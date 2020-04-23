Мусульмани України змінили порядок проведення традиційних заходів Рамадану через пандемію коронавірусу

24 квітня мусульмани всього світу відзначають перший день головного місяця року - Рамадану, протягом якого постять увесь світловий день, проте цього року Рамадан збігся із глобальною пандемією коронавірусу, що вплинуло на порядок проведення традиційних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Духовне управління мусульман України.

"Наприклад, звичні колективні молитви, які раніше щорічно відбувалися в мечетях, тепер відбуватимуться вдома за участю членів сім'ї. Цього року у зв'язку зі складною ситуацією Духовне управління мусульман України збільшило кількість онлайн-проектів з нагоди місяця Рамадану, щоб навіть в умовах карантину українські мусульмани зберігали почуття єдності та могли задовольняти свої духовні потреби", - повідомляє прес-служба Духовного управління мусульман України.

Також Духовне управління мусульман України організувало систему роздачі продуктових наборів для проведення мусульманами іфтарів удома.

"Пандемія не завадить святкуванню Рамадану українськими мусульманами, просто зміниться формат. Ми враховуємо карантинні заходи та проводитимемо іфтари в камерних домашніх умовах. Це послужить зміцненню внутрішньосімейних стосунків", - прокоментувала ситуацію прес-секретар Духовного управління мусульман України Юрченко Катерина.

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