ФСБ намагалося завербувати жителя Херсонщини під час відвідування родичів в окупованому Криму, - контррозвідка СБУ
Контррозвідка СБУ виявила факт вербування ФСБ жителя Херсонської області під час відвідування ним окупованого Криму
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Генічеського району Херсонської області під час поїздки до своїх рідних, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, потрапив у поле зору ФСБ РФ. Під час наступного виїзду до кримського півострова чоловік був незаконно затриманий під вигаданим приводом російськими прикордонниками. Потім українця доставили до одного з приміщень так званого пункту пропуску "Джанкой". Там представники російських спецслужб намагалися схилити його до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ. Для цього вони застосовували психологічний тиск та погрози на адресу родичів українського громадянина.
За задумом кураторів чоловік мав збирати відомості про діяльність однієї з громадських організацій Херсонщини, а також інформацію про переміщення українських військових підрозділів, дислокованих на території регіону. Зібрані розвідувальні дані "агент" мав передавати російським спецслужбам каналами електронного зв’язку.
У ході проведення контррозвідкою перевірки чоловік детально розповів про обставини вербування і отримане завдання. Враховуючи те, що мешканець Генічеського району добровільно повідомив органам Служби безпеки України про свій контакт з ФСБ РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, Херсонський міський суд звільнив його від кримінальної відповідальності відповідно до положень ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
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а я должен это знать?
пуйловский быдлятник в Крыму должен понимать, что чем больше их временный вошдь вложит их же денег в Украинский Крым, тем больше всем им зачтётся после деоккупации. Мост из Крыма может быть даже пригодится, после присоединения Кубани к Украине . По нему, предварительно надавав подсрачников и отобрав награбленное можно будет отправить оккупантов и их пособников с рашистскими аусвайсами в прекрасное далёко, к радёмым берьозкам .