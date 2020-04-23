Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський подякував усім українцям, які залишалися на Великдень вдома і дотримувалися карантинних заходів.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати всім українцям, які святкували Великдень вдома. Ваш вчинок доводить - ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких і українських лікарів. Вважаю, ми просто молодці, ми можемо собою пишатися", - підкреслив він.

Крім цього, президент підтримує рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня.

"Це правильний крок, у нас є чіткий план виходу з карантину. Незабаром прем'єр-міністр озвучить детальний сценарій із п'яти етапів. Тим часом триває робота над забезпеченням країни, наших лікарень і аптек всім необхідним. Завтра буде відвантажено і направлено в регіони України 200 тис. ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Всього є замовлення на 2 мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні", - зазначив він.

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