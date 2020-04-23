УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9741 відвідувач онлайн
Новини Силовики
3 681 12

ФСБ намагалося завербувати жителя Херсонщини під час відвідування родичів в окупованому Криму, - контррозвідка СБУ

ФСБ намагалося завербувати жителя Херсонщини під час відвідування родичів в окупованому Криму, - контррозвідка СБУ

Контррозвідка СБУ виявила факт вербування ФСБ жителя Херсонської області під час відвідування ним окупованого Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Генічеського району Херсонської області під час поїздки до своїх рідних, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, потрапив у поле зору ФСБ РФ. Під час наступного виїзду до кримського півострова чоловік був незаконно затриманий під вигаданим приводом російськими прикордонниками. Потім українця доставили до одного з приміщень так званого пункту пропуску "Джанкой". Там представники російських спецслужб намагалися схилити його до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ. Для цього вони застосовували психологічний тиск та погрози на адресу родичів українського громадянина.

За задумом кураторів чоловік мав збирати відомості про діяльність однієї з громадських організацій Херсонщини, а також інформацію про переміщення українських військових підрозділів, дислокованих на території регіону. Зібрані розвідувальні дані "агент" мав передавати російським спецслужбам каналами електронного зв’язку.

У ході проведення контррозвідкою перевірки чоловік детально розповів про обставини вербування і отримане завдання. Враховуючи те, що мешканець Генічеського району добровільно повідомив органам Служби безпеки України про свій контакт з ФСБ РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, Херсонський міський суд звільнив його від кримінальної відповідальності відповідно до положень ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Терористи намагалися залучити чиновницю з Луганщини до антиукраїнської діяльності, - контррозвідка СБУ

Автор: 

Крим (14189) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12964) силовики (2515) ФСБ (1458) вербування (250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
ФСБ пыталось завербовать жителя Херсонщины при посещении родственников в оккупированном Крыму, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9934

...
показати весь коментар
23.04.2020 21:40 Відповісти
+3
это Вы сейчас у меня спросили?
а я должен это знать?
показати весь коментар
23.04.2020 21:44 Відповісти
+3
Оскотинившийся
пуйловский быдлятник в Крыму должен понимать, что чем больше их временный вошдь вложит их же денег в Украинский Крым, тем больше всем им зачтётся после деоккупации. Мост из Крыма может быть даже пригодится, после присоединения Кубани к Украине . По нему, предварительно надавав подсрачников и отобрав награбленное можно будет отправить оккупантов и их пособников с рашистскими аусвайсами в прекрасное далёко, к радёмым берьозкам .
показати весь коментар
23.04.2020 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ФСБ пыталось завербовать жителя Херсонщины при посещении родственников в оккупированном Крыму, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9934

...
показати весь коментар
23.04.2020 21:40 Відповісти
А чому працівників ФСБ не відстрілюють з БПЛА в окупованому Криму та на окупованому Донбасі?
показати весь коментар
23.04.2020 21:43 Відповісти
это Вы сейчас у меня спросили?
а я должен это знать?
показати весь коментар
23.04.2020 21:44 Відповісти
Могущественная общественная организация и не менее могущественные вооружённые формирования дислоцированныё в Херсонской области не дают спокойно спать путинским спецслужбам....
показати весь коментар
23.04.2020 21:51 Відповісти
нет. просто там татары кучкуются.
показати весь коментар
23.04.2020 22:05 Відповісти
Не знаю кто там кучкуется, но знаю, что фсбшникам, равно как и нашим сбушникам, регулярно нужно подавать отчёты о своей работе. Отсюда все эти дурацкие, не пойми кого, вербовки и не менее дурацкие разоблачения "сверхопасных" шпионов.. Не удивлюсь, если эти структуры работают в спарке.
показати весь коментар
23.04.2020 22:19 Відповісти
Конечно, конечно)) Недавно погрузку одного из батов на ж/д фоткала одна из работниц ларька по соседству... В итоге за жопу, кроме нее, взяли двух очень интересных персонажей))) Через годик может будут фигурировать в списках на обмен)))
показати весь коментар
23.04.2020 23:14 Відповісти
Путін в бункері,як горбачов у Форосі (?),а силовики з народом:"Частина бійців ОМОНу в місті Владикавказі публічно відмовилися від жорстких заходів відносно протестуючих, не ставши розганяти людей з мітингів. Місцеві силовики прибрали спеціальні засоби для силових розгонів і гумові кийки, демонстративно пройшовши крізь натовп, викликавши тим самим оплески на власну адресу. Свідки публікували такі кадри в соціальних мережах."
показати весь коментар
23.04.2020 21:57 Відповісти
Оскотинившийся
пуйловский быдлятник в Крыму должен понимать, что чем больше их временный вошдь вложит их же денег в Украинский Крым, тем больше всем им зачтётся после деоккупации. Мост из Крыма может быть даже пригодится, после присоединения Кубани к Украине . По нему, предварительно надавав подсрачников и отобрав награбленное можно будет отправить оккупантов и их пособников с рашистскими аусвайсами в прекрасное далёко, к радёмым берьозкам .
показати весь коментар
23.04.2020 22:09 Відповісти
Жителя Херсонщины хер завербуешь.
показати весь коментар
23.04.2020 22:09 Відповісти
К сожалению вербуют... А много таких, что и сами не против завербоваться...
показати весь коментар
23.04.2020 23:16 Відповісти
https://censor.net/video_news/439268/rossiyiskomu_agentu_otrezayut_golovu_boeviki_igil_video_18
показати весь коментар
24.04.2020 00:59 Відповісти
 
 