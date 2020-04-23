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Новини
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Митниці та податковій потрібні інституційні зміни. Просто звільнення Нефьодова і Верланова нічого не дасть, - Марченко

Митниці та податковій потрібні інституційні зміни. Просто звільнення Нефьодова і Верланова нічого не дасть, - Марченко

Міністр фінансів заявив, що в роботі податкової та митної служб потрібні інституційні зміни, а не просто кадрові перестановки.

Так міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю LIGA.net прокоментував можливу відставку Сергія Верланова та Максима Нефьодова, передає Цензор.НЕТ.

"Кадрові питання назріли, але ситуація вимагає більш складного рішення, ніж звільнення двох топчиновників. Потрібні інституційні зміни. Є серйозні питання щодо організаційної ефективності цих структур: управлінська вертикаль там зруйнована", - заявив міністр.

За його словами, він ознайомився з матеріалами про корупцію в податковій службі, про що в одному з інтерв'ю говорив ексміністр фінансів Ігор Уманський.

"У цьому сенсі є аспекти реакції правоохоронних органів щодо цієї ситуації", - сказав Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Уманського про корупцію в податковій містять "популізм". Поки він був міністром, це не озвучувалося, - Шмигаль

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Перед тим як піти з Мінфіну, Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.

Автор: 

Мінфін (3659) податкова (711) митниця (1881) Нефьодов Максим (383) Марченко Сергій (583) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+5
дайте Зеленському ще два тижні щоб він подалав там корупцію)
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23.04.2020 15:52 Відповісти
+4
потрібно терміново перейменувати ці органи в таможенний офіс та офіс головного податкового управління і результати відразу дадуть про себе знати. І бажано сказати що це европейська практика
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23.04.2020 15:59 Відповісти
+2
Дуже нагадує пропозицію передвинути ліжка..
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23.04.2020 15:52 Відповісти
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дайте Зеленському ще два тижні щоб він подалав там корупцію)
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23.04.2020 15:52 Відповісти
подолав)
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23.04.2020 16:13 Відповісти
"... просто увльнение Нефедова и Верланова ничего не даст" - СОГЛАСЕН. А вот умно-мутное словечко "институциональные преобразования" говорит о том, что снова - "БЛА-БЛА-БЛА" вместо простого и конкретного решения - уволить ВСЕХ (!!!!) таможенников, КРОМЕ "технарей", и набрать новых, НЕ детей и НЕ родственников бывших таможенников, а выпускников ВУЗ-ов _ экономистов, финансистов, юристов! Критерий один - ОБРАЗ ЖИЗНИ должен отвечать официальной зарплате! В любых иных случаях - НЕФИГ критиковать ТАМОЖНЮ простым сотрясанием воздуха!!!!!
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24.04.2020 12:23 Відповісти
хто це зробить,а ніхто.Зе погрузився в комфортну теплу ванну йому подають тільки ту інформацію яка небуде його дратувати..
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24.04.2020 14:01 Відповісти
Дуже нагадує пропозицію передвинути ліжка..
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23.04.2020 15:52 Відповісти
Таможне и Налоговой надо ежедневной Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко - Цензор.НЕТ 3883 Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко - Цензор.НЕТ 2749
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23.04.2020 15:57 Відповісти
потрібно терміново перейменувати ці органи в таможенний офіс та офіс головного податкового управління і результати відразу дадуть про себе знати. І бажано сказати що це европейська практика
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23.04.2020 15:59 Відповісти
Вот это уже зря, нефьедов и верланов, тем более ермак все друзья паяца, руки прочь от подельников паяца!
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23.04.2020 16:09 Відповісти
странно что Лобановский вигнал НАХРЕН Леоненко из команди когда тот явился в халате на тренеровку и висрал что по утрам не бегает...... И чет не говорил про то что уход леоненка ниче не даст и нужни какие то Х.З. какие изменения....... Наверное тупой биль....
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23.04.2020 16:09 Відповісти
еще более странно что при Порошенко они бюджет наполняли а не "институциональные изменения" делали..............
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23.04.2020 16:11 Відповісти
нічого незабаром прийде Міхеїл та звинуватить управління СБУ в контрабанді.... горіхів.
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23.04.2020 16:17 Відповісти
Та...просто перезагрузить.зе все проблемы так решает.
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23.04.2020 16:26 Відповісти
Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст...

Конечно не даст... Нужно их повесить на площади... И видео транслировать по всем каналам в виде заставки между фильмами и передачами. 24 часа в сутки.. ежедневно.. в течении года.. Вот тогда возможно что-то изменится..
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23.04.2020 16:35 Відповісти
их не нужно просто увольнять. яйца в тески и 60 ярдов с налоговой и 30-40 с таможни на бочку, а потом пожиненное с конфискацией, за ЗРАДУ КРАЇНИ ВИСОКОПОСАДОВЦЯМИ. + ЄРМАКИ, а так как ЗЕ их назначал, его тоже
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23.04.2020 17:18 Відповісти
причому кожен день, там вистачить
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23.04.2020 19:53 Відповісти
 
 