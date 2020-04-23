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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку року забраковано 40 тонн продуктів, які призначалися для підрозділів ООС, - Міноборони

Від початку року забраковано 40 тонн продуктів, які призначалися для підрозділів ООС, - Міноборони

Від початку 2020 року в районі проведення операції Об'єднаних сил було проведено 27 перевірок щодо організації харчування військовослужбовців, здійснено понад 600 лабораторних досліджень харчових продуктів.

Про це повідомили в Управлінні безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

За результатами ветеринарно-санітарних експертиз близько 40 тонн харчових продуктів визнано не відповідними вимогам законодавства України у сфері безпеки харчових продуктів і нормативно-технічної документації (ГОСТ тощо).

"Майже всі продукти харчування мали закінчені терміни зберігання і були зіпсовані. Крім того їхнє маркування не відповідало вимогам Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", - зазначили в Управлінні.

Також представники Управління безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини за результатами досліджень цього року забракували 1 370 комплектів сухих пайків.

Читайте також: Ті, хто зірвав програму харчування в армії, мають за це відповісти, - Порошенко

Автор: 

армія (3778) Міноборони (7475) продукти (1173) їжа (432) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Новиє ліца і тут обісрались.
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23.04.2020 22:21 Відповісти
+5
Виноватых нет, к стенке никого не поставят, там же все свои.
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23.04.2020 22:30 Відповісти
+5
Чи є хоч щось, що вони не перегадили? Я вже не кажу зробили, на користь України
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23.04.2020 22:38 Відповісти
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Новиє ліца і тут обісрались.
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23.04.2020 22:21 Відповісти
Чим займається юридична служба МО? Адже тут не юрисконсульт в/ч повинен "ворушиться" з претензіями, рекламаціями та позовами, а міністерство оборони - тендери проводять вони і угоди теж вони підписують...
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23.04.2020 22:23 Відповісти
В МО, не служба, а цілий Правовий департамент. А, тендери проводять і на рівнях видів ЗСУ, і на рівнях бригад. Все залежить від сум тендерів...
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24.04.2020 02:15 Відповісти
Не "доколупуйся" до формулювань - ми не в судовому засіданні, а на форумі - основній масі форумчан якось однаково, як саме офіційно іменується ця "контора"... Крім того, як я зрозумів зі статті, забракованими виявились саме "готові продукти тривалого зберігання", а їх переважно, закуповують централізовано, у крупних поставщиків, бо собівартість у них, нижча, ніж у дрібних... Це не молоко, не свіжі огірки, капуста, картопля і м"ясо, які вигідніше закуповувать на місці... А централізовані закупівлі проводяться на вищому рівні - як мінімум, на рівні видів ЗСУ... Повір, я розбираюся в тому, що говорю - сам, в свій час такими закупівлями займався, та договори складав, коли ще ця робота в ЗСУ тільки починала розвертаться - в 1993 році...
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24.04.2020 06:16 Відповісти
Отдать в детские дома, не уничтожать же.
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23.04.2020 22:24 Відповісти
Виноватых нет, к стенке никого не поставят, там же все свои.
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23.04.2020 22:30 Відповісти
Ну , ленке с тьощей хватит! Канец эпохи крыворожыской бидности! Ура, товарищи каломойкого!)
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23.04.2020 22:31 Відповісти
Чи є хоч щось, що вони не перегадили? Я вже не кажу зробили, на користь України
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23.04.2020 22:38 Відповісти
////коронавирус это еще так себе...в младонедорецпубликах шизофрения с манией величия !!!
После того, как оккупированный Луганск так называемые "власти" разрешили три дня в году именовать Ворошиловоградом, главарь «ДНР» Пушилин подписал «указ» об использовании для Донецка его старого названия - Сталино.
В «документе» сообщается, что наименование «город Сталино», может использоваться наряду с наименованием «город Донецк» при проведении «республиканских» и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам, «связанных с Великой Отечественной войной». Теперь согласно «документу», название «город Сталино» будут использовать вместе с названием «город Донецк» 9 мая (День Победы), 22 июня (день начала войны) и 8 сентября (день освобождения Донбасса от фашистов).
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23.04.2020 23:00 Відповісти
 
 