Від початку року забраковано 40 тонн продуктів, які призначалися для підрозділів ООС, - Міноборони
Від початку 2020 року в районі проведення операції Об'єднаних сил було проведено 27 перевірок щодо організації харчування військовослужбовців, здійснено понад 600 лабораторних досліджень харчових продуктів.
Про це повідомили в Управлінні безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
За результатами ветеринарно-санітарних експертиз близько 40 тонн харчових продуктів визнано не відповідними вимогам законодавства України у сфері безпеки харчових продуктів і нормативно-технічної документації (ГОСТ тощо).
"Майже всі продукти харчування мали закінчені терміни зберігання і були зіпсовані. Крім того їхнє маркування не відповідало вимогам Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", - зазначили в Управлінні.
Також представники Управління безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини за результатами досліджень цього року забракували 1 370 комплектів сухих пайків.
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