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Новини Коронавірус і карантин
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У Білорусі померло 60 пацієнтів з COVID-19, загальна кількість інфікованих понад 8 тис.

У Білорусі померло 60 пацієнтів з COVID-19, загальна кількість інфікованих понад 8 тис.

У Білорусі, станом на 23 квітня, померло 60 осіб з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Зареєстровано 8022 особи з позитивним тестом на COVID-19. Всього проведено 122 тис. 543 тести", - сказано в повідомленні.

За весь період поширення інфекції на території країни померло 60 пацієнтів із низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією.

Одужало і виписано 938 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

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Автор: 

Білорусь (7968) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
В стране катастрофа

https://charter97.org/ru/news/hottopic/covid-19 В Беларуси эпидемия коронавируса в разгаре. Действия Минздрава напоминают фильм «Чернобыль». Упорное нежелание замечать очевидное и запоздалая реакция привели к многочисленным жертвам, которых можно было бы избежать.

Пресс-конференция 17 апреля окончательно подтвердила, что цифры о «зарегистрированном количестве человек с наличием коронавирусной инфекции», которые проводит Минздрав, никак не отражают реальную ситуацию, потому что они не включают больных с «пневмонией».

В стране катастрофа. Карантин не введен, время упущено, жизни, которые можно было бы спасти, не спасены. Минздрав не подготовился к эпидемии и неуклюже учится на своих ошибках. Преступное бездействие Лукашенко, некомпетентность Караника привели к такой ситуации, когда гарантированно будут тысячи жертв.
Чиновники могут называть это по разному: смерти от «пневмонии», от «хронических заболеваний» или от чего-нибудь еще. Вопрос в том, перейдет ли счет жертв на десятки и сотни тысяч.
Минздрав ведет сейчас страшную гонку со временем: главная задача в том, чтобы успеть обеспечить респираторами и другими средствами защиты медработников и обслуживающий персонал до того, как начнется коллапс системы здравоохранения.
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23.04.2020 16:58 Відповісти
+6
Еще одни специалисты. В Рашке статистику корректируют по принципу « не от короновируса он миненький умер а от сопутствующих заболеваний» и эти туда же!
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23.04.2020 16:40 Відповісти
+6
умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 938 пациентов Источник: https://censor.net/n3191086\\\\\\\\\\\

(1 к 15-ти, О_О)

Итальянцы, жабоеды, трамповцы нервно курят в сторонке и направляют своих лекунов шоп учились мастерства у медиков Пацьки. Только немцы и израильтяне переплюнули по эффективности белороссиянинов.
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23.04.2020 16:44 Відповісти
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НЕ хватило!
Не хватило тракторов....
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23.04.2020 20:41 Відповісти
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