Російські телекомунікаційні компанії негласно збирають інформацію про користувачів в окупованому Криму, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України викрили холдинг російських телекомунікаційних компаній на негласному отриманні інформації користувачів інтернету в Криму, а також блокування українських інтернет-ресурсів на території тимчасово окупованого півострова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "У ході досудового розслідування СБУ встановила, що менеджмент російського товариства, що входить до великого телекомхолдингу з РФ, підключив у Криму власну телекомунікаційну мережу до апаратно-програмних комплексів, які діють в інтересах ФСБ РФ.

Ці програмні комплекси здійснюють негласне отримання інформації з телекомунікаційних мереж через несанкціоноване отримання даних користувачів мережі "Інтернет", а також блокування українських інтернет-сайтів на території АР Крим.

У межах досудового розслідування розпочатого слідчими СБУ за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, здійснено повідомлення про підозру президенту і кінцевому бенефіціарному власнику російського холдингу та юристу групи телекомкомпаній.

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Президент холдингу наразі переховується від слідства у США. Громадянину РФ, який був пособником, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України, тобто у діянні, умисно вчиненому за попередньою змовою групою осіб, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: наданні іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Офісом Генерального прокурора України.

До групи російського холдингу входить 15 юридичних осіб, які очолюються єдиним керівництвом. Указана холдингова компанія надавала телекомунікаційні послуги українським державним установам та товариствам".