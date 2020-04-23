Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 850 тис., померло 47,8 тис. осіб
Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території США виросла до 851,6 тис. осіб, понад 47,8 тис. осіб померли від початку епідемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Після деякого уповільнення зростання захворюваності наприкінці минулого тижня знову спостерігається збільшення кількості інфікованих і померлих. Кількість летальних випадків більш ніж подвоїлася за останні десять днів.
У штаті Нью-Йорк, який найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано 262,3 тис. випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження COVID-19 - близько 20,4 тис. осіб. У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 95,9 тис. інфікованих. Там від коронавірусу померло понад 5 тис. осіб. На третьому місці за кількістю хворих - штат Массачусетс. Там зафіксовано понад 42,9 тис. інфікованих COVID-19. Від коронавірусу померло 2,1 тис. осіб.
Всього з хворих на коронавірус у США до теперішнього часу вилікувалося 84,1 тис. осіб.
Добові показники смертності від коронавірусу в штаті Нью-Йорк продовжують знижуватися, але не так швидко, як хотілося б: за останні 24 години померли 438 осіб, повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.
За його даними, 17 квітня 540 людей у штаті Нью-Йорк стали жертвами COVID-19 за добу, 18 квітня - 507, 19 квітня - 478, 20 квітня - 481, 21 квітня - 474, 22 квітня - 438.
"Показники не знижуються настільки швидко, наскільки ми б хотіли. Рівень смертності, як і раніше жахливо трагічний", - сказав він журналістам у четвер.
Куомо зазначив, що кількість нових пацієнтів до лікарень за добу утримується приблизно на одному рівні: 20 квітня госпіталізовані 1367 людей, 21 квітня - 1366, 22 квітня - 1359.
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100 000 сюда, 100 000 туда...
При миллиардном населении зачем считать такие мелочи?
В Швеции за время эпидемии коронавируса скончался уже 2021 человек, сообщает https://interfax.by/news/policy/v_mire/1275075/ interfax.by со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны.
За сутки в стране зарегистрировали 84 летальных исхода, согласно статистике на сайте Worldometers.
Положительный тест на коронавирус сдали 16 тыс. 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек. Больше всего заболевших - 6,7 тыс. - выявлено в Стокгольмском регионе.
Напомним, Швеция не стала вводить жесткий карантин, как другие европейские страны, а ввела карантин только в школах и университетах. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.
СМИ и эксперты обращают внимание на то, что в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры, уровень смертности ниже, чем в Швеции.
Сусідня Фінляндія - трупів 172 на сьогодні.
У Фінляндії, - 4%. Різниця, як бачимо, - в 3 рази.
Якщо взяти до уваги, що в Швеції проживає вдвічі більше населення, то різниця становить 6 разів на користь Фінляндії по відсотку померлих до загальної кількості жителів.
А це різниця аж ніяк не на порядок.
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На порядок нижче, - значить, має бути в 10 разів меншим. А це не так.
Рівень зараженості у Швеції, Норвегії і Данії практично ідентичний у відсотках до кількості населення.
Рівень смертності короновірусних хворих у Норвегії менший за шведський у 5 разів, у Данії, - у 2,5 разів.
У Фінляндії рівень зараженості менший майже в 2 рази, ніж у цих трьох скандинавських країнах. Але рівень смертності такий самий, як у Данії.
Дані на 23.04.2020
Перша цифра - кількість хворих, друга, - померлих
Кількість населення, - Швеція (10 млн), Данія (5,7 млн), Норвегія і Фінляндія, - по 5,3 млн
Sweden 16,755 2,021
Denmark 8,073 394
Norway 7,361 191
Finland 4,284 172
На першій стадії пандемії це не має жодного значення. А всі країни - на першій стадії.
І Китай теж.
Бо ще не вечір.
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Загальний рівень захворюваності, - дуже важливий чинник.
Наприклад, 4 186 хворих для Бангладеш (170 млн жителів), - як для слона дробина.
А майже таке саме число, - 3 665, - для Люксембурга (614 тис жителів), - це вже значне число, - близько 0,5% усіх жителів.
Масштаб рівня захворюваності зовсім інший.
Через тиждень на 1 кораблі 10 хворих - і на 2 кораблі теж 10 хворих. А пливти і першому кораблю, і другому півроку.
І ти будеш мені розповідати, що на першому кораблі ситуація гірша, а на другому краща?
Ще через тиждень на першому кораблі хворі всі, лікувати нікому, померли 5, інші у важкому стані, корабель некерований.
На другому кораблі хворих 100 чоловік.
Ще через тиждень на другому кораблі 1000 хворих, лікувати нікому, померло 250, корабель некерований.
І ти будеш мені розповідати, що на першому кораблі ситуація гірша, а на другому краща, бо там людей більше?
Фейспалм.
Екіпаж більшого корабля, незважаючи на хворобу, продовжив підтримувати намічений курс і, незважаючи на втрату кількох членів команди, досяг порту призначення.
А от на меншому кораблі екіпаж вимкнув двигуни і розбігся по каютах, щоб зупинити розповсюдження хвороби. Там померла всього одна хвора людина. Але некероване судно, дрейфуючи в небезпечних широтах, натрапило на підводні рифи, і затонуло.
Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. )))
Теперь этот поциент может на кого-то напасть(хоть бы на Рашку) дабы удержаться еще один срок.
Трамп с Зеленским не родня дальняя какая?
Получается, что в официальных данных страшные цифры занижены примерно в 10 раз.
За последние 4 недели заявления подали 26.5 миллионов человек Это примерно каждый 6 от всех американцев работавших в феврале (трудоустроено было 158 миллионов).
2. Эта цифра более чем в 10 раз хуже, чем самое худшее, что было за последние полвека в США.
https://www.zerohedge.com/personal-finance/565-americans-have-lost-their-job-every-confirmed-covid-19-death-us 565 Americans Have Lost Their Job For Every Confirmed COVID-19 Death In The US
Для интереса нужно взять один или пару домов в Киеве и проверить на наличие вируса. Думаю у большинства он будет обнаружен.