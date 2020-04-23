Баканов пропонує продовжити санкції не тільки проти "ВКонтакте" й "Однокласників", а й низки інших російських вебресурсів і програм
Голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки та оборони додаткові пропозиції щодо продовження санкцій проти російських вебресурсів та програмних продуктів. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "Вконтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків та інформаційних вкидів з російських соцмереж, але й дбаємо про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ тощо. Адже будь-який російський поштовий сервіс чи антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики. Блокуючи такі ресурси і програми, ми піклуємось про безпеку країни загалом", - підкреслив він.
Також він запропонував створити та забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах. На думку кіберфахівців СБУ, це дасть можливість обмежити закупівлю та використання забороненого програмного забезпечення та створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.
Як повідомлялось, 10 квітня СБУ внесла пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на 3 роки. Окрім того, Служба безпеки з початку карантину викрила вже 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Встановлено, що 10 із виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Баканов пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки.
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Как не считай, это был переломный момент для Украины. Я вижу это по статистике, по себе, по знакомым, по сайтам мелкого бизнеса. Раньше все было завязано на российские сайты. После блокировки все стало меняться
Можно конечно совсем отрезать интернет, как в Северной Корее, но это очень вредно для экономики и демократии, и на это никто не пойдет.
Я поражаюсь умственному развитию нашего правительства!
шарий - для дебилов, которые имеют завышенное мнение о своем ай кью. И еще для конспирологов.
Один из любителей шария недавно с пеной у рта доказывал мне подлинность взятой из инетов якобы цитаты якобы Сталина, в которой он якобы предвидел возникновение короновируса, созданного злобными империалистами. Ну что тут скажешь?
Заблокировать их нахрен. До особого распоряжения в связи со смертью Путина.
До того времени все одноклассники вымрут
Кто тебе вообще доктор, что имея кучу неплохих бесплатных облачных сервисов ты выбрал какое-то убогое кацапское говно, а теперь пытаешься трагедию из этого высосать.
Хотя судя по тому, что ты лайкаешь собственные каменты, тут удивляться нечему.
Не знаю,но в мой мейл.ру года три наверное не могу зайти...."не верный лог или пароль" попробовал несколько раз и перешел на GMAIL.com....А насчет ОК с его тех.группами(в других не бываю),в частности радио и спутниковое ТВ,так на ФБ ничего подобного нет.Кстати,в этих группах табу на политику-банят навсегда.
Кацапы могут по-прежнему убивать украинцев, взрывать склады с боеприпасами... но зайти в Яндекс - аааааа, какой кошмар, какая угроза национальной безопасности!!!
Баканов, ты - тупая лицемерная гнида.