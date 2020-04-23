"Слуга народу" направила лист про відмову від фінансування до кінця року в НАЗК, - заступник голови фракції Кравчук. ДОКУМЕНТ
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що партія направила офіційного листа до Національного агентства щодо запобігання корупції про відмову від державного фінансування до кінця року.
Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Кравчук пояснила, що українське законодавство дозволяло відмовитися від держфінансування тільки на всю парламентську каденцію партії.
"Нам довелося внести зміни до державного бюджету і проголосувати їх в сесійній залі, щоб дати можливість відмовлятися від грошей поквартально", - зазначила вона.
"Держфінансування партії "Слуга Народу" на 2020 рік – приблизно 140 млн грн. Своїм листом до НАЗК ми відмовляємося від бюджетних грошей на 3 та 4 квартали, тобто 70 млн гривень, щоб спрямувати їх на боротьбу з коронавірусом. Але кошти за 1 та 2 квартали ми також передамо на подолання COVID-19, просто зробимо це в інший спосіб", - заявила Кравчук.
Законодавство не дозволяє віддати їх напряму – оскільки благодійність не є статутною діяльністю партії. Тому "Слуга народу" профінансує громадські організації, які й займатимуться закупівлею медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом.
"Контролюватимуть діяльність цих організацій депутати-мажоритарники від "Слуги Народу", а в тих округах, де мажоритарників у нас немає – депутати-списочники, закріплені за цими округами чи регіональні осередки", - додала вона.
За її словами, партія детально звітуватиме про витрачені кошти.
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"Слуга народа" направила письмо об отказе от финансирования до конца года в НАПК, - замглавы фракции Кравчук Они либо безграмотные балбесы, либо считают нас всех безграмотными балбесами (спойлер - второе большая ошибка).
В Законе не существует возможности отказаться на какой то срок. Либо вы отказываетесь, либо нет.