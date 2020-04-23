На Дніпропетровщині прокурора затримали на хабарі 7 тис. дол. за закриття справи, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури під час одержання ним хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, прокурор вимагав та отримав від місцевої жительки хабар у сумі 7 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв посприяти в закритті кримінального провадження за фактом зберігання наркотичних речовин, де фігурувала жінка. У разі відмови прокурор погрожував направити в суд обвинувальний акт щодо неї.

23 квітня прокурора затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після одержання хабаря.

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У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

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