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Новини
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Декому хотілося поквитатися з опонентами, але такі заяви є зізнанням в політичних мотивах переслідування Порошенка, - Рябошапка

Декому хотілося поквитатися з опонентами, але такі заяви є зізнанням в політичних мотивах переслідування Порошенка, - Рябошапка

Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський через фільм "Рік президента" нарешті пояснив йому причини звільнення з посади.

Про це Рябошапка написав у своїй колонці в "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Під "низькими результатами" президент, мабуть, має на увазі кількість "посадок", адже таким в уяві Зеленського є критерій успішності роботи кримінальної юстиції. Президент нещирий, коли, хизуючись розпочатою нашою командою реформою прокуратури перед іноземними учасниками форуму в Давосі, називає це "низькими результатами" в кіно для українців", - написав ексгенпрокурор.

"Президент прекрасно знає, що за "посадки" відповідальні не лише прокурори – справи розслідує низка органів, серед яких ДБР, Національна поліція, СБУ, НАБУ, а остаточну крапку ставить суд. Тому президент нещирий, коли, ставлячи у вину генеральному прокурору кількість "посадок", він не має претензій до свого давнього друга, який очолює СБУ, міністра, відповідального за роботу Нацполіції називає "найуспішнішим", а в.о. директора ДБР відправляє на підвищення, призначаючи генпрокурором", - додає він

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підозра Порошенку - юридичний треш. Юрист, який себе поважає, не підписав би її. Венедіктова може - вона, цілком можливо, її готувала, - Рябошапка. ВIДЕО

На думку Рябошапки, реформа прокуратури і стала однією з головних причин звільнення його команди.

"Адже вичищали олігархів у прокурорських погонах, прокурорів-"саджанців", які відпрацьовували куплену чи пролобійовану їм посаду, прокурорів-"рішал", які знову з'явилися у коридорах Офісу генерального прокурора після призначення нового генерального прокурора", - зазначив він.

Незалежне керівництво Офісу Генерального прокурора виявилося непотрібним ні Президенту, ні його оточенню, ні тим, хто отримував вигоду від прокуратури, стверджує колишній генпрокурор.

"Спікери партії Зеленського у парламенті зазначали, що відмова підписувати повідомлення про підозру п'ятому президентові України стала "останньою краплею", що переповнила чашу терпіння. Дійсно, декому хотілося швидко поквитатися з політичними опонентами, задовольнивши побажання електорату. Звісно, на певний час це б додало рейтингових балів. Проте очевидно, що такі заяви є зізнанням у політичних мотивах переслідування Петра Порошенка", - зазначив Рябошапка.

Також читайте: За Рябошапки нардепи й олігархи не знали, через кого "порішати", бо таких не було, - Трепак

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+17
Кто вообще смотрел этот фильм?
Люди смотрят вокруг - тотальное обнищание, неимоверная коррупция и сплошная ложь
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23.04.2020 16:35 Відповісти
+15
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2503304759938326&set=a.1448822695386543&type=3&permPage=1 Юрий Бирюков: Адекватных дел у них нет. Что и не сюрприз, как бы. Просто не надо было верить в свою собственную пропаганду про липецк-мародер-барыга. Не надо было эту пропаганду придумывать, распространять, а потом еще и верить в нее. И еще не надо было заниматься херней, хотя это сложно для пустышек.

Понимаете, на ПП у них нет Н.И.Ч.Е.Г.О.

Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.

Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.
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23.04.2020 16:38 Відповісти
+11
А причому тут Рябошапка? Ти почитай ту підозру Пєті, яку прокурори ДБР зварганили - це брєд, який навіть першокурсники юрфаку не напишуть! То може це прокурори ДБР на вибори підуть?
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23.04.2020 16:41 Відповісти
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Кто вообще смотрел этот фильм?
Люди смотрят вокруг - тотальное обнищание, неимоверная коррупция и сплошная ложь
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23.04.2020 16:35 Відповісти
На следующих выборах Рябошапка пойдет от партии Петра Лексеича под 6 номером. Совершенно случайно.
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23.04.2020 16:36 Відповісти
А причому тут Рябошапка? Ти почитай ту підозру Пєті, яку прокурори ДБР зварганили - це брєд, який навіть першокурсники юрфаку не напишуть! То може це прокурори ДБР на вибори підуть?
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23.04.2020 16:41 Відповісти
А кто круче?40% Зели или прорыв Путлера через 20 лет у Руля СкреПОНОСсии
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23.04.2020 16:37 Відповісти
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2503304759938326&set=a.1448822695386543&type=3&permPage=1 Юрий Бирюков: Адекватных дел у них нет. Что и не сюрприз, как бы. Просто не надо было верить в свою собственную пропаганду про липецк-мародер-барыга. Не надо было эту пропаганду придумывать, распространять, а потом еще и верить в нее. И еще не надо было заниматься херней, хотя это сложно для пустышек.

Понимаете, на ПП у них нет Н.И.Ч.Е.Г.О.

Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.

Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.
показати весь коментар
23.04.2020 16:38 Відповісти
Некоторым хотелось поквитаться с оппонентами, но такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Порошенко, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5786
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23.04.2020 16:39 Відповісти
Розумієш, це було помічено вже давно розумними людьми. Наприклад, Томас Гоббс, британський мислитель 17 сторіччя, сказав: "Людина, що постійно бреше, вимушена, рано чи пізно, почать вірить у власну брехню...".
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23.04.2020 17:09 Відповісти
Чтобы посадить Порошенко нужен ум иане дохлые Фейки о нем кремлевского быдла... Доказательной базы нет и не будет...
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23.04.2020 16:40 Відповісти
Только ум им нужен?
Доказательной базы там нет в принципе.
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23.04.2020 17:21 Відповісти
Когда пылесосят ковер , - Он всегда становится чистым. Но со временем заглянув под Низ , можно прийти к мысле , что его никогда не Убирали.
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23.04.2020 16:40 Відповісти
Странная очистка от преступников без их посадки, или ареста на крайний случай
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23.04.2020 16:40 Відповісти
Этот инфантильный прокурор никому не нужен, он "ручной тормоз" на пути решительных мер и справедливого возмездия сильного государства всем, кто преступил закон.
Некоторым хотелось поквитаться с оппонентами, но такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Порошенко, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4414
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23.04.2020 16:43 Відповісти
Вигнати з прокуратури зграю недопрокурорів це інфантильність та не "решительные меры"?
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23.04.2020 18:09 Відповісти
Липецкую фабрику Порошенко арестовал лично Глава СК РАБссии Александр Бастрыкин,а арестованное предприятие блокируется автоматически.Ни продать ни подарить...
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23.04.2020 16:43 Відповісти
Просто у порошенко есть расписки рябошапки , когда он им налом платил а НАЗК.
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23.04.2020 16:44 Відповісти
Состояние Порошенко до Майдана было,1.35 млрд.долл.Состояние Порошенко сегодня 873 миллиона.Журнал FORBES 2013-2019гг.
Касательно офшора Порошенко,как было на счету 17 000 долларов так и лежат по сей день.Это легко проверить даже Рабошапке...
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23.04.2020 16:49 Відповісти
Теперь понятно почему он ни одного регионала не посадил,они его хорошо подняли,он их должник,а революция для него - удар серпом по яйцам.
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23.04.2020 16:59 Відповісти
Сажает Суд,а не президент,читай Конституцию РАБ Божий...
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23.04.2020 17:02 Відповісти
Хорошая попытка оправдать бывшего министра януковичской экономики,но примитивная,попробуй придумать новую оправдашку.
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23.04.2020 17:16 Відповісти
Как называется должность/специальность человека, который "сажает" - выносит обвинительный приговор?
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23.04.2020 17:27 Відповісти
Когда это ПП работал судьей?
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23.04.2020 17:23 Відповісти
Прочь руки от Порошенка, Святой Человек. Мне его пасочка понравилась.
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23.04.2020 16:49 Відповісти
Цензор краще б повну цитату Рябошапки дав, бо там є і про те, що СБУ і особисто Баканов блокують розслідування по Бєні і Привату, і ось це:
"При цьому департамент Офісу генерального прокурора, який за декілька місяців притягнув до відповідальності колишніх власників більше десятка банків за розкрадання коштів, в перші ж дні нового керівництва прокуратури був ліквідований."
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23.04.2020 16:51 Відповісти
Цензор выдает новости 'по капле'.
Каждый пост/лайк/тыц конвентируют в 'кап' на счет. Такой у них бизнес ("ничего личного").
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23.04.2020 17:06 Відповісти
Порошенко отвечал только за Армию и Внешнюю политику,больше полномочий у президента Украины нет в природе и по Конституции...
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23.04.2020 16:57 Відповісти
Как товарищ Берия Рябошапка вышел из доверия./Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор(Рябошапка) "100% его человек", ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом.26.09.19.- Подставился тогда болтливый шибздик.По требованию хозяина-мародёра Коломойского-поставив прокурором владельца диплома университета Соломона. Но посадить Порошенко тот не сумел и атошников в шереметгейте Авакова не посадил тоже. Хозяин осерчал и выгнал прокурора . А на новое хлебное место кормильца семьи которая во Франции, не берут, мается бедолага .
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23.04.2020 17:00 Відповісти
Армию Порох создал? СОЗДАЛ практически с ноля.Коалицию против Кремлевского быдла создал? Создал....,потому и Санкции против Путлерской Помойцки действуют до сих пор...
Хрюкаем дальше..
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23.04.2020 17:00 Відповісти
У Рябошапки інстинкт самозбереження виявився сильнішим за бажання "кар"єрного зросту"...Зрозумів, що в кінці-кінців "цапом-відбувайлом" призначать саме його...
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23.04.2020 17:05 Відповісти
+++
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23.04.2020 17:08 Відповісти
Це називається - в свинячий голос. Подібне і Гончарук казав.
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23.04.2020 18:42 Відповісти
Може буть... Однак, на відміну від Гончарука, Рябошапка не "наламав дров" по ключових позиціях... І тому його "просто пішли", а Гончарука "призначили дурнем"...
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23.04.2020 18:53 Відповісти
Пример.Сейчас в эпоху интернета,я могу доказать, что Мировая революция чЛЕНИНА СРАЛИНА ТРОЦКОГО была устроена на деньги немецкого Кайзера Вильгельма...,а вы сможете????
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23.04.2020 17:09 Відповісти
Увы, нету такого рвения заняться посадками Медведчука, Рабиновича и прочей своры из опзж( Порошенко конечно коррупционер, но на данный момент есть более опасные и мерзкие люди, которые перечислены выше.
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23.04.2020 17:16 Відповісти
Сказочники московские.
Ничего под "конечно коррупционер" так и не нашли.

"Дебилы, блдь" ©
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23.04.2020 17:38 Відповісти
Когда человек пусть даже не де-юре, но де-факто владеет судебной системой и силовиками то это и не удивительно. А комментарий мой был направлен против Медведчука и Ко.
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25.04.2020 22:14 Відповісти
После Майдана и торжественного заседания ДурьДумы РАБссии 1 марта 2014 года,многое прояснили,Путлеру Дума разрешила начать войну против Украины,Порошенко стал президентом аж 8 июня 2014 года....
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23.04.2020 17:20 Відповісти
Самое интересное в этой истории,маленькая деталь...Медаль "за ВОЗВРАТ Крыма" рюсские бараны отпечатали дату, 20 февраля 2014 года.....
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23.04.2020 17:26 Відповісти
Есть ещё один маленький нюанс: посадка Порошенко полностью закроет поддержку такой Украины Западом. Остаётся надежда только на Путина!
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23.04.2020 17:51 Відповісти
Да ти шо????Значить тре його просто грохнуть!!!!
Лякалка ти срана,ще путєна позови адвокатом до мальдівської шлюхи.
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23.04.2020 19:59 Відповісти
Бедняга....
Его гельминты добрались до его мозга....
Попробуй принять с утреца свеженького гавна: "бюджет выделил миллиард гривен фонду жены Порошенко!" - и глядишь полегчает!
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23.04.2020 20:22 Відповісти
Так Рябошапка - человек Порошенко? А почему же тогда Зелегский говорил, что генеральный прокурор "его человек"? Подозреваю, что Рябошапка демонстрировал верность Зеленскому, потом его прижали через французскую недвижимость, и он стал демонстрировать верность Порошенко.
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23.04.2020 18:54 Відповісти
Ты понял что сказал?
Дом его жены в Бельгии внесен в декларацию.
Не ожидал от тебя.....
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23.04.2020 20:25 Відповісти
дом во Франции. жена давно в Совете Европы. Дети давно во Фпвнции. Как ты думаешь, его волнует судьба Украины?
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23.04.2020 20:38 Відповісти
Скромность - это прекрасное качество, но не стоит под её прикрытием соскакивать с темы "его прижали через французскую недвижимость".......
А вот у моей тёщи есть дом в Весьегонске на берегу Рыбинского водохранилища. Как ты думаешь - может меня волновать судьба Украины?
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24.04.2020 10:40 Відповісти
впрочем, судьба Украины уже мало кого волнует... Мне так кажется.
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23.04.2020 20:47 Відповісти
Рябошавка верная шавка хряка
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23.04.2020 18:58 Відповісти
Рябойшляпка швиденько на щекаладну соску підсів....
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23.04.2020 19:49 Відповісти
гельминты добрались до лобной доли - затруднена речь....
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23.04.2020 20:26 Відповісти
Співчуваю тобі,каКцапе....Здохнеш полікую.
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24.04.2020 07:12 Відповісти
прощай, дружыще!
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24.04.2020 10:49 Відповісти
Аминь......Сповідаця встиг,кацап?
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24.04.2020 19:45 Відповісти
Как упорен этот гельминт...
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25.04.2020 09:11 Відповісти
а какие такие "оппоненты" у Зели, никогда не занимавшегося госделами или коммерцией с Порохом, возникли у него и у его наспех сколоченной партейки, с Порошенко, чтобы мстить?.
Что такого успел плохого Порошенко сделал Зеле как оппонент ? - чтобы "быстро расквитаться с политическими оппонентами".

Это Портянке, Дубинскому и Путину захотелось мстить. и Зеля их обслуживает. Какое же примитивное создание этот Зеля.
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23.04.2020 22:14 Відповісти
 
 