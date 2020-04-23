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Новини Боротьба з коронавірусом
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З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19. ФОТОрепортаж

Українська команда скаладася з двох груп по 10 осіб та працювала в містах Пезаро та Урбіно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: ""Зараз в Україну повернулось 20 лікарів, які літали в Італію, провели там три тижні та допомагали своїм італійським колегам лікувати хворих на особливо небезпечну інфекційну хворобу - коронавірус. Вони отримали багато знань, навичок, які передадуть українським лікарям. В Італію літали 10 лікарів системи МОЗ та 10 представників системи охорони здоров‘я МВС", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також він розповів, що обсервація буде проходити в одному із санаторіїв під Києвом. Перед вильотом лікарі пройшли тести на коронавірус, після прильоту їм виміряли температуру. Наразі всі здорові.

Українські медики здобули безцінний досвід лікування коронавірусу. Вони вивчали процес діагностики та лікування пацієнтів, ознайомились з протоколами лікування та ліками, які застосовуються, а також були присутніми при хірургічних втручаннях.

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"Хочу подякувати всім українцям, які нас підтримували, керівництву держави, адже всі надані засоби захисту нам знадобилися. Також дякую італійській стороні, яка нас добре прийняла та поділилася тим досвідом, який ми будемо застосовувати тут. Дякую за професіоналізм команді, яка за дуже короткий термін зібралася з усієї країни", - сказав керівник системи охорони здоров’я МВС у Київській області Юрій Сак.

Наші лікарі діляться, що всі карантинні заходи - виправдані. В Італії, на жаль, вони були запроваджені із запізненням, що дало можливість дуже швидко розповсюдитись цьому вірусу і призвели до великих втрат.

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Заступник міністра охорони здоров‘я Ірина Микитчак висловила вдячність лікарям за відвагу, за те, що в такий складний час поїхали допомагати громадянам Італії і зі здобутим досвідом приїхали в Україну. За її словами, уже спланована серія телеконференцій для того, щоб поділитися набутим досвідом з колегами, які працюють з важкими пацієнтами.

Нагадаємо, 4 квітня 20 медиків-добровольців системи МВС та МОЗ полетіли до італійського регіону Марке, де була велика кількість хворих та померлих, щоб допомогти місцевим лікарям в боротьбі з коронавірусом".

З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19 01
З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19 02
З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19 03
З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19 04
З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19 05
З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19 06
З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19 07
З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19 08

Автор: 

Італія (1587) МВС (3511) медицина (2136) МОЗ (5401) допомога (8442) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
Влада підготувала собі фахівців, які будуть лікувати вищий ешелон керівництва.
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23.04.2020 19:03 Відповісти
+6
От зелёной чумы нет фахівців
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23.04.2020 19:05 Відповісти
+4
Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире впервые дает общую оценку ситуации в области безопасности дорожного движения - чому тут ніхто не оголошує пандемію і всесвітній карантин? І це тільки по ДТП, а війни, рак кожен шостий з померлих, наркотики, злочинність, серцево-судинні захворювання кожен третій.
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23.04.2020 19:24 Відповісти
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Цікаво, скільки з них вже інфіковані?
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23.04.2020 19:02 Відповісти
Думаю, аж не одного. Так что для теории "короновируса" стоит парочку "заразить".
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23.04.2020 19:35 Відповісти
Аваков,используя государственные ресурсы,пытается задобрить итальянские власти на случай,если ему придётся здрыстнуть с Украины в Италию,в которой у него жильё и бизнес.
Вот поэтому он надоумил Зеленского заслать десант из медиков,которые пригодились бы самим украинцам.
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23.04.2020 21:13 Відповісти
Влада підготувала собі фахівців, які будуть лікувати вищий ешелон керівництва.
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23.04.2020 19:03 Відповісти
От зелёной чумы нет фахівців
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23.04.2020 19:05 Відповісти
Або Майдан,або терпiти,iншого не дано.
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23.04.2020 21:14 Відповісти
Жила-была слепа, и очень жадная девочка, ей все время казалось, что ей дают еды меньше всех, и она скулила: "конечно, я слепая, меня можно обманывать..." Родители не выдержали, и дали ей полный тазик пельменей. Девочка потрогала их руками, и возмутилась: "представляю сколько же вы суки, тогда себе положили"
Ты на эту девочку похож.)))
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23.04.2020 21:28 Відповісти
Це дебільні казки про дебільних та злобних дикунів - кацапів. Українські казки добрі, бо вони не дикунські. А авакаков це веселкове ЛГБТ-нічто яке називає себе міністром, але насправді не тягне навіть на домохозяйку. Останній раз авакаков просрав пожежі в Чорнобильській зоні, тільки за це його потрібно було віддати під суд, а до того ще був довгий перелік злочинів!
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23.04.2020 21:51 Відповісти
Это не сказка, а анекдот, только дыкун этого не поймет.
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23.04.2020 22:07 Відповісти
Казки в широкому сенсі це й анекдоти також, вчить українську мову.
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23.04.2020 22:24 Відповісти
Я учился в школе с преподаванием на мове, до 6 класса. В жизни мне это не пригодилось, из украинских книг я только Нестайко читал. Так, для прикола поговорить.
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23.04.2020 22:31 Відповісти
До 6 класу ви були людиною, а потім стали як всі кацапи, чєловєком. Ей, чєловєк офіціянт/прислуга/холоп/раб.
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23.04.2020 22:34 Відповісти
Греками називали кримських татар яких Екатерина виселяла з Криму щоб зробити Крим російським. Таких "греків" повно по Україні але говорять ці "греки" на мові кримських татар - киримли і закінчуються призвище цих "греків" буде часто по-турецькі або по-татарські! Справжні греки жили і зараз живуть по узбережжю моря, лиманів та річок і їх нікуди не переселяли.
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23.04.2020 23:08 Відповісти
Греко-елліни не втрачали своєї мови, вони зберігали свою культури та традиції. Втрата мови та культури характерна для представників інших народів, яких Екатерина виселяла з Криму і це були не тільки татари, а й євреї.
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23.04.2020 23:23 Відповісти
Громадянин росії і росіянин це різні речі. Якщо Ви себе називаєте етнічним греком з російським громадянством, це одна справа, але якщо Ви себе називаєте росіянином з грецьким корінням - це інша справа. Ви себе не вважаєте представником грецького чи якогось іншого кримського етносу, Вас вже повністю розчинила в собі російська окупаційна культура. І прізвище у Вас вже російське, яке ж у Вас було грецьке прізвище?
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23.04.2020 23:38 Відповісти
А Ви від шумерів маєте родинні фото? Чомусь я навіть не здивований.
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23.04.2020 23:41 Відповісти
Ігорьоня, він з етрусків, по Дугіну
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24.04.2020 01:48 Відповісти
Ви мабуть крім російської мови зберегли мову предків - грецьку, грецьку кухню, грецькі танці та культуру?
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23.04.2020 23:09 Відповісти
Етнічно Ви не росіянин, Ви представник етносів які населяли Крим до російської окупації, Ви перейняли мову та культуру окупанта, мімікрували щоб не потрапити під подальші репресії російської царської тоталітарної машини, а в часи СРСР грекам та кримським татарам були закриті посади та кар'єрна дробина і тому греки та татари писали себе росіянами і забували свою мову та культуру щоб отримати кращу долю в радянському рабстві. Насправді мені Вас шкода.
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23.04.2020 23:33 Відповісти
нолік добав, хісторік. Не 50 а 500 .
До речі протекторат і окупація - зовсім різні речі .
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24.04.2020 02:21 Відповісти
Украинские медики получили бесценный опыт лечения коронавируса. Они изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются, а также присутствовали при хирургических вмешательствах.

Бла-бла-бла. Какой опыт? Какого лечения? Он что, лечится? А какие хиррургические вмешательства, если даже к умершим паталогоанатомов не пускают (почему-то) ?
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23.04.2020 19:04 Відповісти
Працювали принеси-подай-пнх не заважай.
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23.04.2020 19:06 Відповісти
И Геращенко тоже лечился?
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23.04.2020 19:58 Відповісти
Маркива не привезли случайно, не?
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23.04.2020 19:04 Відповісти
А хто тут казав що вони там і залишаться?
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23.04.2020 19:04 Відповісти
что-то у вас с грамматикой совсем нехорошо
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23.04.2020 19:08 Відповісти
Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире впервые дает общую оценку ситуации в области безопасности дорожного движения - чому тут ніхто не оголошує пандемію і всесвітній карантин? І це тільки по ДТП, а війни, рак кожен шостий з померлих, наркотики, злочинність, серцево-судинні захворювання кожен третій.
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23.04.2020 19:24 Відповісти
Ответ тут. https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году создан сценарий пандемии
и тут: https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4& Билл Гейтс подтверждает - Вакцинация служит для сокращения населения

дополнительное доказательство в другом видео: https://youtu.be/oDfteASfgIg?t=146 Билл Гейтс. Как уменьшить численности населения
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23.04.2020 21:22 Відповісти
Присутствовали при хирургических вмешательствах - А какие хирургические вмешательства при коронавирусе? Вот интересно просто...
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23.04.2020 19:30 Відповісти
Люди лечиться не хотели.
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23.04.2020 19:48 Відповісти
"Из Италии вернулись 20 медиков, которые помогать коллегам бороться с COVID-19"

Я помогать вам исправлять.
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23.04.2020 19:36 Відповісти
Помощники опытом делились с макаронниками,благодарочка...
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23.04.2020 20:08 Відповісти
А когда 8 МВДэшников оттуда вернутся ???

8 апреля 2020 г. в Рим вылетел самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. -домом стоимостью 3 509 302 евро.
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23.04.2020 21:36 Відповісти
Стоило на весь мир попой торохтеть? И вообще, тема поездки аваковских медиков, на форуме не раскрыта.
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23.04.2020 21:41 Відповісти
Логіка поїздки була-набратись досвіду і коли в нас буде пік застосувати його.Тепер ці медики до 7го травня на карантині.У нас пік-перші числа травня. 11го кінець карантину. Досвід який на карантині.Добре що всі живі повернулись.За тиждень побачим чи здорові.
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23.04.2020 22:05 Відповісти
 
 