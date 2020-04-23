В Україні на тлі пандемії уповільнилося охоплення обов'язковою вакцинацією, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

У перші місяці 2020 року в Україні спостерігається уповільнення за охопленням обов'язковими щепленнями на тлі пандемії COVID-19.

Про це сказав в.о. директора Державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін на online заході "Вакцинація для всіх: нові виклики та можливості", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Щодо охоплення обов'язковими щепленнями, то справді ми бачимо, що стосовно 2018 року загальні показники з охоплення вакцинацією в 2019 році були вищими. Проте вже за три місяці 2020 року ми бачимо певне уповільнення. Це пов'язано з тим, що дуже велика частина лікарень поки підключена як опорна. У кількох регіонах також відбулося певне скорочення медичних працівників, таки пандемія дає про себе знати. І ми вже бачимо, що в нас є певні провисання щодо охоплення вакцинацією", - сказав Кузін.

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"Важливо не припиняти вакцинацію від керованих інфекцій, бо це справді є питанням безпеки здоров'я нації, і ми також розуміємо, що заходи з вакцинації мають скорочувати навантаження на систему охорони здоров'я, яка і так зараз переживає велике навантаження через COVID-19", - сказав Кузін.

За його словами, держава бере на себе зобов'язання продовжувати імунізацію під час пандемії і для цього вже були зроблені певні дії.

"Вчора було підписано постанову головного державного санітарного лікаря країни від 22 квітня №13 про організацію заходів щодо імунізації в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Тому я думаю, що це дуже важливий крок для нас", - додав в.о. глави ЦГЗ.

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Нагадаємо, в кожній області України Міністерством охорони здоров'я було визначено опорні лікарні, які готові приймати людей з підозрою на коронавірус.