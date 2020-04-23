В окупованому Криму і на Донбасі погіршується ситуація із захворюванням COVID-19, - Мінреінтеграціі
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відмічає, що на всіх тимчасово окупованих Росією територіях України - і на Донбасі, і в Криму – відбувається загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення захворювання COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.
Це результат безвідповідальних дій російських окупаційних адміністрацій, які тривалий час приховували інформацію про реальне становище, свідомо наражаючи громадян на небезпеку", - сказано в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що 22 квітня окупаційні адміністрації в ОРЛО і ОРДО синхронно визнали наявність перших летальних випадків від коронавірусу, і синхронно було оприлюднено інформацію про значне зростання кількості інфікованих. Згідно з цією інформацією, "під наглядом" через коронавірус на цих територіях перебувають понад 13 тис. осіб.
"Подібний "збіг" є свідченням того, що рішення про оприлюднення інформації стосовно епідемії приймається в одному центрі, який координує роботу обох російських окупаційних утворень у рамках режиму ефективного контролю з боку держави-окупанта", - вказали в Мінреінтеграціі.
У міністерстві додали, що представники російської окупаційної адміністрації у Криму станом на ранок 23 квітня визнали наявність 53 інфікованих. "Керівник" російської окупаційної адміністрації у Севастополі М.Развожаєв повідомив про збільшення протягом 22 квітня підтверджених випадків зараження з 18 до 25.
"Очільник" окупаційної структури в Криму С.Аксьонов публічно закликав громадян РФ не їхати до Криму, задля попередження поширення інфекції на території українського півострову. Одночасно представники російських наглядових органів визнали, що темпи росту захворюваності на коронавірус у Криму вищі, ніж у Москві. Такий стан викликає невдоволення місцевого населення, зафіксовано акти вандалізму проти автомобілів, що мають не кримські реєстраційні номерні знаки", - підкреслили в міністерстві.
У Мінреінтеграціі відзначили також, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму спостерігається гостра нестача медичного персоналу для супроводу хворих, а також поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів, що ретельно приховується.
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Авария судна ВМС Венесуэлы в Атлантическом океане произошла после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем.
https://lis-gor.com/go/b/5d6181fa13101093dcff492743909bb5825363bcd3508f9?vc=1&tp=2&topTp=2&vId=1_7f0aa770584034d8b5236901cf03a6b8bd8e937a&uId=4***************************************&bvId=0f09881129297168f23cff5f7246d7a54791fc10&ar=0&lbt=2&yPx=494&xPx=667&widowYPx=956&widowXPx=1680&pagePos=2&ifr=0&throughVc=1
30 марта у берегов Венесуэлы затонул пограничный корабль NAIGUATA, который попытался захватить и отправить в порт круизный лайнер ледового класса RESOLUTE, шедший под флагом Португалии.
Экипаж лайнера почти полностью состоит из украинцев, включая капитана, https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/ сообщает «Думская» по информации португальских СМИ.
По одной из версий, венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов, который шел из Буэнос-Айреса в порт острова Кюрасао. В нейтральных водах у побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевого корабля изменить маршрут.
Капитан лайнера (якобы житель Одессы) не подчинился требованию и продолжил идти своим курсом. Тогда военные сделали несколько предупредительных выстрелов и сблизились с туристическим судном.
Венесуельцы на большой скорости приблизились к правому борту и начали его таранить, чтобы развернуть нос лайнера в сторону территориальных вод своей страны. RESOLUTE получил незначительные повреждения, а вот NAIGUATA набрал воды за борт и через некоторое время затонул. Украинский капитан принял на борт всю команду патрульного корабля (44 человека) и продолжил путь в Кюрасао.
Португальские СМИ сообщают, что венесуэльские военные не впервые так ведут себя, чтобы получить впоследствии выкуп.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес назвал действия экипажа круизного корабля «актом имперской агрессии» и «пиратством». Венесуэльские власти представили графическое изображение того, что происходило, утверждая, что виновником инцидента стал капитан Resolute. Лайнер RESOLUTE осуществляет челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Венесуэльские военные, видимо, не учли этого и напоролись на мощный подводный «бульб» - утолщение на конце подводной части наружной обшивки корпуса судна в носовой части.
https://www.youtube.com/watch?v=tjFvP2FU4oM&feature=emb_logo. https://www.youtube.com/watch?v=tjFvP2FU4oM&feature=emb_logo
"Шьют вязовой иглой на большой дороге..." - непогано "на хліб заробляють" вояки, видно грошового забезпечення не вистачає... (із деревини в"яза розбійники робили собі дубини - у в"яза сильно переплетені волокна, тому при ударах дрючок з нього не розщеплюється і не ламається).
"Пішли по шерсть, вернулись стрижені..." - тут пояснення лишні...
А вот по поводу вируса на крысме, так крысьчанам не этого вируса нужно бояться а холерного вибриона и боткина. На крысьме в этом году будут очень большие проблемы с водой поэтому кишечные эпидемии начнутся автоматически летом.