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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" направила лист про відмову від фінансування до кінця року в НАЗК, - заступник голови фракції Кравчук. ДОКУМЕНТ

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що партія направила офіційного листа до Національного агентства щодо запобігання корупції про відмову від державного фінансування до кінця року.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Кравчук пояснила, що українське законодавство дозволяло відмовитися від держфінансування тільки на всю парламентську каденцію партії.

"Нам довелося внести зміни до державного бюджету і проголосувати їх в сесійній залі, щоб дати можливість відмовлятися від грошей поквартально", - зазначила вона.

"Держфінансування партії "Слуга Народу" на 2020 рік – приблизно 140 млн грн. Своїм листом до НАЗК ми відмовляємося від бюджетних грошей на 3 та 4 квартали, тобто 70 млн гривень, щоб спрямувати їх на боротьбу з коронавірусом. Але кошти за 1 та 2 квартали ми також передамо на подолання COVID-19, просто зробимо це в інший спосіб", - заявила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" передасть 70 млн грн партійних коштів на боротьбу з коронавірусом, - заступниця голови фракції Кравчук

Законодавство не дозволяє віддати їх напряму – оскільки благодійність не є статутною діяльністю партії. Тому "Слуга народу" профінансує громадські організації, які й займатимуться закупівлею медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом.

"Контролюватимуть діяльність цих організацій депутати-мажоритарники від "Слуги Народу", а в тих округах, де мажоритарників у нас немає – депутати-списочники, закріплені за цими округами чи регіональні осередки", - додала вона.

За її словами, партія детально звітуватиме про витрачені кошти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодна партія поки не відмовилася від держфінансування, - глава НАЗК Новіков

Слуга народу направила лист про відмову від фінансування до кінця року в НАЗК, - заступник голови фракції Кравчук 01
Слуга народу направила лист про відмову від фінансування до кінця року в НАЗК, - заступник голови фракції Кравчук 02

Автор: 

карантин (18172) фінансування (3152) Слуга народу (2819) Кравчук Євгенія (375) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Это уже третий раз за год. Все никак не дойдут письма.
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23.04.2020 17:45 Відповісти
+4
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"Слуга народа" направила письмо об отказе от финансирования до конца года в НАПК, - замглавы фракции Кравчук Они либо безграмотные балбесы, либо считают нас всех безграмотными балбесами (спойлер - второе большая ошибка).

В Законе не существует возможности отказаться на какой то срок. Либо вы отказываетесь, либо нет.
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23.04.2020 20:00 Відповісти
+2
Продажем посад вдесятеро більше зароблять.
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23.04.2020 17:47 Відповісти
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Это уже третий раз за год. Все никак не дойдут письма.
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23.04.2020 17:45 Відповісти
Охренеть, то есть у этих ублюдков ещё и гос финансирование было?
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23.04.2020 17:47 Відповісти
Лена не побрезговала в год, когда в офшор на Кипре из Привата было переведено 47 миллионов Долларов США попросить... субсидию...
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23.04.2020 17:49 Відповісти
Всі партії, які подолали на виборах до ВР 2% бар'єр, отримують державне фінансування. Навіть Шарій. Але не всі відмовляються.
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24.04.2020 07:12 Відповісти
Надо было объёмом ВВП финансировать борьбу с короновирусом...
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23.04.2020 17:47 Відповісти
Продажем посад вдесятеро більше зароблять.
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23.04.2020 17:47 Відповісти
а шо там финансировать, что та ублюдочная ылита народа делала?
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23.04.2020 17:48 Відповісти
После того, как в них не плюнул только ленивый?
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23.04.2020 17:50 Відповісти
С уваженьем. Дата, подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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23.04.2020 17:52 Відповісти
отправили письмо и давай всем рассказывать что деньги отдали в фонд медицины...вот же брехуны
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23.04.2020 17:54 Відповісти
Зермак выбросил миллионы за китайские костюмы, которые в два раза дороже украинских, и оставили без работы сотни безработных, это явный почерк коллаборантов.
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23.04.2020 18:17 Відповісти
Партия моральных уродов и лжецов.
Все как один под стать зелёному отрезку
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23.04.2020 19:28 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"Слуга народа" направила письмо об отказе от финансирования до конца года в НАПК, - замглавы фракции Кравчук Они либо безграмотные балбесы, либо считают нас всех безграмотными балбесами (спойлер - второе большая ошибка).

В Законе не существует возможности отказаться на какой то срок. Либо вы отказываетесь, либо нет.
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23.04.2020 20:00 Відповісти
Сущєствуєт, відмовлятися від фінансування можна поквартально. Бєзграмотниє балбєси...
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24.04.2020 07:10 Відповісти
 
 