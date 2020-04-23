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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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В окупованому Криму і на Донбасі погіршується ситуація із захворюванням COVID-19, - Мінреінтеграціі

В окупованому Криму і на Донбасі погіршується ситуація із захворюванням COVID-19, - Мінреінтеграціі

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відмічає, що на всіх тимчасово окупованих Росією територіях України - і на Донбасі, і в Криму – відбувається загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення захворювання COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Це результат безвідповідальних дій російських окупаційних адміністрацій, які тривалий час приховували інформацію про реальне становище, свідомо наражаючи громадян на небезпеку", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що 22 квітня окупаційні адміністрації в ОРЛО і ОРДО синхронно визнали наявність перших летальних випадків від коронавірусу, і синхронно було оприлюднено інформацію про значне зростання кількості інфікованих. Згідно з цією інформацією, "під наглядом" через коронавірус на цих територіях перебувають понад 13 тис. осіб.

"Подібний "збіг" є свідченням того, що рішення про оприлюднення інформації стосовно епідемії приймається в одному центрі, який координує роботу обох російських окупаційних утворень у рамках режиму ефективного контролю з боку держави-окупанта", - вказали в Мінреінтеграціі.

У міністерстві додали, що представники російської окупаційної адміністрації у Криму станом на ранок 23 квітня визнали наявність 53 інфікованих. "Керівник" російської окупаційної адміністрації у Севастополі М.Развожаєв повідомив про збільшення протягом 22 квітня підтверджених випадків зараження з 18 до 25.

"Очільник" окупаційної структури в Криму С.Аксьонов публічно закликав громадян РФ не їхати до Криму, задля попередження поширення інфекції на території українського півострову. Одночасно представники російських наглядових органів визнали, що темпи росту захворюваності на коронавірус у Криму вищі, ніж у Москві. Такий стан викликає невдоволення місцевого населення, зафіксовано акти вандалізму проти автомобілів, що мають не кримські реєстраційні номерні знаки", - підкреслили в міністерстві.

У Мінреінтеграціі відзначили також, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму спостерігається гостра нестача медичного персоналу для супроводу хворих, а також поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів, що ретельно приховується.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14189) Донбас (22357) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+13
І х з ними.
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23.04.2020 19:39 Відповісти
+11
https://racurs.ua/n136322-venesuelskiy-titanik-*******-korabl-poshel-na-taran-kruiznogo-laynera-s-ukrainskim-ekipajem.html Венесуэльский «Титаник»: военный корабль пошел на таран круизного лайнера с украинским экипажем и затонул (ФОТО, ВИДЕО)

Авария судна ВМС Венесуэлы в Атлантическом океане произошла после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем.

https://lis-gor.com/go/b/5d6181fa13101093dcff492743909bb5825363bcd3508f9?vc=1&tp=2&topTp=2&vId=1_7f0aa770584034d8b5236901cf03a6b8bd8e937a&uId=4***************************************&bvId=0f09881129297168f23cff5f7246d7a54791fc10&ar=0&lbt=2&yPx=494&xPx=667&widowYPx=956&widowXPx=1680&pagePos=2&ifr=0&throughVc=1


30 марта у берегов Венесуэлы затонул пограничный корабль NAIGUATA, который попытался захватить и отправить в порт круизный лайнер ледового класса RESOLUTE, шедший под флагом Португалии.
Экипаж лайнера почти полностью состоит из украинцев, включая капитана, https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/ сообщает «Думская» по информации португальских СМИ.
По одной из версий, венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов, который шел из Буэнос-Айреса в порт острова Кюрасао. В нейтральных водах у побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевого корабля изменить маршрут.
Капитан лайнера (якобы житель Одессы) не подчинился требованию и продолжил идти своим курсом. Тогда военные сделали несколько предупредительных выстрелов и сблизились с туристическим судном.
Венесуельцы на большой скорости приблизились к правому борту и начали его таранить, чтобы развернуть нос лайнера в сторону территориальных вод своей страны. RESOLUTE получил незначительные повреждения, а вот NAIGUATA набрал воды за борт и через некоторое время затонул. Украинский капитан принял на борт всю команду патрульного корабля (44 человека) и продолжил путь в Кюрасао.

Португальские СМИ сообщают, что венесуэльские военные не впервые так ведут себя, чтобы получить впоследствии выкуп.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес назвал действия экипажа круизного корабля «актом имперской агрессии» и «пиратством». Венесуэльские власти представили графическое изображение того, что происходило, утверждая, что виновником инцидента стал капитан Resolute. Лайнер RESOLUTE осуществляет челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Венесуэльские военные, видимо, не учли этого и напоролись на мощный подводный «бульб» - утолщение на конце подводной части наружной обшивки корпуса судна в носовой части.
https://www.youtube.com/watch?v=tjFvP2FU4oM&feature=emb_logo. https://www.youtube.com/watch?v=tjFvP2FU4oM&feature=emb_logo
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23.04.2020 19:45 Відповісти
+11
Мария Захарова собрала заседание МИД и объясняет, что каронавирус был придуман и запущен коварной Америкой

В оккупированном Крыму и на Донбассе ухудшается ситуация с заболеванием COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 2772
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23.04.2020 19:51 Відповісти
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І х з ними.
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23.04.2020 19:39 Відповісти
Ну вы не правы. Чем больше заболеет тем больше заразит окружающих в том числе ихтамнетов и вояк с лаптестана чем больше их сдохнет тем лучше!
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23.04.2020 19:42 Відповісти
Так он так и сказал: х.. с ними!
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23.04.2020 20:10 Відповісти
Пытаюсь понять чем лучше? Х... с ними, все сдохнут. Кацап новых пригонит или таджмками заселит. Только тем что будем знать что конкректоно эти "путинвведи" сдохли?
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23.04.2020 20:16 Відповісти
А где она улучшается? У нас? В Испании? В США?
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23.04.2020 19:39 Відповісти
в Германии и Франции.
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23.04.2020 19:43 Відповісти
даже в Польше.
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23.04.2020 19:49 Відповісти
И в Китае.
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23.04.2020 20:03 Відповісти
Я чего ты так за лаптеногих переживаешь?
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23.04.2020 19:43 Відповісти
В сараях пцу мп.
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23.04.2020 19:45 Відповісти
В Чехии.
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23.04.2020 19:52 Відповісти
Везде.....а в рф наоборот
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23.04.2020 21:20 Відповісти
зафиксировано акты вандализма против автомобилей, имеющих не крымские регистрационные номерные знаки
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23.04.2020 19:41 Відповісти
Украинских там уже нет, значит приезжих кацапов учат.
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23.04.2020 19:53 Відповісти
Им срочна нада обращаться за помащью к ветеленару гундяю ! Эта па его части !
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23.04.2020 19:42 Відповісти
За шо боролись, на то и напоролись. Людей там мало, а крыс не жалко.
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23.04.2020 19:44 Відповісти
Да.Украинцами оказались только крымские татары по факту.Им и пожелаем здоровья.
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23.04.2020 20:06 Відповісти
Украинским татарам пожелаем, но как и в любом народе,среди них оказались и коллаборацианисты.
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23.04.2020 21:08 Відповісти
Страшно не то, что в любой семье не без урода,а когда почти вся семья уродами оказалась.Крым вернётся,весна настанет(украинская) и будет видно кто где срал. Очень надеемся,что списки этих серунов А.В.Турчинов в сейфе хранит.Главное,чтобы не как и у сережи лещенко .дипломат компромата обменялся на ордер на квартиру и прочие сладости.Слава Украине!!!
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23.04.2020 21:59 Відповісти
https://racurs.ua/n136322-venesuelskiy-titanik-*******-korabl-poshel-na-taran-kruiznogo-laynera-s-ukrainskim-ekipajem.html Венесуэльский «Титаник»: военный корабль пошел на таран круизного лайнера с украинским экипажем и затонул (ФОТО, ВИДЕО)

Авария судна ВМС Венесуэлы в Атлантическом океане произошла после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем.

https://lis-gor.com/go/b/5d6181fa13101093dcff492743909bb5825363bcd3508f9?vc=1&tp=2&topTp=2&vId=1_7f0aa770584034d8b5236901cf03a6b8bd8e937a&uId=4***************************************&bvId=0f09881129297168f23cff5f7246d7a54791fc10&ar=0&lbt=2&yPx=494&xPx=667&widowYPx=956&widowXPx=1680&pagePos=2&ifr=0&throughVc=1


30 марта у берегов Венесуэлы затонул пограничный корабль NAIGUATA, который попытался захватить и отправить в порт круизный лайнер ледового класса RESOLUTE, шедший под флагом Португалии.
Экипаж лайнера почти полностью состоит из украинцев, включая капитана, https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/ сообщает «Думская» по информации португальских СМИ.
По одной из версий, венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов, который шел из Буэнос-Айреса в порт острова Кюрасао. В нейтральных водах у побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевого корабля изменить маршрут.
Капитан лайнера (якобы житель Одессы) не подчинился требованию и продолжил идти своим курсом. Тогда военные сделали несколько предупредительных выстрелов и сблизились с туристическим судном.
Венесуельцы на большой скорости приблизились к правому борту и начали его таранить, чтобы развернуть нос лайнера в сторону территориальных вод своей страны. RESOLUTE получил незначительные повреждения, а вот NAIGUATA набрал воды за борт и через некоторое время затонул. Украинский капитан принял на борт всю команду патрульного корабля (44 человека) и продолжил путь в Кюрасао.

Португальские СМИ сообщают, что венесуэльские военные не впервые так ведут себя, чтобы получить впоследствии выкуп.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес назвал действия экипажа круизного корабля «актом имперской агрессии» и «пиратством». Венесуэльские власти представили графическое изображение того, что происходило, утверждая, что виновником инцидента стал капитан Resolute. Лайнер RESOLUTE осуществляет челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Венесуэльские военные, видимо, не учли этого и напоролись на мощный подводный «бульб» - утолщение на конце подводной части наружной обшивки корпуса судна в носовой части.
https://www.youtube.com/watch?v=tjFvP2FU4oM&feature=emb_logo. https://www.youtube.com/watch?v=tjFvP2FU4oM&feature=emb_logo
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23.04.2020 19:45 Відповісти
На думку приходять два прислів"я - одне російське, інше - українське:
"Шьют вязовой иглой на большой дороге..." - непогано "на хліб заробляють" вояки, видно грошового забезпечення не вистачає... (із деревини в"яза розбійники робили собі дубини - у в"яза сильно переплетені волокна, тому при ударах дрючок з нього не розщеплюється і не ламається).
"Пішли по шерсть, вернулись стрижені..." - тут пояснення лишні...
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23.04.2020 21:41 Відповісти
Это еще не камни с неба, но уже что-то похожее.
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23.04.2020 19:46 Відповісти
Мария Захарова собрала заседание МИД и объясняет, что каронавирус был придуман и запущен коварной Америкой

В оккупированном Крыму и на Донбассе ухудшается ситуация с заболеванием COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 2772
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23.04.2020 19:51 Відповісти
врети вы все. На фотке у мадам с пивом чистая голова и мырые волосы. У маруси такого быть не может.
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23.04.2020 19:53 Відповісти
Это ана показывает сваим лохам как нада правильна хадить па маленькаму апасля трёх литрав пива !
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23.04.2020 19:54 Відповісти
ага. зато админграница с крысмом открыта и больницы в Геническе и Каланчаке уже под завязку заполнены обсервантами из крысма.
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23.04.2020 19:52 Відповісти
Нада срачно мощи ***** им направить...😇
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23.04.2020 19:53 Відповісти
Очистивши їх від силікону
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23.04.2020 20:20 Відповісти
Дай то бог(крымским татарам не читать).
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23.04.2020 20:21 Відповісти
На РАБссии уже 2 мильона инфицированных китайцев...
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23.04.2020 20:27 Відповісти
Рюсских ни одного...
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23.04.2020 20:28 Відповісти
Перекройте все эти лазейки, т.н. пункты пропуска - и хрен с ними!
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23.04.2020 20:36 Відповісти
тут головне щоб вірусняк москаляк клятих покосив, усіх!!!!
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23.04.2020 20:47 Відповісти
Так это для тамженашилюди ЗЕля завозит самолётами грузы , сепары в приоритете ?
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23.04.2020 21:02 Відповісти
так вроде тамжынашилюди это выражение винницкого мыролюба.
А вот по поводу вируса на крысме, так крысьчанам не этого вируса нужно бояться а холерного вибриона и боткина. На крысьме в этом году будут очень большие проблемы с водой поэтому кишечные эпидемии начнутся автоматически летом.
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23.04.2020 21:26 Відповісти
Выздоровления всем. Что бы никто не умер.
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23.04.2020 21:07 Відповісти
Це прокляті бандьоровци снарядами вірус занесли. Мало їм хлопчика в трусиках, монтажної піни, наруги над епілептичними старухами, здіватєльств з плачущої корови так задумали ще і заморити народ Бамбаса голодом і пандемією. Навіть глухе, сліпе і німе ОБСЄ глибоко стурбувалось за стражденний народ.
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23.04.2020 21:20 Відповісти
оон , теж ще викликало стурбованість . Но шось таки в лугандон направило , якісь харчі мабуть ... . ((
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23.04.2020 21:32 Відповісти
Формулировка правильная . Закрыть эту зону для Украины вообще . Вспомнить только тогда , когда начнут кормить своих переселенцев в Украине по законам Украины . А дальше - посмотрим . ))
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23.04.2020 21:21 Відповісти
В окупованому Криму і на Донбасі погіршується ситуація із захворюванням COVID-19, - Мінреінтеграціі - Цензор.НЕТ 2633
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23.04.2020 21:25 Відповісти
В окупованому Криму і на Донбасі погіршується ситуація із захворюванням COVID-19, - Мінреінтеграціі - Цензор.НЕТ 6210
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24.04.2020 02:03 Відповісти
С 1 мая магазины и парикмахерские открывают, небольшие кафе. Больных немного, в основном из Мацквы - Крым.
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24.04.2020 07:28 Відповісти
 
 