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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні на тлі пандемії уповільнилося охоплення обов'язковою вакцинацією, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

В Україні на тлі пандемії уповільнилося охоплення обов'язковою вакцинацією, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

У перші місяці 2020 року в Україні спостерігається уповільнення за охопленням обов'язковими щепленнями на тлі пандемії COVID-19.

Про це сказав в.о. директора Державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін на online заході "Вакцинація для всіх: нові виклики та можливості", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Щодо охоплення обов'язковими щепленнями, то справді ми бачимо, що стосовно 2018 року загальні показники з охоплення вакцинацією в 2019 році були вищими. Проте вже за три місяці 2020 року ми бачимо певне уповільнення. Це пов'язано з тим, що дуже велика частина лікарень поки підключена як опорна. У кількох регіонах також відбулося певне скорочення медичних працівників, таки пандемія дає про себе знати. І ми вже бачимо, що в нас є певні провисання щодо охоплення вакцинацією", - сказав Кузін.

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"Важливо не припиняти вакцинацію від керованих інфекцій, бо це справді є питанням безпеки здоров'я нації, і ми також розуміємо, що заходи з вакцинації мають скорочувати навантаження на систему охорони здоров'я, яка і так зараз переживає велике навантаження через COVID-19", - сказав Кузін.

За його словами, держава бере на себе зобов'язання продовжувати імунізацію під час пандемії і для цього вже були зроблені певні дії.

"Вчора було підписано постанову головного державного санітарного лікаря країни від 22 квітня №13 про організацію заходів щодо імунізації в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Тому я думаю, що це дуже важливий крок для нас", - додав в.о. глави ЦГЗ.

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Нагадаємо, в кожній області України Міністерством охорони здоров'я було визначено опорні лікарні, які готові приймати людей з підозрою на коронавірус.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Кто не привился БЦЖ
тому скоро будет Же
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23.04.2020 15:53 Відповісти
+2
Не шутите с прививками. Корь в 7-8 раз заразнее, чем коронавирус и после нее иммунитет восстанавливается месяцами. Там тряпочкой на лице не отмахаешься. А самое распространенное осложнение после кори - пневмония. Вирусная или бактериальная. И если вирус окажется тот, что мы подумали, смертность будет немалой.
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23.04.2020 16:36 Відповісти
+1
...БЦЖо
........Жо (с)
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23.04.2020 15:55 Відповісти
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Кто не привился БЦЖ
тому скоро будет Же
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23.04.2020 15:53 Відповісти
...БЦЖо
........Жо (с)
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23.04.2020 15:55 Відповісти
яка вакцинація,у карантин дома ж сидять..
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23.04.2020 15:55 Відповісти
На фоне пандемии:
1. снизилась социальная нагрузка на субсидирование жилфонда;
2. улучшился баланс Пенсионного Фонда;
3. заработала медицинская сфера (пусть и самая примитивная, но все же);
4. реализованы запасы залежавшейся гречки и туалетной бумаги;
5. отремонтированы опустевшие дороги;
6. Аваков получил новые стимулы для графоманства в соцсетях;
7. народу стало легче смотреть на заседания политиков - опостылившие хари скрыты масками, что невероятно облагораживает их обладателей;
...
блин, перечислять можно еще долго!
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23.04.2020 15:57 Відповісти
Так втрата головного ділера транснаціональних звамацефтичних злодіїв дається в знаки..верніть улянку..!
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23.04.2020 16:18 Відповісти
Уляну ви не заслужили, вам вистачить Скалецької... точніше Ємця... ой, Степанова... далі буде.
https://www.youtube.com/watch?v=LAcO5jP3lYs Кадри Януковича, гравці фармринку, фігуранти розслідувань: гості МОЗ в часи пандемії
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23.04.2020 17:22 Відповісти
Не заслужили..? Та хай її цілує кат..
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23.04.2020 21:30 Відповісти
Україну він вже цілує...
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23.04.2020 22:21 Відповісти
так..року десь з 1654..
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23.04.2020 22:24 Відповісти
Не шутите с прививками. Корь в 7-8 раз заразнее, чем коронавирус и после нее иммунитет восстанавливается месяцами. Там тряпочкой на лице не отмахаешься. А самое распространенное осложнение после кори - пневмония. Вирусная или бактериальная. И если вирус окажется тот, что мы подумали, смертность будет немалой.
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23.04.2020 16:36 Відповісти
Ви хворіли на кір..?
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24.04.2020 11:07 Відповісти
Ні.
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24.04.2020 11:13 Відповісти
 
 