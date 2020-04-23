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Дим від пожеж у Чорнобильській зоні рухається на захід Київської області, - Укргідрометцентр

Дим від пожеж у Чорнобильській зоні рухається на захід Київської області, - Укргідрометцентр

Керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що продукти горіння від лісових пожеж у Чорнобильській зоні переміщаються з атмосферним повітрям у напрямку західних районів Київської області.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Переміщення продуктів горіння, які викидаються в атмосферу, відбувається в південному напрямку зі швидкістю 10-15 км на годину. Таким чином із зони відчуження повітря переміщається на західні райони Київської області. А з північних районів Житомирської області в напрямку міст Коростень та Житомир", - зазначив Кульбіда.

За його словами, найближчими днями напрямок вітру буде мінливим.

"За таких умов, коли вітер часто змінює свій напрямок, не слід очікувати значного поширення за межі зони відчуження і півночі Житомирської області тих забруднюючих речовин, які можуть виділятися під час пожеж", - пояснив він.

Читайте також: У Зоні відчуження на всіх трьох осередках поширення пожеж немає, - ДСНС. ВIДЕО

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Гідрометцентр (159) пожежа (4351) Чорнобиль (398)


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23.04.2020 17:10 Відповісти
Ветер северо-западный, северный.
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23.04.2020 18:04 Відповісти
а почему на пожаре ни один ДРУГ президента не бегает с ведром. НЕПОРЯДОК. или ДРУГ бабло распределяет???????????
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23.04.2020 17:25 Відповісти
Два шага налево, три шага на право, шаг уперёд и оборот!
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23.04.2020 17:48 Відповісти
Якби Київ не підкоптило то ніхто б і ворушивсь.
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23.04.2020 18:44 Відповісти
 
 