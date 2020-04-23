Мусульмани України змінили порядок проведення традиційних заходів Рамадану через пандемію коронавірусу
24 квітня мусульмани всього світу відзначають перший день головного місяця року - Рамадану, протягом якого постять увесь світловий день, проте цього року Рамадан збігся із глобальною пандемією коронавірусу, що вплинуло на порядок проведення традиційних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Духовне управління мусульман України.
"Наприклад, звичні колективні молитви, які раніше щорічно відбувалися в мечетях, тепер відбуватимуться вдома за участю членів сім'ї. Цього року у зв'язку зі складною ситуацією Духовне управління мусульман України збільшило кількість онлайн-проектів з нагоди місяця Рамадану, щоб навіть в умовах карантину українські мусульмани зберігали почуття єдності та могли задовольняти свої духовні потреби", - повідомляє прес-служба Духовного управління мусульман України.
Також Духовне управління мусульман України організувало систему роздачі продуктових наборів для проведення мусульманами іфтарів удома.
"Пандемія не завадить святкуванню Рамадану українськими мусульманами, просто зміниться формат. Ми враховуємо карантинні заходи та проводитимемо іфтари в камерних домашніх умовах. Це послужить зміцненню внутрішньосімейних стосунків", - прокоментувала ситуацію прес-секретар Духовного управління мусульман України Юрченко Катерина.
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Да неужели? вот только некоторые из них:
«Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство.»
(Сура 2. «Корова», 191)
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками.»
(Сура 2. «Корова», 193)
«О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, что Аллах - с богобоязненными.»
(Сура 9. «Покаяние», 123)
«Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые несчитают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными.»
(Сура 9. «Покаяние», 29)
Убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите ихв плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах - Прощающий, Милосердный.»
(Сура 9. «Покаяние», 5)
Кроме кацапского патриархата, единственной целью которого является уничтожение Украины как государства и истребление ее граждан.
как по мне - это очень вредно....