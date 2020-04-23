Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн
23 квітня Пенсійний фонд України направив на виплату одноразової грошової допомоги 9,9 мільярда гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПФУ.
6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зарахована не пізніше 24 квітня.
3,5 мільйонам пенсіонерів, котрі отримують пенсії через пошту 📬, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. У разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги в зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен з пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав належні кошти.
Топ коментарі
+12 Valentin Nasus
показати весь коментар23.04.2020 16:27 Відповісти Посилання
+9 Kozak_Vasil
показати весь коментар23.04.2020 16:26 Відповісти Посилання
+8 Who’s Here
показати весь коментар23.04.2020 16:25 Відповісти Посилання
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Помню как принимали пенсионную реформу ту самую по которой минимальный стаж 35 лет (нет стажа нет пенсии! ни в одной стране мира нет такого гигантского минимального стажа! в Германии минимальный стаж 5лет) кричали будет индексация каждый год в марте теперь пенсионерам не страшна ифляция! ну апрель уже заканчивается ну и где индексация!!
хотя до реформы вполне был закон об индексации и его никто не выполнял! вот приняли новый и опять никто не выполняет зашибись!
60 - 18 = 42. Работать надо!
тиы лучше посчитай скок государство налогов сдерет за 35 летстажа а скоко вернет в виде пенсии и это я не упоминаю тех кто допенсии не дожил а их процентов 30% не меньше!! куда деваются оставшиеся деньги не раскажешь умник!!
РАБОТАТЬ ЗА ДЕНЬГИ - ЗНАЧИТ ПРОДАВАТЬ СЕБЯ!
Уже третье поколение не работает!
Я окремим реченням написав, що "корупція - будь-який подарунок для чиновника". І не намагайтесь мені довести, що якщо подарунок не дуже дорогий, то це не корупція.
Вам не сподовався вислів, що будь-який подарунок - це підкуп? Я так вважаю, і дуже легко можу це довести. А Ви можете вважати, що хочете.
Де я написав, що пенсіонери - це посадові особи?
Я написав, що будь-який подарунок - це підкуп, незалежно від того, це пенсіонер, чиновник, чи жінка, якій Ви щось даруєте. Ви хочете загнати мене у юридичну площину, а я Вам нагадаю, це не сайт з юридичних послуг, тут люди обмінються різними думками.
типа, местные казнокрады, кладите на депоз до 25 июня?
Хоть и мелочь, но выполнили обещанное, приятно.
))
Может я хочу увековечить это событие.
зітханняморкву перед носом ще довго.
Але атракціон небаченої щедрості нарешті трапився.
Ура сонцесяйному єлбаси! *sarcasm*
(тепер подивимось на індексацію, обіцяну в мії або іїні)