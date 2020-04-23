Друг Зеленського, глава СБУ, блокує ключову експертизу НАБУ щодо "Приватбанку", - ексгенпрокурор Рябошапка

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що глава Служби безпеки України Іван Баканов блокує проведення ключової експертизи у справі про виведення грошей із "Приватбанку" до націоналізації.

Про це він заявив у блозі для Української правди, присвяченому фільму президента Володимира Зеленського про рік його президентства.

"Ще одне надважливе для України провадження може бути швидко завершено, як тільки друг президента, глава СБУ, розблокує проведення ключової експертизи в одному з проваджень НАБУ щодо ПриватБанку. Уже кілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру", - написав Рябошапка.

Він зазначив, що без встановленої експертизою суми збитків НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не мають права повідомляти про підозру.

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