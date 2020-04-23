Зміни до Виборчого кодексу порушать права громадян, - мери українських міст

Мажоритарна система виборів для депутатів міських рад, а також право на самовисування на посаду сільського, селищного або міського голови, будуються на авторитеті і професіоналізмі кандидатів, а не на програмах політичних партій.

Про це представники Асоціації міст України заявили в листі до глави фракції "Слуга народу" в парламенті Давида Арахамії, повідомляє "Наше Місто".

Як відомо, зараз активно обговорюється необхідність внесення змін до виборчого законодавства в частині місцевих виборів. Йдеться про впровадження пропорційної виборчої системи практично для всіх громад, розподіл мандатів у місцевих радах згідно із загальнонаціональним рейтингом партії та обмеження можливості самовисування для кандидатів на посаду сільського, селищного та міського голови.

Мери українських міст впевнені: більшість ініціатив просто порушують конституційні права громадян.

"Зазначені пропозиції не тільки шкодять місцевому самоврядуванню, а й обмежують конституційне право громадян бути обраними, ставлячи їх у залежність від членства в партії", - повідомляється в тексті звернення.

В Асоціації міст України також озвучили свої пропозиції щодо внесення правок до Виборчого кодексу. Насамперед це - відкрите і прозоре обговорення змін.

Водночас в асоціації пропонують зберегти існуюче положення про використання пропорційної системи виборів у громадах, де понад 90 тис. виборців, і не допустити встановлення загальнонаціонального рейтингу партій для розподілу мандатів у міських радах.

Також необхідна гарантія права громадян на самовисування на посаду сільського, селищного або міського голови - незалежно від кількості виборців.

Розмір виборчої грошової застави для кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також депутатів місцевих рад має бути скасований або суттєво зменшений.

Грошова застава не може бути єдиним або основним джерелом фінансування місцевих виборів - цю функцію має брати на себе державний бюджет, - переконані в асоціації.