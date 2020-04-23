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Новини Обмін полоненими
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Родичі українських полонених в ОРДЛО звернулися до Зеленського та обіцяють безстрокову акцію під ОП

Родичі українських полонених в ОРДЛО звернулися до Зеленського та обіцяють безстрокову акцію під ОП

Родичі полонених, яких утримують на окупованих територіях в ОРДЛО, просять президента Володимира Зеленського зустрітися з ними 28 квітня об 11:00. Якщо їх не приймуть - обіцяють зробити акцію під Офісом президента безстроковою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вони повідомили hromadske.

Короткі відеозвернення записали матері полонених Станіслава Баранова, Ігоря Мирончука, доньки полонених Олени Федорук та Олени Пех і дружина полоненого Валерія Матюшенка.

"Шановний пане президенте! Ми - родичі людей, які відстоювали суверенітет нашої країни. Зараз вони перебувають у полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Після останнього обміну склалася думка, що про наших рідних забули. Ми втратили віру, що наших рідних буде звільнено", - говорять дружина полоненого Валерія Матюшенка і мати полоненого Станіслава Баранова.

Родичі полонених планують запропонувати президенту "комплексне рішення проблем" і запевняють, що частину їхніх пропозицій можна втілити в перші хвилини зустрічі.

Родичі полонених організовують акцію спільно з "Українською асоціацією полонених".

Читайте також: Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх"

Автор: 

полон (1584) полонені (2296) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+30
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 3241
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23.04.2020 17:36 Відповісти
+21
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 5491
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23.04.2020 17:33 Відповісти
+17
Так Зеля ж уже три раза всех освободил..
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23.04.2020 17:32 Відповісти
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Так Зеля ж уже три раза всех освободил..
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23.04.2020 17:32 Відповісти
Спеціально піднімають цю тему, щоб виміняти всіх вбивць українців, всіх захоплених агентів на звичайних динирівців, кримінал, наркоманів, яких нахапали на вулиці. Їх обмінний фонд ніколи так не спорожніє, а нам і далі будуть лапшу вішати про "обмін всіх на всіх".
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23.04.2020 19:10 Відповісти
Ось, наприклад одна з "полонених". За що її взяли ми не знаємо. Можливо контрабас, можливо - не дала взятку, але перевезти хвору маму в Одесу вона не захотіла. Тепер її міняють, наприклад на (див. внизу) Її історія "С началом войны Елена вместе со своей 28-летней дочерью переехала в Одессу и устроилась работать переводчиком с немецкого языка. Но в Дебальцево у неё осталась больная мама, она перенесла инсульт и нуждалась в уходе. По словам Изабеллы Пех, родственники, живущие поблизости, отказались помогать пенсионерке. И Елене пришлось регулярно мотаться из Одессы в Донбасс."
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23.04.2020 19:13 Відповісти
Пех, яка свідомо проживала в ДНР

https://kp.ua/politics/656630-doch-plennoi-eleny-pekh-mama-byla-v-spyskakh-na-obmen-no-ya-naprasno-ee-zhdala https://kp.ua/politics/656630-doch-plennoi-eleny-pekh-mama-byla-v-spyskakh-na-obmen-no-ya-naprasno-ee-zhdala

Тепер вони "вимагають" та "протестують"....
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23.04.2020 19:14 Відповісти
А тепер почитайте. якого агента поміняли минулого разу і на кого?!! Найманця ФСБ. який під виглядом націоналіста патріота очолював крило УНА-УНСО та компрометував Ющенка

https://ukraina.ru/exclusive/20200105/1026239251.html
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23.04.2020 19:17 Відповісти
І тепер дивіться, де ця падло Коваленко виліз і чим він далі займається у Фейсгрупі Генічеська

https://www.facebook.com/groups/135865536514587/permalink/2522180461216404/
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23.04.2020 19:19 Відповісти
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 5491
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23.04.2020 17:33 Відповісти
ониженашилюди...
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23.04.2020 17:54 Відповісти
И пох ему на них.
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23.04.2020 17:33 Відповісти
Так ты ж первое из числа тех, кто на себе труселя рвал с воплями:" Зачем эти обмены пленными? Це - зрада!!".
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23.04.2020 17:43 Відповісти
тільки упоротий 73/43%зебіл, в т.ч. https://censor.net/user/46103 - може так безпардоно, нагло і цинічно брехати
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23.04.2020 17:49 Відповісти
Так патриотические силы против обмена... или за? Орать же будут как резанные!!!!
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23.04.2020 17:34 Відповісти
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 3241
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23.04.2020 17:36 Відповісти
Не ври. И не подменяй понятия. В прошлом и этом обмене были и совершенно "левые" люди. Некоторые просто тупо отказались возвращаться в Украину. Почему-то из предпоследнего обмена говорят все время только о 27 обмененных. А остальное добро? Кто за такой с позволения сказать "обмен" несет ответственность. Говорят конкретно о обмене ребят военных, а не подножного "мусора".
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23.04.2020 17:52 Відповісти
Сиди в спаме,чмо лживое.
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23.04.2020 17:52 Відповісти
Ватный рашистский длбб,конечно же ЗА , но только не на этот биомусор сепарско-криминальный ,который перечислен выше,а в первую очередь на военнопленных защитников страны
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23.04.2020 18:42 Відповісти
А таксисты что не люди.
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23.04.2020 17:35 Відповісти
Так уже "всех на всех" 4 раза поменяли
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 9200
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23.04.2020 17:35 Відповісти
ФСБ РАБссии работает круглосуточно...
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23.04.2020 17:36 Відповісти
После того, как моряки были обменены, что позволило ***** (президент соседней страны, т.к. произошла смена модераторов) не выполнять решение Морского трибунала и продолжать изображать моряков, да и Украину, преступниками, то теперь надежд ещё меньше, а в Лугандоне много ещё бомжей и без пленных...
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23.04.2020 17:36 Відповісти
тю дурні!
ви все пропустили!
Віва вже кілька разів "всіх на усіх" зміняв!
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23.04.2020 17:37 Відповісти
По словам Ольги Скабеевой 80 % донбасОВЦЕВ стали гражданами РАБссии...я ее за язык не тянул...
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23.04.2020 17:38 Відповісти
не знаю кто такая Скабеева, у меня работают переселенцы из бамбаса. общаются с родственниками и знакомыми. НИКТО СЕБЕ ДАЖЕ НА ТЫСЯЧНУЮ ДОЛЮ ПРОЦЕНТА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ! а на вопрос, зачем тогда движения в Минске, пожимают плечами. Порох понятно, душил санкциями, а Оманская Ишачина умом не вышла, выборы, советы, вернуть людей....идиот.
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23.04.2020 18:23 Відповісти
Спасибо жителям Кривбасса за президента.
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23.04.2020 17:40 Відповісти
ананаса
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23.04.2020 17:56 Відповісти
Ця копірка від Янека не підійде до Зєлі. Скоріше підійде: ZEXIT. Англійською це буде мемом, що подібний до слова BREXIT, але в іншій інтерпретації.
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23.04.2020 18:09 Відповісти
Та скажіть нарешті без всяких політесів зрозумілою мовою : тупа зелена гнида.
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24.04.2020 00:48 Відповісти
Сколько уже их было, этих бессрочных акций...
И где они?
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23.04.2020 17:41 Відповісти
Рано или поздно "выстрелит". Или мусора быканут, или еще что.
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23.04.2020 17:42 Відповісти
Сомневаюсь.
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23.04.2020 17:47 Відповісти
Родственники украинских военных находящихся в плену у противника просто не понимают, что стране в первую очередь нужны кадры для восстановления экономики. А это таксисты, перекупщики, мелкие контрабандисты, бездомные желающие получить жилье от государства,и прочие несуны пенсий через линию фронта.Вот их и меняют. А солдат подождет. Он подписывался на тяготы и лишения. А за таксиста можно и сто беркутовцев отдать.Чего их в тюрьме кормить.
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23.04.2020 17:43 Відповісти
Галасували?
Їжте, не обляпайтесь.
Насправді зебілам ваші чоловіки, рідні, близькі і на хуторі не стояли.
Бізнесмени, на крайняк простітутки і таксисти - оце да, от там бабло...
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23.04.2020 17:44 Відповісти
Пан вже 100500 раз про "їжте не обляпайтесь" викладає в мережу. Але ЖОДНОГО разу не закликав до дострокових. Бо платять пану за дратування електорату Зеленського, а не за реальні кроки до вирішення політичної кризи?
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23.04.2020 17:53 Відповісти
Дохлый пысатель РАБссии Эдуард Лимонов по всей РАБссии собрал 25 000 добровольцев,готовых убивать украинцев.представьте сколько собрали Проохановы,Прилепины и прочая ПАДАЛЬ РАБссии...
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23.04.2020 17:46 Відповісти
Останній обмін був обміном російських шпигунів і вбивць на донецьких гопників. Про українських військових полонених навіть не йшлось.
Зєлю геть. Дострокові. Зєля - російський шпигун. Ми втрачаємо час.
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23.04.2020 17:48 Відповісти
Виноват Пеца,а расхлебывает Зеленский
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23.04.2020 17:48 Відповісти
Хлебалка еще у клоуна не выросла расхлебывать. Пока этот мудак только продает Украину...
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23.04.2020 17:55 Відповісти
гебні на це начхати
їм платять за гівновкиди
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23.04.2020 18:00 Відповісти
Снова тебе Пеца в штаны насрал?Во гад!
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23.04.2020 17:56 Відповісти
Шуты не бывают политиками, скакать по сцене с баяном,это одно,а управлять государством,это надо стать хотя бы председателем КОЛХОЗА,а не ШУТом...
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23.04.2020 17:51 Відповісти
Председатель колхоза в Белорусии
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23.04.2020 17:52 Відповісти
Я телеканал БелСАТ из Минска смотрю ежедневно.особенно про колхозниц Белорашки...,удручающее зрелище...,мне жаль Бульбашей...ИСКРЕННЕ...
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23.04.2020 17:55 Відповісти
Вот ведь неугомонная публика!
Не хотят по хорошему, будут соучастниками убийства Шеремета!
Ну и штраф за нарушение карантина.
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23.04.2020 18:23 Відповісти
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 6871
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23.04.2020 18:46 Відповісти
А акция какая? Две бутылки водки по цене одной?
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23.04.2020 19:18 Відповісти
З Зе вже ніякого толку НЕ БУДЕ! Як сказала Фаріон, що він досяг свою планку і вище, навіть якщо вср... не перестрибне.
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23.04.2020 19:29 Відповісти
У зЭобрезка друзья сивохины таксисты в приоритете...
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23.04.2020 19:31 Відповісти
Зеля меняет донецких таксистов на российских шпионов. обмены нужно останавливать, зеленского судить за всё то зло, которое он нанёс Украине
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23.04.2020 19:46 Відповісти
преЗедент ясно озвучив, що ***** хоче за кожного полоненого українського воїна 50, або краще 100 беркутів. Але "беркути" вже скінчилися, то й обміну не буде. Що не ясно? "Ну нє смагла я".
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24.04.2020 13:40 Відповісти
 
 