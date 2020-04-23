Меру і двом очільникам районів Праги надали охорону через можливу загрозу з боку Росії
Влада побоюється, що їм загрожує небезпека після демонтажу пам'ятника радянському воєначальнику Івану Конєву та планів встановити пам'ятну плиту бійцям Російської визвольної армії.
Про це пише з посиланням на власні джерела чеське видання Respekt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За даними видання, під охороною поліції перебувають очільник Праги Зденек Гржиб, староста району Ржепориє Павел Новотний і староста району Прага-6 Ондржей Коларж. У перших двох випадках захист має превентивний характер. На адресу Коларжа вже надходили погрози вбивством.
За твердженням видання, чеські спецслужби відстежили прибуття в Прагу громадянина Росії, який може становити небезпеку для Коларжа. Крім того, вони виявили переміщення групи російських розвідників із Росії в Європу, що може бути пов'язано з ситуацією.
Гржиб підтвердив виданню, що його охороняє поліція, але не уточнив причини охорони. Новотний також підтвердив, що його охороняють і сказав, що не може озвучити причину. Коларж відмовився коментувати тему.
Нагадаємо, 3 квітня в столиці Чехії демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Глава району Прага-6 Ондржей Коларж прокоментував знесення пам'ятника так: "У нього не було маски на обличчі. Правил повинні дотримуватися всі - на вулицю можна виходити, тільки прикривши рот і ніс".
Посольство Росії в Празі назвало знесення "вандальськими діями" і "недружнім кроком" і висловило "рішучий протест" Міністерству закордонних справ Чехії. Пізніше Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму.
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