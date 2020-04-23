В окупованому Криму і на Донбасі погіршується ситуація із захворюванням COVID-19, - Мінреінтеграціі

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відмічає, що на всіх тимчасово окупованих Росією територіях України - і на Донбасі, і в Криму – відбувається загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення захворювання COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Це результат безвідповідальних дій російських окупаційних адміністрацій, які тривалий час приховували інформацію про реальне становище, свідомо наражаючи громадян на небезпеку", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що 22 квітня окупаційні адміністрації в ОРЛО і ОРДО синхронно визнали наявність перших летальних випадків від коронавірусу, і синхронно було оприлюднено інформацію про значне зростання кількості інфікованих. Згідно з цією інформацією, "під наглядом" через коронавірус на цих територіях перебувають понад 13 тис. осіб.

"Подібний "збіг" є свідченням того, що рішення про оприлюднення інформації стосовно епідемії приймається в одному центрі, який координує роботу обох російських окупаційних утворень у рамках режиму ефективного контролю з боку держави-окупанта", - вказали в Мінреінтеграціі.

У міністерстві додали, що представники російської окупаційної адміністрації у Криму станом на ранок 23 квітня визнали наявність 53 інфікованих. "Керівник" російської окупаційної адміністрації у Севастополі М.Развожаєв повідомив про збільшення протягом 22 квітня підтверджених випадків зараження з 18 до 25.

"Очільник" окупаційної структури в Криму С.Аксьонов публічно закликав громадян РФ не їхати до Криму, задля попередження поширення інфекції на території українського півострову. Одночасно представники російських наглядових органів визнали, що темпи росту захворюваності на коронавірус у Криму вищі, ніж у Москві. Такий стан викликає невдоволення місцевого населення, зафіксовано акти вандалізму проти автомобілів, що мають не кримські реєстраційні номерні знаки", - підкреслили в міністерстві.

У Мінреінтеграціі відзначили також, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму спостерігається гостра нестача медичного персоналу для супроводу хворих, а також поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів, що ретельно приховується.