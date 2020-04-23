У 2 чоловіків, які утримувалися під вартою в Одеському СІЗО до 21 квітня, виявлено коронавірус, - джерело

У двох чоловіків, яких 21 квітня було екстрадовано з України в Молдову, підтверджено коронавірус. До моменту екстрадиції вони утримувалися в Одеському СІЗО.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Після того, як їх доставили в Молдову, було зроблено тести, і вчора стало відомо, що у них виявлено коронавірус. Молдавська сторона по лінії Інтерполу поінформувала про це своїх українських колег", - розповів він.

У Міністерстві юстиції, куди ми звернулися, щоб з'ясувати, які заходи вживаються, щоб попередити можливе поширення захворювання, поки цю інформацію не коментують.

Зі свого боку в МВС нам підтвердили, що отримували інформацію від колег з Молдови. Всі установи, працівники яких були задіяні в екстрадиції, проінформовано.

Читайте також: У затриманої в Чернівцях жінки виявили коронавірус: у камеру СІЗО її не помістили, вона госпіталізована, - Денісова