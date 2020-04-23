У Білорусі померло 60 пацієнтів з COVID-19, загальна кількість інфікованих понад 8 тис.

У Білорусі, станом на 23 квітня, померло 60 осіб з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Зареєстровано 8022 особи з позитивним тестом на COVID-19. Всього проведено 122 тис. 543 тести", - сказано в повідомленні.

За весь період поширення інфекції на території країни померло 60 пацієнтів із низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією.

Одужало і виписано 938 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

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