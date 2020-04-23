Уряд може виділити НСЗУ додаткові 15,8 млрд грн на боротьбу з COVID-19, - ОП
Найближчим часом уряд розгляне питання виділення Національній службі здоров'я України додаткового фінансування на боротьбу з коронавірусом.
Про це заявила заступниця голови Офісу президента з соціальних питань Юлія Соколовська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Ці кошти підуть на оплату діяльності мобільних бригад, доплати лікарям швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію. Також можна буде профінансувати стаціонарні лікарні, які перепрофільовано для прийняття хворих COVID-19", - сказано в повідомленні.
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+1 Igor L
показати весь коментар23.04.2020 18:59 Відповісти Посилання
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