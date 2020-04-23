Плавний вихід з карантину буде, якщо відсоток виявлених заражених не зміниться впродовж 10 днів, - Зеленський

Для плавного виходу з карантину потрібно, щоб за 10 днів відсоток виявлених заражених не змінювався або залишався до 5%, а лікарні були заповнені пацієнтами менше, ніж наполовину.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Плавний вихід (України з карантину. - Ред.) почнеться за двох ключових умов. Перше: впродовж 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга умова: лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менше, ніж наполовину", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що поспіх у питанні повернення до звичного ритму життя зараз може бути фатальним.

Він закликав громадян продовжувати проявляти терпіння, самодисципліну і зберігати спокій.

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