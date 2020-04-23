Гроші з Фонду боротьби з коронавірусом насамперед підуть на медицину і соцдопомогу, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що гроші з Фонду боротьби з COVID-19 насамперед будуть спрямовані на потреби медицини, а також на соціальні потреби та підтримку бізнесу.

Про це заявив Шмигаль під час брифінгу на Закарпатті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Учора уряд затвердив порядок розподілу коштів з Фонду на боротьбу з COVID-19. У першу чергу ці кошти будуть спрямовуватися на потреби медицини - на виплату заробітної плати медиків, на закупівлю засобів індивідуального захисту, обладнання, можливо, на створення відповідних умов, додаткових потреб у лікарнях", - зазначив він.

Крім цього, за його словами, кошти з Фонду витрачатимуться на соціальні потреби, зокрема поповнення фонду на забезпечення безробітних.

Також Шмигаль зауважив, що якщо буде потреба, також гроші йтимуть на підтримку бізнесу.

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