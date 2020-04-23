Суд зобов'язав СБУ порушити справу про можливу держзраду Єрмака і Кучми, - нардеп "ЄС" В'ятрович. ДОКУМЕНТ
Шевченківський районний суд столиці задовольнив скаргу народного депутата "ЄС" Володимира В'ятровича. Він зобов'язав Службу безпеки України розпочати розслідування можливого скоєння державної зради главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і другим президентом України, представником країни в ТКГ щодо Донбасу Леонідом Кучмою.
Про це В'ятрович повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд задовільнив мою скаргу щодо бездіяльності СБУ і зобов’язав Службу не пізніше як за 24 години внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості викладені у моєму звернені і розпочати розслідування можливої державної зради Єрмаком та Кучмою. СБУ - готово, ДБР - приготуватися у понеділок", - написав він.
З опублікованої В'ятровичем постанови суду видно, що рішення ухвалила суддя Антонюк. У документі зазначено, що СБУ зобов'язана внести в ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, що містяться в зверненні В'ятровича від 13 березня.
Рішення суду не можна оскаржити.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 березня В'ятрович написав на Кучму і Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР. Депутат вважає, що Леонід Кучма і Андрій Єрмак винні в державній зраді через те, що підписали в Мінську документ про створення "консультативної ради" з терористами.
Йдеться про підписані в Мінську домовленості щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
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"- Что буде́т щ нащей щтраной?! Прямо как в щтарие времена! Мы ж ни в чем… не виноваты!
- Какьие ваши доказательства?! " (с)
парашенка и зельц вымазаны в кучме по-уши. Оба.
СБУ борделями занимается и контрафактными антисептиками
И бубочка у них "потерпевший" (от ролика в ютьюбе).
Им пора их СН перебрендить в "Партию Потерпевших".
А можно увольнять с конфискацией и сроком. Чтобы была ответственность за должность.
Вот и посмотрим, чьё слово у нас в Украине сильнее, бубочки или суда!
Настрогал детишек незаконнорожденых - радуйся, страна, вот тебе война !