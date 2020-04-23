Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн

23 квітня Пенсійний фонд України направив на виплату одноразової грошової допомоги 9,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПФУ.

6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зарахована не пізніше 24 квітня.

3,5 мільйонам пенсіонерів, котрі отримують пенсії через пошту 📬, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. У разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги в зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен з пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав належні кошти.

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