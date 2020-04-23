Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський подякував усім українцям, які залишалися на Великдень вдома і дотримувалися карантинних заходів.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу подякувати всім українцям, які святкували Великдень вдома. Ваш вчинок доводить - ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких і українських лікарів. Вважаю, ми просто молодці, ми можемо собою пишатися", - підкреслив він.
Крім цього, президент підтримує рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня.
"Це правильний крок, у нас є чіткий план виходу з карантину. Незабаром прем'єр-міністр озвучить детальний сценарій із п'яти етапів. Тим часом триває робота над забезпеченням країни, наших лікарень і аптек всім необхідним. Завтра буде відвантажено і направлено в регіони України 200 тис. ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Всього є замовлення на 2 мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні", - зазначив він.
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Со стороны.
А то... Воля...
Я ж говорю, вам видней.
Со стороны.
Он что Порохоботов поблагодарил? Потому что зрелые и ответственные граждане за него не голосовали!https://censor.net/comments/locate/3191104/019214fb-8e59-707d-bbbe-374136cee196Ответить
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и не в народ
Д.Б.
Человек Морально Опущенный.
Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми, ответственными гражданами
Только безбожники.
Але навчатись грі на клавішних теж не завадить.