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Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео

Проповідник і мотиваційний тренер Нік Вуйчич записав відео для проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, яке той використовував, але не вказав, що купив його. Тепер Вуйчич вибачився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Вуйчича.

Проросійський блогер Анатолій Шарій похвалився, що Майк Тайсон і Нік Вуйчич записали йому відео з подяками. Щоправда, він забув уточнити, що відео було куплено на сервісі Cameo, на якому відомі люди записують відеозвернення і привітання за гроші. Відео від Вуйчича коштувало 149 доларів.

Тепер Нік Вуйчич вирішив вибачитися. У своєму пості і відео він попросив вибачення і написав, що ніколи не хотів, щоб його відео використовували з політичною метою. Також він пообіцяв, що надалі перевірятиме інформацію.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко. ВIДЕО

Автор: 

Нік Вуйчич (9) Шарій Анатолій (228)


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Топ коментарі
+43
Порядні люди визнають свої помилки та вибачаються. В Україні ті, хто помилився з вибором твердо стоять у своєму глухому куті. Так ми довго не виберемося з лайна.
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23.04.2020 21:20 Відповісти
+42
Вуйчич погидував тим шмарієм.
Як народ, який вважає себе адекватним, може дивитись роліки того недоблогера ??
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23.04.2020 21:20 Відповісти
+24
Шарік-Чмошник рідкісний. Як і всі прокацапські і прокремлівські пропагандони ...
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23.04.2020 23:06 Відповісти
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Усик - друг Шария, вы тут поосторожнее

Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео - Цензор.НЕТ 2321
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24.04.2020 00:05 Відповісти
Усик тож в работники Макдональдса згодится

Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео - Цензор.НЕТ 6737
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24.04.2020 00:47 Відповісти
БАЖАЮ ПРОГРАША ЯК ЛОМАЧЕНКУ ТАК І УСИКУ - ЧЕМПІОНИ МАЛОРОСІЇ ОСОБЛИВО МЕНІ НЕ ПОТРІБНІ
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24.04.2020 12:40 Відповісти
ДАЮ 1000$ ЗА ШАРИЯ ПРИ ТЕЛЕ ВУЙЧИЧА!!!
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24.04.2020 01:35 Відповісти
Використовувати людей з такими вадами як вуйчич це так по-шарієвські...
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24.04.2020 07:14 Відповісти
Что за ерунду пишут. Что значит Шарий использовал? Он с ним , что в парке на лавке встретился? В лесу на тропинке, как лиса с колобком? У Вуйчича целая команда обслуживающего персонала, различных менеджеров и юристов. Именно эти люди его и подставили , выполняя заказ от шарика или не шарика,во всяком случае думая, что шарик -лошарик и всё прокатит. А оно воно как вышло...Если будет суд, то всё выяснится. И как вы понимаете вариантов только два- если заказ делал не плохой шарик,то его сделал очень хороший....
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24.04.2020 08:08 Відповісти
Читай, гнида промосковская:
https://censor.net/news/3108836/kremlevskiyi_propagandist_shariyi_proigral_delo_v_verhovnom_sude_glavredu_tsenzornet_butusovu

Смешно, когда "русский мир" в Украине поддерживают, судя по фамилии те, кто не имеет абсолютно никакого отношения ни к русскому, ни к украинскому.
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24.04.2020 12:29 Відповісти
У толика судьба такая- быть говном. Фу... И находятся же идиоты , которые слушают его после всей этой лжи, еще с начала войны.
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24.04.2020 08:43 Відповісти
Шакал шарий еще жив?Вот кого надо наградить КоронвиРУСом,гниды не имеют права на жизнь
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24.04.2020 10:10 Відповісти
В следующий раз, на акциях педофила Шария, нужно будет раздавать красные шарики с надписью "ГАНДОНЫ ПЕДОФИЛА"!
Акция, так АКЦИЯ!
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24.04.2020 12:03 Відповісти
Слышь ты, чебурек, ещё один безграмотный идиот из секты петуШария, ты бы почитал что-нибудь приличное, прежде чем писать свой бред.
Украина, УССР не была частью паРаши, РСФСР в подохшем сесесере, а была одной из 15 СТРАН, составляющих союз сесер. сесесер в конце 1922 года как раз и был создан и УКРАИНОЙ, и обосРашкой, и БеларусьЮ, странами основательницами совка.
Как в этом случае, идиот, Украина могла сепаратисткой по отношению к паРаше,ведь она не была её частью?
Кроме того, если бы ты, чебурек номерной, был хотя бы немного поумней, то знал бы, что о свой самостоятельности и фактически выходе из совка обосРашка обьявила на год раньше Украины, обьявила на сьезде народных депутатов рассеи, не проведя референдум, как это сделала Украина, которая обьявила о своей независимости на год позже паРаши и оформила все гораздо законней, с проведением общенародного референдума.

Так шта, убогий, ищи виноватых в развал совка в сраной раше-паРаше, в том числе и среди ид отов из ГКЧП, без них, возможно, удалось бы подписать новый союзный договор на новых условиях. Изучай матчасть, идиот, и не пиши больше ерундой. Где вас только штампуют, таких безграмотный тупых придурков...?

Не удивительно, что большинство свидетелей секты петуШария составляют именно такие безграмотные, с напрочь засранными мозгами дауны, им можно выливать любой бред.
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24.04.2020 12:41 Відповісти
петуШарий, мордатый, с вечной подлой, тошнотворной ухмылочкой мудак - одна из самый мерзких тварей, работающих на обосРашку. Можно ещё припомнить убогую монтян, правда та слишком мелкая сейчас в ряду пропаГандонов на рашистском антиукраинском фронте, но все равно собирает десятки тысяч просмотров.
Уму непостижимо, настолько нужно быть с напрочь отбитыми мозгами и всеядными, про интеллект вообще промолчим, чтобы смотреть и слушать этих говноедов от рашистской пропаганды, годами засирающим мозги и без того идиотам.

Большинство из свидетелей секты петуШария - убогие, тупорылые ********* типа желающие разобраться, но ведь и хАхлы-малороссцы есть среди его многолетних зрителей и слушателей... Впрочем, чему удивляться после прошлогодней победы на выборах секты ЗеБилов и свидетелей криворожской квартальной шмаркли... все мы видим, что приход к власти идиотов, авантюристов, профанов и просто рашистских подстилок из числа хАхлов-малороссцев ведёт к катастрофе по всем фронтам...
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24.04.2020 12:24 Відповісти
Оце в тебе дуркувате пригорає, це жах.
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24.04.2020 14:30 Відповісти
ВОТ КАК НИЗКО ДЕЙСТВУЮТ ПРОПУТИНСКИЕ ШЕСТЕРКИ !!!
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24.04.2020 13:26 Відповісти
Вуйчича тепер по життю будуть підозрювати в рашизмі і ватизмі
Нефіг своє відео продавати наліво і направо, Майка це теж стосується.
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24.04.2020 13:49 Відповісти
Ти довбонуте, цей Вукіч працює за гроші,він підтимував майдан, Турчінова,росію та путіна.
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24.04.2020 14:32 Відповісти
кому взагалі хочеться ворушити ту купу лайна? не гидуєте?
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24.04.2020 13:53 Відповісти
149 долларов? Какая-то дешёвая шлюха
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24.04.2020 14:48 Відповісти
сервисе Cameo, на котором известные люди записывают видеообращения и поздравления за деньги.

---

Я в шоке, чем люди только не страдают.
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24.04.2020 15:48 Відповісти
Вуйчич унизил ПетуШария

https://www.youtube.com/watch?v=uy_55JsJ8eM
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24.04.2020 17:24 Відповісти
Нік,не переймайся такою хєрнею як шарій-це кремлівський прихвостень:скреп,одним словом.Біда з ними:за брехню заробляють гроші...а потім не встигають їх витратити-хазяї не дають....особливо,останнім часом,все так прискорилось....
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24.04.2020 18:12 Відповісти
Ти недолуга,цей Вукіч вітав Путіна та хотів з ним зустрітися,казав що Путін це велика людина,але той Шарій його приструнить за наклеп,бо він нічого не купував,і той сайт це визнав,Вукічу гаплик.
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24.04.2020 22:55 Відповісти
Вадм мазепа,кінчений долугий,і ти бійся Вуйчіча:бо для таких придурків як ти і твоє поц шарій,навіть така людина як Нік є загрозую...злякалося мудило?
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25.04.2020 05:52 Відповісти
все понимают что шарий токсичный....
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24.04.2020 19:20 Відповісти
Сестра Шарія про свого брата і його позиви у суди проти рідної сестри
До РЕЧІ - АДВОКАТІВ ДЛЯ СУДУ У НІДЕРЛАДНАХ ШАРІЮ РЕКОМЕНДУВАЛО ПОСОЛЬСТВО РОСІЇ

Це були гарні адвокати які змусили суддю прийняти рішення на користь педофіла Шарія і виплатити йому десятки тисяч євро

Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео - Цензор.НЕТ 9928
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24.04.2020 19:25 Відповісти
Авжеж,і присудив їй ще додатково виплати Шарію 30000 євро за наклеп.
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24.04.2020 22:57 Відповісти
І тому шарій не пєдофіл
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24.04.2020 23:21 Відповісти
Друже, диму без вогню не буває, так що не треба розказувати тут який гарний пацан шарій - його багато хто знає по його діяльності у YouTube і блогах і більш брехливої тварі ніж шарій ще треба пошукати (окрім кацапів для яких брехати це що дихати)
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24.04.2020 23:24 Відповісти
Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео - Цензор.НЕТ 7212
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24.04.2020 20:14 Відповісти
Шо тот Шарий лепит?! Вот площадка,только наша,украинская https://payphone.io ,там звёзд наших немеряно-выбирай кого хочешь и запишут тебе и видео,и пообщаться можно по телефону...Такой хайп поймать можно!За копейки реально!Как цены глянул-офигел..Так кто хочешь!За кого он подписчиков держит!
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24.04.2020 22:48 Відповісти
Вуйчич зашкварился, причем конкретно. И именно это уж реальное дно.
И к стати Вуйчич фанат Путина. Он же мечтает его обнять.
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24.04.2020 23:13 Відповісти
Шок! Скандал! Сенсация! Пропагандист Цензор извинился за то, что опубликовал очередную лживую статью
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Вуйчича
https://www.facebook.com/NickVujicic/videos/812263429182853/
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29.04.2020 15:27 Відповісти
в твоїх мареннях
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29.04.2020 15:35 Відповісти
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