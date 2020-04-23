Ми очікуємо піку захворюваності коронавірусом у Києві на початку травня, - Кличко

Пік захворюваності коронавірусом у Києві прогнозують на початок травня, заявив мер столиці Віталій Кличко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми виходимо з динаміки захворюваності і прогнозів, які отримуємо від вірусологів. Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят. Вербної неділі, Великодня. І сьогодні ми робимо все можливе, щоб стримати стрімке поширення вірусу. Робимо все, щоб захистити і наших медиків. Сьогодні в Києві зареєстровано 1059 хворих. З них понад сто - це саме медики, які захворіли, допомагаючи пацієнтам у лікарнях", - зазначив Кличко.

Він зазначив, що у столичних лікарнях вже підготували понад 1700 ліжок для розміщення хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві госпіталізовано понад 200 хворих COVID-19 і майже 50 киян із підозрою на коронавірус.

"У разі потреби місто готове розгорнути до 7000 ліжок", - підкреслив Кличко.

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