Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео
Проповідник і мотиваційний тренер Нік Вуйчич записав відео для проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, яке той використовував, але не вказав, що купив його. Тепер Вуйчич вибачився.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Вуйчича.
Проросійський блогер Анатолій Шарій похвалився, що Майк Тайсон і Нік Вуйчич записали йому відео з подяками. Щоправда, він забув уточнити, що відео було куплено на сервісі Cameo, на якому відомі люди записують відеозвернення і привітання за гроші. Відео від Вуйчича коштувало 149 доларів.
Тепер Нік Вуйчич вирішив вибачитися. У своєму пості і відео він попросив вибачення і написав, що ніколи не хотів, щоб його відео використовували з політичною метою. Також він пообіцяв, що надалі перевірятиме інформацію.
Будь ласка, зачекайте...
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https://censor.net/news/3108836/kremlevskiyi_propagandist_shariyi_proigral_delo_v_verhovnom_sude_glavredu_tsenzornet_butusovu
Смешно, когда "русский мир" в Украине поддерживают, судя по фамилии те, кто не имеет абсолютно никакого отношения ни к русскому, ни к украинскому.
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Украина, УССР не была частью паРаши, РСФСР в подохшем сесесере, а была одной из 15 СТРАН, составляющих союз сесер. сесесер в конце 1922 года как раз и был создан и УКРАИНОЙ, и обосРашкой, и БеларусьЮ, странами основательницами совка.
Как в этом случае, идиот, Украина могла сепаратисткой по отношению к паРаше,ведь она не была её частью?
Кроме того, если бы ты, чебурек номерной, был хотя бы немного поумней, то знал бы, что о свой самостоятельности и фактически выходе из совка обосРашка обьявила на год раньше Украины, обьявила на сьезде народных депутатов рассеи, не проведя референдум, как это сделала Украина, которая обьявила о своей независимости на год позже паРаши и оформила все гораздо законней, с проведением общенародного референдума.
Так шта, убогий, ищи виноватых в развал совка в сраной раше-паРаше, в том числе и среди ид отов из ГКЧП, без них, возможно, удалось бы подписать новый союзный договор на новых условиях. Изучай матчасть, идиот, и не пиши больше ерундой. Где вас только штампуют, таких безграмотный тупых придурков...?
Не удивительно, что большинство свидетелей секты петуШария составляют именно такие безграмотные, с напрочь засранными мозгами дауны, им можно выливать любой бред.
Уму непостижимо, настолько нужно быть с напрочь отбитыми мозгами и всеядными, про интеллект вообще промолчим, чтобы смотреть и слушать этих говноедов от рашистской пропаганды, годами засирающим мозги и без того идиотам.
Большинство из свидетелей секты петуШария - убогие, тупорылые ********* типа желающие разобраться, но ведь и хАхлы-малороссцы есть среди его многолетних зрителей и слушателей... Впрочем, чему удивляться после прошлогодней победы на выборах секты ЗеБилов и свидетелей криворожской квартальной шмаркли... все мы видим, что приход к власти идиотов, авантюристов, профанов и просто рашистских подстилок из числа хАхлов-малороссцев ведёт к катастрофе по всем фронтам...
Нефіг своє відео продавати наліво і направо, Майка це теж стосується.
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Я в шоке, чем люди только не страдают.
https://www.youtube.com/watch?v=uy_55JsJ8eM
До РЕЧІ - АДВОКАТІВ ДЛЯ СУДУ У НІДЕРЛАДНАХ ШАРІЮ РЕКОМЕНДУВАЛО ПОСОЛЬСТВО РОСІЇ
Це були гарні адвокати які змусили суддю прийняти рішення на користь педофіла Шарія і виплатити йому десятки тисяч євро
И к стати Вуйчич фанат Путина. Он же мечтает его обнять.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Вуйчича
https://www.facebook.com/NickVujicic/videos/812263429182853/