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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд може виділити НСЗУ додаткові 15,8 млрд грн на боротьбу з COVID-19, - ОП

Уряд може виділити НСЗУ додаткові 15,8 млрд грн на боротьбу з COVID-19, - ОП

Найближчим часом уряд розгляне питання виділення Національній службі здоров'я України додаткового фінансування на боротьбу з коронавірусом.

Про це заявила заступниця голови Офісу президента з соціальних питань Юлія Соколовська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ці кошти підуть на оплату діяльності мобільних бригад, доплати лікарям швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію. Також можна буде профінансувати стаціонарні лікарні, які перепрофільовано для прийняття хворих COVID-19", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

карантин (18172) фінансування (3152) НСЗУ (314) Офіс Президента (2033) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
нет смысла. все спздят.
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23.04.2020 18:44 Відповісти
+1
Жнива. Вирус всё спишет.
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23.04.2020 18:45 Відповісти
+1
Потрібно виділити гроші на всі доплати медикам, не тільки швидких, не тільки профільних лікарень, а на доплати всім медикам які ведуть прийом пацієнтів під час коронавірусу, бо вони всі стикаються з хворими на коронавірус, знають вони про те чи не знають! Зараз Зеленський пообіцяв шалені доплати медикам, а платити їх хто буде? Місцева влада з місцевого бюджету? Так там ці гроші не заплановані! Де брати гроші місцевим бюджетам на хотєлкі Зеленського! Що робить місцева влада - тупо відправляє за свій рахунок всіх медиків другої ланки, переводять медиків першої ланки на скорочений робочий тиждень день через три, щоб мати можливість перерозподілити гроші на збільшення виплат! Навіщо це було робити? Що це за маразм? Під час епідемії ми залишили нарід без медичної допомоги, відправивши всіх лікарів у неоплачувану відпустку! Це ж злочин проти держави! Влада лишила населення права на медичну допомогу, перелякавшись сезонного грипу! За це буде відповідальність! Президент звичайно непрофесіонал і може всього не знати і не розуміти, але відповідальність наступає незалежно від обізнаності Президента! Довготривале припинення нормальної роботи лікарень та поліклінік, примусове обмеження медперсоналу на роботу - це порушення базових прав людини і за це будуть позови до суду і влада буде нести відповідальність!
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23.04.2020 18:59 Відповісти
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Может))) А может и не выделить... Это уже давно нужно было сделать. Только 3,14здят... и 3,14здят!
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23.04.2020 18:40 Відповісти
Потрібно виділити гроші на всі доплати медикам, не тільки швидких, не тільки профільних лікарень, а на доплати всім медикам які ведуть прийом пацієнтів під час коронавірусу, бо вони всі стикаються з хворими на коронавірус, знають вони про те чи не знають! Зараз Зеленський пообіцяв шалені доплати медикам, а платити їх хто буде? Місцева влада з місцевого бюджету? Так там ці гроші не заплановані! Де брати гроші місцевим бюджетам на хотєлкі Зеленського! Що робить місцева влада - тупо відправляє за свій рахунок всіх медиків другої ланки, переводять медиків першої ланки на скорочений робочий тиждень день через три, щоб мати можливість перерозподілити гроші на збільшення виплат! Навіщо це було робити? Що це за маразм? Під час епідемії ми залишили нарід без медичної допомоги, відправивши всіх лікарів у неоплачувану відпустку! Це ж злочин проти держави! Влада лишила населення права на медичну допомогу, перелякавшись сезонного грипу! За це буде відповідальність! Президент звичайно непрофесіонал і може всього не знати і не розуміти, але відповідальність наступає незалежно від обізнаності Президента! Довготривале припинення нормальної роботи лікарень та поліклінік, примусове обмеження медперсоналу на роботу - це порушення базових прав людини і за це будуть позови до суду і влада буде нести відповідальність!
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23.04.2020 18:59 Відповісти
Плачут и увольняются. Сколько платят медикам за работу с больными Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=wQ8v7cF65_Q
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23.04.2020 19:04 Відповісти
Сьогодні моя жінка звернулася до лікаря з проблемою захворювання шкіри . Лікар направив в ******* лабораторію , здати всі аналізи . Всі аналізи запропоновані лікарем коштують приблизно 1500 гривень . Після мого втручання , виявилося , що треть аналізів взагалі здавати не потрібно , - вони фейкові . От так нас лікують ... .
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23.04.2020 19:54 Відповісти
нет смысла. все спздят.
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23.04.2020 18:44 Відповісти
Жнива. Вирус всё спишет.
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23.04.2020 18:45 Відповісти
Страшно представить, на что в реальности потратят эти деньги...
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23.04.2020 18:46 Відповісти
Из рубрики "за поребриком" :
Правительство может выделить НСЗУ дополнительных 15,8 млрд грн на борьбу с COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 6731
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23.04.2020 18:49 Відповісти
НСЗУ - це корумпована структура, яка під виглядом надання медичних послуг краде бюджетні гроші. Ця структура має бути ліквідована.
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23.04.2020 19:01 Відповісти
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23.04.2020 19:15 Відповісти
Это громадная сумма . Ответственные за распределение и оприходование денег будут ? , - поимённо пожалуйста .
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23.04.2020 19:35 Відповісти
А где Ляшко идиот? То ж ему премия а он затихарился
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23.04.2020 19:38 Відповісти
 
 