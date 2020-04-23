Баканов пропонує продовжити санкції не тільки проти "ВКонтакте" й "Однокласників", а й низки інших російських вебресурсів і програм

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки та оборони додаткові пропозиції щодо продовження санкцій проти російських вебресурсів та програмних продуктів. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "Вконтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків та інформаційних вкидів з російських соцмереж, але й дбаємо про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ тощо. Адже будь-який російський поштовий сервіс чи антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики. Блокуючи такі ресурси і програми, ми піклуємось про безпеку країни загалом", - підкреслив він.

Також він запропонував створити та забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах. На думку кіберфахівців СБУ, це дасть можливість обмежити закупівлю та використання забороненого програмного забезпечення та створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

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Як повідомлялось, 10 квітня СБУ внесла пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на 3 роки. Окрім того, Служба безпеки з початку карантину викрила вже 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Встановлено, що 10 із виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Баканов пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки.