Зеленський - це єдина реальна перемога Москви, якій потрібна вся Україна, - російський політолог Піонтковський

Прихід до влади в Україні Володимира Зеленського в 2019 році став єдиною реальною перемогою Москви в ході війни, розв'язаної в 2014 році.

Про це в своїй статті "Штабні гри" на сайті "Каспаров.ру" пише російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, передає Цензор.НЕТ.

Він переконаний, що процес капітуляції України, відбувається буквально на наших очах в режимі реального часу.



"Зеленський" — це єдина реальна перемога, отримана Москвою в ході розв’язаної нею у 2014 році 4-ї світової війни. Крим, Новоросія, Лугандонія — це все були поразки. Їм завжди була потрібна вся Україна", - наголошує Піонтковський.



"У столітній історії ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ-ФСБ "Зермак" - одна з найблискучіших операцій цієї безсмертної організації. Перемога, досягнута на кінчику брехливого язика, майже без застосування грубої сили", - зазначає російський політолог.



Він вважає, що Путіну тепер не потрібен навіть президент США Трамп для скасування санкцій. Бо все зробить президент України.

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"Для цього у них є набагато більш ефективний інструмент - президент України. Вся геніальність кремлівської спецоперації "Зермак" полягає в тому, що всі стадії капітуляції України проводяться і будуть проводитися не похмурим гауляйтером України Медведчуком, а всенародно обраним чарівним президентом-витівником і його продюсером. Про які санкції може йтися?! Не може ж Захід бути більш проукраїнським, аніж саме українське керівництво", - пише Піонтковський.



Політолог детально перераховує кроки реалізації кремлівської спецоперації для капітуляції України зсередини. Це, зокрема,

контроль над телебаченням і нейролінгвістичне навіювання українському суспільству кремлівських меседжів про Майдан як державний переворот, внутрішній конфлікт; про постмайданівську владу як "криваву партію війни"; про перемогу на виборах "світлої партії миру". Нав'язування українцям комплексу провини: треба просто перестати стріляти.



Далі - легалізація в українському правовому і політичному полі російського військово-терористичного плацдарму ОРДЛО. "Без п'яти хвилин сенатор, якийсь терорист Родіон відверто диктує Україні свої вимоги: "Якщо ви не погодитеся на Консультативну Раду, то ніколи не дочекаєтеся від нас припинення вогню", - наголошує Піонтковський.





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"Розведення сторін", яке плавно переростає під керівництвом нового міністра оборони у відступ ЗСУ з лінії зіткнення сторін, що відкриває раковій пухлині ОРДЛО, а з нею і братським вірусологам шлях вглиб країни", - перераховує далі автор.



А також захоплення прокурорської та судової систем, тотальна зачистка (арешти) патріотичних лідерів і активістів - наголошує Андрій Піонтковський.