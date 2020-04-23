Скандал з Україною може повернутися в інформаційне поле під час виборів у США, - Гербст

Питання України, пов'язане з розслідуванням проти Байденів, має всі шанси знову стати актуальним на президентських виборах у США в той час, як Джо Байден залишився практично єдиним кандидатом від демократів у подальших перегонах.

Про це заявив експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Джо Байден зараз практично стає (єдиним - ред.) кандидатом від демократів у президентських перегонах. Отже, питання України, очевидно, знову спливе в подальшій президентській кампанії (в США - ред.)", - підкреслив Гербст під час вебінару, організованого Американсько-Українською діловою радою (USUBC).

Він зазначив, що "українська" тема є одним із найбільш потужних меседжів проти Байдена в кампанії Трампа. Втім, через пандемію коронавіруса акценти дещо змінилися.

Тим не менше, зауважив експосол США, попри це двопартійна підтримка України з боку США залишається дуже потужною. "Це справедливо сказати як про адміністрацію, так особливо й про Конгрес", - запевнив американський експерт.

Для того, щоби зберегти й посилити цю підтримку, Гербст наголосив на важливості для команди президента України Володимира Зеленського "зміцнювати відносини з Вашингтоном".

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