Суд відправив під арешт 13 осіб, причетних до перевезення рекордної партії метадону, - МВС

Суд обрав запобіжний захід учасникам злочинної групи, у яких вилучено рекордну партію метадону

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "13 учасникам угруповання суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту терміном 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі від мільйона до 42 мільйонів гривень".

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