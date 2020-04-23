Митниці та податковій потрібні інституційні зміни. Просто звільнення Нефьодова і Верланова нічого не дасть, - Марченко

Міністр фінансів заявив, що в роботі податкової та митної служб потрібні інституційні зміни, а не просто кадрові перестановки.

Так міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю LIGA.net прокоментував можливу відставку Сергія Верланова та Максима Нефьодова, передає Цензор.НЕТ.

"Кадрові питання назріли, але ситуація вимагає більш складного рішення, ніж звільнення двох топчиновників. Потрібні інституційні зміни. Є серйозні питання щодо організаційної ефективності цих структур: управлінська вертикаль там зруйнована", - заявив міністр.

За його словами, він ознайомився з матеріалами про корупцію в податковій службі, про що в одному з інтерв'ю говорив ексміністр фінансів Ігор Уманський.

"У цьому сенсі є аспекти реакції правоохоронних органів щодо цієї ситуації", - сказав Марченко.

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Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Перед тим як піти з Мінфіну, Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.