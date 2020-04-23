УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9570 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 791 38

Плавний вихід з карантину буде, якщо відсоток виявлених заражених не зміниться впродовж 10 днів, - Зеленський

Плавний вихід з карантину буде, якщо відсоток виявлених заражених не зміниться впродовж 10 днів, - Зеленський

Для плавного виходу з карантину потрібно, щоб за 10 днів відсоток виявлених заражених не змінювався або залишався до 5%, а лікарні були заповнені пацієнтами менше, ніж наполовину.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Плавний вихід (України з карантину. - Ред.) почнеться за двох ключових умов. Перше: впродовж 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга умова: лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менше, ніж наполовину", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що поспіх у питанні повернення до звичного ритму життя зараз може бути фатальним.

Він закликав громадян продовжувати проявляти терпіння, самодисципліну і зберігати спокій.

Читайте також: Ми будемо носити маски ще тривалий період часу, - Степанов

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Эпидимиолог херов!
показати весь коментар
23.04.2020 17:58 Відповісти
+8
что напомнило "режим тишины" при разводе сил...
если не будут стрелять то....а они как стреляли-убивали так и продолжают это делать... а наши войска отвели
так и тут...все будет по необходимости...есть улучшение - нет улучшений... а деньга у плебса на исходе...бунт на подходе...
показати весь коментар
23.04.2020 17:59 Відповісти
+7
А если после 10 дней будет резкий скачек, опять карантин? Эпидимиолог куев
показати весь коментар
23.04.2020 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эпидимиолог херов!
показати весь коментар
23.04.2020 17:58 Відповісти
Вадим не надо кругом рубать шашкой.Пример Лукашенко ничего подсказывает?После шапкозакидательских заявлений несколько дней - вдруг 854 заболевания за сутки и уже 8022.
Выпустите пар.
показати весь коментар
23.04.2020 20:36 Відповісти
что напомнило "режим тишины" при разводе сил...
если не будут стрелять то....а они как стреляли-убивали так и продолжают это делать... а наши войска отвели
так и тут...все будет по необходимости...есть улучшение - нет улучшений... а деньга у плебса на исходе...бунт на подходе...
показати весь коментар
23.04.2020 17:59 Відповісти
Трохи оффтоп. Вискочило на оновленому http://www.generator.nonsence.de/ генераторі поезії ТАКЕ, що цей шедевр я навіть не назву ґабсурдним, та ще й в останьому рядку є про клятву (Омерта)... Це аж проситься у якийсь фільм на мафіозну тематику. Уявив собі картину - напівтемна кімната і урочистий катехізис, який декламують кілери клану перед виходом на завдання Плавний вихід з карантину буде, якщо відсоток виявлених заражених не зміниться 10 днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6439
Це я до того, що якомусь кланові вже непогано було б послати "лицарів плаща та кинджала" за життям декого зі "слуг наріду"... Інакше - бунт, так.

Плавний вихід з карантину буде, якщо відсоток виявлених заражених не зміниться 10 днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5330
показати весь коментар
23.04.2020 19:31 Відповісти
А если после 10 дней будет резкий скачек, опять карантин? Эпидимиолог куев
показати весь коментар
23.04.2020 18:00 Відповісти
С каких гуев!? Расчеты в студию!
показати весь коментар
23.04.2020 18:02 Відповісти
Не с каких... Мне кажется они просто от фонаря цифры называют
показати весь коментар
23.04.2020 18:04 Відповісти
какие рассчёты ? Что б соврать красиво это тоже думать надо
показати весь коментар
23.04.2020 20:30 Відповісти
Уряяя, є! я так зачекався роліків! Є!

Тільки чого бубочка сидить? Нехай походить!
показати весь коментар
23.04.2020 18:03 Відповісти
Хай сидит пока может, а то скоро висеть будет
показати весь коментар
23.04.2020 18:04 Відповісти
А хто його запустив тисячами клоун хренов і заробив на масках
показати весь коментар
23.04.2020 18:06 Відповісти
Плавний вихід з карантину буде, якщо відсоток виявлених заражених не зміниться 10 днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3641
показати весь коментар
23.04.2020 18:08 Відповісти
а ще чорти МПЦ та їх зомбоване стадо підкинули по наказу ******
показати весь коментар
23.04.2020 18:10 Відповісти
Какой смысл вводить гибридный карнтин чтобы убивать малый бизнес? Кол-во случаев COVID-19 на миллион населения меньше чем в Болгарии, которая карантин уже снимает.
показати весь коментар
23.04.2020 18:14 Відповісти
Конечно. Бедный народ - послушный народ) не будет времени на демонстрации, люди будут думать как на хлеб заработать)
показати весь коментар
23.04.2020 18:18 Відповісти
Вот что бывает, когда сценарист не объяснит туповатому комику значение слова "процент". От чего процент, лягушонок кермит?
показати весь коментар
23.04.2020 18:18 Відповісти
Просто процент) а там пусть думают 🤣
показати весь коментар
23.04.2020 18:19 Відповісти
Если тесты не проводить или проводить на уровне африканских стран, то всё закончится быстро, для многих людей.
показати весь коментар
23.04.2020 18:35 Відповісти
"Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных зараженных не менялся"

То есть, когда процент выявленных остаётся постоянным, то есть общее количество зараженных растёт со скоростью 5% в день, можно отменять карантин?
А я, наивный, думал, что карантин отменяют, когда прирост становится нулевым... И то не факт, не лучше ли дождаться, когда прирост станет отрицательным?
показати весь коментар
23.04.2020 18:37 Відповісти
Оно просто само не понимает, что оно мелет. А дурантин просто не надо было вводить. Ибо не по карману хотя бы.
показати весь коментар
23.04.2020 18:51 Відповісти
Ты лучше один сиди на карантине и жди себе хоть 10 лет
показати весь коментар
23.04.2020 19:01 Відповісти
А жить на что семьям? А кредиты?
показати весь коментар
23.04.2020 18:46 Відповісти
Шведская принцесса София, герцогиня Вермландская, работает медицинской сестрой в госпитале Стокгольма.
А наш президент не думает свою "принцессу" в Александровскую больницу пристроить сиделкой?
Хоть небольшая польза будет.
показати весь коментар
23.04.2020 18:50 Відповісти
Пять!
Зеля, ну опять?!
Ну ты хоть знаешь что такое процент?!
показати весь коментар
23.04.2020 18:57 Відповісти
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
показати весь коментар
23.04.2020 18:59 Відповісти
Проблема в том, что повисает в воздухе вопрос о том, кто эти гады - которые в состоянии подчинить себе правительства и медиа всех стран, сфабриковать огромное количество свидетельств, и при этом сохранить свою деятельность в тайне. Производители туалетной бумаги? Агрохолдинги, сеющие гречку?
Если мы имеем дело с организованной кампанией запугивания и паники, которая охватывает самые разные и при этом враждебные друг другу правительства, кампанией, в которой согласованно врут китайские, итальянские, американские и русские медики, причем врет как начальство, так и сотрудники на местах, уверяя, что у них в больницах завал - то кто мог бы ее организовать?
Я боюсь, что если отложить в сторону рептилоидов (которые с их рептилоидными технологиями чего только не могут), то ответ, которого невозможно избежать - никто.
показати весь коментар
23.04.2020 19:26 Відповісти
В психологии есть такое понятие, как «склонность к подтверждению своей точки зрения», confirmation bias - упорная тенденция фильтровать любую входящую информацию таким образом, чтобы она подтверждала уже сложившиеся взгляды и предпочтения человека. Люди - далеко не только в этой ситуации - склонны упорно игнорировать все, что угрожает их точке зрения, и чем больше информации, которая ей угрожает, тем большие усилия принимаются, чтобы объявить ее несуществующей, ложной или не имеющей отношения к делу. Человеку гораздо легче поверить, что ему врет весь мир, чем признать, что он ошибся.
показати весь коментар
23.04.2020 19:29 Відповісти
я могу ошибаться, но это действует только для фильтрации входящего потока данных в основном. в данном случае - выраженная "теория заговора", отрицание очевидного, и это уже тянет на полноценное психическое расстройство. причем, тенденция будет стремится к ухудшению. именно здесь же на форуме он найдет единомышленников своего шизофренического бреда и будет строить свою реальность.
можно даже просмотреть его посты и найти где он скажет что все это сделал путин.
показати весь коментар
23.04.2020 23:03 Відповісти
<палец вверх.jpg>
показати весь коментар
23.04.2020 23:10 Відповісти
Меньше делайте тесты, и количество начнет уменьшаться!
Или начните всем подряд делать тесты - количество возрастет в разы.
Закон Дышла.
показати весь коментар
23.04.2020 19:01 Відповісти
нужно было бить перех пасхой прихожан мп, не за веру, а что бы до церкви не доходили)
показати весь коментар
23.04.2020 19:10 Відповісти
ТАК КИТАЙ ДЛЯ ЭТОГО БОЛЬНИЦЫ ПОСТРОИЛ !!! А ВЫ ЧТО !!!??? КУРИННОЕ КОПШО
показати весь коментар
23.04.2020 20:33 Відповісти
КАК ДНЕЙ, ТАК ДЕСЯТЬ, КАК ЛЕТ, ТАК ОДИН ГОД, КАК СУММА, ТАК МИЛЛИОН, МИЛЛИАРД !!! ЛЮДИ СКОЛЬКО МЫ ЭТИХ ПЗДУНОВ ТЕРПЕТЬ БУДЕМ !!!!!!!!!!!!!!????????????? ОНИ ЖЕ НАС ТЕРРОРИЗИРУЮТ БРЕХНЕЙ !!!
показати весь коментар
23.04.2020 20:39 Відповісти
Нужно просто перестать выявлять.
показати весь коментар
23.04.2020 20:51 Відповісти
Оно кругом лезет как даже не как коронавирус
показати весь коментар
23.04.2020 22:22 Відповісти
 
 