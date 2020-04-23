Ми не відкидаємо перенесення термінів вступної кампанії до вищих навчальних закладів цього року, - Міносвіти

Вступна кампанія в 2020 році може перенестися, якщо карантин не закінчиться до початку серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міносвіти і науки.

Якщо карантин завершиться до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня. Вступну кампанію в українських університетах також перенесуть

ЗНО відбуватиметься з дотриманням соціального дистанціювання і з використанням індивідуальних засобів захисту. Всіх учасників ЗНО та інструкторів забезпечать засобами індивідуального захисту і антисептиками.

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"В умовах епідемії проведення ЗНО є набагато безпечнішим, ніж вступні іспити в університетах. Більшість учасників складають ЗНО за місцем проживання, тому їм не потрібно їхати в інше місто чи область. Натомість для складання вступних іспитів навпаки більшості вступників та їхнім батькам доведеться по кілька разів їздити в інші міста, що в рази збільшить кількість переміщень по країні. Водночас вступні іспити зазвичай збирають набагато більшу кількість людей в аудиторіях, ніж під час ЗНО", - заявив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Зазначається, що формат і процедура ЗНО в 2020 році не зміниться. В аудиторії будуть перебувати максимум 15 осіб і два інструктори. Обов'язковою є дистанція в 1,5 метра. Соціальне дистанціювання буде забезпечено і на входах в приміщення.

"Без змін залишаться кількість тестів та їхній зміст. Кожен учасник може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань у них, які ґрунтуються на матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класу, мізерно мала. Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань недоцільно", - додали в МОН.

Учасники, які захворіли COVID-19 або контактували з хворими, зможуть пройти ЗНО на додатковій сесії. Якщо вони будуть змушені пропустити і її, то будуть звільнені від ЗНО за станом здоров'я. Для них в університеті передбачені окремі особливості і форми вступних іспитів.