу . Полицейские смогут по мелодичному позвякиванию определять местоположение нарушителей .
А кто подсак не надел - того на опыты .
Идея не нова , конечно , поэтому о вознаграждении речи не идёт .
Не руки им же жать ...
В поездах контролировать намного проще пассажиров (один-два человека в купе, например), чем в забитом троллейбусе или метро.
чим ширяєтесь?
1. снизилась социальная нагрузка на субсидирование жилфонда;
2. улучшился баланс Пенсионного Фонда;
3. заработала медицинская сфера (пусть и самая примитивная, но все же);
4. реализованы запасы залежавшейся гречки и туалетной бумаги;
5. отремонтированы опустевшие дороги;
6. Аваков получил новые стимулы для графоманства в соцсетях;
7. народу стало легче смотреть на заседания политиков - опостылившие хари скрыты масками, что невероятно облагораживает их обладателей;
...
блин, перечислять можно еще долго!
диды ведь в любой день дохли, а не только по красножопым "праздникам" то
Никаких контактов с другими людьми ведь нет, не так как в супермаркете куда ходить можно.
У людей уже месяц "выходные" - а вот Пасха опасна тем , что некоторые деятели культа утверждали , шо типа кто молиться типа , того типа типа Бог/Алла/Яхве (нужное поддчеркнуть) типа бережёт .
Епсель ... сколько читал ещё про ту Великую Французкую Революцию , когда церковь отдделили от государства и когда выдающиеся просветитили стебались над типа верой типа в Бога ... Потом был наполеоновский гражданский кодекс .
Тогда ещё до 20 лет доживало только 30% детей - такая медицина была . Но Вольтер смеялся над церковью , Жан Жак Руссо - тоже . Великие эцеклопедисты - Дидро и Д'Аламбер ... высмеивали религиозное мракобесие .
Медицина ведь тогда только-только начала с вакцинацией оспы . Ещё не родился Луи Пастер , Роберт Кох , Александр Флеминг и Владимир Хавкин - победившие бешенство , сибирскую язву (вакцины - Пастера) , чуму и холеру (вакцины - Хавкина) , туберкулёз (палочка Коха и пеницелин Флеминга) ...
Не было тогда даже почты нормальной . Без авиации , без электроники и квантовой физики и протоколов TCP & UDP ... люди верили в науку , в здравый смысл и знания .
А сегодня , в 21-м веке видя воотчию продукты человеческого интеллекта через монитор на жидких кристаллах , "добывая" продукты питания даже не в супермаркете , а заказывая по сети посылая запросы через маршрутизаторы по протоколуширокой рассылки сообщений ... некие индивидумы продолжают верить в примитивные сказки еврейских пастухов-собирателей трехтысячилетней свежести шо якобы врачи-эпидемиологи что-то там не так делают , а вот их батюшка \ муфтий \ рав (нужное поддчеркнуть -- чеснейшей души чел , и даже больше доктора мед. наук знает и про здоровье и про всё на свете .
Шо ж вы , пля , умники -- когда нужно куда ехать и уж тем более лететь заместо машины или самолёта не используете "добрую молитву" ... ну а еже ли это не поможёт перемещаться в пространстве - оседлайте священника заместо автомобиля или самолёта -- Бог же в помощь !
Какие такие майские праздники? В голове до сих пор совок? Что праздновать? День солидарности трудящихся? День радио? День победы? Две недели подряд???? Да вообще на май нужно все праздники отменить...
На майские горожане кучами набьются в машины и поедут на село помогать сажать огороды!
Не может быть!