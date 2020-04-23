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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні випробовують препарат від ускладнень після COVID-19, він може бути ефективним, - Зеленський

В Україні випробовують препарат від ускладнень після COVID-19, він може бути ефективним, - Зеленський

Українські вчені почали клінічні випробування препарату для полегшення ускладнень від коронавірусу. За попередніми даними, він може виявитися ефективним. Всього в Україні випробовують 4 нові лікарські засоби, спрямовані на боротьбу з COVID-19.

Про це він сказав у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас багато талановитих вчених і науковців. Від перших днів боротьби з коронавірусом вони працюють над пошуком ліків, які можуть допомогти людству. Зараз проходять випробування чотирьох різних лікарських засобів. І в ці дні Україна розпочинає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом", - заявив президент.

За словами Зеленського, у вчених є всі підстави вважати, що один із випробовуваних препаратів може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, до яких призводить коронавірусна інфекція.

"Особливо це стосується людей із зони підвищеного ризику, що мають серцево-судинні захворювання і цукровий діабет. Є надія, що засіб буде дієвим не тільки для лікування, а й для профілактики захворювання. Звичайно, нам треба дочекатися офіційних результатів клінічних випробувань, але разом з усією країною ми віримо в наших вчених і тримаємо за них кулаки", - підкреслив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24332) карантин (18172) ліки (1333) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8673
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23.04.2020 18:10 Відповісти
+16
Президент занимается не своими делами. Пичалька. Советники у него - отстой.
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23.04.2020 18:04 Відповісти
+13
А Зеленський сьогодні на диво активний. Свіжий кокаїн підвезли?
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23.04.2020 18:06 Відповісти
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В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский



Что за осложнения такие После??

как проконтролировать енто осложнения или ХЗ что??

кто-то захотел впарить пищевые добавки типа
мокрая вода по 100500 грн штука

ахахаха
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23.04.2020 19:45 Відповісти
ну ты дрыстанул, наверное ковид у тебя
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23.04.2020 20:21 Відповісти
сатанинська секта у нас одна - РПЦ та УПЦ МП
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23.04.2020 20:38 Відповісти
Шо не промова то тільки спіч як почав з брехні та брехливих обіцянок так і продовжує все що якісь досягнення не його він собі чіпляє, та провали перекручують видаючи за перемоги так швидко всім набрид оце одне з його великих досягнень
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23.04.2020 19:54 Відповісти
КТО, Карл, у нас работает с вирусом?
Имя, сестра!
Навскидку - молекулярная биология и инсттут вирусологии?
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23.04.2020 20:36 Відповісти
Это зЭчмо о чем? О физрастворе с фуфломицином, которое Степанов со своей женой собрались украинцам втридорога втюхивать
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23.04.2020 20:58 Відповісти
Ситуация точь-в-точь та же, когда Зеля вещал прилюдно об убийцах Шеремета.
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23.04.2020 20:59 Відповісти
В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский, заплатишь миллион долларов?
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23.04.2020 21:12 Відповісти
Да известно этому тупому созданию что осложнением после коронавируса является только смерть НУ ДЕБИЛ КОНЧЕННЫЙ ***** как земля таких носит
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23.04.2020 22:20 Відповісти
Даю утечку об "испытаниях". Сии "испытания" - это просто процедура переписывания инструкции нижеследующего препарата, с внесением в текст "помогает от COVID-19". Потом собирают под бумагой кучу подписей. Небесплатно, конечно. Итак - в студию чудо-препарат https://compendium.com.ua/info/166711/proteflazid-sup-sup-kapli/?term=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A4%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%98%D0%94
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24.04.2020 05:25 Відповісти
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