Падіння цін на бензин за підсумками року буде значним - на рівні 10-15%, - заступник голови НБУ Сологуб

За розрахунками Національного банку України через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в України можуть впасти на 10-15% за підсумками 2020 року.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб під час брифінгу з питань монетарної політики 23 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зокрема, він зазначив, що Національний банк закладає у свої макроекономічні прогнози ціни на нафту на рівні 35 доларів за барель, однак не виключає, що вони можуть впасти більше, враховуючи цінові війни та ситуацію із заповненістю сховищ у світі.

"Враховуючи це, ми очікуємо, що падіння цін на бензин буде достатньо значним — десь якраз 10-15%", — повідомив Сологуб.

Він зазначив, що таке падіння цін на пальне стримує зростання цін в Україні, адже зменшує витрати компаній на доставку продуктів та інших товарів.

Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $ 37,63 за барель.