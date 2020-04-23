Зеленський у фільмі про рік президентства в основному говорив, що всі навколо погані, а він один хороший, - Геращенко

Зеленський у підсумках за рік своєї роботи не розповів про конкретні результати чи проведені реформи, а говорив лише про те, як йому важко працювати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"Рік тому президент Зеленський давав інтерв’ю "Теслі". Тепер єдина реформа у його спілкуванні зі світом – це те, що він уже говорить сам із собою… Це дійсно дивно. Мені здається, що можна було б поспілкуватись із журналістами, які поставили б більш критичні запитання", – прокоментувала фільм нардепка.

"Ключове з того, що сказав Зеленський: всі навколо погані – один він хороший, він багато працює і дуже втомився, а також багато перекручувань фактів", - додала Геращенко.

За її словами, найперше це стосується теми війни і миру.

"Я добре пам’ятаю, що рік тому президент Зеленський говорив, що треба "просто перестать стрелять". І зараз він може в принципі сказати, що війна закінчилася. Тому що в його риториці не згадується країна-агресор Російська Федерація. Він говорить, що він закінчить війну, але ми її не починали, її не починала ні Україна, ні Зеленський. Її розпочав Путін – і для того, щоб закінчити війну, потрібно почати називати речі своїми іменами", – підкреслила Геращенко.

Вона зазначила, що тільки за цей рік загинуло 39 українських воїнів.

"Я ніколи не чула, щоб президент Зеленський так само згадував, хто їхні вбивці. А їхні вбивці – Російська Федерація", – сказала вона.

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"Так само дуже смішно чути про те, як працює нинішній парламент у турборежимі. Турборежим давно зламався, і це його "Слуги" подали зараз 16 000 поправок до ключового закону для отримання Україною кредиту МВФ. У цьому фільмі президент не знайшов слів, щоб згадати своїх соратників, які сьогодні блокують роботу парламенту", – додала Геращенко.

Вона зауважила, що попередній парламент працював набагато ефективніше "без усякого турборежиму, без зелених кнопкодавів, які тільки сидять і тиснуть кнопочки і не мають жодної можливості думати головою".

"Я хочу нагадати, що рік тому Зеленський і компанія обіцяли вчителям по 4000 доларів зарплати. Насправді, у вчителів і у лікарів залишається по 4000 – тільки не доларів, а гривень. І дійсно як на них прожити в умовах карантину, в умовах падіння українсько економіки, невідомо. Але Зеленський про це нічого не говорив", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про прем'єру фільму "Рік Президента Зеленського".

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