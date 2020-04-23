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Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн

Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн

23 квітня Пенсійний фонд України направив на виплату одноразової грошової допомоги 9,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПФУ.

6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зарахована не пізніше 24 квітня.

3,5 мільйонам пенсіонерів, котрі отримують пенсії через пошту 📬, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. У разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги в зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен з пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав належні кошти.

Також читайте: У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію

Автор: 

пенсіонери (892) Пенсійний фонд (659) допомога (8442)


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Топ коментарі
+12
Через год президент отблагодарил своих избирателей. Примерно по 3 гривны за день президенства - каждый из них честно заработал свою мзду! Не выключайте телевизор, голосуйте дальше!
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23.04.2020 16:27 Відповісти
+9
Юліана тисяча, Голобородькина тисяча.змагання популістів.
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23.04.2020 16:26 Відповісти
+8
36$ - жалкая подачка от зебила для зебилов
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23.04.2020 16:25 Відповісти
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Кістка...
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23.04.2020 16:24 Відповісти
Більш схоже на " з паршивої вівці хоч шерсті клапоть".
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23.04.2020 19:51 Відповісти
36$ - жалкая подачка от зебила для зебилов
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23.04.2020 16:25 Відповісти
Вот же гад этот ЗЕ!
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23.04.2020 16:26 Відповісти
Мразь не оскорбляй пенсионеров
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23.04.2020 21:48 Відповісти
Юліана тисяча, Голобородькина тисяча.змагання популістів.
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23.04.2020 16:26 Відповісти
НЕДОПУСТИМ!!!!!!
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23.04.2020 16:27 Відповісти
сравнил хрен с пальцем
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23.04.2020 22:28 Відповісти
Через год президент отблагодарил своих избирателей. Примерно по 3 гривны за день президенства - каждый из них честно заработал свою мзду! Не выключайте телевизор, голосуйте дальше!
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23.04.2020 16:27 Відповісти
Эх, надо было это делать втихаря, чтобы продавцы не узнали!
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23.04.2020 16:28 Відповісти
Та вы шо !? Стока деньжищ ...... Пошью костюм с отливом ,сигару в зубы и в Ниццу !
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23.04.2020 16:29 Відповісти
А "бентли" отдельным чартером отправите, али как
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23.04.2020 16:36 Відповісти
Какой там бенТЛя ,мысли шире.....на майбухе в поликлинику поедем.
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23.04.2020 16:42 Відповісти
Ну тады в булошную токи на хверари !!!
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23.04.2020 17:01 Відповісти
АЛЯ ЮЛИНА ТЫСЯЧА!!
Помню как принимали пенсионную реформу ту самую по которой минимальный стаж 35 лет (нет стажа нет пенсии! ни в одной стране мира нет такого гигантского минимального стажа! в Германии минимальный стаж 5лет) кричали будет индексация каждый год в марте теперь пенсионерам не страшна ифляция! ну апрель уже заканчивается ну и где индексация!!
хотя до реформы вполне был закон об индексации и его никто не выполнял! вот приняли новый и опять никто не выполняет зашибись!
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23.04.2020 16:29 Відповісти
Руслане, мені індексували. На 50 гривень.Бодай би вони вдавилися. (45 років стажу , трішечки "гарячки" - на тобі діду,гуляй!!! )
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23.04.2020 16:44 Відповісти
Ты идиот?
60 - 18 = 42. Работать надо!
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23.04.2020 17:28 Відповісти
точно учиться не надо родился кайло в руки и пахать!!
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23.04.2020 18:27 Відповісти
42 - 5 = 38. Ещё вапросы?
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23.04.2020 20:12 Відповісти
можно заболеть потерять работу женится развестись уволится уехать короче много чего можно и моя жизнь не для того чтобы пахать на ПАНА тебе нравится иди паши токо чего других агитировать!!

тиы лучше посчитай скок государство налогов сдерет за 35 летстажа а скоко вернет в виде пенсии и это я не упоминаю тех кто допенсии не дожил а их процентов 30% не меньше!! куда деваются оставшиеся деньги не раскажешь умник!!
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23.04.2020 20:19 Відповісти
О-о-о! Узнаю чернокожего брата!
РАБОТАТЬ ЗА ДЕНЬГИ - ЗНАЧИТ ПРОДАВАТЬ СЕБЯ!
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24.04.2020 10:23 Відповісти
работать на налоги которые у тебя воруют значит что ты ЛОХ!!
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24.04.2020 11:16 Відповісти
Негры Гарлема поддерживают тебя!
Уже третье поколение не работает!
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24.04.2020 13:16 Відповісти
ну вот и хорошо пусть ЛОХИ пашут раз они ЛОХИ!!
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24.04.2020 13:22 Відповісти
9.9млн пенсіонерів, і здається це тільки ті які отримують менше 5тис пенсії. Не сказав би що четвертинна населення України пенсіонери.
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23.04.2020 16:29 Відповісти
А що б Ви сказали?
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23.04.2020 16:35 Відповісти
Когда обещали повысить пенсии тем, у кого она меньше 1800 грн, моя мать не получила ни копейки повышения (у нее 1633 грн). Просто, ради интереса посмотрим, разродятся они на эту несчастную вонючую тысячу или нет.
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23.04.2020 16:31 Відповісти
Вовына тысяча
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23.04.2020 16:31 Відповісти
ВАНА "тисячу" давала, тепер "Блазень"... Мені здається, чи це дійсно черговий "завуальований підкуп лохторату"?...
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23.04.2020 16:31 Відповісти
Знаєте, будь-який подарунок - це підкуп. Навіть квіти для жінки. А також корупція - будь-який подарунок для чиновника. Навіть від так званого "щирого серця".
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23.04.2020 16:44 Відповісти
Ви "з головою дружите"? При чому тут "корупція", коли гроші отримує не "посадова особа"? Ви хоч відкрийте коментар до Кримінального Кодексу України, та почитайте, що таке "корупційна дія" та за яких обставин людина може буть визнана "корупціонером"...
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23.04.2020 16:47 Відповісти
Що Ви так збудилися, наче прокуратура? Відразу про дружбу з головою. Дружу.
Я окремим реченням написав, що "корупція - будь-який подарунок для чиновника". І не намагайтесь мені довести, що якщо подарунок не дуже дорогий, то це не корупція.
Вам не сподовався вислів, що будь-який подарунок - це підкуп? Я так вважаю, і дуже легко можу це довести. А Ви можете вважати, що хочете.
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23.04.2020 17:04 Відповісти
Я не "прокуратура", а просто "людина з юридичною освітою"... Якщо не зрозуміле питання, спитаю по іншому - "Дядя, ти "тормоз"?! Розмова ведеться про передачу грошей людям, що знаходяться на пенсії. З-за цього статусу вони не можуть буть "посадовими особами". А "корупційна дія" обов"язково передбачає отримання грошей чи інших матеріальних (чи нематеріальних) цінностей, взамін на використання посадових повноважень (перевищення, зловживання), в інтересах конкретних осіб... Тепер зрозуміло?...
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23.04.2020 17:25 Відповісти
Дядько, ти гальмо чи недобачаєш? Я написав, що "корупція - будь-який подарунок для чиновника". Мені треба було написати слово "чиновника" заголовними літерами?
Де я написав, що пенсіонери - це посадові особи?
Я написав, що будь-який подарунок - це підкуп, незалежно від того, це пенсіонер, чиновник, чи жінка, якій Ви щось даруєте. Ви хочете загнати мене у юридичну площину, а я Вам нагадаю, це не сайт з юридичних послуг, тут люди обмінються різними думками.
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23.04.2020 17:49 Відповісти
От я свою думку тут і висловив - ти написав дурість...
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23.04.2020 17:57 Відповісти
что это значит - ".. в случае невозможности выплаты в указанные 5 дней..."?
типа, местные казнокрады, кладите на депоз до 25 июня?
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23.04.2020 16:37 Відповісти
А почему разовая ? А всю длительность карантина выплачивать - жаба удавила ?
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23.04.2020 16:57 Відповісти
Юлина тысяча, Зелина тысяча, а кто сможет научить ловить рыбку?
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23.04.2020 17:13 Відповісти
Тут "ловить рыбу" - не катит. Йулина тысяча - видимость компенсации за вклады в Ощадбанк УССР. У моих родителей было 10 тыс. руб., Йуля пообещала вместо них вернуть 1 тыс. гр., попросила не толпиться в очередях - мол, всем хватит. В итоге выплаты остановили, родители получили йух, а эти "компенсационные" сберкнижки остались"папірцями".
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23.04.2020 17:22 Відповісти
Сегодня получил на карточку 1000 грн.
Хоть и мелочь, но выполнили обещанное, приятно.
))
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23.04.2020 17:15 Відповісти
Добавлю 99 грн и куплю в Розетке электроотвёртку.
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23.04.2020 17:16 Відповісти
Ну вот, а говорили, что пенсам на еду не хватает. А они по Розеткам шарятся. Странно
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23.04.2020 17:57 Відповісти
Куда я потрачу эти деньги не ваше, как говорят, свинячее дело.
Может я хочу увековечить это событие.
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23.04.2020 20:06 Відповісти
Ты не расслабляйся,тебе ещё работать и работать,и не только руками.
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23.04.2020 22:38 Відповісти
Только что скинули 1000.Видали и побольше, и не в гривне,но пенсионеру 1000 это не так уж и мало.
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23.04.2020 22:11 Відповісти
Достали до печенок, твари зеленые!!! Если суммировать сколько раз Вова, Шмыгаль и другие благодетели рассказали про 1000гр., которые они намереваются мне дуже скоро нарахувать, то выйдет не меньше, чем 1 000 000. Наверное ждут, пока пенсионеры повыздыхают,...
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23.04.2020 17:18 Відповісти
Это, типа "оторваться по полной" напоследок (а то кто знает доживут ли до следующей пенсии) , купить пол литра, палку колбасы и шматок сала!

Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн - Цензор.НЕТ 6463
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23.04.2020 18:03 Відповісти
Муттер пару годин тому отримала. Якщо чесно, вже особливо не сподівалися - бо у стилі Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн - Цензор.НЕТ 4081 було б тримати зітхання моркву перед носом ще довго.
Але атракціон небаченої щедрості нарешті трапився.
Ура сонцесяйному єлбаси! *sarcasm*
(тепер подивимось на індексацію, обіцяну в мії або іїні)
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23.04.2020 18:56 Відповісти
Индексация пенсий за март и апрель УЖЕ украдена зеленым стадом...эта тысяча жалкая подачка...
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23.04.2020 20:04 Відповісти
Так откажись
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23.04.2020 21:50 Відповісти
 
 