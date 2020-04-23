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Нацрада перевірить "112 Україна" через трансляцію російського мультфільму з забороненим актором

Нацрада перевірить

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що позапланово перевірить телеканал "112 Україна" через трансляцію мультфільму російського виробництва "Незвичайна подорож Серафими" за участю забороненого актора.

Про це повідомили в пресслужбі Нацради, передає Цензор.НЕТ.

Регулятор з'ясував, що 19 квітня телеканал транслював російський мультфільм "Незвичайна подорож Серафими" за участю російського актора Олександра Михайлова. Його прізвище внесено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Зазначається, що Нацрада перевірить діяльність "112 Україна" після закінчення карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротьбу з проросійською пропагандою на "112 Україна" і NewsOne намагалися представити "цензурою" за підтримки американських сенаторів, - CNN

Автор: 

Нацрада ТРМ (459) ЗМІ (1364) 112 Україна (182)


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Топ коментарі
+18
я бы Шария сначала закрыл в буцигарню
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23.04.2020 18:06 Відповісти
+14
Проверка ничего не даст-они как срали кацапским теледерьмом так и продолжать срать.Эту медведчуковскую помойку нужно лишать лицензии.
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23.04.2020 18:28 Відповісти
+13
закрити цей гадюшник без розслідуваня
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23.04.2020 18:00 Відповісти
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Памятники Ленину закончились можно и по мультфильмам вдарить.
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23.04.2020 17:57 Відповісти
я бы Шария сначала закрыл в буцигарню
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23.04.2020 18:06 Відповісти
за то что он не любит пролетариат? (с)
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23.04.2020 18:24 Відповісти
Шаріков, ой, вибачте, шарій тільки на пролетаріаті и виїзжає.
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23.04.2020 19:00 Відповісти
Не смеши - твой шариков и есть типичное тупое пролетарское быдло.
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23.04.2020 21:07 Відповісти
Если ты про шария, то он не мой, а больше твой )))
Вопрос состоит в том, что у каждого есть своё мнение, которое нужно хотя бы учитывать
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24.04.2020 09:33 Відповісти
за педофилию и путинофилию
неизвестно что хуже
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24.04.2020 11:23 Відповісти
А тобі яке діло? Закон для всіх один... Хай хоч тут його дотримуються... Людина порушила закон України. Згідно з законом на нього накладаються обмеження (в даному випадку - заборона використання продукту за його участі). Телеканал цю заборону порушив... У чому проблема?!...
А пам"ятники "кривавому упирю" ще не всі знесли - лише в Одеській області, по селах, ще три стоять... У мене вдома, наприклад, його знесли ще в 90-ті... І поставили пам"ятник Шевченку... ВІн на це заслуговує набагато більше - він провів там свої дитячі роки, вчився і описав ті місця в своїх поезіях...
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23.04.2020 18:07 Відповісти
Проблема есть. В СССР 70-80-х годов, когда актёр сбегал к "врагу" и фильмы с его участием запрещались. Добро пожаловать в Совок, Яр!
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23.04.2020 19:01 Відповісти
Не треба плутать "хер" з пальцем... Тоді "актор, що тікав до ворога", представляв самого себе, а в даному випадку "актор представляє ворога" - державу, що здійснює агресію проти України...". Якщо цього не роз"ясняють вам куратори, то я допомогти нічим не можу...
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23.04.2020 19:05 Відповісти
Какая махрово-совковая демагогия Актёр он и есть актёр и представляет не ворога, а своего героя.
Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 3090
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23.04.2020 19:11 Відповісти
А его не за "представление своего героя" под санкции кинули, а за действия по поддержке агрессии против Украины.... Кацап, сходи в "Зарядье", купи петуха и долби ему мозги... Ты, "быдло", будешь ещё спорить с юристом о юридической стороне и законости применения закона к правонарушителю?!!!....
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23.04.2020 21:15 Відповісти
Яр сегодня был голодный, проглотил утюг Холодный (с)
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23.04.2020 21:24 Відповісти
Убейся головой об стену... Может, легче станет - не поймёшь, как ты глуп...
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23.04.2020 21:45 Відповісти
почему у вас на раше нет наших акреров и наших фильмов?
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23.04.2020 19:08 Відповісти
Понимаешь, кацапы привыкли видеть на экранах "хахлов" в виде этаких "недалёких", но "хозяйственных" мужичков, хитроватых, работящих, не претендующих на "первые роли"... Они такое отношение впитывать начинали с молоком матери... Для того, чтобы они начинали, хоть приблизительно, воспринимать украинца равным себе, от него требовалось отречься от украинского - забыть язык, принять их стиль и образ жизни... И тогда они "соизволят разрешить" быть с ними почти на равных... Обрати внимание, хотя-бы, на историю жизни Гоголя... А теперь "вишенка на тортик" - при том, что украинцы составляли только ПЯТУЮ часть населения СССР, сержантский состав СА насчитывал около 50% украинцев, а офицерский состав среднего звена - около 45%... В секретном справочнике, составленном психологами КГБ для командиров в/ч, указывалось, что украинцев, в подразделениях, предпочтительнее назначать на низшие руководящие должности, так как они выделяются своими лидерскими качествами и инициативностью... А теперь вспомни слова Жукова: "Армией командую я и сержант; остальные просто передают мои распоряжения...". Думаешь, "просто так" главный центр подготовки сержантского состава для ударной группировки Сухопутных войск, дислоцированной в странах ВД, располагался а "Десне"? Откуда туда контингент набирали? У меня отец и тесть её прошли: отец выпустился командиром артрасчёта, тесть - командиром мотострелкового отделения... Только в разные годы...В 2008 году разговаривал с "землячком",оставшимся служить в России: он сказал, что сами "рассеяне" признают, что в профессиональном плане офицерский состав в армии, с уходом "хахлов", стал хуже...(А человек работал военным психологом в МО РФ...То есть, знал, о чём говорил...).
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24.04.2020 06:04 Відповісти
полностью согласен, тем более что часть своей жизни я прожил в ссср-россии и знаю это изнутри. у меня погоняло во дворовое было "хохол". вся газовая и нефтяная промышленность держалась (да и сейчас держится ) на украинцах. разговаривал с сестрой, она спросила сколько у нас заболевших от короновируса. у них это закрытая информация так как они просто не могут сказать своему стаду что в украине всех зараженных 6тыс а в раше 6 тыс каждый день. шаблоны рвутся ))
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24.04.2020 19:26 Відповісти
Да є ще пам'ятники сифілітику.
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23.04.2020 18:10 Відповісти
закрити цей гадюшник без розслідуваня
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23.04.2020 18:00 Відповісти
Мультфільм з актором.
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23.04.2020 18:09 Відповісти
"Озвучка" голосом - теж "участь"... В законодавчому акті нема чіткого визначення, яка саме участь приводить до санкційних обмежень...
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23.04.2020 19:09 Відповісти
озвучка... хрень какая-то, если честно!
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23.04.2020 21:13 Відповісти
Что конкретно Вам непонятно?...
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23.04.2020 21:19 Відповісти
Закрыть нельзя помиловать.
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23.04.2020 18:15 Відповісти
Сєрафіма? Ну хіба це ім'я для дівчини?
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23.04.2020 18:16 Відповісти
Маю підозру, що це подвійне ім'я, - Сара-Фіма. Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 2548
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23.04.2020 18:49 Відповісти
Реально вот так актер Михайлов угрожает национальной безопасности! Угрожает и все тут! А поезда, которые возят наших заробитчан в Москву , не угрожают! И автобусы, и маршрутки тоже не угрожают! А вот надо же было состряпать такой гаденький списочек на таком вшивеньком сайте , и назвать его громко так: МИРОТВОРЕЦ! Гнилой тот народец, который врагов не умеет идентифицировать по-взрослому...
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23.04.2020 18:20 Відповісти
Це добре, що вас кацапів глючить!
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23.04.2020 18:26 Відповісти
миротворец клевый сайт гадюк ватоголовых идентифицирует хорошо. а хахлов которые шуруют в масквабад,я бы обратно не впускал,пускай и дальше тусуюся на рашке.даже рад событиям протзошедшим 14го,сразу отсеклись гниды антиукраинские,не нравится украина уперед в резервацию донецкую,там таким отбросам самое место.
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23.04.2020 18:30 Відповісти
чем сайт миротворец не нравится,или фейс там засветила когда рашкинским флагом и дынырийским бегала?Собаки подкацапские вы же даже после смерти будете мучатся,в пекле полыхать,и никакой Гундяев аки Киррил который будет в соседнем котле парится вам не поможет.....Амен собаки немытые.
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23.04.2020 18:34 Відповісти
В стране несколько, явно антиукраинских каналов, а эти заср...нцы к мультфильму дое...лись! Как говорил один персонаж: - "где бы ни работать, только бы не работать!" И это лучшая характеристика всех этих чинуш.
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23.04.2020 18:21 Відповісти
я бы даже сказал не каналов, а пятыханалов )))
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23.04.2020 18:32 Відповісти
Актёр мультфильма!
Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 8207
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23.04.2020 18:23 Відповісти
Наверное озвучивал?
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23.04.2020 18:25 Відповісти
- И что характерно, по голосу тебя опознали!
Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 1774
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23.04.2020 18:29 Відповісти
Нужно посмотреть.
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23.04.2020 18:24 Відповісти
Проверка ничего не даст-они как срали кацапским теледерьмом так и продолжать срать.Эту медведчуковскую помойку нужно лишать лицензии.
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23.04.2020 18:28 Відповісти
Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 1738
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23.04.2020 18:44 Відповісти
Там что то балабол Зеленский обещал в прошлом году громкую историю и что она плохо закончится для медведчука.

партия Медведчука - это его партия или временное объединение, и кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии.
Откуда деньги на финансирование каналов 112, Зик, Newsone? У нас есть ответы: откуда и с какой страны они получают "кэш".
Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - подчеркнул Зеленский. А на деле балабол Зе.. обосrался.

https://censor.net/ua/news/3145754/zelenskyyi_poobitsyav_guchnu_istoriyu_u_zvyazku_z_finansuvannyam_partiyi_medvedchuka_zza_kordonu
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23.04.2020 18:48 Відповісти
Играл роль Серафимы в мультике?
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23.04.2020 18:59 Відповісти
Добро пожаловать в карикатурную пародию СССР. Какие нах. актеры в мультике? Озвучивал какого-то персонажа?
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23.04.2020 22:35 Відповісти
Почекайте, та він же вимкнений з ефіру. Супутник не вважаємо. Чи вже увімкнули ?
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23.04.2020 19:06 Відповісти
Так что Любовь и голуби вы уже не посмотрите? Бедненькие, за что же вас так...
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23.04.2020 19:12 Відповісти
Треш. угар и ад... АКТЕР УГРОЖАЕТ НАЦ. БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ...*****. куда мы катимся?
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23.04.2020 22:34 Відповісти
уже блох вылавливают. позор.
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23.04.2020 23:57 Відповісти
Не розумію, що вже перевірять ??? Це вже просто щоб заткнути пельку людям та й далі профінансувати москальський канал.

В ефір виходила заборонена продукція ? ВИХОДИЛА ! Позбавили нахер ліцензії й націоналізували канал, ВСЕ ! КРАПКА ! ЩО ТАМ перевіряти ?
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24.04.2020 05:59 Відповісти
 
 