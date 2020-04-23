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Новини Рік Зеленського
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Зеленський у фільмі про рік президентства в основному говорив, що всі навколо погані, а він один хороший, - Геращенко

Зеленський у фільмі про рік президентства в основному говорив, що всі навколо погані, а він один хороший, - Геращенко

Зеленський у підсумках за рік своєї роботи не розповів про конкретні результати чи проведені реформи, а говорив лише про те, як йому важко працювати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"Рік тому президент Зеленський давав інтерв’ю "Теслі". Тепер єдина реформа у його спілкуванні зі світом – це те, що він уже говорить сам із собою… Це дійсно дивно. Мені здається, що можна було б поспілкуватись із журналістами, які поставили б більш критичні запитання", – прокоментувала фільм нардепка.

"Ключове з того, що сказав Зеленський: всі навколо погані – один він хороший, він багато працює і дуже втомився, а також багато перекручувань фактів", - додала Геращенко. 

За її словами, найперше це стосується теми війни і миру.

"Я добре пам’ятаю, що рік тому президент Зеленський говорив, що треба "просто перестать стрелять". І зараз він може в принципі сказати, що війна закінчилася. Тому що в його риториці не згадується країна-агресор Російська Федерація. Він говорить, що він закінчить війну, але ми її не починали, її не починала ні Україна, ні Зеленський. Її розпочав Путін – і для того, щоб закінчити війну, потрібно почати називати речі своїми іменами", – підкреслила Геращенко.

Вона зазначила, що тільки за цей рік загинуло 39 українських воїнів.

"Я ніколи не чула, щоб президент Зеленський так само згадував, хто їхні вбивці. А їхні вбивці – Російська Федерація", – сказала вона.

Читайте також: "Зеленовірус", яким інфікували суспільство рік тому, небезпечний тим, що на зміну йому може прийти диктатура, – Ірина Геращенко

"Так само дуже смішно чути про те, як працює нинішній парламент у турборежимі. Турборежим давно зламався, і це його "Слуги" подали зараз 16 000 поправок до ключового закону для отримання Україною кредиту МВФ. У цьому фільмі президент не знайшов слів, щоб згадати своїх соратників, які сьогодні блокують роботу парламенту", – додала Геращенко. 

Вона зауважила, що попередній парламент працював набагато ефективніше "без усякого турборежиму, без зелених кнопкодавів, які тільки сидять і тиснуть кнопочки і не мають жодної можливості думати головою".

"Я хочу нагадати, що рік тому Зеленський і компанія обіцяли вчителям по 4000 доларів зарплати. Насправді, у вчителів і у лікарів залишається по 4000 – тільки не доларів, а гривень. І дійсно як на них прожити в умовах карантину, в умовах падіння українсько економіки, невідомо. Але Зеленський про це нічого не говорив", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про прем'єру фільму "Рік Президента Зеленського".

Читайте також: Фракція "ЄС" зареєструвала законопроєкт про додатковий захист лікарів і наполягає на його розгляді в п'ятницю, - Ірина Геращенко

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) Зеленський Володимир (24332)


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Топ коментарі
+38
Кто-то смотрел эту ослиную порнографию?
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23.04.2020 16:33 Відповісти
+31
Эту Зелёную порнографию не смотрел, но уверен, что осел Оманский дегенерат.
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23.04.2020 16:35 Відповісти
+28
осел оманський - в своем репертуаре...))
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23.04.2020 16:32 Відповісти
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осел оманський - в своем репертуаре...))
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23.04.2020 16:32 Відповісти
Скорее Геращенко. Она, как всегда, врёт и манипулирует:
1) Было сказано, что если перестанут стрелять ВСЕ...
2) Зе никогда и никому на обещал зарплату в $4К.
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23.04.2020 21:31 Відповісти
Кто-то смотрел эту ослиную порнографию?
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23.04.2020 16:33 Відповісти
признаюсь 5 хв дивився,стало соромно і вимкнув
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23.04.2020 16:37 Відповісти
я також довше не витримав цього марення
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23.04.2020 16:47 Відповісти
Рік президента. Факти та маніпуляції у фільмі Зеленського https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/23/7248987/
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23.04.2020 18:04 Відповісти
1)
- "Якщо немає майданчика, на якому можна домовитися про закінчення війни, то ти ніяк її не закінчиш".
- Правда.
- Цими словами президент заперечує свою відому передвиборну фразу "Перш за все треба припинити вогонь. Треба просто перестати стріляти".
- Никакого противоречия здесь нет: без переговоров на "майданчике" стрелять не перестанут.

2) Никак не опровергнуты слова о том, что международные партнёры знают, что Зе не берёт взятки. Перечислены лишь скандалы с другими людьми.

В остальном - неплохой анализ.
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23.04.2020 22:01 Відповісти
Всі, кого не спитаєте, скажуть, що не дивилися це марення, як і не признаються, що голосували за найвеличнішого лідера **********.
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23.04.2020 18:31 Відповісти
достатньо що дивились попередні.
одна і та сама маячня недодіагностованого наркомана
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23.04.2020 20:46 Відповісти
Эту Зелёную порнографию не смотрел, но уверен, что осел Оманский дегенерат.
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23.04.2020 16:35 Відповісти
Детский сад бл...
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23.04.2020 16:59 Відповісти
"Не читал, но осуждаю!" (с)
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23.04.2020 17:07 Відповісти
типа - порыгай, ты же не знаешь, может тебе понравится!
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23.04.2020 17:55 Відповісти
...a вдруг не захочется рыгать.
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23.04.2020 22:04 Відповісти
И эта про 4 тысячи долларов. Воистину, многократно повторённая ложь становится правдой.
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23.04.2020 16:36 Відповісти
Она никогда и не переставала свои манипуляции по этому поводу и по поводу "не стрелять".
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23.04.2020 22:07 Відповісти
Роликотворец блеснул в новом шедевре. Обрадовал иликторат . Есть ,есть чем хвастаться....Чиновникам сделал укорот ,ограничил на месяц зряплату до 47 000гр. (Теперь им дорога на паперть.) Уговорил Ссакашвили спустится с крыши и затеять в державе рехформы. Да и на московии хвалят...Дайте вовке порулить ещё.
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23.04.2020 16:37 Відповісти
Не сцы, дадим! Не Свынюке же!
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23.04.2020 16:38 Відповісти
Во-во,вы только давать и научились...
Твоя жопа от даваний не треснула??
Да...зечмыри...вы такие.
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23.04.2020 21:01 Відповісти
Цікаво все ж таки було б знати - Хтось реально дивився ту хірню від Вовкі Зєкоронавірусного ?
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23.04.2020 16:37 Відповісти
Ірка дивилась.
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23.04.2020 16:49 Відповісти
А не в Іри Геращенко питаюся, в зебілів . Різницю відчуваєш 😕
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23.04.2020 16:55 Відповісти
Зебіли не дивились, але хвалять.
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23.04.2020 18:03 Відповісти
дивились.нормально.педебілам-привіт!
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23.04.2020 18:31 Відповісти
Зеленский в фильме о годе президентства в основном говорил, что все вокруг плохие, а он один хороший, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6340
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23.04.2020 16:37 Відповісти
Не год, а МИНИМУМ пятилетка!!!!!
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23.04.2020 16:39 Відповісти
Похмелись, alkоголик
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23.04.2020 16:41 Відповісти
Как вас плщит.... сердце поёт!!!!
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23.04.2020 16:52 Відповісти
Цур тобі, пек тобі.
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23.04.2020 16:48 Відповісти
Зеленський у фільмі про рік президентства в основному говорив, що всі навколо погані, а він один хороший, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7153
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23.04.2020 16:58 Відповісти
Что ещё можите проблеять?
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23.04.2020 16:47 Відповісти
Нехай про путч Порошенка ще промекає.
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23.04.2020 18:33 Відповісти
по факту, от того же КМИС:
по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей (26%) проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
Главу Евросолидарности Петра Порошенко готов поддержать 1% тех, кто голосовал за Зеленского.
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23.04.2020 16:48 Відповісти
Как показывает статистика, идиотов таки не более 25%!
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23.04.2020 16:53 Відповісти
Как раз наоборот, целых 73% год назад было.
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23.04.2020 18:04 Відповісти
Как было 25% так и осталось 25%! Стабильность....
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23.04.2020 18:08 Відповісти
ідіот в отказє?
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23.04.2020 20:48 Відповісти
А ты как был ********** жополизом , так и остался, Приятно , наверно, быть памперсом у *****? Жри, не подавись., болезный.
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23.04.2020 21:22 Відповісти
хуже вже не буде
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23.04.2020 20:47 Відповісти
это чмо может читать только заранее написанный сценарий. За год ни одной большой пресс-конференции, где все бы увидели как он жалок. Зеленая размазня, тьфу... противно что государством правит настолько примитивное создание..
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23.04.2020 16:41 Відповісти
"Свіжі ідеї"

Зеленский в фильме о годе президентства в основном говорил, что все вокруг плохие, а он один хороший, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8137
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23.04.2020 16:43 Відповісти
хреновому танцору яйца мешают! Так и нашему зеленскому!!
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23.04.2020 16:44 Відповісти
Да, да, мы в курсе, что все вокруг в дерьме и один Зе дартаньян в зелёном.
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23.04.2020 16:45 Відповісти
Белые пальта так старались чтобы Порошенка не забронзовел что на 30м году независимости у нас прездент, который во время пожара эпидемии и войны, провалив почти всё, не нашел ничего лучшего чем снять про себя любимого хвалебное кинцо. Это панове даже не Рашка это уже ближе к КНДР
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23.04.2020 16:46 Відповісти
фсьопропало? )))
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23.04.2020 17:02 Відповісти
Ирка, ты тоже хорошая.
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23.04.2020 16:47 Відповісти
Педро кидає в бій своїх найкращих шакалів )))
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23.04.2020 16:49 Відповісти
Аль Зебіло, ти чому в громадському місці без захисної маски ? Штраф тобі 17000 грн.
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23.04.2020 16:52 Відповісти
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми )
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23.04.2020 17:03 Відповісти
Повторне порушення Аль Зебіло це вже штраф 34000.
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23.04.2020 17:09 Відповісти
Ок. Стань на коліна і відкрий рота - буду платити )))
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23.04.2020 17:11 Відповісти
Але ти є справжній зебіл )))

- " Від Луганська і до Львова в очі сцить зебілам Вова"
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23.04.2020 17:28 Відповісти
тебе ще зі свят не попустило? )))
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23.04.2020 17:37 Відповісти
А ***** - своих лучших манкуртов-говноедов, типа альпучило и алкс. Вот прямо такие чудно говорящие ники- один алкаш, другого пучит)))))) причем постоянно зеленой отрыжкой.
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23.04.2020 21:24 Відповісти
И что? Мародёр соевый до сих пор бубнит, что "народ плохой", ибо дал ему пинком под зад. Вам должно быть это хорошо знакомо.
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23.04.2020 16:54 Відповісти
Не пощастило Пеці з населенням України )))
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23.04.2020 17:01 Відповісти
.
https://www.youtube.com/watch?v=LrwX4IGiRSA Первый год конца "эпохи бедности" http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLrwX4IGiRSA&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier . (диктор длительность 5 минут)

Зеленський у фільмі про рік президентства в основному говорив, що всі навколо погані, а він один хороший, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8543
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23.04.2020 16:59 Відповісти
Пока вся страна воюет с рашкой на одном фронте,с эпидемией-на другом,помогая воинам и медикам всем,чем только может,это чучело киношечку про себя,любимого,снимает
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23.04.2020 17:05 Відповісти
Киньте ссылочку без фейсбука!
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23.04.2020 17:08 Відповісти
Дибильному мальчику 42 годика.
Год им был потрачен на развал всего, чем он пытался заняться.

Чего еще вы ожидали от этого отставшего в развитии инфантила? Чтобы он честно сказал, что все просрал всего за год?
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23.04.2020 17:15 Відповісти
Ну, про "4 000 долларов для врачей" это, положим, давно заезженная манипуляция. СтарО, Ирка, как пецин рваный носок. Давай уже что-то новенькое. Ибо барыгины бабки ты явно не отрабатываешь.
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23.04.2020 17:16 Відповісти
Педро кидає в бій своїх найкращих шакалів )))
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23.04.2020 17:20 Відповісти
повтори еще 5 раз...))
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23.04.2020 17:58 Відповісти
Не важливо, скільки разів я повторю, важливо - скільки разів люди прочитають. )
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23.04.2020 18:00 Відповісти
Так вже прочитали,вистачило одного разу щоб всі зрозуміли що ти таки зебілоид і притрушений дебіл.
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23.04.2020 21:10 Відповісти
Так папереднікі про це п'ять років товкли... Невже брехали?
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23.04.2020 17:20 Відповісти
Твой синий хозяин, пять лет такой порожняк нёс. В итоге страна уровня африки.
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23.04.2020 18:57 Відповісти
ырка напоминает пионерку из 3-го класса.Пошла плакаться - кто что сказал, кто хороший, кто плохой. Сафсем зачухалась.
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23.04.2020 19:02 Відповісти
У зэобрезка - комплекс наполеона с маниакально-депрессивным психозом

Одним словом - наркоман
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23.04.2020 19:41 Відповісти
Есть стыд испанский, а есть стыд Зеленский. Хотя сам Зеленский бесстыжий.
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23.04.2020 19:43 Відповісти
и как ещё у некоторых хватает силы воли и выдержки смотреть этого наркомана??
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23.04.2020 19:56 Відповісти
Канеш что он лучший...среди клоунов..Ни одному клоуну ещё не удалось стать презЕдентом.
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23.04.2020 20:17 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/24992060.html Новый сезон "Солги народу"

"кРік ПрезЕдента Зеленского"
..
Про боротьбу с ко-корупцией рассказал бы почем нынче должности у братьев Ермаков, рассказал бы про "скрутки" на новой митнице - где воруют около 5 миллиардов грн в месяц (источник - https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html бывший зе-глава Минэкономики Уманский ), про российский уголек и электроэнергию и про то, как из-за этого закрывают шахты и зе-избираетелей выгоняют на улицу.

Особая фишечка была бы про "Всі західні лідери знають, що я не краду".
Вот ОТКУДА они это знают?
У тебя в офисе и дома, что, жучки стоят от всех Западных лидеров? и они тебя слушают и смотрят нон-стоп?

И, поэтому правительству Порошенко МВФ ВСЕГДА давал денег - а тебе хер, вот уже скоро год как. Потому что на Западе "знают, что ты не воруешь", ага.
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23.04.2020 21:21 Відповісти
Це ж головна ідея зелених - Цар хороший, боярє погані. Народ клює на цю брехню.
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23.04.2020 22:47 Відповісти
Зедебил уже год как "президент" и что он сделал, что бы стране стало лучше.... Этот паяц все профукал,прос*ал причем так быстро как никто до него.А еще он все время жалуется как много он работает, как он устал, какие все неблагодарные не ценят этого......так в чем проблема вали Вова по быстрому в Ростов или пока еще можно куда хочешь, забирай своих друзей,Ермака, Богдана, Баканова и др., своего кукловода Беню. Беги Вова беги...пока не погнали...
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24.04.2020 11:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tvhSPfh0fG4 Хто такий Зеленський? Підсумок року
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27.04.2020 17:30 Відповісти
 
 