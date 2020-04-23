З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19. ФОТОрепортаж

Українська команда скаладася з двох груп по 10 осіб та працювала в містах Пезаро та Урбіно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: ""Зараз в Україну повернулось 20 лікарів, які літали в Італію, провели там три тижні та допомагали своїм італійським колегам лікувати хворих на особливо небезпечну інфекційну хворобу - коронавірус. Вони отримали багато знань, навичок, які передадуть українським лікарям. В Італію літали 10 лікарів системи МОЗ та 10 представників системи охорони здоров‘я МВС", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також він розповів, що обсервація буде проходити в одному із санаторіїв під Києвом. Перед вильотом лікарі пройшли тести на коронавірус, після прильоту їм виміряли температуру. Наразі всі здорові.

Українські медики здобули безцінний досвід лікування коронавірусу. Вони вивчали процес діагностики та лікування пацієнтів, ознайомились з протоколами лікування та ліками, які застосовуються, а також були присутніми при хірургічних втручаннях.

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"Хочу подякувати всім українцям, які нас підтримували, керівництву держави, адже всі надані засоби захисту нам знадобилися. Також дякую італійській стороні, яка нас добре прийняла та поділилася тим досвідом, який ми будемо застосовувати тут. Дякую за професіоналізм команді, яка за дуже короткий термін зібралася з усієї країни", - сказав керівник системи охорони здоров’я МВС у Київській області Юрій Сак.

Наші лікарі діляться, що всі карантинні заходи - виправдані. В Італії, на жаль, вони були запроваджені із запізненням, що дало можливість дуже швидко розповсюдитись цьому вірусу і призвели до великих втрат.

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Заступник міністра охорони здоров‘я Ірина Микитчак висловила вдячність лікарям за відвагу, за те, що в такий складний час поїхали допомагати громадянам Італії і зі здобутим досвідом приїхали в Україну. За її словами, уже спланована серія телеконференцій для того, щоб поділитися набутим досвідом з колегами, які працюють з важкими пацієнтами.

Нагадаємо, 4 квітня 20 медиків-добровольців системи МВС та МОЗ полетіли до італійського регіону Марке, де була велика кількість хворих та померлих, щоб допомогти місцевим лікарям в боротьбі з коронавірусом".















