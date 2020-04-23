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Баканов пропонує продовжити санкції не тільки проти "ВКонтакте" й "Однокласників", а й низки інших російських вебресурсів і програм

Баканов пропонує продовжити санкції не тільки проти

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки та оборони додаткові пропозиції щодо продовження санкцій проти російських вебресурсів та програмних продуктів. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "Вконтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків та інформаційних вкидів з російських соцмереж, але й дбаємо про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ тощо. Адже будь-який російський поштовий сервіс чи антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики. Блокуючи такі ресурси і програми, ми піклуємось про безпеку країни загалом", - підкреслив він.

Також він запропонував створити та забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах. На думку кіберфахівців СБУ, це дасть можливість обмежити закупівлю та використання забороненого програмного забезпечення та створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

Читайте також: Нардеп "Голосу" Лозинський вимагає продовжити заборону російських соцмереж в Україні: не можна агресору дозволити заробляти на українцях

Як повідомлялось, 10 квітня СБУ внесла пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на 3 роки. Окрім того, Служба безпеки з початку карантину викрила вже 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Встановлено, що 10 із виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Баканов пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки.

Автор: 

СБУ (12964) соціальні мережі (1188) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+21
После блокировки в несколько раз упала посещаемость российских сайтов украинцами, посещаемость западных сайтов наоборот возросла.
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23.04.2020 16:54 Відповісти
+19
Все россиянские сервисы давно должны быть признаны потенциально опасными для Украины.
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23.04.2020 16:58 Відповісти
+11
Есть толк - люди быстро устают заходить в сервисы через пень колоду и ищут альтернативы. Теперь, правда, все эти «одноклассники» перебрались в фейсбук и инстаграм, засирая все информационное пространство совковыми шуточками и остротами, сексистскими статусами, безумной херней из цикла «вы не знали, а мы придумали» и прочими прелестями деградировавшего общества, но что поделать?
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23.04.2020 17:02 Відповісти
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і толку від їх заборон коли є звичайнісінька ВПН програма .які ці заборони обходить?
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23.04.2020 16:48 Відповісти
После блокировки в несколько раз упала посещаемость российских сайтов украинцами, посещаемость западных сайтов наоборот возросла.
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23.04.2020 16:54 Відповісти
Просто потому что посещения через VPN не считаются посещениями из Украины. У меня во вконтакте из 400 друзей до сих пор подавляющее большинство заходит. Тем более, в мобильном приложении вконтакта VPN уже встроен по дефолту и робит из коробки, даже настраивать ничего не надо.
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23.04.2020 17:03 Відповісти
Баканов пропонує продовжити санкції не тільки проти "ВКонтакте" і "Однокласників", а й низки інших російських вебресурсів і програм - Цензор.НЕТ 1851

Как не считай, это был переломный момент для Украины. Я вижу это по статистике, по себе, по знакомым, по сайтам мелкого бизнеса. Раньше все было завязано на российские сайты. После блокировки все стало меняться
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23.04.2020 17:21 Відповісти
Не знаю, мне, как пользователю вконтача, кажется, что по его посещаемости сильнее ударило то, что он сам по себе в полную помойку превратился. Он же изначально был популярен, в основном, как шаровой медиахостинг. Сейчас у него файлообменную составляющую очень жёстко урезали (особенно досталось музыкальной, она по факту лежит в коме сейчас), а без неё он нах не нужен.
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23.04.2020 18:46 Відповісти
та ладно - ВК изначально выгребной ямой был
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23.04.2020 19:40 Відповісти
Я вконтакт только как плеер использовал, а как запретили, перешел на Deezer, потом понравилось, перешел на платную семейную подписку.
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23.04.2020 20:10 Відповісти
Считаю, что цензура неприемлема и государство не может нам указывать, что читать, что смотреть и слушать. Это уже было в СССР в течение 70 лет. Чем закончилось для СССР - все знают. Китай тоже блокирует ВКонтакте и уже очень давно. То есть Украина ведет себя в этом отношении как авторитарный Китай. ВКонтакте самая передовая система обмена информацией и коллекционирования аудио и видео треков, и конечно фото. Ни Одноклассники ни тем более нудный и настырный Фейсбук не годится ВКонтакте и в подметки. Поэтому его популярность объяснима. А маргиналы всегда были и будут. Разве они только в социальных сетях? Они везде, вы и сами таких знаете. Одни убивают себя курением или алкоголем, другие наркотой. Нужно иметь голову на плечах и если ее нет, тут уже ничего не поделаешь.
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23.04.2020 17:53 Відповісти
а система по другому не знает как. в школе єтому не учат, а школа пропускает и вьіпускает через себя всех.
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23.04.2020 19:23 Відповісти
Два друга, один за другим, вы понимаете прекрасно, что технически можно зайти на большинство кацапресурсов, и вконтакте реально хороший изначально ресурс. Но надо всем этим висит проклятие ФСБ. Запрещают их справедливо, а пользоваться ими или нет - вопрос морали.
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23.04.2020 19:41 Відповісти
Потому что зашедших на кацапские сайты с VPN невозможно отследить. Счетчики используют базы данных украинских провайдеров. Посещаемость не должна была упасть, она должна была обнулиться, если блокировка эффективна.
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23.04.2020 17:09 Відповісти
По этой логике получается борьба с курением не эффективна, потому что некоторые люди до сих пор курят
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23.04.2020 17:25 Відповісти
Такая блокировка невозможна. Даже китайские спецслужбы, со своим великим файерволлом, не могут полностью заблокировать своим гражданам доступ к нежелательным ресурсам.
Можно конечно совсем отрезать интернет, как в Северной Корее, но это очень вредно для экономики и демократии, и на это никто не пойдет.
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23.04.2020 18:05 Відповісти
Она эффективна в зависимости от прова. Например, на некоторых из них даже ВПН не нужно подключать, достаточно в сетевых настройках прописать гугловский DNS 8.8.8.8 вместо дефолтного.
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23.04.2020 18:49 Відповісти
Есть толк - люди быстро устают заходить в сервисы через пень колоду и ищут альтернативы. Теперь, правда, все эти «одноклассники» перебрались в фейсбук и инстаграм, засирая все информационное пространство совковыми шуточками и остротами, сексистскими статусами, безумной херней из цикла «вы не знали, а мы придумали» и прочими прелестями деградировавшего общества, но что поделать?
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23.04.2020 17:02 Відповісти
а что делать? фильтрьі для "вьі не знали, а мьі придумали". мне такой штази поставили на ютубе: мои комментьі русскохромосомньіе канальі вообще не видят, их вижу только я в своем акке, без акка на другом браузере они не существуют. фейсбук тоже сразу коментьі как нарушившие правила маркирует и удаляет, поддержка меня тоже не видит.
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23.04.2020 19:46 Відповісти
Толк большой,так как эти впн глючные,особенно если интернет слабый,а за нормальный впн платить никто не хочет.Почти все старшее население переехало с ОК ,ВК на Фейсбук,а дальше и молодежь подтянулась ,и это правда.Пока эти фсбешные сайты не закрыли ,там такой срач,и пропаганда творилась!Так что толк огромный))
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23.04.2020 17:05 Відповісти
"Молодежь подтянулась". Попробуйте зайти на платформы на которых только молодежь, вроде Твича. Там Фейсбука не существует в принципе. Все паблики, группы и личные страницы только в ВК. И про скорость VPN вы явно загнули. Сейчас даже бесплатные VPN-сервисы браузеров очень шустрые.
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23.04.2020 17:32 Відповісти
А пристало ли пролетариям ездить по старым буржуазным дорогам? Не пристало! Надо их разрушить и построить новые, пролетарские! (20 годы прошлого столетия) Вместо того, чтоб вести собственную наступательную политику и пропаганду делают "украинский чебурнет" Чем не РФ? Барыга начал, а эти продолжают.
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23.04.2020 20:57 Відповісти
кацапа,не кукарекай .
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23.04.2020 17:07 Відповісти
вылазь из курятника, там может быть птичий гриппппп!!!!
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23.04.2020 17:13 Відповісти
а яким чином у вас інтернет зав'язаний на кацапах ?
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23.04.2020 19:02 Відповісти
поисковая яндекс вьілазит всегда, даже когда гугл вьібираешь основньім, потому что вся инфа на яндекс-ресурсах, практически одно инфопространство с рашкой.
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23.04.2020 19:36 Відповісти
Все россиянские сервисы давно должны быть признаны потенциально опасными для Украины.
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23.04.2020 16:58 Відповісти
так они признаны...только быдло все равно в однокакашники лезет \пролетарии всех стран,фуле...
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23.04.2020 17:08 Відповісти
Цікаво, а Баканова "чортом", з яким потрібно "розібраться", коли визнають, після цієї заяви? І хто "розбираться" буде, у випадку чого? "ДБС", чи САМ дЄрмак?
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23.04.2020 17:02 Відповісти
Радует что при Зеленском хоть в чем-то не сдали позиции.
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23.04.2020 17:04 Відповісти
а в чём сдали?
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23.04.2020 17:32 Відповісти
А как насчет Ютьюб, Инстаграм, Твиттер, ТикТок, Твич.... Они как будто созданы для пропаганды, не только политической. Никто же не станет отрицать что украинцы обитают в русскоязычных сегментах этих сетей. И вообще Интернет. Это как конопатить дырки в доме без крыши.
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23.04.2020 17:04 Відповісти
Все перечисленные тобой сервисы по крайней мере не являются кацапскими и не сливают личные данные пользователей по первому требования фсб.
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23.04.2020 18:10 Відповісти
Это как конопатить дырки в доме без крыши.

Я поражаюсь умственному развитию нашего правительства!
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23.04.2020 21:00 Відповісти
немає і х..й з ними....
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23.04.2020 17:05 Відповісти
Расскажите ему о VPN и хай вин заспокойиться вже.
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23.04.2020 17:11 Відповісти
В этом деле относительно московских соцсетей, п/я и проч. - 100% на стороне литинанта Вани, друга детства Вовы.
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23.04.2020 17:14 Відповісти
Если есть в РФ чебурнет - то аналог в Украине не за горами! А то панимаишь ли - этот Шарий ещё тут со своим Ютубом и Телеграммом... Тока Янина Соколова и этот, лучший в мире блохер, как его... А, Полтава! Это наше всё! А ещё есть художник один. Во, Поярков! Светочи, ****!
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23.04.2020 17:16 Відповісти
Я не знаю какой ты кацманавт, но кац ты точно.
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23.04.2020 17:21 Відповісти
Тебе и не надо знать. Тебе надо просто подписаться на Шария! И внимательно слушать его блоги.
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23.04.2020 17:24 Відповісти
Вместе с тобой?
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23.04.2020 17:29 Відповісти
Чё это? Вместе с почти двумя миллионами его подписчиков. Сними с себя запреты которые на тебя наложила ваша секта. Живи свободно.
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23.04.2020 17:37 Відповісти
Ты уже поздравил своего кумира Петушария с достижением "лучший работник Макдональдс месяца"?
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23.04.2020 17:40 Відповісти
Ты написал галиматью. У меня нет кумиров. А про МакДональдс что-то слышал. Подстрелил он там кого-то когда-то из резинки. По его словам - тот бедолага до сих пор там лежит. И его преследуют за это в уголовном порядке. Это же не Стерненко, Черновол или убийцы Бузины! Это сам Шарий! Маньяк-убийца.
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23.04.2020 17:50 Відповісти
Та уже сняли с розыска.Надувай красные шарики и покупай цветы-твой кумир возвращается в Украину.
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23.04.2020 18:17 Відповісти
Ты с первого раза про кумира не вдуплился. Это же надо быть таким тормозом!
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23.04.2020 18:30 Відповісти
Бузина,Стерненко итд это маркеры,которые моментально выдают в тебе почитателя Петушарика.Ты палишься даже не осознавая это.
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23.04.2020 18:41 Відповісти
Что значит выдают? Это что надо скрывать? Да, я почитатель партии Шария и его блогов. Ну, нравится его программа мне, нравится его освещение и анализ событий. Партия официально зарегистрирована и абсолютно легальна. В стране демократия. В вашей секте это понимают?
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23.04.2020 18:50 Відповісти
Ну молодец что признался.Каминг аут ватника засчитан.
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23.04.2020 18:55 Відповісти
Вы очень ошибаетесь, если считаете сторонников партии Шария ватниками. Эту ересь вам внушили в вашей секте. Думаю - это умные, современные, образованные и продвинутые граждане Украины, а не рагули бросившие школу и подавшиеся в активисты.
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23.04.2020 19:00 Відповісти
Нет не ошибаюсь.Вся его подписота это ватная шобла с деревенскими повадками.От вас и вашего кумира кацапской пропагандой за версту несет.
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23.04.2020 23:18 Відповісти
Первый раз вижу такой пафосный призыв жрать говно...
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23.04.2020 18:46 Відповісти
Это вряд ли. Никто из знакомых мне евреев не подписан на шария. Потому что умные.
шарий - для дебилов, которые имеют завышенное мнение о своем ай кью. И еще для конспирологов.
Один из любителей шария недавно с пеной у рта доказывал мне подлинность взятой из инетов якобы цитаты якобы Сталина, в которой он якобы предвидел возникновение короновируса, созданного злобными империалистами. Ну что тут скажешь?
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23.04.2020 19:13 Відповісти
Что значит "продлить санкции"?
Заблокировать их нахрен. До особого распоряжения в связи со смертью Путина.
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23.04.2020 17:26 Відповісти
Ого!
До того времени все одноклассники вымрут
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23.04.2020 18:58 Відповісти
а хіба не в тому ціль?
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23.04.2020 19:38 Відповісти
Больше похоже на пиар акцию. Толк от запрета есть несомненно, но это не то что ждут украинцы от службы безпекы. Почему откровенных врагов никуда не прячущися не макаем в тарелку с тюремной баландой, почему не закрываем границы напрочь с дурковатым северным соседом, много бесконечных почему. Служба то ли выхолощена, то ли заточена на пшик.
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23.04.2020 17:28 Відповісти
а наХ..., баклани, відкривайте всі ************* ресурси, кому ви очі замилюєте, *****? у вас же новінські та метвечуківські чорти з портновими та говноротими ****** бондаренчихами керують державою, наХ... далі і кому очі замилювати?
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23.04.2020 17:32 Відповісти
Так и есть. Это просто замылить глаза.
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23.04.2020 17:33 Відповісти
Падлюка Баканов. У меня на mail.ru 1Tb безкоштовної хмари и ще 200Gb на яндексє. Дай мені хоча б половину цього на українскому ресурсі та забороняй російске, хоть ти дроти їм ріж. Качапський газ та нафту Баканов зпборонити не хоче?
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23.04.2020 17:40 Відповісти
Я так понимаю про Дропбокс, Гуглдиск и Мега ты ничего не слышал, копрофил?
Кто тебе вообще доктор, что имея кучу неплохих бесплатных облачных сервисов ты выбрал какое-то убогое кацапское говно, а теперь пытаешься трагедию из этого высосать.
Хотя судя по тому, что ты лайкаешь собственные каменты, тут удивляться нечему.
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23.04.2020 18:55 Відповісти
давайте станем северной кореей-ВСЕ запретить!!!
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23.04.2020 17:40 Відповісти
Ну тут він правий. Російського гімна в Україні бути не повинно... А ще б краще щоб всі росіяни з України валили на Росію...
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23.04.2020 17:55 Відповісти
mail.ru - это однозначно зло. Как они уже достали, лезут во все дыры.
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23.04.2020 17:59 Відповісти
разработчикам мейл.ру надо руки полокоть в серную кислоту опустить.....хер удалишь эту хрень,приходися браузер полностью сносить)
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23.04.2020 18:52 Відповісти
https://censor.net/user/457217--"разработчикам мейл.ру надо руки полокоть в серную кислоту опустить.....хер удалишь эту хрень,приходися браузер полностью сносить)"
Не знаю,но в мой мейл.ру года три наверное не могу зайти...."не верный лог или пароль" попробовал несколько раз и перешел на GMAIL.com....А насчет ОК с его тех.группами(в других не бываю),в частности радио и спутниковое ТВ,так на ФБ ничего подобного нет.Кстати,в этих группах табу на политику-банят навсегда.
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24.04.2020 07:51 Відповісти
VPN це непрохідний бар'єр для тупих. А саме на тупих російська пропаганда і розрахована. Тому блокування, хоч і не забезпечує 100% ефективності, але відсіює групу ризику.
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23.04.2020 18:11 Відповісти
Валіть 1с з потрійною силою. Це велика зараза на теренах України.
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23.04.2020 18:12 Відповісти
Уверен, это америкосы надавили. В секте зебилов это явно не добавит популярности.
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23.04.2020 18:38 Відповісти
Что-либо запрещать, в интернете, не создавая ничего своего - как "борьба с вирусом", нашими властями. Не вкладывая ни копейки, бороться полицейскими методами. Но ВПН, быстрый и бесплатный, ломает любые планы недоумков.
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23.04.2020 18:44 Відповісти
Баканов пропонує продовжити санкції не тільки проти "ВКонтакте" і "Однокласників", а й низки інших російських вебресурсів і програм - Цензор.НЕТ 3212
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23.04.2020 20:17 Відповісти
Собирались в Европу, оказались в совке
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23.04.2020 18:55 Відповісти
Правильно! Хоч щось зекоманда починає робити правильно.
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23.04.2020 19:05 Відповісти
??? це ще тільки розмови.
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23.04.2020 19:40 Відповісти
До жопы та блокировка. Интернет запрещалки игнорит априори.
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23.04.2020 20:06 Відповісти
Что характерно, закрыть границу с РФ или хотя бы ввести визовый режим с агрессором он не предлагает.
Кацапы могут по-прежнему убивать украинцев, взрывать склады с боеприпасами... но зайти в Яндекс - аааааа, какой кошмар, какая угроза национальной безопасности!!!

Баканов, ты - тупая лицемерная гнида.
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23.04.2020 20:25 Відповісти
Напоминает отважную борьбу мусоров с проститутками и порнографией. Смысла, пользы для общества - ноль, при этом реальные преступления не расследуются.
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23.04.2020 20:28 Відповісти
Не предлагагай а делай ! Думающих много, делающих мало.
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23.04.2020 22:38 Відповісти
до лампочки запреты. все продолжать лазить через впн.
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24.04.2020 00:02 Відповісти
ну и смысл что-то блочить, если простой впн бесплатный все эти блокировки обходит? хотя надеюсь они не додумаются до сложных блокировок. я зашла отсюда скачала и все https://whoer.net/ru/vpn
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30.04.2020 12:51 Відповісти
 
 