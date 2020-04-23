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Зеленський - це єдина реальна перемога Москви, якій потрібна вся Україна, - російський політолог Піонтковський

Зеленський - це єдина реальна перемога Москви, якій потрібна вся Україна, - російський політолог Піонтковський

Прихід до влади в Україні Володимира Зеленського в 2019 році став єдиною реальною перемогою Москви в ході війни, розв'язаної в 2014 році.

Про це в своїй статті "Штабні гри" на сайті "Каспаров.ру" пише російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, передає Цензор.НЕТ.

Він переконаний, що процес капітуляції України, відбувається буквально на наших очах в режимі реального часу.

"Зеленський" — це єдина реальна перемога, отримана Москвою в ході розв’язаної нею у 2014 році 4-ї світової війни. Крим, Новоросія, Лугандонія — це все були поразки. Їм завжди була потрібна вся Україна", - наголошує Піонтковський.

"У столітній історії ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ-ФСБ "Зермак" - одна з найблискучіших операцій цієї безсмертної організації. Перемога, досягнута на кінчику брехливого язика, майже без застосування грубої сили", - зазначає російський політолог.

Він вважає, що Путіну тепер не потрібен навіть президент США Трамп для скасування санкцій. Бо все зробить президент України.

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"Для цього у них є набагато більш ефективний інструмент - президент України. Вся геніальність кремлівської спецоперації "Зермак" полягає в тому, що всі стадії капітуляції України проводяться і будуть проводитися не похмурим гауляйтером України Медведчуком, а всенародно обраним чарівним президентом-витівником і його продюсером. Про які санкції може йтися?! Не може ж Захід бути більш проукраїнським, аніж саме українське керівництво", - пише Піонтковський.

Політолог детально перераховує кроки реалізації кремлівської спецоперації для капітуляції України зсередини. Це, зокрема,
контроль над телебаченням і нейролінгвістичне навіювання українському суспільству кремлівських меседжів про Майдан як державний переворот, внутрішній конфлікт; про постмайданівську владу як "криваву партію війни"; про перемогу на виборах "світлої партії миру". Нав'язування українцям комплексу провини: треба просто перестати стріляти.

Далі - легалізація в українському правовому і політичному полі російського військово-терористичного плацдарму ОРДЛО. "Без п'яти хвилин сенатор, якийсь терорист Родіон відверто диктує Україні свої вимоги: "Якщо ви не погодитеся на Консультативну Раду, то ніколи не дочекаєтеся від нас припинення вогню", - наголошує Піонтковський.

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"Розведення сторін", яке плавно переростає під керівництвом нового міністра оборони у відступ ЗСУ з лінії зіткнення сторін, що відкриває раковій пухлині ОРДЛО, а з нею і братським вірусологам шлях вглиб країни", - перераховує далі автор.

А також захоплення прокурорської та судової систем, тотальна зачистка (арешти) патріотичних лідерів і активістів - наголошує Андрій Піонтковський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) росія (66021) Піонтковський Андрій (3)


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Топ коментарі
+51
Він давно живе в Америці. А те, як хутко повилазила мордорська ботоферма, тільки підьверджує правоту його слів. Будуть плюватися лайном, бо контраргументів ні в них, ні в зебілів немає.
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23.04.2020 16:20 Відповісти
+43
Сейчас зебильё и ху*лоботы погонят дерьмо на Пионтковского.
Зеленский - это единственная реальная победа Москвы, которой нужна вся Украина, - российский политолог Пионтковский - Цензор.НЕТ 1629
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23.04.2020 16:18 Відповісти
+33
Зеленский - это единственная реальная победа Москвы, которой нужна вся Украина, - российский политолог Пионтковский - Цензор.НЕТ 2619
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23.04.2020 16:27 Відповісти
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Я вже починаю дивитись на це як на фатум.

Історична місія України добити це злоякісне імперське утворення, яке колись було московією,(як кара за те що колись дуже доклалась, до його створення.) і відпустити на волю народи з концлагеря керованого москвою.
Відповідно знову доведеться ввійти і розвалити зсередини.

Бо інакше як пояснити, що народ проголосував за промосковські партії і промосковського президента, тобто де-факто за входження в союз з утворенням, яке перед тим знищувало людей мільйонами, вивозило продукти і будь-що цінне, навіть рештки князів з розкопаних могил.
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23.04.2020 17:14 Відповісти
Пионтковский вернул меня на зпмлю, считать паяца просто дилетантом или наивным очень опасно и преступно, проект беса путлера "зермак" не кажется безобидным, наоборот, очень зловещим, ждать больше некого и нечего, пора всем проукраинским силам отбросить в сторону все мелкие недоразумения и обьединиться для спасения страны.
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23.04.2020 17:15 Відповісти
Іншого виходу не існує.
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23.04.2020 18:27 Відповісти
це вибір українців.і не з вашингтона вирішувати,хто буде у нас президентом
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23.04.2020 18:33 Відповісти
То нічого що він пише з Вашінгтона. Палковнік ФСБ у відрядженні.
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23.04.2020 18:56 Відповісти
Я не думаю, что в москве хотят брать, страну которую проукраинский президент довёл до уровня африки на содержание. Да и не захочет никто в рашку, всем в Европе нравится.
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23.04.2020 19:04 Відповісти
почитал коменты и озадачился - это же шо получаеться порохоботы за московским политологом стали.... или мы уже московитам верить начали? тогда поздравляю.
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23.04.2020 19:19 Відповісти
А я согласен с ним , есть такая поговорка "Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. " Я считаю что Зеленский говорит как предатель и действует как предатель , то большая вероятность что он предатель и есть!
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23.04.2020 19:45 Відповісти
Усі, хто зводить наклепи на Президента України - агенти кремля.
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23.04.2020 20:12 Відповісти
ЭТО ПРАВДА
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23.04.2020 20:26 Відповісти
Зеленський - це єдина реальна перемога Москви, якій потрібна вся Україна, - російський політолог Піонтковський - Цензор.НЕТ 2031
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23.04.2020 23:53 Відповісти
у этого дедушки давно апофения и маразм.
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24.04.2020 00:07 Відповісти
Зеля! Народ смотрит за тобой в "оба".Не скурвись! Не сдавайся Путлеру. Эту войну должна выиграть Украина! Как бы сложно не было-мы должны держаться!
Слава Украине!
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24.04.2020 04:45 Відповісти
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