В Україні випробовують препарат від ускладнень після COVID-19, він може бути ефективним, - Зеленський

Українські вчені почали клінічні випробування препарату для полегшення ускладнень від коронавірусу. За попередніми даними, він може виявитися ефективним. Всього в Україні випробовують 4 нові лікарські засоби, спрямовані на боротьбу з COVID-19.

Про це він сказав у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас багато талановитих вчених і науковців. Від перших днів боротьби з коронавірусом вони працюють над пошуком ліків, які можуть допомогти людству. Зараз проходять випробування чотирьох різних лікарських засобів. І в ці дні Україна розпочинає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом", - заявив президент.

За словами Зеленського, у вчених є всі підстави вважати, що один із випробовуваних препаратів може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, до яких призводить коронавірусна інфекція.

"Особливо це стосується людей із зони підвищеного ризику, що мають серцево-судинні захворювання і цукровий діабет. Є надія, що засіб буде дієвим не тільки для лікування, а й для профілактики захворювання. Звичайно, нам треба дочекатися офіційних результатів клінічних випробувань, але разом з усією країною ми віримо в наших вчених і тримаємо за них кулаки", - підкреслив Зеленський.

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