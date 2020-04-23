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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 850 тис., померло 47,8 тис. осіб

Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 850 тис., померло 47,8 тис. осіб

Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території США виросла до 851,6 тис. осіб, понад 47,8 тис. осіб померли від початку епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після деякого уповільнення зростання захворюваності наприкінці минулого тижня знову спостерігається збільшення кількості інфікованих і померлих. Кількість летальних випадків більш ніж подвоїлася за останні десять днів.

У штаті Нью-Йорк, який найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано 262,3 тис. випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження COVID-19 - близько 20,4 тис. осіб. У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 95,9 тис. інфікованих. Там від коронавірусу померло понад 5 тис. осіб. На третьому місці за кількістю хворих - штат Массачусетс. Там зафіксовано понад 42,9 тис. інфікованих COVID-19. Від коронавірусу померло 2,1 тис. осіб.

Всього з хворих на коронавірус у США до теперішнього часу вилікувалося 84,1 тис. осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США зафіксовано випадки коронавірусу у котів, - Центр з контролю і профілактики захворювань

Добові показники смертності від коронавірусу в штаті Нью-Йорк продовжують знижуватися, але не так швидко, як хотілося б: за останні 24 години померли 438 осіб, повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

За його даними, 17 квітня 540 людей у штаті Нью-Йорк стали жертвами COVID-19 за добу, 18 квітня - 507, 19 квітня - 478, 20 квітня - 481, 21 квітня - 474, 22 квітня - 438.

"Показники не знижуються настільки швидко, наскільки ми б хотіли. Рівень смертності, як і раніше жахливо трагічний", - сказав він журналістам у четвер.

Куомо зазначив, що кількість нових пацієнтів до лікарень за добу утримується приблизно на одному рівні: 20 квітня госпіталізовані 1367 людей, 21 квітня - 1366, 22 квітня - 1359.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу у США зафіксовано 2804 смерті від COVID-19 - найбільша кількість від початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Нью-Йорк (129) США (23375) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
вони, як і Швеція, в режимі соціал-дарвіністського експерименту

В Швеции за время эпидемии коронавируса скончался уже 2021 человек, сообщает https://interfax.by/news/policy/v_mire/1275075/ interfax.by со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны.
За сутки в стране зарегистрировали 84 летальных исхода, согласно статистике на сайте Worldometers.
Положительный тест на коронавирус сдали 16 тыс. 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек. Больше всего заболевших - 6,7 тыс. - выявлено в Стокгольмском регионе.
Напомним, Швеция не стала вводить жесткий карантин, как другие европейские страны, а ввела карантин только в школах и университетах. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.
СМИ и эксперты обращают внимание на то, что в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры, уровень смертности ниже, чем в Швеции.
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23.04.2020 20:40 Відповісти
+6
В кацапстане все еще хуже -так что пуйло самый идиот
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23.04.2020 20:50 Відповісти
+6
К берегам Ливии подошла эскадра Турецких кораблей,Эрдоган заточил Ятаган...мочить в сортире кремлевских ИХТАМНЕТов...
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23.04.2020 20:56 Відповісти
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Інтерактивна карта поширення ко-вірусу в Білорусі

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1J1_-w0AVzONDSK6FNOj2tH1A25Qc6Q_9&ll=53.831316774569515%2C28.15146064999999&z=6
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23.04.2020 20:37 Відповісти
И они ещё протестуют против карантина!
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23.04.2020 20:38 Відповісти
Китайцы таки набрехали со статистикой.
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23.04.2020 21:31 Відповісти
Та шо им там?
100 000 сюда, 100 000 туда...
При миллиардном населении зачем считать такие мелочи?
показати весь коментар
23.04.2020 21:42 Відповісти
вони, як і Швеція, в режимі соціал-дарвіністського експерименту

В Швеции за время эпидемии коронавируса скончался уже 2021 человек, сообщает https://interfax.by/news/policy/v_mire/1275075/ interfax.by со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны.
За сутки в стране зарегистрировали 84 летальных исхода, согласно статистике на сайте Worldometers.
Положительный тест на коронавирус сдали 16 тыс. 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек. Больше всего заболевших - 6,7 тыс. - выявлено в Стокгольмском регионе.
Напомним, Швеция не стала вводить жесткий карантин, как другие европейские страны, а ввела карантин только в школах и университетах. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.
СМИ и эксперты обращают внимание на то, что в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры, уровень смертности ниже, чем в Швеции.
показати весь коментар
23.04.2020 20:40 Відповісти
Ниже на порядок.
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23.04.2020 20:45 Відповісти
В 10 раз? Пруф є?
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23.04.2020 20:59 Відповісти
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV)
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23.04.2020 21:07 Відповісти
Швеція - трупів 2021 на сьогодні.
Сусідня Фінляндія - трупів 172 на сьогодні.
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23.04.2020 21:33 Відповісти
У Швеції смертність хворих на коронавірус, - 12%.
У Фінляндії, - 4%. Різниця, як бачимо, - в 3 рази.
Якщо взяти до уваги, що в Швеції проживає вдвічі більше населення, то різниця становить 6 разів на користь Фінляндії по відсотку померлих до загальної кількості жителів.
А це різниця аж ніяк не на порядок.
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23.04.2020 21:55 Відповісти
Ти б ще тисячні долі відсотка порахував, бухгалтер, раз тобі різниця в 600 відсотків мало.
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23.04.2020 22:01 Відповісти
Якби вам замість 1 тисячі гривень дали 600 гривень, я чомусь думаю, що ви помітили б цю різницю...
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23.04.2020 22:35 Відповісти
Ниже на порядок.
**********
На порядок нижче, - значить, має бути в 10 разів меншим. А це не так.
Рівень зараженості у Швеції, Норвегії і Данії практично ідентичний у відсотках до кількості населення.
Рівень смертності короновірусних хворих у Норвегії менший за шведський у 5 разів, у Данії, - у 2,5 разів.
У Фінляндії рівень зараженості менший майже в 2 рази, ніж у цих трьох скандинавських країнах. Але рівень смертності такий самий, як у Данії.

Дані на 23.04.2020
Перша цифра - кількість хворих, друга, - померлих
Кількість населення, - Швеція (10 млн), Данія (5,7 млн), Норвегія і Фінляндія, - по 5,3 млн


Sweden 16,755 2,021
Denmark 8,073 394
Norway 7,361 191
Finland 4,284 172
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23.04.2020 21:43 Відповісти
Це пєсєц, бухгалтер... До чого тут кількість населення? Там, де більше населення, один хворий заразить 20, а там, де менше населення - 2, чи шо?
На першій стадії пандемії це не має жодного значення. А всі країни - на першій стадії.
І Китай теж.
Бо ще не вечір.
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23.04.2020 22:23 Відповісти
До чого тут кількість населення?
*********
Загальний рівень захворюваності, - дуже важливий чинник.
Наприклад, 4 186 хворих для Бангладеш (170 млн жителів), - як для слона дробина.
А майже таке саме число, - 3 665, - для Люксембурга (614 тис жителів), - це вже значне число, - близько 0,5% усіх жителів.
Масштаб рівня захворюваності зовсім інший.
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23.04.2020 23:02 Відповісти
Два кораблі стоять біля пірсу, скоро вийдуть в рейс на півроку. Маленький корабель, де 20 людей, і великий, де 1000 людей. На борт того і другого корабля входить по 1 вірусоносію. І обидва кораблі відпливають.
Через тиждень на 1 кораблі 10 хворих - і на 2 кораблі теж 10 хворих. А пливти і першому кораблю, і другому півроку.
І ти будеш мені розповідати, що на першому кораблі ситуація гірша, а на другому краща?
Ще через тиждень на першому кораблі хворі всі, лікувати нікому, померли 5, інші у важкому стані, корабель некерований.
На другому кораблі хворих 100 чоловік.
Ще через тиждень на другому кораблі 1000 хворих, лікувати нікому, померло 250, корабель некерований.
І ти будеш мені розповідати, що на першому кораблі ситуація гірша, а на другому краща, бо там людей більше?
Фейспалм.
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24.04.2020 00:45 Відповісти
Вмощуйтеся зручненько, і я розкажу вам, як воно було насправді.
Екіпаж більшого корабля, незважаючи на хворобу, продовжив підтримувати намічений курс і, незважаючи на втрату кількох членів команди, досяг порту призначення.
А от на меншому кораблі екіпаж вимкнув двигуни і розбігся по каютах, щоб зупинити розповсюдження хвороби. Там померла всього одна хвора людина. Але некероване судно, дрейфуючи в небезпечних широтах, натрапило на підводні рифи, і затонуло.
Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. )))
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24.04.2020 02:25 Відповісти
Трампу не позавидуешь - ему разведка докладывала еще в январе, и даже в прошлом году, но старичок привычно всех послал и ..... обосрался, а теперь ноет шо это все обезьяна из ВОЗ да товарищ Си(китайский красножопый ымператор) виновны, а он - рыжий и пушистый.
Теперь этот поциент может на кого-то напасть(хоть бы на Рашку) дабы удержаться еще один срок.
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23.04.2020 20:41 Відповісти
Дійсно, що це жахлива кількість інфікованих та померлих, але хотілося би порівняти кількість інфікованих медиків США і України.
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23.04.2020 20:41 Відповісти
Дональд Трамп отдал приказ расстреливать любые иранские корабли приближающиеся в американским военным кораблям...
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23.04.2020 20:41 Відповісти
Вот бы ещё и сруских...
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23.04.2020 20:52 Відповісти
_Война между Штатами и лаптерейхом = ядерный армагеддон. Тебе правда так помереть охота? Людоедов надо придушить до потери сознания экономически.
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23.04.2020 21:15 Відповісти
Зачем воевать? Таранить! А помрём скоро все. Корона никуда не денется.
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23.04.2020 21:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Dub0R73MTg0 Пусті лікарні Це відео ви не побачите на головних телеканалах
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23.04.2020 21:57 Відповісти
Источник красноречивый никнейм имеет.
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23.04.2020 22:01 Відповісти
Не везёт американцам. И больных у них больше всего, и нефть WTI упала ниже Brent и Urals.https://www.rbc.ru/business/21/04/2020/5e9ec50f9a7947645f46e9ae

Трамп с Зеленским не родня дальняя какая?
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23.04.2020 20:45 Відповісти
В кацапстане все еще хуже -так что пуйло самый идиот
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23.04.2020 20:50 Відповісти
одни вы кацапы хорошо живёте...!)
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23.04.2020 22:07 Відповісти
А как там в России,типо офиСциально,где-то после Урала и до китайских до окраин?
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23.04.2020 20:46 Відповісти
Нефть в обед сделала кульбит поднявшись до 24 баков,но сеейчас онлайн... опять падение до 21
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23.04.2020 20:48 Відповісти
https://enkorr.ua/ru/news/saudovskoy_aravii_pridetsya_perenapravit_svoi_tankery_esli_ssha_vvedut_zapret_na_import_nefti/241208 Сенатор США Тед Круз из нефтедобывающего штата Техас написал 21 апреля в Твиттере: «Мое послание к саудовцам: разверните свои танкеры в ад».
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23.04.2020 21:07 Відповісти
Чак может легко поднять цены на WTI, но видимо пока не время.
Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 850 тис., померло 47,8 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7362
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23.04.2020 21:11 Відповісти
Ага! То то Калифорния протестует! Молодцы американцы...Кипяток в памперсах им не знаком!
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23.04.2020 20:49 Відповісти
Наступного разу, кацап, будеш не «лапки Буша» жерти, а смоктати моржовий» йух.
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23.04.2020 20:57 Відповісти
*про нефть
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23.04.2020 20:51 Відповісти
50 тысяч убитых советских в Афгане за 10 лет. А тут 50 за два месяца. Это катастрофа.
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23.04.2020 20:51 Відповісти
Штаты лучше сравнивать не с советскими в Афганистане, а с американскими во Вьетнаме.
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23.04.2020 20:54 Відповісти
Советское быдло дохло не только во Въетнаме....
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23.04.2020 20:57 Відповісти
В Анголі дохло, в Буркіна-Фасо ...
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23.04.2020 20:59 Відповісти
среди того быдла были и украинцы. Тоже быдло? Если бы там были твои родственники или предки тоже быдло были бы?
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23.04.2020 21:01 Відповісти
50000 за 15 лет.
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23.04.2020 20:58 Відповісти
Намного больше...если афганцев погибло 2 миллиона,а они ВОИНЫ в отличие от советских трусов...
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23.04.2020 21:00 Відповісти
https://censor.net/user/418722 Какие 50 тыс? В Афганистане 15 тыс убитых.
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23.04.2020 21:04 Відповісти
за 10 лет войны Афганистан прошло не менее трех миллионов человек, из них 800 тысяч участвовало в боевых действиях. Наши общие потери составили не менее 460 тысяч человек, из них - 50 тысяч убитых, 180 тысяч раненых, в том числе 100 тысяч подорвавшихся на минах - тяжелораненых, 1000 пропавших без вести, 230 тысяч больных гепатитом, желтухой, брюшным тифом.
Получается, что в официальных данных страшные цифры занижены примерно в 10 раз.
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23.04.2020 21:07 Відповісти
https://censor.net/user/418722 Бред. Какие "100 тыс подорвавшихся на минах"? Это в год, по 10 тыс подрывалось? Все погибшие давно известны поименно, как и попавшие в плен и прочие. И все цифры круглые? Кто это высрал, ссылку.
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23.04.2020 21:11 Відповісти
https://licey.net/free/2-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii/12-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii__1945_2004/stages/1288-48_cena_afganskoi_voiny.html
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23.04.2020 21:14 Відповісти
Бред
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24.04.2020 12:39 Відповісти
Дивні речі творяться, мушу сказати: чи існує якийсь інший НЙ? Чи миття рук працює, навіть маски не завжди одягаю але гей!-до дому добираюсь за хвилини!
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23.04.2020 20:51 Відповісти
К берегам Ливии подошла эскадра Турецких кораблей,Эрдоган заточил Ятаган...мочить в сортире кремлевских ИХТАМНЕТов...
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23.04.2020 20:56 Відповісти
расширяет империю. Вернее, пытается.
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23.04.2020 21:03 Відповісти
Трамп не переживает, потому что знает, что потом желающих иммигрировать в Америку очередь.. население т.е. у них не убудет, зато экономика сохранится
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23.04.2020 21:01 Відповісти
на КАЖДОГО умершего от короняжки™ приходится 565 уничтоженных рабочих мест

За последние 4 недели заявления подали 26.5 миллионов человек Это примерно каждый 6 от всех американцев работавших в феврале (трудоустроено было 158 миллионов).
2. Эта цифра более чем в 10 раз хуже, чем самое худшее, что было за последние полвека в США.
Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 850 тис., померло 47,8 тис. осіб - Цензор.НЕТ 3053
https://www.zerohedge.com/personal-finance/565-americans-have-lost-their-job-every-confirmed-covid-19-death-us 565 Americans Have Lost Their Job For Every Confirmed COVID-19 Death In The US
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23.04.2020 21:38 Відповісти
а если протестировать вообще всех америкосов, но при этом не записывать всех подряд в "умерших от коронавируса", то получилось бы 60 млн. зараженных (именно зараженных, а не болеющих) и тыщ 10 умерших
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23.04.2020 21:01 Відповісти
В США 330 миллионов населения,на РАБссиии нет и 70...,по данным ЗАГСов РАБссии за 2011 год...а эьто точные данные,ибо именно ЗАГС ведет количество дохляков снимая их с УЧЕТА...
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23.04.2020 21:03 Відповісти
В Твиттере какие-то ролики с вооруженными американскими гражданами за и против Трампа. Как бы они там не начали мочить друг друга.
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23.04.2020 21:04 Відповісти
Ти, кацапчєг, головне віруй!))))
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23.04.2020 21:28 Відповісти
ЧВК ВагнерНЕТы применили в Ливии химическое оружие,теперь все,Турция будет мочить крыс Путлера в Ливиии тысячами...
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23.04.2020 21:10 Відповісти
Жесть.что там глава майкрософт,набодяжил вакцины для супрунши, скоро на испытание в Украину припрут?
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23.04.2020 21:12 Відповісти
Федеральные войска РАБссии вошли в Чечню.неужели Кадырова мочить в сортире?
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23.04.2020 21:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Dub0R73MTg0 Пустые больницы под истерические вопли СМИ о пандемии коронавируса Этого не покажут главные телеканалы...
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23.04.2020 21:23 Відповісти
Я кажу вам! -Дивні-дивні речі! Є госпіталі, які звільняють людей. Це правда. Я повністю погоджуюсь із цим відео. Я в і ті кожний день по роботі на вулиці. Вже тут казав де працюю. Я працюю на місто. Вчора пройшов тест-нічого. Навіть і близько немає того, що у вас передають! Але хто тут кому вірить?)
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23.04.2020 21:32 Відповісти
Незабываем, что это на 330 млн.населения и подсчет ведётся по всем легочникам, COVID-19 в приоритете, об основных заболеваниях ни слова. Статистика умалчивает о том, что нет умерших чисто от COVID-19 без учёта хронических заболеваний.
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23.04.2020 21:29 Відповісти
Після того, як сфальсифікували 911 з хмарочосами і пентагоном, особливо вірити офіційній владі США теж таке собі сумнівне заняття.
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23.04.2020 22:19 Відповісти
Да у нас то же самое. Просто переносится болезнь легче. Вон взять общежитие в Вишневом где после двух тяжело заболевших сделали тест всем жителям общежития так все оказались больные. Просто у большинства нет никаких симптомов.

Для интереса нужно взять один или пару домов в Киеве и проверить на наличие вируса. Думаю у большинства он будет обнаружен.
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23.04.2020 22:17 Відповісти
 
 