Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 850 тис., померло 47,8 тис. осіб

Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території США виросла до 851,6 тис. осіб, понад 47,8 тис. осіб померли від початку епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після деякого уповільнення зростання захворюваності наприкінці минулого тижня знову спостерігається збільшення кількості інфікованих і померлих. Кількість летальних випадків більш ніж подвоїлася за останні десять днів.

У штаті Нью-Йорк, який найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано 262,3 тис. випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження COVID-19 - близько 20,4 тис. осіб. У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 95,9 тис. інфікованих. Там від коронавірусу померло понад 5 тис. осіб. На третьому місці за кількістю хворих - штат Массачусетс. Там зафіксовано понад 42,9 тис. інфікованих COVID-19. Від коронавірусу померло 2,1 тис. осіб.

Всього з хворих на коронавірус у США до теперішнього часу вилікувалося 84,1 тис. осіб.

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Добові показники смертності від коронавірусу в штаті Нью-Йорк продовжують знижуватися, але не так швидко, як хотілося б: за останні 24 години померли 438 осіб, повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

За його даними, 17 квітня 540 людей у штаті Нью-Йорк стали жертвами COVID-19 за добу, 18 квітня - 507, 19 квітня - 478, 20 квітня - 481, 21 квітня - 474, 22 квітня - 438.

"Показники не знижуються настільки швидко, наскільки ми б хотіли. Рівень смертності, як і раніше жахливо трагічний", - сказав він журналістам у четвер.

Куомо зазначив, що кількість нових пацієнтів до лікарень за добу утримується приблизно на одному рівні: 20 квітня госпіталізовані 1367 людей, 21 квітня - 1366, 22 квітня - 1359.

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