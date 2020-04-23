Нацрада перевірить "112 Україна" через трансляцію російського мультфільму з забороненим актором

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що позапланово перевірить телеканал "112 Україна" через трансляцію мультфільму російського виробництва "Незвичайна подорож Серафими" за участю забороненого актора.

Про це повідомили в пресслужбі Нацради, передає Цензор.НЕТ.

Регулятор з'ясував, що 19 квітня телеканал транслював російський мультфільм "Незвичайна подорож Серафими" за участю російського актора Олександра Михайлова. Його прізвище внесено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Зазначається, що Нацрада перевірить діяльність "112 Україна" після закінчення карантину.

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