НАБУ і САП розслідують заниження вартості арештованого майна "Газпрому" ексчиновниками Мін'юсту: Після повторної оцінки вартість впала з 630 до 40 млн грн

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем екскерівництвом Міністерства юстиції України.

Як повідомляє пресслужба САП, наслідком встановлено факт продажу майна за заниженою вартістю, передає Цензор.НЕТ.

"Своїм рішенням Антимонопольний комітет України наклав на ПАТ "ГАЗПРОМ" штраф у розмірі, що перевищує 85 000 000 000 гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України. У зв’язку з несплатою штрафу майно вказаної компанії на території України було арештовано. В межах виконавчого провадження було проведено оцінку арештованого активу – частки акції однієї з міжнародних газових компаній, належних російському газовому монополісту, яка склала понад 630 000 000 гривень", - вказується в повідомленні.

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Слідчі встановили, що через пів року була проведена ще одна оцінка акцій, за підсумками якої вартість акцій упала до 40 млн грн, тоді як щорічний нерозподілений прибуток компанії перевищував 100 млн грн.

"Незважаючи на вищевикладене, за результатом аукціону зазначений актив був проданий одній з інвестиційних компаній за 41 000 000 гривень. Тобто корупційна знижка склала 93%, а держава недоотримала приблизно 600 млн гривень доходу.", - заявляють правоохоронці.

На підставі зібраних доказів прокурор звернувся до Вищого антикорупційний суд з клопотанням про арешт цього майнового активу, яке слідчим суддею було задоволено.

На сьогодні на підставі постанови слідчого судді цінні папери передані в управління Агентства з розшуку та менеджемнту активів.

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