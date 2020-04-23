Декому хотілося поквитатися з опонентами, але такі заяви є зізнанням в політичних мотивах переслідування Порошенка, - Рябошапка

Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський через фільм "Рік президента" нарешті пояснив йому причини звільнення з посади.

Про це Рябошапка написав у своїй колонці в "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Під "низькими результатами" президент, мабуть, має на увазі кількість "посадок", адже таким в уяві Зеленського є критерій успішності роботи кримінальної юстиції. Президент нещирий, коли, хизуючись розпочатою нашою командою реформою прокуратури перед іноземними учасниками форуму в Давосі, називає це "низькими результатами" в кіно для українців", - написав ексгенпрокурор.

"Президент прекрасно знає, що за "посадки" відповідальні не лише прокурори – справи розслідує низка органів, серед яких ДБР, Національна поліція, СБУ, НАБУ, а остаточну крапку ставить суд. Тому президент нещирий, коли, ставлячи у вину генеральному прокурору кількість "посадок", він не має претензій до свого давнього друга, який очолює СБУ, міністра, відповідального за роботу Нацполіції називає "найуспішнішим", а в.о. директора ДБР відправляє на підвищення, призначаючи генпрокурором", - додає він

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На думку Рябошапки, реформа прокуратури і стала однією з головних причин звільнення його команди.

"Адже вичищали олігархів у прокурорських погонах, прокурорів-"саджанців", які відпрацьовували куплену чи пролобійовану їм посаду, прокурорів-"рішал", які знову з'явилися у коридорах Офісу генерального прокурора після призначення нового генерального прокурора", - зазначив він.

Незалежне керівництво Офісу Генерального прокурора виявилося непотрібним ні Президенту, ні його оточенню, ні тим, хто отримував вигоду від прокуратури, стверджує колишній генпрокурор.

"Спікери партії Зеленського у парламенті зазначали, що відмова підписувати повідомлення про підозру п'ятому президентові України стала "останньою краплею", що переповнила чашу терпіння. Дійсно, декому хотілося швидко поквитатися з політичними опонентами, задовольнивши побажання електорату. Звісно, на певний час це б додало рейтингових балів. Проте очевидно, що такі заяви є зізнанням у політичних мотивах переслідування Петра Порошенка", - зазначив Рябошапка.

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