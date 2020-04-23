Суд відправив під арешт 13 осіб, причетних до перевезення рекордної партії метадону, - МВС
Суд обрав запобіжний захід учасникам злочинної групи, у яких вилучено рекордну партію метадону
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Нацполіції.
У повідомленні зазначається: "13 учасникам угруповання суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту терміном 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі від мільйона до 42 мільйонів гривень".
Топ коментарі
+3 Скромный Кролик
показати весь коментар23.04.2020 22:49 Відповісти Посилання
+2 A San
показати весь коментар23.04.2020 23:04 Відповісти Посилання
+1 Паровоз на Соломенке
показати весь коментар23.04.2020 22:51 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
✘
✘
Скромный Кролик
показати весь коментар23.04.2020 22:49 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Паровоз на Соломенке
показати весь коментар23.04.2020 22:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
✘
A San
показати весь коментар23.04.2020 23:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
5 копійок
показати весь коментар23.04.2020 23:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Rulya Kosh
показати весь коментар23.04.2020 23:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виталий Пискурев
показати весь коментар24.04.2020 06:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алдр Аалдр #314940
показати весь коментар24.04.2020 08:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль