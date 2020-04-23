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Новини Агресія Росії проти України
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Трьох українських воїнів поранено, від початку доби найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС (оновлено)

Трьох українських воїнів поранено, від початку доби найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС (оновлено)

Упродовж 23 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Проти ЗСУ окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". По позиціях поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького та двічі біля Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Оборонців Новомихайлівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем, поблизу Павлополя противник застосував великокаліберні кулемети, а по захисниках Мар'їнки вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномету калібру 82 мм обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхове. З автоматичних станкових гранатометів окупанти вели вогонь по позиціях наших захисників біля Новозванівки.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. Воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

Обстріли російських найманців не залишились безкарним – з наявного озброєння наші військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях загарбників. Втрати противника уточнюються.

На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною. Режим "ТИША" дотримується. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

22 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Богданівка, Красногорівка, Лебединське, Павлопіль, Авдіївка, Мар’їнка та Оріхове.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, що вели оборонні дії, поранили двох російських найманців.

За минулу добу представниками Національної поліції України в районі проведення операції Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення вбивство, 10 крадіжок, 14 шахрайств та 13 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 45 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію зіткнення громадяни не перетинали.

Автор: 

обстріл (29128) поранення (2814) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Одужання нашим хлопчикам
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23.04.2020 18:26 Відповісти
+4
Это они празднуют снятие с розыска кремлёвской проститутки - питуШария !
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23.04.2020 18:25 Відповісти
+4
На превиликий жаль це правда...
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23.04.2020 18:32 Відповісти
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Это они празднуют снятие с розыска кремлёвской проститутки - питуШария !
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23.04.2020 18:25 Відповісти
Одужання нашим хлопчикам
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23.04.2020 18:26 Відповісти
в СМИ выскочило...не знаю кому верить?
//
Двое украинских воинов ранены, с начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3683 Двое украинских воинов ранены, с начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9216

"Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района Львовской обл.
Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО/ООС в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады"
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23.04.2020 18:26 Відповісти
На превиликий жаль це правда...
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23.04.2020 18:32 Відповісти
то коли план Зеленського запрацює?
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23.04.2020 18:28 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Убить русского агрессоора- почетная обязанность каждого гражданина Украины! Чем больше, тем лучше!
Трьох українських воїнів поранено, від початку доби найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3590
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23.04.2020 19:41 Відповісти
Отомстим за Героя! Десять трупов свино-собак (руссиш швайн) за него!!!
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23.04.2020 20:20 Відповісти
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
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23.04.2020 22:11 Відповісти
А ЗЄ хоче,щоб наші погранци патрулювали з окупантами в ОРДЛО.
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23.04.2020 22:17 Відповісти
 
 