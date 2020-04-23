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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ і САП розслідують заниження вартості арештованого майна "Газпрому" ексчиновниками Мін'юсту: Після повторної оцінки вартість впала з 630 до 40 млн грн

НАБУ і САП розслідують заниження вартості арештованого майна

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем екскерівництвом Міністерства юстиції України.

Як повідомляє пресслужба САП, наслідком встановлено факт продажу майна за заниженою вартістю, передає Цензор.НЕТ.

"Своїм рішенням Антимонопольний комітет України наклав на ПАТ "ГАЗПРОМ" штраф у розмірі, що перевищує 85 000 000 000 гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України. У зв’язку з несплатою штрафу майно вказаної компанії на території України було арештовано. В межах виконавчого провадження було проведено оцінку арештованого активу – частки акції однієї з міжнародних газових компаній, належних російському газовому монополісту, яка склала понад 630 000 000 гривень", - вказується в повідомленні.

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Слідчі встановили, що через пів року була проведена ще одна оцінка акцій, за підсумками якої вартість акцій упала до 40 млн грн, тоді як щорічний нерозподілений прибуток компанії перевищував 100 млн грн.

"Незважаючи на вищевикладене, за результатом аукціону зазначений актив був проданий одній з інвестиційних компаній за 41 000 000 гривень. Тобто корупційна знижка склала 93%, а держава недоотримала приблизно 600 млн гривень доходу.", - заявляють правоохоронці.

На підставі зібраних доказів прокурор звернувся до Вищого антикорупційний суд з клопотанням про арешт цього майнового активу, яке слідчим суддею було задоволено.

На сьогодні на підставі постанови слідчого судді цінні папери передані в управління Агентства з розшуку та менеджемнту активів.

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НАБУ і САП розслідують заниження вартості арештованого майна Газпрому ексчиновниками Мінюсту: Після повторної оцінки вартість впала з 630 до 40 млн грн 01
НАБУ і САП розслідують заниження вартості арештованого майна Газпрому ексчиновниками Мінюсту: Після повторної оцінки вартість впала з 630 до 40 млн грн 02

Автор: 

НАБУ (5092) Газпром (3395) конфіскація (865) корупція (4705) Мін’юст (1602) торги (130) оцінка (106) COVID-19 (19765)


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Лишь бы не зевонючка.
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23.04.2020 16:54 Відповісти
еще один мыролюбный реформизм вылез.
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23.04.2020 17:22 Відповісти
ФЕЄРИЧНИЙ МУЖИК МАЛЮСЬКА, який як фокусник з великих 640 млн грн в один момент зробив 41 млн грн маленьких. Просто факір якись
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23.04.2020 18:47 Відповісти
Такую страну, только дурак грабить не будет.
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23.04.2020 18:48 Відповісти
Бо оцінку майна в Україні повинні робити https://%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.%D1%83%D0%BA%D1%80 професіонали , а не хто попало з вулиці. Коли тендери проводяться за всіма правилами, тоді проблем подібних не виникає. А так - запросили власних кишенькових оцінювачів, і от - маємо. Тим більше, що правильно порахувати ринкову вартість настільки специфічного складного майна та акцій можуть в нашій країні лише лічені оціночні компанії. Це ж не оцінка для нотаріуса квартири на Троєщині.
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14.08.2024 18:21 Відповісти
 
 