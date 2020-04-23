Травневі свята - це черговий виклик і навіть більший, ніж Великдень, - Криклій про епідемію коронавірусу

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відновлення роботи громадського транспорту та шляхів сполучення між містами і областями можливо лише після травневих свят.

Про це він сказав ефірі програми "Сніданок на 1 + 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Точно буде якісь відновлення (роботи громадського транспорту, – ред.) тільки після травневих свят, тому що травневі свята – це черговий виклик і, можливо навіть більший, ніж Великдень, тому що більше вихідних днів. У нас карантин продовжено до 11 травня, але щось відновлювати можна, починаючи з 12 травня або принаймні про це говорити чи планувати", - зазначив міністр.

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За словами Криклія, спочатку буде відновлюватись мобільність у містах та між містами: передовсім йдеться про міський громадський транспорт і про міжміське сполучення та в подальшому – про міжобласне.



"Почнемо з того, щоб відновлювати мобільність між містами. Передовсім йдеться про міжміський громадський транспорт, в подальшому міжобласний транспорт. Ми усвідомлюємо, що реальність змінюється, і необхідно буде дотримуватися тотального маскового режиму", - сказав Криклій.

За його словами, коли транспорт запустять, буде працювати така схема: в автобусах і маршрутках повинні бути пасажири тільки на місцях для сидіння, а якщо заходить більше людей - водій несе за це відповідальність і може отримати штраф.

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"Щодо приміських електричок. Там ми можемо змінити логістику, щоб контролери перевіряли наявність маски. Відтепер маска плюс квиток надаватимуть право на проїзд", - заявив міністр.

На його думку, масковий режим в транспорті буде збережений як мінімум до кінця року.

11 березня Кабінет міністрів ввів загальнонаціональний карантин, який був продовжений до 24 квітня, потім - ще до 11 травня.