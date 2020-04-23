Дим від пожеж у Чорнобильській зоні рухається на захід Київської області, - Укргідрометцентр

Керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що продукти горіння від лісових пожеж у Чорнобильській зоні переміщаються з атмосферним повітрям у напрямку західних районів Київської області.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Переміщення продуктів горіння, які викидаються в атмосферу, відбувається в південному напрямку зі швидкістю 10-15 км на годину. Таким чином із зони відчуження повітря переміщається на західні райони Київської області. А з північних районів Житомирської області в напрямку міст Коростень та Житомир", - зазначив Кульбіда.

За його словами, найближчими днями напрямок вітру буде мінливим.

"За таких умов, коли вітер часто змінює свій напрямок, не слід очікувати значного поширення за межі зони відчуження і півночі Житомирської області тих забруднюючих речовин, які можуть виділятися під час пожеж", - пояснив він.

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