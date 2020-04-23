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Новини
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Російські телекомунікаційні компанії негласно збирають інформацію про користувачів в окупованому Криму, - СБУ

Російські телекомунікаційні компанії негласно збирають інформацію про користувачів в окупованому Криму, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України викрили холдинг російських телекомунікаційних компаній на негласному отриманні інформації користувачів інтернету в Криму, а також блокування українських інтернет-ресурсів на території тимчасово окупованого півострова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "У ході досудового розслідування СБУ встановила, що менеджмент російського товариства, що входить до великого телекомхолдингу з РФ, підключив у Криму власну телекомунікаційну мережу до апаратно-програмних комплексів, які діють в інтересах ФСБ РФ.

Ці програмні комплекси здійснюють негласне отримання інформації з телекомунікаційних мереж через несанкціоноване отримання даних користувачів мережі "Інтернет", а також блокування українських інтернет-сайтів на території АР Крим.

У межах досудового розслідування розпочатого слідчими СБУ за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, здійснено повідомлення про підозру президенту і кінцевому бенефіціарному власнику російського холдингу та юристу групи телекомкомпаній.

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Президент холдингу наразі переховується від слідства у США. Громадянину РФ, який був пособником, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України, тобто у діянні, умисно вчиненому за попередньою змовою групою осіб, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: наданні іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Офісом Генерального прокурора України.

До групи російського холдингу входить 15 юридичних осіб, які очолюються єдиним керівництвом. Указана холдингова компанія надавала телекомунікаційні послуги українським державним установам та товариствам".

Автор: 

інтернет (2018) Крим (14189) СБУ (12964) комунікація (28)


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Топ коментарі
+9
Весь рунет под ФСБ, какое на хер «негласное получение информации»? Вконтакты, мои миры, одноклассники и Яндексы и без того прекрасные досье имеют на всех представителей «рускава мира».
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23.04.2020 16:55 Відповісти
+3
Они и в Украине прекрасно все собирают,друг цуркиса почему то этого не замечает.
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23.04.2020 17:04 Відповісти
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Да! Он ещё в 2014-м потужно выгнал прикацапленных совладельцев из КСтар и МТС, сразу вслед за кацапскими банками и заправками! И чуть чуть не успел с созданием украинской телекоммуникационной кАмпании!
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23.04.2020 17:21 Відповісти
Весь рунет под ФСБ, какое на хер «негласное получение информации»? Вконтакты, мои миры, одноклассники и Яндексы и без того прекрасные досье имеют на всех представителей «рускава мира».
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23.04.2020 16:55 Відповісти
весь инет - одна большая дыра, не скрывайте ничего, неважно кто и что о вас подумает или скажет это ваша жизнь, вам ее жить, кому не нравится, пусть не смотрят, никто не заставляет!
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23.04.2020 17:01 Відповісти
Що значить негласно, на московії збираються вводити поголовне чіпування москалів.
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23.04.2020 17:01 Відповісти
Они и в Украине прекрасно все собирают,друг цуркиса почему то этого не замечает.
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23.04.2020 17:04 Відповісти
Они и в Украине




т.е. Крым не Украина?
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23.04.2020 17:13 Відповісти
Российские телекоммуникационные кампании негласно собирают информацию о пользователях в оккупированном Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 2584
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23.04.2020 17:15 Відповісти
" Справка: в группу российского холдинга входит 15 юридических лиц, которые возглавляются единым руководством. Указанная холдинговая компания предоставляла телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам"

ЭТО КАК МЛЯТЬ ПОНИМАТЬ?????????????????????
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23.04.2020 17:38 Відповісти
Та ви шо? Ніде у світі такого нема, а кацапи таке витворяють!
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23.04.2020 17:50 Відповісти
Подайте на Гугл в суд заодно, раз уж они на весь мир инфу собирают.
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23.04.2020 18:46 Відповісти
Киевстар и вудафон.
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24.04.2020 00:07 Відповісти
 
 