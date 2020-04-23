Трьох українських воїнів поранено, від початку доби найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС (оновлено)

Упродовж 23 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Проти ЗСУ окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". По позиціях поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького та двічі біля Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Оборонців Новомихайлівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем, поблизу Павлополя противник застосував великокаліберні кулемети, а по захисниках Мар'їнки вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномету калібру 82 мм обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхове. З автоматичних станкових гранатометів окупанти вели вогонь по позиціях наших захисників біля Новозванівки.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. Воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

Обстріли російських найманців не залишились безкарним – з наявного озброєння наші військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях загарбників. Втрати противника уточнюються.

На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною. Режим "ТИША" дотримується. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

22 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Богданівка, Красногорівка, Лебединське, Павлопіль, Авдіївка, Мар’їнка та Оріхове.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, що вели оборонні дії, поранили двох російських найманців.

За минулу добу представниками Національної поліції України в районі проведення операції Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення вбивство, 10 крадіжок, 14 шахрайств та 13 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 45 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію зіткнення громадяни не перетинали.