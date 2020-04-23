Україна вже має сировину для виробництва тестів на коронавірус, тому вони будуть дешевшими, - ОП
Україна вже має сировину для виробництва тестів на коронавірус, що дозволить зробити їх дешевшими.
Про це сказав заступник голови Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
За його словами, Фонд при Офісі Президента скоро завершує закупівлі всіх засобів захисту і обладнання, а займатися цим буде Міністерство охорони здоров'я.
"Останніми рейсами ми отримали 360 тисяч респіраторів, 100 тисяч захисних костюмів, 800 тисяч реагентів. Сьогодні все це направляється в регіони. Ми також уже маємо сировину для виробництва українських тестів, тому вони будуть дешевшими", – сказав Тимошенко.
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