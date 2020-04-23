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Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка

Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що глава Служби безпеки України Іван Баканов блокує проведення ключової експертизи у справі про виведення грошей із "Приватбанку" до націоналізації.

Про це він заявив у блозі для Української правди, присвяченому фільму президента Володимира Зеленського про рік його президентства.

"Ще одне надважливе для України провадження може бути швидко завершено, як тільки друг президента, глава СБУ, розблокує проведення ключової експертизи в одному з проваджень НАБУ щодо ПриватБанку. Уже кілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру", - написав Рябошапка.

Він зазначив, що без встановленої експертизою суми збитків НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не мають права повідомляти про підозру.

Читайте також: Офіс Генпрокурора відстоює 1 млрд грн активів держави у справі "Приватбанку": від її результату залежить доля позовів на 29 млрд грн, - Венедіктова. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12964) Приватбанк (2437) Рябошапка Руслан (441) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+35
Чему удивляться, если через фирмы Баканова с Зеленским выводились деньги Коломойским из ПриватБанка.

Баканов возглавлял большую часть коммерческих структур, созданных Зеленским.
Будучи руководителем этих структур, именно Баканов проводил через оффшорные счета операции этих структур. Это делает Зеленского и Баканова соучастниками в больших неприятностях, именуемыми "Судебным рассмотрением в Канцлерском суде штата Делавер"
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23.04.2020 17:13 Відповісти
+33
Друг Зеленского, глава СБУ, блокирует ключевую экспертизу НАБУ по "Приватбанку", - экс-генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 9776
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23.04.2020 16:59 Відповісти
+22
воно ж обещало Трампу, что будет 100% свой прокурор. И тут обосралось, с первого раза не получилось))
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23.04.2020 17:02 Відповісти
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Понятно. СБУ у нас не только производство антисептиков курирует, но и производит экспертизы в области финансов
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23.04.2020 16:49 Відповісти
Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 5072
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23.04.2020 18:02 Відповісти
Кто и где задает эти вопросы? Вот чисто очень хочется хоть одного сознательного зелебота в вакууме увидеть. За год ни разу не сталкивался, за то соевые воняют где только можно
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23.04.2020 22:56 Відповісти
парашенковский КРОТ отрабатывает петино бабло)))))
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23.04.2020 19:14 Відповісти
Ещё один засланный казачок вскрылся... Чувствую что по прошествии 5 лет а может и меньше 95-й квартал будет устраивать концертное турне по зонам.
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23.04.2020 16:58 Відповісти
Друг Зеленского, глава СБУ, блокирует ключевую экспертизу НАБУ по "Приватбанку", - экс-генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 9776
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23.04.2020 16:59 Відповісти
Всех на консервацию.
Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 5939
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24.04.2020 03:49 Відповісти
рябошапка тварь підбарижна! продався за накрадєноє баригою в народу *** буду! вова ж он чєстний, сам не варюєт
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23.04.2020 17:00 Відповісти
это вы продались за накрашенное коломойшей
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23.04.2020 17:02 Відповісти
это,наверняка,был сарказм)
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23.04.2020 17:07 Відповісти
Тот самый случай, когда два порохобота сжирают друг друга. Уроборос однако.
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23.04.2020 22:57 Відповісти
вы прокололись, написав без ошибки (укр.литерацию пропустим) слово "честный"
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23.04.2020 17:30 Відповісти
Какая разница, ******* коломойский 200 млрд или нет
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23.04.2020 17:01 Відповісти
200 млрд???? считай по курсу 8,00 х 1$
ушло больше двадцатки баксов.
Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 5021
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23.04.2020 17:56 Відповісти
воно ж обещало Трампу, что будет 100% свой прокурор. И тут обосралось, с первого раза не получилось))
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23.04.2020 17:02 Відповісти
А шо ж ты только сейчас начал вякать? Или сидя в прокурорском кресле не до этого было?
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23.04.2020 17:05 Відповісти
во всем сказаном, ключевое слово, ДРУГ. на этом слове построена вся кономическая и социальная политика зеленского. все предидущие президенты, просто ОТДЫХАЮТ по кумовству при наначениях. А ГОВОРИЛ 100% обратное
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23.04.2020 17:09 Відповісти
Да все они говорили обратное. Вы меньше их слушайте и на действия смотрите. О том, что Зеленский - гнилой приспособленец было известно последние лет 10, толку-то?
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23.04.2020 22:58 Відповісти
Чему удивляться, если через фирмы Баканова с Зеленским выводились деньги Коломойским из ПриватБанка.

Баканов возглавлял большую часть коммерческих структур, созданных Зеленским.
Будучи руководителем этих структур, именно Баканов проводил через оффшорные счета операции этих структур. Это делает Зеленского и Баканова соучастниками в больших неприятностях, именуемыми "Судебным рассмотрением в Канцлерском суде штата Делавер"
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23.04.2020 17:13 Відповісти
Я боюсь даже представить себе, насколько серьёзно это Ваше заявление.
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23.04.2020 19:43 Відповісти
Заявление может быть какое угодно. Все равно закон в Украине работает только для электората, и то с большими проседаниями
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23.04.2020 23:00 Відповісти
ну і хто тут ще скаже що зелемойська шобла у владі не 3,14...раси?!
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23.04.2020 17:26 Відповісти
Та вже півроку ніхто, здається, й не каже. А що з того?
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23.04.2020 23:01 Відповісти
а хто це такой Ряба Шавка?
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23.04.2020 17:31 Відповісти
Интересно кому Зеля будет звонить по поводу этого черта Баканова?
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23.04.2020 17:31 Відповісти
А эта Рябая Шапка оказывается довольно вменяемым...
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23.04.2020 17:43 Відповісти
"Друг Зеленского, глава СБУ, блокирует ключевую экспертизу НАБУ по "Приватбанку", - экс-генпрокурор Рябошапка" - кто-то нагло брешет, или Рябошапка, или Зеленский.
https://glavcom.ua/ru/think/zachem-zelenskomu-vragi-esli-est-druzya-602050.html Еще во время президентской кампании Владимир Зеленский резко критиковал Петра Порошенко за непотизм - за друзей, кумовьев, бизнес-партнеров, руливших политикой и экономикой государства. Владимир Александрович божился: при нем такого никогда не будет.
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23.04.2020 17:49 Відповісти
Скорее всего, брешут оба. Полуправда - такое же зло, как и ложь. Петроалексеич как никто уже должел был бы это запомнить.
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23.04.2020 23:02 Відповісти
Зеленский это чорт и команда у него черти.
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23.04.2020 17:52 Відповісти
І чому я не здивований?

Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 2980
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23.04.2020 17:53 Відповісти
Ці руки нічого не крали. Так Вовка нещодавно говорив...
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23.04.2020 17:58 Відповісти
И причем тут СБУ?
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23.04.2020 18:02 Відповісти
При зелёном рояле!
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23.04.2020 18:48 Відповісти
СБУ - это просто в каждой бочке затычка. Эти пацаны занимаются чем угодно, кроме того, чем должны заниматься. Бойки, Медведчуки, Новинские, Ахметовы передвигаются по улицам Киева, какая может быть, в сраку, "Служба безопасности Украины"?
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23.04.2020 23:04 Відповісти
Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в деле о выводе денег из "Приватбанка" до национализации. Источник: https://censor.net/n3191090

Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 9373
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23.04.2020 18:10 Відповісти
Ало Зеленський подзвони тому чорту БАКАНОВУ що за дела. Беня ждать не любить, нехай бакан сходіт і попйот кофе А А А А
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23.04.2020 18:53 Відповісти
А как ещё шестерка суркисов должен себя вести??? )))
Самозванец бакланов - шестерил на суркисов до своего звёздного часа
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23.04.2020 19:40 Відповісти
проходимец Баканов шестерит не только на суркисов, и на медведчука.

Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 2645
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24.04.2020 03:58 Відповісти
Наша служба иапасна итрудна и на первый взгляд кабута нивидна...
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24.04.2020 05:28 Відповісти
Політичні переслідування й повернення "рішал" і "саджанців": Рябошапка вщент розкритикував Зеленського
23.04.2020, 18:44 • 443 • https://uainfo.org/blognews/1587656539-politichni-peresliduvannya-y-povernennya-rishal-i-sadzhantsiv-.html#mc-container 1

https://uainfo.org/static/ckef/img/20191206151833-8837.jpg Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 8820
Руслан Рябошапка (зліва) і Володимир Зеленський
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський через фільм "Рік президента" нарешті пояснив йому причини звільнення з посади. Про це Рябошапка https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/ написав у своїй колонці на УП
Під "низькими результатами" президент, мабуть, має на увазі кількість "посадок", адже таким в уяві Зеленського є критерій успішності роботи кримінальної юстиції. Однак президент прекрасно знає, що за "посадки" відповідальні не лише прокурори - справи розслідує низка органів, серед яких ДБР, Національна поліція, СБУ, НАБУ, а остаточну крапку ставить суд.
Тому президент нещирий, коли, ставлячи у вину генеральному прокуроровы кількість "посадок", він не має претензій до свого давнього друга, який очолює СБУ, міністра, відповідального за роботу Нацполіції називає "найуспішнышим", а в. о. директора ДБР відправляє на підвищення, призначаючи генпрокуроркою.
Президент нещирий, коли, хизуючись розпочатою нашою командою реформою прокуратури перед іноземними учасниками форуму в Давосі, називає це "низькими результатами" в кіно для українців.
Саме реформа органів прокуратури, яку ми розпочали, є значно важливішою за "посадки". Із тої простої причини, що без такої реформи "посадки" будуть не відновленням справедливості, а небезпечним популізмом. І саме для цього - щоб змінювати систему та правила гри - ми йшли у владу рік тому.
Реформа прокуратури є єдиним за 28 років незалежності країни справжнім очищенням прокуратури, під час якого звільнено лише з Генеральної прокуратури більш ніж 50% некомпетентних і недоброчесних прокурорів.
Окрім очищення та скорочення однієї з найбільших у Європі армії прокурорів, ми впроваджували у прокуратурі найкращі світові зразки роботи прокурорів, які гарантували їм незалежність, об'єктивність і справедливість при доборі прокурорів, оцінці їхньої роботи тощо.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1586532052-portnikov-revansh-bilshe-ne-hovaetsya-zelenskiy-yogo.html Портников: Реванш більше не ховається, Зеленський - його знаряддя
І власне реформа прокуратури і стала однією із головних причин звільнення нашої команди, адже ми вичищали олігархів у прокурорських погонах, прокурорів-"саджанців", які відпрацьовували куплену чи пролобійовану їм посаду, прокурорів-"рішал", які знову з'явилися в коридорах Офісу генерального прокурора після призначення нової генеральної прокурорки.
Натомість ті прокурори, які залишилися, відчули можливість працювати незалежно, керуючись законом, а не вказівками політиків чи олігархів. Вперше за багато років жодна з посад в Офісі генерального прокурора чи з посад керівників обласних прокуратур не була "продана". Незважаючи на десятки "прохань" народних депутатів, які потім збирали підписи за моє звільнення.
Нова, незалежна прокуратура є запорукою змін всієї системи кримінальної юстиції, забезпечення ефективного розкриття злочинів та притягнення до відповідальності винуватих, тобто "посадок".
Проте незалежна прокуратура та незалежне керівництво Офісу генерального прокурора виявились непотрібними ні президентові, ні його оточенню, ні тим, хто отримував вигоду від прокуратури.
І вже сьогодні ми бачимо цьому підтвердження: нова генеральна прокурорка замість того, щоб розслідувати звинувачення у корупції найближчого оточення президента, переслідує того, хто ці факти зробив публічними в інтересах суспільства.
Нова генеральна прокурорка шукає шляхи не завершити розслідування щодо олігарха, який вивів мільярди гривень із банку, а передати провадження з НАБУ, не підконтрольного президентові, до СБУ, яку він контролює.
При цьому департамент Офісу генерального прокурора, який за декілька місяців притягнув до відповідальності колишніх власників більше десятка банків за розкрадання коштів, у перші ж дні нового керівництва прокуратури був ліквідований. Мабуть, "посадки" колишніх банкірів і повернення вкрадених ними мільярдів більше не в пріоритеті у президента та його прокурорки?
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1587043963-delay-kak-putin-zelenskiy-beret-maydanovtsev-v-zalozhniki.html Роби як Путін: Зеленський бере майданівців у заручники
Врешті-решт нове керівництво прокуратури хаотично шукає можливості повернути на роботу прокурорських олігархів, "саджанців" та "рішал", звільнених за результатами атестації, публічно виявляючи готовність програти їм усі судові процеси.
Промовці партії Зеленського в парламенті зазначали, що відмова підписувати повідомлення про підозру п'ятому президентові України стала "останньою краплею", що переповнила чашу терпіння.
Дійсно, декому хотілося швидко поквитатися з політичними опонентами, задовольнивши побажання електорату. Звісно, на певний час це б додало рейтингових балів. Проте очевидно, що такі заяви є зізнанням у політичних мотивах переслідування Петра Порошенка.
Як генеральний прокурор я не міг брати на себе відповідалоністі за такі рішення, що ґрунтуються на політичних мотивах, а не на законі. Та й нова генпрокурока не ризикнула підписати повідомлення про підозру, підготовлену під її керівництвом у ДБР.
Нам вдалося врятувати одне зі знакових проваджень - щодо замаху на Катерину Гандзюк. Розслідуючи це провадження, ми виявили десятки інших епізодів злочинної діяльності у Херсонській області. Ми могли довести справу до суду досить швидко, проте тепер результат цього провадження під загрозою, адже нова прокурорка звільнила тих осіб, хто міг завершити розслідування.
Окрім цього, були ще повернуті державі сотні об'єктів нерухомості, тисячі гектарів землі, зокрема біля морського узбережжя, численні справи щодо катування правоохоронцями наших громадян, спеціальні операції із припинення порушень у сфері грального бізнесу, сфері використання лісових ресурсів тощо.
Але про це президент промовчав.
Адже коли необхідно рятувати власний рейтинг, то можна змінити генерального прокурора. А потім змінити його ще раз. Проте якщо говорити лише про "посадки", а не про зміну системи, то фінальний результат буде завжди однаковий - повний провал, як це було в попередників.
Тому може статися так, що наступного разу народ захоче змінити президента, закидаючи йому його ж слова: "немає результату - звільни місце".
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https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/ Руслан РЯБОШАПКА
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23.04.2020 20:01 Відповісти
Згодний практично з усім.
У нас всі "покращення" є насправді погіршенням.
Дивлячись на ********** починаєш жалкувати за Рябошапкою.
Дивлячись на єрмака починаєш жалкувати за богданом.
Дивлячись на шмигаля починаєш жалкувати за Гончаруком.
Дивлячись на авакова починаєш жалкувати за ... аваковим 2014 року.
Дивлячись на сцикла починаєш жалкувати, що ватне населення України, перевтомлене війною, не переїхало до Мордора хоча б 1,5-2 роки тому.
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23.04.2020 21:08 Відповісти
Рівень злочинності є показником роботи, а не кількість посадок. Потрібно причини корупції усувати, а не збільшувати кількість борців із нею. Причини маю усувати КМУ та ВРУ, в ******** умовах це = Зеленський.
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24.04.2020 09:56 Відповісти
Спросите у Баканова, чем он занимался в Штатах, когда мотался туда с Зеленью, какого он туда вообще ездил, с кем он там встречался и что с ними перетирал, с этими странными личностями.
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23.04.2020 21:13 Відповісти
А как вообще , чучело Баканов , который из коммерции , начал возглавлять СБУ , раньше на кадровой комиссии , всегда таких хмырей отшивали Это же конфликт интересов , как вы до этого докатились
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23.04.2020 21:22 Відповісти
обрізані мозком, обрали з ************ того, що обрізаний ще й де інде...
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24.04.2020 10:17 Відповісти
Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 6836
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23.04.2020 22:18 Відповісти
Даже в этом Янукович не будет первым
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23.04.2020 23:06 Відповісти
НАБУ уже 6 лет что-то мешает! То президенты, то СБУ, то само себе! А ряхи у набушников все растут!
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23.04.2020 22:30 Відповісти
короче по всем статьям потихоньку "сьезжаем" в 2010 годик...читаешь новости и тихо "акуе_шь"...новые лица и слуги народа оказались такими же- "а тут и внукам хватит"...
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23.04.2020 22:43 Відповісти
Еще год не прошел, а это ворье уже достало!!!
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23.04.2020 22:46 Відповісти
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCcRMu-063iOVLZ488aLoAaJe64lCuRpwv43CIj9dEpq8UNKngwbR2qDiy1-ld1P4N_7iVag9XjWZ92&hc_ref=ARTGBfTXYaC_hRRHxJQfHY34fkw2UIfjd2Q5uMqmKXq1orBN6htrlB8tWuAA13iatuQ&fref=nf

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCcRMu-063iOVLZ488aLoAaJe64lCuRpwv43CIj9dEpq8UNKngwbR2qDiy1-ld1P4N_7iVag9XjWZ92&hc_ref=ARTGBfTXYaC_hRRHxJQfHY34fkw2UIfjd2Q5uMqmKXq1orBN6htrlB8tWuAA13iatuQ&fref=nf Vitaliy Shabunin

Голова СБУ Зеленского - Баканов:
1) заблокував підписання НАБУшних підозр по ПриватБанку, де вкрали 150мільярдів

2) приперся з обшукам до https://www.facebook.com/max.nefyodov?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA-Q0Jl8rG7rHrCVjVljkyPxrEcladfziditNzjhOfVICK0DUFCc-_UtGCE7u3fGEyWH3I1YsGJUk4k&fref=mentions Max Nefyodov зі звинуваченням у крадіжці 30 тисяч

Повну відповідальність за цей цирк несе Володимир Зеленський.
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23.04.2020 22:55 Відповісти
брехня.
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24.04.2020 00:03 Відповісти
Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 2617
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24.04.2020 08:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ifZz3vCjPTc він?
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24.04.2020 09:54 Відповісти
Бу парапапапа Ра парапапапа Ті парапапапа Но ........ Бабці Бені лялька з мотузочками.
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24.04.2020 10:22 Відповісти
Гадський Пеця підсунув Володимиру ********* друзів
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24.04.2020 09:53 Відповісти
 
 