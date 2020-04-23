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Новини Коронавірус і карантин
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Гроші з Фонду боротьби з коронавірусом насамперед підуть на медицину і соцдопомогу, - Шмигаль

Гроші з Фонду боротьби з коронавірусом насамперед підуть на медицину і соцдопомогу, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що гроші з Фонду боротьби з COVID-19 насамперед будуть спрямовані на потреби медицини, а також на соціальні потреби та підтримку бізнесу.

Про це заявив Шмигаль під час брифінгу на Закарпатті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Учора уряд затвердив порядок розподілу коштів з Фонду на боротьбу з COVID-19. У першу чергу ці кошти будуть спрямовуватися на потреби медицини - на виплату заробітної плати медиків, на закупівлю засобів індивідуального захисту, обладнання, можливо, на створення відповідних умов, додаткових потреб у лікарнях", - зазначив він.

Крім цього, за його словами, кошти з Фонду витрачатимуться на соціальні потреби, зокрема поповнення фонду на забезпечення безробітних.

Також Шмигаль зауважив, що якщо буде потреба, також гроші йтимуть на підтримку бізнесу.

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Автор: 

карантин (18172) фонд (259) Шмигаль Денис (4645) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
ослу оманському - главное пообещать в видосиках.. а кто и как потом оплатит, да и оплатит ли вообще - оно уже не способно осознать...
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23.04.2020 15:36 Відповісти
+4
Да ну нах !
Нужно же зимнюю резину к новому Мерсу купить , зима на носу ...
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23.04.2020 15:32 Відповісти
+4
в общем, будут деребанить - закажут 10 млн тестов самых дорогих - а привезут 150 тысяч китайской фигни
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23.04.2020 15:33 Відповісти
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Да ну нах !
Нужно же зимнюю резину к новому Мерсу купить , зима на носу ...
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23.04.2020 15:32 Відповісти
Они точно там все отмороженные. А куда еще должны идти деньги из фонда борьбы с коронавирусом? ).
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23.04.2020 15:51 Відповісти
в общем, будут деребанить - закажут 10 млн тестов самых дорогих - а привезут 150 тысяч китайской фигни
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23.04.2020 15:33 Відповісти
В Киеве медицинский персонал Александровской больницы получил анансированные Зеленским доплаты ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Киева.

Остановленное строительство государственной корпорации "Укрбуд", которое вела ТОВ "Укрбуд девелопмент", не смотря на декабрьские 2019 года, заверения Зеленского так и не продолжено. В результате 43112 человек вложившие свои сбережения в строительство фактически потеряло свои деньги.
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23.04.2020 15:34 Відповісти
ослу оманському - главное пообещать в видосиках.. а кто и как потом оплатит, да и оплатит ли вообще - оно уже не способно осознать...
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23.04.2020 15:36 Відповісти
Лапшу на уши зебанькам 🤡🤢🎪 «янелох « повесит , те и 😃 рады
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23.04.2020 16:30 Відповісти
А где деньги фонда ЧС в 20 млрд.грн.? Эти вы куда дели, что все переложили на местные бюджеты?
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23.04.2020 15:34 Відповісти
Було б дивно, щоб гроші для боротьби з коронавірусом йшли не на медицину. Але зедебіли здивують всіх...
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23.04.2020 15:36 Відповісти
Аліса... ані мєня питалі... но я сбєрьог фонд борьби с коронавірусом для борьби с коронавірусом!..
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23.04.2020 15:36 Відповісти
Ага уже пенсионерам "выплатили" по 1000 грн теперь начали лапшу вешать следующим про индексацию пенсий с 1 мая молчат как партизаны
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23.04.2020 15:38 Відповісти
Это сарказм ?
Нихера я не получал . И что-то мне подсказывает , что хрен получу ...
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23.04.2020 15:39 Відповісти
И безработным уже дали, догнали и еще раз поддали под зад.
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23.04.2020 15:40 Відповісти
Им хватило ?
Хоть за кого-то можно быть спокойным ...
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23.04.2020 15:42 Відповісти
так обещал-то осел - из зомбоящика.. Там же и выплаты.. в зомбоящике: покажут "тыщу гривень" - псть зебилы порадуются что моника - не!лох))))
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23.04.2020 15:41 Відповісти
Самоизоляция и Карантин за ваш счет,круто придумано.Зеленскому можно на месяц уехать в Оман...на отдых
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23.04.2020 15:40 Відповісти
Гроші то підуть, а от чи дойдуть і скільки???
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23.04.2020 15:43 Відповісти
Раздать деньги людям решили все страны Мира,не дадут бабла только украинцам,РАБссиянцам и белорусам...
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23.04.2020 15:43 Відповісти
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что деньги из Фонда борьбы с COVID-19 в первую очередь будут.... Источник: https://censor.net/n3191062
Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом в первую очередь пойдут на медицину и соцпомощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9206
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23.04.2020 15:43 Відповісти
Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом в первую очередь пойдут на медицину и соцпомощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8534
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23.04.2020 15:44 Відповісти
Их уже нет !!!
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23.04.2020 15:45 Відповісти
На улицах Нью-Йорка раз в неделю раздают бесплатно продукты питания...
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23.04.2020 15:46 Відповісти
И как туда попасть ???
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23.04.2020 15:47 Відповісти
Йдуть, йдуть, місяць вже йдуть - ніяк не дойдуть
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23.04.2020 15:46 Відповісти
Точнее пойдут в наш карман, никто не отследит соцпомощь
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23.04.2020 15:49 Відповісти
Вчера смотрел видеобращение Кати Гордон в Ютьюбе.Это что то...Разложила по полочкам всю ситуацию с коронвиРУСом и прочими проблемами прекрасно и все ясно...
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23.04.2020 15:50 Відповісти
Я вот думаю , что нам всей кодлой нужно проситься в Америку 53 (или каким там ? ) штатом .
Иначе никогда у нас толку не будет .
Мы уже почти 30 самостийно хозяйнуем , а у корыта всё те же мерзкие рожи .
Ну , не получается у нас , пора это признать - что ни выберем - или барыга , или зек , или вообще не понятно что .
Есть же у них Гаваи и Аляска , не имеющие с США общей границы , будет ещё и Украины .
Иначе мы от этой своей гадской власти не избавимся никак .
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23.04.2020 15:53 Відповісти
Уважно слідкуємо за тим у кого з'являться новенькі мерседеси і майбахи...
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23.04.2020 15:53 Відповісти
Своим все,врагам Закон,такую мантру придумал Леонид Даилыч еще в свою первую каденцию...
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23.04.2020 15:55 Відповісти
начебто дід Панас у ролі голови уряду: весь час розповідає казки
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23.04.2020 15:56 Відповісти
А що вони ще не закінчились???
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23.04.2020 16:02 Відповісти
Так а деж та розпіарена 1000 грн для пенсіонерів? Пенсійні фонди і управління соцзахисту давним давно вже поробили відомості і розноски по банкам і відділенням зв'язку щоб розпочати виплати. Справа за малим. Грошей на ці цілі з державного бюджету до сих пір нема. Чекають гроші щоб розпочати виплати. Віслюк Оманськиц і тут збрехав
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23.04.2020 16:30 Відповісти
именно он точно знает, куда пойдет большая часть этих денег. и мы догадываемся.............. жена министра медфирмочку уже зарегистрировала. все тендеры уже ее. а вы как думали?
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23.04.2020 17:23 Відповісти
То есть деньги пойдут на фирму жены степанова, который уже за бюджетные деньги приобрёл у китайского нонэйма костюмы с 40% «переплатой»
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23.04.2020 19:52 Відповісти
 
 