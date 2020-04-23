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Новини Коронавірус і карантин
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У 2 чоловіків, які утримувалися під вартою в Одеському СІЗО до 21 квітня, виявлено коронавірус, - джерело

У 2 чоловіків, які утримувалися під вартою в Одеському СІЗО до 21 квітня, виявлено коронавірус, - джерело

У двох чоловіків, яких 21 квітня було екстрадовано з України в Молдову, підтверджено коронавірус. До моменту екстрадиції вони утримувалися в Одеському СІЗО.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Після того, як їх доставили в Молдову, було зроблено тести, і вчора стало відомо, що у них виявлено коронавірус. Молдавська сторона по лінії Інтерполу поінформувала про це своїх українських колег", - розповів він.

У Міністерстві юстиції, куди ми звернулися, щоб з'ясувати, які заходи вживаються, щоб попередити можливе поширення захворювання, поки цю інформацію не коментують.

Зі свого боку в МВС нам підтвердили, що отримували інформацію від колег з Молдови. Всі установи, працівники яких були задіяні в екстрадиції, проінформовано.

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карантин (18172) Одеса (5499) СІЗО (728) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Лазили по заграницам,по церквям,в магазин шлялись без маски,тынялысь по маршрутках,базарах.
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23.04.2020 18:58 Відповісти
Зверніть увагу, що всі кацапські тролі кричать, що вірусу нема, що це конспіралогія. Одне тіше - в першу чергу їх пропагандони вразили самих кацапів. Ось така многа ходов очка ! Путлєр знову всіх "переграв" )
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23.04.2020 19:04 Відповісти
И что?!
Переведите в одиночку для сомоизоляции и делов то...
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23.04.2020 20:09 Відповісти
зеля, випускай всіх! І рейтиинг серед ЗЕКа піднімеш, і пиз"ць Українським вулицям, тепер на Троєщині за куль АТБ убють!
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23.04.2020 20:23 Відповісти
С этим коронавирусом совсем выходит из моды глотание лезвий или вскрытие вен чтобы слинять в больничку или вообще на волю. Не больно, эффективно и все тебя боятся.
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23.04.2020 20:47 Відповісти
 
 