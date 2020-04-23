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Новини
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Суд відправив під арешт 13 осіб, причетних до перевезення рекордної партії метадону, - МВС

Суд відправив під арешт 13 осіб, причетних до перевезення рекордної партії метадону, - МВС

Суд обрав запобіжний захід учасникам злочинної групи, у яких вилучено рекордну партію метадону

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "13 учасникам угруповання суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту терміном 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі від мільйона до 42 мільйонів гривень".

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Автор: 

МВС (3511) наркотики (1460)


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Топ коментарі
+3
так метадина или метадона?
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23.04.2020 22:49 Відповісти
+2
13 друзей Оушена
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23.04.2020 23:04 Відповісти
+1
спешка нужна при ловле блох)
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23.04.2020 22:51 Відповісти
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так метадина или метадона?
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23.04.2020 22:49 Відповісти
спешка нужна при ловле блох)
показати весь коментар
23.04.2020 22:51 Відповісти
13 друзей Оушена
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23.04.2020 23:04 Відповісти
13 підарештів.
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23.04.2020 23:45 Відповісти
Метадон чи метадін?
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23.04.2020 23:13 Відповісти
теперь скармливайте этим героям..
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24.04.2020 06:16 Відповісти
Отпустили выбить долги?
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24.04.2020 08:27 Відповісти
 
 