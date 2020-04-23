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Новини Хабарники
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На Дніпропетровщині прокурора затримали на хабарі 7 тис. дол. за закриття справи, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури під час одержання ним хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Дніпропетровщині прокурора затримали на хабарі 7 тис. дол. за закриття справи, - ДБР 01

За попередньою інформацією, прокурор вимагав та отримав від місцевої жительки хабар у сумі 7 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв посприяти в закритті кримінального провадження за фактом зберігання наркотичних речовин, де фігурувала жінка. У разі відмови прокурор погрожував направити в суд обвинувальний акт щодо неї.

23 квітня прокурора затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після одержання хабаря.

На Дніпропетровщині прокурора затримали на хабарі 7 тис. дол. за закриття справи, - ДБР 02

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На Дніпропетровщині прокурора затримали на хабарі 7 тис. дол. за закриття справи, - ДБР 03

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

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Автор: 

хабар (4733) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) прокурор (626) ДБР (3554) Дніпропетровська область (3851)


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Топ коментарі
+10
Ничего, дело рассыпется, ему ещё компенсацию за моральный ущерб государство выплатит! Вот увидите.
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23.04.2020 21:08 Відповісти
+6
Вот же ж падло. Как он там уцелел во время судебной реформы? Ну, это уже, наверное, последний.
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23.04.2020 21:03 Відповісти
+6
Последний?
Ну, разве что на эту дату
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23.04.2020 21:11 Відповісти
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Вот же ж падло. Как он там уцелел во время судебной реформы? Ну, это уже, наверное, последний.
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23.04.2020 21:03 Відповісти
Последний?
Ну, разве что на эту дату
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23.04.2020 21:11 Відповісти
На Дніпропетровщині прокурора затримали на хабарі 7 тис. дол. за закриття справи, - ДБР - Цензор.НЕТ 6483
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23.04.2020 21:34 Відповісти
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23.04.2020 21:19 Відповісти
Вот это новость!
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23.04.2020 21:06 Відповісти
Ничего, дело рассыпется, ему ещё компенсацию за моральный ущерб государство выплатит! Вот увидите.
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23.04.2020 21:08 Відповісти
сто пудов
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23.04.2020 21:43 Відповісти
Совкова зв'язка "слідчий-прокурвор-суддя" працює досі. І безвідмовно.
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24.04.2020 08:50 Відповісти
Ещё зарплаты им поднимать, в общую зону его козла.
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23.04.2020 21:16 Відповісти
Не, закон их хранит. Красная зона.
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23.04.2020 21:21 Відповісти
Почему ДБР? Ловить взяточников СБУ, НАБУ и полиции уже не доверяют?
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23.04.2020 21:20 Відповісти
Все еще доверяешь Арсену Рюкзаковичу и ему подобным ??...
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24.04.2020 03:16 Відповісти
Від трубились і від рябошапились, дивись і праціників прокуратури почали потихеньку хлопать. Саме корумповане відомство, тому й кримінальні справи не розслідуються, тому й звинувачення в судах нульове бо прокурори не привикли праювати, а тільки керувати потоками. Невідомо тільки чому в Києві поний глухарь, люди не знають кому поскаржитись на прокуроський беспредел. А регіональне кивське ДБР - підтрубачники, як сиділи на своїх посадах так і сидять, ніби їх це не касається, разом з прокурорськими і дальше трубачать, навіть короновірус не заважає.
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23.04.2020 21:28 Відповісти
При ***** усі скарги на прокурворську мерзоту спускались на виконання тим, на кого скаржились.
При Вовані поки що нічого не помінялося.
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24.04.2020 08:49 Відповісти
Це все вже сто разів було , згадайте діамантвих прокурорів . Не пам,ятаю що б хоч одного прокурора посадили (!) Якщо ти не атошник не волонтер не патріот то хто ж тебе посадить ??
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23.04.2020 21:42 Відповісти
Завтра он восстановится через суд и с налогов которые я плачу ему нужно будет выплатить компенсацию за время вынужденного прогула
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23.04.2020 22:06 Відповісти
Суд відпустить под лічноє обязатєльство....Тьху , часи Порошенка нікуди не ділись.
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23.04.2020 23:33 Відповісти
Вот оно, "житие святых", точнее "святош"....
От вора дубинкой, от приказного полтинкой (откуплюсь) (С).
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24.04.2020 03:12 Відповісти
Фальсифікація справ і закриття справ за хабарі - основний вид доходів 99.9% прокурворської мерзоти.
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24.04.2020 08:47 Відповісти
Брали прокуроры мзду,берут и будут брать пока власть не прекратит панькаться с ними,и садить с конфискацией.
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24.04.2020 09:49 Відповісти
 
 