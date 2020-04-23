За призначення Саакашвілі віцепрем'єром Рада може проголосувати у вівторок-середу, - Корнієнко
Верховна Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії та колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.
Про це перший заступник голови фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я знаю, що зараз ідуть розмови, зустрічі навіть будуть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. На завтра цього питання в порядку денному (позачергового засідання ВР – ред.) немає і у нас є в принципі сумніви, чи воно буде додано Президентом. Тобто, можливо, мова йде про саме голосування по цьому кадровому питанню десь на наступному тижні – у вівторок, середу", - зазначив Корнієнко.
За його словами, у членів фракції "Слуга народу" різні настрої щодо можливого призначення Саакашвілі.
"Дійсно, настрої різні в чатах. Є такий настрій, він переважає, - послухати пана Саакашвілі, зробити висновки, задати питання і визначатися, тому що кадрові призначення останнім часом набувають все більшої ролі парламенту. От у нас уже кілька було призначень, коли треба працювати з депутатами, доносити свої ідеї, доносити свою програму", - сказав Корнієнко.
При цьому сам Корнієнко схиляється до того, щоб підтримувати кандидатуру Міхеіла Саакашвілі, але остаточно визначатиметься після участі Саакашвілі в засіданні фракції "Слуга народу".
Голова партії "Слуга народу" розраховує, що у п'ятницю, на засіданні фракції, Міхеіла Саакашвілі депутатам представить Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Я думаю, що до нас завтра завітає і Прем'єр-міністр. Це було б правильно і справедливо. Він представить пана Саакашвілі, тому що, наскільки я знаю, це була і його ініціатива, не лише Президента, і вони разом нам пояснять, як вони бачать свій поступ в цьому напрямку", - зазначив Корнієнко.
Він додав, що вже мав можливість поспілкуватися з Саакашвілі і поставити йому запитання.
"Завтра на фракції, я думаю, що ми дамо можливість поставити питання народним депутатам. Якщо буде залишатися час, то я в нього запитаю про його бачення стосунків з нашими міжнародними партнерами. Тому що я знаю, що він в цьому дуже знається, в нього гарні стосунки по всьому світу з дипломатичними кругами і нам варто було б в цьому напрямі підсилитися, особливо враховуючи ситуацію по міжнародному фінансуванню, за яке ми боремось вже не перший місяць. Але виникає питання, чи зможе нам пан Саакашвілі допомогти вибудовувати таку співпрацю з міжнародними фінансовими установами, щоб вона була взаємовигідною", - сказав Корнієнко.
Політик також зазначив, що у п'ятницю, 24 квітня, буде одне позачергове пленарне засідання Верховної Ради, яке триватиме приблизно годину-півтори.
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Бим и Бом
Отдаленное будущее покажет, что успехи эти целиком и полностью зависели от команды, но тогда президентом из новой политической волны исключительно восхищались.
И зря, потому что жажда власти оказалась штукой весьма заразной. Еще во время первого срока Михо разругался с большинством соратников вроде Нино Бурджанадзе, а странная смерть Жвании икается ему до сих пор.
Борьба с организованной преступностью по итогу переросла в борьбу с инакомыслием и привела к появлению в УК Грузии печально известной статьи 223, под действие которой подпадало чуть ли не все население страны. Формально причастным к воровскому миру могли признать даже человека, привыкшего обедать в харчевне, имеющей отношение к кому-то из «законников», а их влияние в Грузии никуда не делось.
Отдельно стоит отметить акт российской агрессии в августе 2008-го, когда весь мир был отвлечен на Олимпиаду в Пекине. Желание Саакашвили вернуть контроль над оккупированной РФ Южной Осетией было похвальным, но даже при содействии западных партнеров грузинские силы заметно уступали РФ. Потому-то некоторые до сих пор критикуют тогдашнего президента за то, что осмелился дразнить соседа-агрессора. Также не стоит забывать о том, что Украина с подачи https://beztabu.net/yuliya-timoshenko_p5083_biography Юлии Тимошенко агрессором в пятидневной войне признала как раз Грузию. За что потом и поплатилась - после Грузии пришла очередь Украины.
Навіть не дивно
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https://www.obozrevatel.com/person/nana-kakabadze/news.htm