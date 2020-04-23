Родичі українських полонених в ОРДЛО звернулися до Зеленського та обіцяють безстрокову акцію під ОП

Родичі полонених, яких утримують на окупованих територіях в ОРДЛО, просять президента Володимира Зеленського зустрітися з ними 28 квітня об 11:00. Якщо їх не приймуть - обіцяють зробити акцію під Офісом президента безстроковою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вони повідомили hromadske.

Короткі відеозвернення записали матері полонених Станіслава Баранова, Ігоря Мирончука, доньки полонених Олени Федорук та Олени Пех і дружина полоненого Валерія Матюшенка.

"Шановний пане президенте! Ми - родичі людей, які відстоювали суверенітет нашої країни. Зараз вони перебувають у полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Після останнього обміну склалася думка, що про наших рідних забули. Ми втратили віру, що наших рідних буде звільнено", - говорять дружина полоненого Валерія Матюшенка і мати полоненого Станіслава Баранова.

Родичі полонених планують запропонувати президенту "комплексне рішення проблем" і запевняють, що частину їхніх пропозицій можна втілити в перші хвилини зустрічі.

Родичі полонених організовують акцію спільно з "Українською асоціацією полонених".

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