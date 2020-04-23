Від початку року забраковано 40 тонн продуктів, які призначалися для підрозділів ООС, - Міноборони

Від початку 2020 року в районі проведення операції Об'єднаних сил було проведено 27 перевірок щодо організації харчування військовослужбовців, здійснено понад 600 лабораторних досліджень харчових продуктів.

Про це повідомили в Управлінні безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

За результатами ветеринарно-санітарних експертиз близько 40 тонн харчових продуктів визнано не відповідними вимогам законодавства України у сфері безпеки харчових продуктів і нормативно-технічної документації (ГОСТ тощо).

"Майже всі продукти харчування мали закінчені терміни зберігання і були зіпсовані. Крім того їхнє маркування не відповідало вимогам Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", - зазначили в Управлінні.

Також представники Управління безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини за результатами досліджень цього року забракували 1 370 комплектів сухих пайків.

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