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Меру і двом очільникам районів Праги надали охорону через можливу ​​загрозу з боку Росії

Меру і двом очільникам районів Праги надали охорону через можливу ​​загрозу з боку Росії

Влада побоюється, що їм загрожує небезпека після демонтажу пам'ятника радянському воєначальнику Івану Конєву та планів встановити пам'ятну плиту бійцям Російської визвольної армії.

Про це пише з посиланням на власні джерела чеське видання Respekt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За даними видання, під охороною поліції перебувають очільник Праги Зденек Гржиб, староста району Ржепориє Павел Новотний і староста району Прага-6 Ондржей Коларж. У перших двох випадках захист має превентивний характер. На адресу Коларжа вже надходили погрози вбивством.

За твердженням видання, чеські спецслужби відстежили прибуття в Прагу громадянина Росії, який може становити небезпеку для Коларжа. Крім того, вони виявили переміщення групи російських розвідників із Росії в Європу, що може бути пов'язано з ситуацією.

Гржиб підтвердив виданню, що його охороняє поліція, але не уточнив причини охорони. Новотний також підтвердив, що його охороняють і сказав, що не може озвучити причину. Коларж відмовився коментувати тему.

Нагадаємо, 3 квітня в столиці Чехії демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Глава району Прага-6 Ондржей Коларж прокоментував знесення пам'ятника так: "У нього не було маски на обличчі. Правил повинні дотримуватися всі - на вулицю можна виходити, тільки прикривши рот і ніс".

Посольство Росії в Празі назвало знесення "вандальськими діями" і "недружнім кроком" і висловило "рішучий протест" Міністерству закордонних справ Чехії. Пізніше Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму.

Читайте також: Площу в Празі, на якій міститься посольство РФ, перейменували на честь Бориса Нємцова

Автор: 

мер (510) охорона (341) Прага (103) Чехія (1653) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+28
Москалі вже силою свою історію впихують.
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23.04.2020 17:35 Відповісти
+20
А чим Унітазія може бути невдоволена? У неї ж власівський прапор.
Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России - Цензор.НЕТ 5430
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23.04.2020 17:46 Відповісти
+15
Мне это напоминает фильм Холодное лето 53-го. Когда матерые зеки (которые по уголовной статье шли) чморили политических и приговаривали "Что, с.ка, Родину не любишь?!"

Один в один. Уголовники силой заставляют любить это скотское рашистское образование.
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23.04.2020 17:39 Відповісти
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Бояться російських атсасинов.
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23.04.2020 17:34 Відповісти
Песец не приходит один...
Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России - Цензор.НЕТ 9074
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23.04.2020 17:34 Відповісти
Москалі вже силою свою історію впихують.
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23.04.2020 17:35 Відповісти
Мне это напоминает фильм Холодное лето 53-го. Когда матерые зеки (которые по уголовной статье шли) чморили политических и приговаривали "Что, с.ка, Родину не любишь?!"

Один в один. Уголовники силой заставляют любить это скотское рашистское образование.
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23.04.2020 17:39 Відповісти
Памятник Коню и какому-то Ивану Коневу
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23.04.2020 17:39 Відповісти
А чим Унітазія може бути невдоволена? У неї ж власівський прапор.
Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России - Цензор.НЕТ 5430
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23.04.2020 17:46 Відповісти
Офіційним прапором РОА був не ("неофіційний")"триколор" Російської імперії, а "андріївський" прапор, що був прапором ВМС Російської імперії, а тепер є прапором ВМС РФ. Глянь на нарукавний шеврон автоматчиків і прапороносця... "Триколор" німці забороняли, і його піднімали всього кілька разів - мені відомо про парад у окупованому Пскові, в 1943-му, і в якомусь німецькому місті, взимку 1945-го, коли німцям було "не до того"...
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23.04.2020 17:55 Відповісти
До речі саме власівці боронили москву найзапекліше взимку 1941-42 року .
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23.04.2020 18:01 Відповісти
Добавлю ще : " Грохотали пушки басом ,
Гром военный бушевал ,
Генерал товарищ Власов
Немцу перцу задавал ... " . - Так в той час народ шанував командувача 20 - армії Власова Андрія Андрійовича .
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23.04.2020 18:19 Відповісти
Все никак добиться от подобных Вам граждан ответа на вопрос, а чей флаг тогда у власовцев? они что его первыми утвердили и до них этот флаг к россии не имел отношения? или что? не сочтите за труд ответить.
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23.04.2020 18:02 Відповісти
Прапор російського торгового флоту, ще петрушка в голандців слямзив.
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23.04.2020 18:05 Відповісти
А бройлера с двумя головами зачем московская Орда себе подцепила на флаг?
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23.04.2020 18:09 Відповісти
Це було "придане" дочки останнього імператора Візантії, останньої із Комнінів, коли вона виходила заміж за Великого князя Московського... Хоч вони і іменувалися, аж до Івана четвертого (Грозного), Рюриковичами, однак права на герб Володимира Великого, "тризуб", не мали - на той час ще були живі нащадки "старшої гілки" Рюриковичів. А двоглавий золотий орел був "безхозним" - Візантія, як держава, щезла. Саме тоді почались "пісні" про "Москву - "Третій Рим"... Тобто, з прийняттям візантійського герба Москва заявила права на "правопрєємство" спадку Візантії...(Так само, як РФ заявила права на правопреємство Російської імперії і СРСР...).
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23.04.2020 18:27 Відповісти
Меру і двом очільникам районів Праги надали охорону через можливу ​​загрозу з боку Росії - Цензор.НЕТ 9497
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23.04.2020 20:53 Відповісти
Все никак добиться от подобных Вам граждан ответа на вопрос, а что за свастика у гитлеровцев? они что его первыми утвердили и до них этого знака не знали?
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23.04.2020 18:08 Відповісти
Теперь понятно - Власов осквернил российский триколор своей примазанностью к нему. Спасибо за разьяснение.
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23.04.2020 18:25 Відповісти
Це фляг Козлостану , й то все що потрібно знати, а хто під ним бігає чи власовці чи путлеровці чи обдроченці Лугандона це вже п,ята справа
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23.04.2020 18:12 Відповісти
Прапор російської імперії.
Меру і двом очільникам районів Праги надали охорону через можливу ​​загрозу з боку Росії - Цензор.НЕТ 5994
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23.04.2020 18:20 Відповісти
Це прапор не "Російської імперії", а її "правлячої династії"... Тобто, не "держави", а лише представників роду, що нею правив... У Росії взагалі не було офіційного державного прапора - біло-синьо-червоний "триколор був "височайше позволен", але офіційного статусу не мав... До Першої Світової піднімався лише на кораблях торгового флоту... Коли почалася війна, його дозволили використовувать у військах, бо чорно-жовто-білий асоціювався з австрійським, чорно-жовтих кольорів...
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23.04.2020 18:35 Відповісти
А говорили что на территории России в годы Второй мировой войны не было Гражданской войны, В Московии и в её колониях до настоящего времени есть замороженный гражданский конфликт,который тлеет до поры до времени
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23.04.2020 18:06 Відповісти
В принципі, чехи праві - з німцями у Празі, підтримуючи повсталих, воювали саме "власовці", а не бійці Конєва...Навіть у "прорадянській документальній книзі "Грехопадєніє", Олександр Колесник визнає, що власовці почали бойові дії у Празі 6 травня. А вже 7 травня Прага була у їх руках, бо навіть всі комунікації, що вели на захід від Праги, були в їх руках. Війська Конєва прибули у Прагу тільки в ніч з 8 на 9 травня... (Німці, на той час, вже почали відступ на захід, , щоб здаться американцям...).
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23.04.2020 17:48 Відповісти
Ну, то не будуть же "героические роССияне" визнавати цей історичний факт. Конєв "звільняв" Прагу і точка, хто не згідний, нехай ходить з охороною.
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23.04.2020 18:08 Відповісти
Да уж, со страной-террористом шутки плохи
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23.04.2020 17:59 Відповісти
найбільша небезпека - від земана
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23.04.2020 17:59 Відповісти
Клин клином вышибают. Вы можете убить меня, но я тоже могу убить вас!
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23.04.2020 17:59 Відповісти
Надо снять санкции с комуно-фашистской банды, кто за?
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23.04.2020 18:05 Відповісти
Nado nevydovat vsem rosijanam viz v Evropu i problem nebudet.
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23.04.2020 18:19 Відповісти
Європо! Це плоди твоєї імпотентної політики. Тепер ви в своєму домі будете трастися від погроз московських терористів. До вас руській мір прийшов, радуйтесь
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23.04.2020 18:35 Відповісти
Сколько в Украине погибло людей за 3000 снесёных ленинов. просто ужас. но*****не дурак, просто засрелить не сможет, явно атомной пулей с новичком застрелит.
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23.04.2020 18:44 Відповісти
ТАК НАДО БЫЛО ЕМУ ПРОСТО ГОЛОВУ ОТРЕЗАТЬ !) РОССИЯНИ ТАКОЕ ПРИЗНАЮТ !)
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23.04.2020 20:43 Відповісти
https://censor.net/video_news/439268/rossiyiskomu_agentu_otrezayut_golovu_boeviki_igil_video_18
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23.04.2020 20:47 Відповісти
 
 