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Новини Коронавірус і карантин
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Чому чотирьох священників з коронавірусом із Почаївської лаври лікують у столиці - невідомо, - КМДА

Чому чотирьох священників з коронавірусом із Почаївської лаври лікують у столиці - невідомо, - КМДА

В столичній Олександрівській лікарні лікують чотирьох священників з коронавірусом з розташованої на Тернопільщині Почаївської лаври (УПЦ МП).

Про це в ефірі hromadske розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією головного лікаря, на сьогодні є четверо священнослужителів з Почаєва. У нас у кожній інфекційній лікарні є священнослужителі, але без уточнення з якої вони церкви вони. Але найбільша кількість їх в Олександрівській лікарні", — зазначила Гінзбург.

На запитання, чому священників із Тернопільської області повезли саме до лікарні в Києві, Гінзбург відповіла: "Я не можу пояснити".

Також вона зазначила, що всі лікарні, які відвели для лікування хворих на COVID-19, забезпечені необхідним, тому київські лікарні не можна назвати найкращими.

"Якщо ми визначали бази (для лікування COVID-19 — ред.), то з урахуванням необхідного обладнання, наявних фахівців. Ліки та обладнання централізовано закуповувались та постачались у лікарні. Усі лікарні, які є клінічною базою для таких пацієнтів, є клінічною базою співробітників Інституту Шупика чи Богомольця. Скрізь проводяться консультативні обходи, консиліуми, а не тільки в Олександрівській лікарні", — пояснила Гінзбург.

Читайте також: Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що у митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва діагностували COVID-19.

Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч вірян. За даними Нацполіції, богослужіння в майже 14 тис. храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.

У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Великоднього богослужіння пустили вірян, попри встановлені обмеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці встановлюють усіх, хто був у Святогірській лаврі на Великдень для проходження ними обсервації, - глава Донецької ОДА Кириленко

На позачерговому засіданні районної комісії з ВТЕБ і НС було ухвалено рішення, що в місті Почаїв з наступного дня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд. Обмеження пов’язані з тим, що за добу кількість випадків COVID-19 подвоїлася і досягла 42 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних великодніх служб може бути через п'ять-десять днів.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) Лавра (294) Почаїв (48) УПЦ МП (1212) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+91
Почему четверых священников с коронавирусом из Почаевской лавры лечат в столице - неизвестно, - КМДА

Почему их вообще лечат, с их-то крышей?
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23.04.2020 19:06 Відповісти
+82
Потому что церковь МП имеет покровителей во власти, в отличие от простых киевлян, которым мест в больницах не хватает.
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23.04.2020 19:07 Відповісти
+52
так отправьте их туда,где вся рпц с гундяйкой лечится...
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23.04.2020 19:07 Відповісти
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а давайте создадим петицию чтобы всех попов свозить в печерскую лавру.пусть бог тварей лечит.почему эти скоты собирают толпы идиотов вопреки всем законам,а хозяйственному магазину выписывают штраф за продажу молотка.попов если не на нары то в лавру.
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23.04.2020 22:16 Відповісти
А вообще почему их лечат вообще организуйте им хресный ход до Почаевской лавры со всеми карантинными мерами только вместо масок оденьте им намордники
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23.04.2020 22:16 Відповісти
Потому что "випы".. Да и в Бога не верят, что убережет (грешны наверное) А вообще бардак конечно, вот такое у нас "равноправие". Давайте тогда всех свозить в Киев что ли.
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23.04.2020 22:57 Відповісти
ЗеГниды и вип палаты ....
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23.04.2020 23:00 Відповісти
згадайте як пропєтляли чечени, що наєму щелепу зламали..тут, правлять каци та гроші..гроші та каци..
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23.04.2020 23:02 Відповісти
просто зла не хватает.
Это законно вообще?
а может везите сразу киевлян в районную больничку почаева, а всех гнид со всей Украины - в Киев, в Александровскую????
и всем по фиг!!
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24.04.2020 01:10 Відповісти
Вируса нет.бог всех спасет бежали попы в вип палаты.верьте в бога душой а не носите дань разным пи. Ам из всех попов и тп...2-3 процента реально служат богу остальное все сброд лодарей
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24.04.2020 04:53 Відповісти
Московські попи казали, що вірусу нема, а лікуватись треба молитвами. То ж тепер нехай молитвами і лікуються, нема чого їх вкладати по ВІП-лікарнях та ВІП-палатах. Щоб пам'ятали надалі, що не можна спокушати Господа Бога свого.
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24.04.2020 07:41 Відповісти
Надо запретить чиновникам лечится гдето за пределами подконтрольной територии. Иначи сразу незаконное занимание должности, увольнение и большие штрафы. Чтоб они понимали для кого они финансируют месные мед учереждения и покупают туда оборудование.
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24.04.2020 10:27 Відповісти
попів слід лікувати лише дзвонами та молитвами
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24.04.2020 14:35 Відповісти
а!, про піст забув!!
піст дуже корисний.
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24.04.2020 14:36 Відповісти
В столичной Александровской столице лечат четверых священников с коронавирусом из расположенной в Тернопольской области Почаевской лавры (УПЦ МП) Источник: https://censor.net/n3191132

На Московію цих п.дарасів депортувати
Фсб шні виродки, заражали людей інфекцієй.
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24.04.2020 19:51 Відповісти
Ну так и лечите их по месту жительства заражения "прихожан", если "киевские больницы не лучшие"! Чего в Киев их пхнёте, лишая киевлян законных мест для лечения!
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26.04.2020 23:37 Відповісти
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