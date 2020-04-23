Ми очікуємо піку захворюваності коронавірусом у Києві на початку травня, - Кличко
Пік захворюваності коронавірусом у Києві прогнозують на початок травня, заявив мер столиці Віталій Кличко.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми виходимо з динаміки захворюваності і прогнозів, які отримуємо від вірусологів. Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят. Вербної неділі, Великодня. І сьогодні ми робимо все можливе, щоб стримати стрімке поширення вірусу. Робимо все, щоб захистити і наших медиків. Сьогодні в Києві зареєстровано 1059 хворих. З них понад сто - це саме медики, які захворіли, допомагаючи пацієнтам у лікарнях", - зазначив Кличко.
Він зазначив, що у столичних лікарнях вже підготували понад 1700 ліжок для розміщення хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві госпіталізовано понад 200 хворих COVID-19 і майже 50 киян із підозрою на коронавірус.
"У разі потреби місто готове розгорнути до 7000 ліжок", - підкреслив Кличко.
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У ВООЗ зазначили, що, як і раніше, рекомендують вакцинацію БЦЖ для новонароджених, але не бачать її доцільності для профілактики коронавірусу.
В організації додали, що раніше проводилося дослідження, під час якого автори порівнювали частоту випадків COVID-19 в країнах, де вакцина БЦЖ використовується регулярно і не використовується. Було визначено, що в країнах, де БЦЖ вводили новонародженим, було значно менше лабораторно підтверджених випадків COVID-19
В ФРН , до речі, БЦЖ не робили. Тільки в НДР, а це десь 20% всього населення Німечини ( у рахуванням, тих, хто народився після 1990 року ще меньше. І по зараженим Німеччина не так вже й далеко від Італії. 150 і 190 тис.
А от пояснити таку різницю між Неаполем та Міланом можеш?
Готовь койки, Виталя. В Александровке. Не только же гэбнявым попам со всей Украины там лечицца!
Питання: як зменшити кількість тих, кому треба готуватися до землі? А це вже питання до влади, тобто чітке, це якщо так вже ребром ставити питання, ніби начебто вони.
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- Не дождетесь
А МЫ не ожидаем! Не звали и не встречаем.