Нацрада перевірить "112 Україна" через трансляцію російського мультфільму з забороненим актором
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що позапланово перевірить телеканал "112 Україна" через трансляцію мультфільму російського виробництва "Незвичайна подорож Серафими" за участю забороненого актора.
Про це повідомили в пресслужбі Нацради, передає Цензор.НЕТ.
Регулятор з'ясував, що 19 квітня телеканал транслював російський мультфільм "Незвичайна подорож Серафими" за участю російського актора Олександра Михайлова. Його прізвище внесено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.
Зазначається, що Нацрада перевірить діяльність "112 Україна" після закінчення карантину.
Топ коментарі
+18 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар23.04.2020 18:06 Відповісти Посилання
+14 Oleg Gonchar
показати весь коментар23.04.2020 18:28 Відповісти Посилання
+13 Kolja Stambulskij
показати весь коментар23.04.2020 18:00 Відповісти Посилання
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неизвестно что хуже
А пам"ятники "кривавому упирю" ще не всі знесли - лише в Одеській області, по селах, ще три стоять... У мене вдома, наприклад, його знесли ще в 90-ті... І поставили пам"ятник Шевченку... ВІн на це заслуговує набагато більше - він провів там свої дитячі роки, вчився і описав ті місця в своїх поезіях...
партия Медведчука - это его партия или временное объединение, и кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии.
Откуда деньги на финансирование каналов 112, Зик, Newsone? У нас есть ответы: откуда и с какой страны они получают "кэш".
Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - подчеркнул Зеленский. А на деле балабол Зе.. обосrался.
https://censor.net/ua/news/3145754/zelenskyyi_poobitsyav_guchnu_istoriyu_u_zvyazku_z_finansuvannyam_partiyi_medvedchuka_zza_kordonu
В ефір виходила заборонена продукція ? ВИХОДИЛА ! Позбавили нахер ліцензії й націоналізували канал, ВСЕ ! КРАПКА ! ЩО ТАМ перевіряти ?