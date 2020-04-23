Падіння цін на бензин за підсумками року буде значним - на рівні 10-15%, - заступник голови НБУ Сологуб
За розрахунками Національного банку України через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в України можуть впасти на 10-15% за підсумками 2020 року.
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб під час брифінгу з питань монетарної політики 23 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Зокрема, він зазначив, що Національний банк закладає у свої макроекономічні прогнози ціни на нафту на рівні 35 доларів за барель, однак не виключає, що вони можуть впасти більше, враховуючи цінові війни та ситуацію із заповненістю сховищ у світі.
"Враховуючи це, ми очікуємо, що падіння цін на бензин буде достатньо значним — десь якраз 10-15%", — повідомив Сологуб.
Він зазначив, що таке падіння цін на пальне стримує зростання цін в Україні, адже зменшує витрати компаній на доставку продуктів та інших товарів.
Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $ 37,63 за барель.
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п.с. помнится - Порох лично на заправках цены повышал - отдавая приказы бене?))
https://censor.net/n3191118
нефть в -37 уе ушла, а они на 15% снижают..
да мне по карте ВОГа сейчас дают больше ))
Остальное - зелёная уринотерапия в лицо тупому лохторату
Это вполне логично, ведь бензин делается из 10-15% нефти и 85-90% из налогов, взяток и откатов.