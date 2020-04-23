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Новини Коронавірус і карантин
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Мусульмани України змінили порядок проведення традиційних заходів Рамадану через пандемію коронавірусу

Мусульмани України змінили порядок проведення традиційних заходів Рамадану через пандемію коронавірусу

24 квітня мусульмани всього світу відзначають перший день головного місяця року - Рамадану, протягом якого постять увесь світловий день, проте цього року Рамадан збігся із глобальною пандемією коронавірусу, що вплинуло на порядок проведення традиційних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Духовне управління мусульман України.

"Наприклад, звичні колективні молитви, які раніше щорічно відбувалися в мечетях, тепер відбуватимуться вдома за участю членів сім'ї. Цього року у зв'язку зі складною ситуацією Духовне управління мусульман України збільшило кількість онлайн-проектів з нагоди місяця Рамадану, щоб навіть в умовах карантину українські мусульмани зберігали почуття єдності та могли задовольняти свої духовні потреби", - повідомляє прес-служба Духовного управління мусульман України.

Також Духовне управління мусульман України організувало систему роздачі продуктових наборів для проведення мусульманами іфтарів удома.

"Пандемія не завадить святкуванню Рамадану українськими мусульманами, просто зміниться формат. Ми враховуємо карантинні заходи та проводитимемо іфтари в камерних домашніх умовах. Це послужить зміцненню внутрішньосімейних стосунків", - прокоментувала ситуацію прес-секретар Духовного управління мусульман України Юрченко Катерина.

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Автор: 

іслам (41) карантин (18172) мусульмани (91) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Мусульмане нормальные люди, в отличии от УПЦМП
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23.04.2020 20:33 Відповісти
+9
То экстремисты, не путайте, в Коране нет суры про уничтожение инакомыслящих, как и в Библии нет стиха за Крестовые походы. Но ведь было же!
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23.04.2020 20:45 Відповісти
+8
Представители всех религиозных течений, осознают опасность и ведут себя адекватно.
Кроме кацапского патриархата, единственной целью которого является уничтожение Украины как государства и истребление ее граждан.
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23.04.2020 20:35 Відповісти
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Мусульмане нормальные люди, в отличии от УПЦМП
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23.04.2020 20:33 Відповісти
Це дивлячись які мусульмани. Оцих відморозків важко назвати нормальними...

Мусульмане Украины изменили порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5849
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23.04.2020 20:41 Відповісти
То экстремисты, не путайте, в Коране нет суры про уничтожение инакомыслящих, как и в Библии нет стиха за Крестовые походы. Но ведь было же!
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23.04.2020 20:45 Відповісти
А термин неверные и джихад кто придумал? Джордж Гордон Байрон или Склодовская-Кюри?
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23.04.2020 21:01 Відповісти
Есть дома Коран? Почитайте. Одна из мирных религий. Джихады там не описаны.
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23.04.2020 21:03 Відповісти
https://censor.net/user/418722 в Коране нет суры про уничтожение инакомыслящих

Да неужели? вот только некоторые из них:

«Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство.»
(Сура 2. «Корова», 191)
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками.»
(Сура 2. «Корова», 193)
«О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, что Аллах - с богобоязненными.»
(Сура 9. «Покаяние», 123)
«Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые несчитают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными.»
(Сура 9. «Покаяние», 29)
Убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите ихв плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах - Прощающий, Милосердный.»
(Сура 9. «Покаяние», 5)
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23.04.2020 22:43 Відповісти
Почитайте Біблію. Там такого теж вагон і маленька кравчучка.
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23.04.2020 23:26 Відповісти
ВСЕ ИСЛАМИСТЫ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ! ПРОСТО МНОГИЕ ИЗ НИХ ТУПО ОБССЫКАЮТСЯ ОТ СТРАХА И ПОЭТОМУ НЕ ИДУТ В БАРМАЛЕИ РЭЗАТЬ ГОЛОВЫ ЛЮДЯМ.
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27.04.2020 11:33 Відповісти
Представители всех религиозных течений, осознают опасность и ведут себя адекватно.
Кроме кацапского патриархата, единственной целью которого является уничтожение Украины как государства и истребление ее граждан.
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23.04.2020 20:35 Відповісти
Рамада́н (араб. رمضان‎) або Рамаза́н (тур. ramazan) - місяць обов'язкового для мусульман посту (араб. صوم‎ «саум» або загальнотюркське ураза), є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря (див. Ісламський календар). Піст починається з початку світанку (після ранкового азана) і закінчується після заходу сонця (після вечірнього азана).
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23.04.2020 20:35 Відповісти
днем не едят и не пьют..., а по ночам набивают желудки...
как по мне - это очень вредно....
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23.04.2020 20:38 Відповісти
Каждому своё.
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23.04.2020 20:42 Відповісти
Йедем дас зайне так сказать
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23.04.2020 20:56 Відповісти
Бо днем Аллях все видит. А ночью темно слюшяй. Думать надо
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23.04.2020 20:58 Відповісти
Зря вы так.
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23.04.2020 21:04 Відповісти
Вы найдете другое объяснение? Какое?
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23.04.2020 21:07 Відповісти
Вы про Рамадан? Не понял вопрос.
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23.04.2020 21:08 Відповісти
Объяснение чего ночью жрать можно, а днём зась
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23.04.2020 21:12 Відповісти
Такие традиции, скорее всего чем-то аргументированы в то время. Как у евреев
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23.04.2020 21:56 Відповісти
Кожен дотримується норм своєї релігії. Думаю, що не варто обговорювати різницю, бо ніхто нікого не переконає.
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23.04.2020 20:47 Відповісти
Приятно узнать, что ответственно подшли! А тут среди так называемых христиан под МП 130 тыщ обменялись вирусами и понесли его в народ, вместо того, чтоб нести Божье слово
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23.04.2020 20:55 Відповісти
Вроде бы все церковные концессии адекватные, кроме московских мракобесов, почему то наша власть очень либеральна к кремлевским провокаторам.
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23.04.2020 20:55 Відповісти
Вот все нормальные религии мира изменили свои обряды только сатанисты северного шаманата погрязшие в содомском грехе упоротые!
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23.04.2020 20:59 Відповісти
Еще и сектанты Московского шаманата!
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23.04.2020 21:35 Відповісти
Егорка, шо ты сегодня употреблял?
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23.04.2020 21:39 Відповісти
Все, Єгорка полетів до свого масквабадського раю, де на нього чекають ішаки з підвищеним лібідо.
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23.04.2020 23:00 Відповісти
Хороший хитрый пост- днём низзя, а за час до рассвета проснуться нажраться и натрахаться- можно. Ночью Аллах не видит.
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23.04.2020 22:31 Відповісти
Знов срач. Де небудь аби послатися в коментарях. Респект мусульманам, вони добріші ніж християни, заявляю як парафіян УГКЦ.
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24.04.2020 00:49 Відповісти
И добрише ниж иудеи -это тебе любой муслим на пальцах объяснит
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24.04.2020 01:30 Відповісти
 
 