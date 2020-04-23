УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11524 відвідувача онлайн
Новини
1 901 11

Україна вже має сировину для виробництва тестів на коронавірус, тому вони будуть дешевшими, - ОП

Україна вже має сировину для виробництва тестів на коронавірус, тому вони будуть дешевшими, - ОП

Україна вже має сировину для виробництва тестів на коронавірус, що дозволить зробити їх дешевшими.

Про це сказав заступник голови Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

За його словами, Фонд при Офісі Президента скоро завершує закупівлі всіх засобів захисту і обладнання, а займатися цим буде Міністерство охорони здоров'я.

"Останніми рейсами ми отримали 360 тисяч респіраторів, 100 тисяч захисних костюмів, 800 тисяч реагентів. Сьогодні все це направляється в регіони. Ми також уже маємо сировину для виробництва українських тестів, тому вони будуть дешевшими", – сказав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" пропонує провести загальнонаціональне масштабне тестування на Covid-19: "По всій країні потрібно розгорнути амбулаторні пункти"

Автор: 

тестування (457) тест (318) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2033)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
какашки зеленского ?
показати весь коментар
23.04.2020 15:47 Відповісти
+2
для кого дешевле?
показати весь коментар
23.04.2020 15:53 Відповісти
+2
Вони з глузду з'їхали? Я уявляю якість цих тестів
показати весь коментар
23.04.2020 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какашки зеленского ?
показати весь коментар
23.04.2020 15:47 Відповісти
Джокер vs Шахов. Будет любопытно.
показати весь коментар
23.04.2020 15:49 Відповісти
Вы деньги на это выделили? Сколько можно только бла-бла-бла? Они сами из воздуха не возьмутся.
показати весь коментар
23.04.2020 15:49 Відповісти
для кого дешевле?
показати весь коментар
23.04.2020 15:53 Відповісти
Вони з глузду з'їхали? Я уявляю якість цих тестів
показати весь коментар
23.04.2020 15:56 Відповісти
Хочуть красти.
показати весь коментар
23.04.2020 15:59 Відповісти
десь весною 2022 року розпочнемо виробництво. Так роблять всі країни. Решта є незаконним
показати весь коментар
23.04.2020 16:01 Відповісти
про ермака тему опустили.
показати весь коментар
23.04.2020 16:12 Відповісти
А кто такой этот таинственныйОП. ЭТО минздрав или санэпидстанции Шо это ОП ВЕЗДЕ ЛЕЗЕТ?
показати весь коментар
23.04.2020 16:35 Відповісти
не пршло и 4 месяца. ОПЕРАТИВНО
показати весь коментар
23.04.2020 17:19 Відповісти
а кто их покупать то будет, люди уже итак месяц без работы просидели, после заражения на лечение нужны будут деньжата...а преобретать по пол тысчёнки раз в две недели на одного, то что то мне подсказывает спрос не очень то будет...
показати весь коментар
23.04.2020 19:58 Відповісти
 
 