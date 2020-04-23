Гроші з Фонду боротьби з коронавірусом насамперед підуть на медицину і соцдопомогу, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що гроші з Фонду боротьби з COVID-19 насамперед будуть спрямовані на потреби медицини, а також на соціальні потреби та підтримку бізнесу.
Про це заявив Шмигаль під час брифінгу на Закарпатті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Учора уряд затвердив порядок розподілу коштів з Фонду на боротьбу з COVID-19. У першу чергу ці кошти будуть спрямовуватися на потреби медицини - на виплату заробітної плати медиків, на закупівлю засобів індивідуального захисту, обладнання, можливо, на створення відповідних умов, додаткових потреб у лікарнях", - зазначив він.
Крім цього, за його словами, кошти з Фонду витрачатимуться на соціальні потреби, зокрема поповнення фонду на забезпечення безробітних.
Також Шмигаль зауважив, що якщо буде потреба, також гроші йтимуть на підтримку бізнесу.
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Нихера я не получал . И что-то мне подсказывает , что хрен получу ...
Хоть за кого-то можно быть спокойным ...
Иначе никогда у нас толку не будет .
Мы уже почти 30 самостийно хозяйнуем , а у корыта всё те же мерзкие рожи .
Ну , не получается у нас , пора это признать - что ни выберем - или барыга , или зек , или вообще не понятно что .
Есть же у них Гаваи и Аляска , не имеющие с США общей границы , будет ещё и Украины .
Иначе мы от этой своей гадской власти не избавимся никак .