Чому чотирьох священників з коронавірусом із Почаївської лаври лікують у столиці - невідомо, - КМДА

В столичній Олександрівській лікарні лікують чотирьох священників з коронавірусом з розташованої на Тернопільщині Почаївської лаври (УПЦ МП).

Про це в ефірі hromadske розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією головного лікаря, на сьогодні є четверо священнослужителів з Почаєва. У нас у кожній інфекційній лікарні є священнослужителі, але без уточнення з якої вони церкви вони. Але найбільша кількість їх в Олександрівській лікарні", — зазначила Гінзбург.

На запитання, чому священників із Тернопільської області повезли саме до лікарні в Києві, Гінзбург відповіла: "Я не можу пояснити".

Також вона зазначила, що всі лікарні, які відвели для лікування хворих на COVID-19, забезпечені необхідним, тому київські лікарні не можна назвати найкращими.

"Якщо ми визначали бази (для лікування COVID-19 — ред.), то з урахуванням необхідного обладнання, наявних фахівців. Ліки та обладнання централізовано закуповувались та постачались у лікарні. Усі лікарні, які є клінічною базою для таких пацієнтів, є клінічною базою співробітників Інституту Шупика чи Богомольця. Скрізь проводяться консультативні обходи, консиліуми, а не тільки в Олександрівській лікарні", — пояснила Гінзбург.

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Раніше повідомлялося, що у митрополита Тернопільського і Кременецького МП Сергія і декількох священнослужителів з Почаєва діагностували COVID-19.

Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч вірян. За даними Нацполіції, богослужіння в майже 14 тис. храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.

У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Великоднього богослужіння пустили вірян, попри встановлені обмеження.

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На позачерговому засіданні районної комісії з ВТЕБ і НС було ухвалено рішення, що в місті Почаїв з наступного дня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд. Обмеження пов’язані з тим, що за добу кількість випадків COVID-19 подвоїлася і досягла 42 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних великодніх служб може бути через п'ять-десять днів.