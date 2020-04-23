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У Білорусі померло 60 пацієнтів з COVID-19, загальна кількість інфікованих понад 8 тис.
У Білорусі, станом на 23 квітня, померло 60 осіб з COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
"Зареєстровано 8022 особи з позитивним тестом на COVID-19. Всього проведено 122 тис. 543 тести", - сказано в повідомленні.
За весь період поширення інфекції на території країни померло 60 пацієнтів із низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією.
Одужало і виписано 938 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
Топ коментарі
+8 Светлана Науменко
показати весь коментар23.04.2020 16:58 Відповісти Посилання
+6 vadym sestritsyn
показати весь коментар23.04.2020 16:40 Відповісти Посилання
+6 Борис Козлов #446474
показати весь коментар23.04.2020 16:44 Відповісти Посилання
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