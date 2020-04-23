Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео

Проповідник і мотиваційний тренер Нік Вуйчич записав відео для проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, яке той використовував, але не вказав, що купив його. Тепер Вуйчич вибачився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Вуйчича.

Проросійський блогер Анатолій Шарій похвалився, що Майк Тайсон і Нік Вуйчич записали йому відео з подяками. Щоправда, він забув уточнити, що відео було куплено на сервісі Cameo, на якому відомі люди записують відеозвернення і привітання за гроші. Відео від Вуйчича коштувало 149 доларів.

Тепер Нік Вуйчич вирішив вибачитися. У своєму пості і відео він попросив вибачення і написав, що ніколи не хотів, щоб його відео використовували з політичною метою. Також він пообіцяв, що надалі перевірятиме інформацію.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко. ВIДЕО