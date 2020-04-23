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Новини Вибори в США і Україна
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Скандал з Україною може повернутися в інформаційне поле під час виборів у США, - Гербст

Скандал з Україною може повернутися в інформаційне поле під час виборів у США, - Гербст

Питання України, пов'язане з розслідуванням проти Байденів, має всі шанси знову стати актуальним на президентських виборах у США в той час, як Джо Байден залишився практично єдиним кандидатом від демократів у подальших перегонах.

Про це заявив експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Джо Байден зараз практично стає (єдиним - ред.) кандидатом від демократів у президентських перегонах. Отже, питання України, очевидно, знову спливе в подальшій президентській кампанії (в США - ред.)", - підкреслив Гербст під час вебінару, організованого Американсько-Українською діловою радою (USUBC).

Він зазначив, що "українська" тема є одним із найбільш потужних меседжів проти Байдена в кампанії Трампа. Втім, через пандемію коронавіруса акценти дещо змінилися.

Тим не менше, зауважив експосол США, попри це двопартійна підтримка України з боку США залишається дуже потужною. "Це справедливо сказати як про адміністрацію, так особливо й про Конгрес", - запевнив американський експерт.

Для того, щоби зберегти й посилити цю підтримку, Гербст наголосив на важливості для команди президента України Володимира Зеленського "зміцнювати відносини з Вашингтоном".

Читайте також: "Чиста корупція", - Трамп пообіцяв, що дії Байдена в Україні стануть одним із головних питань на виборах президента США

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6720) США (23375) Гербст Джон (111)


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Топ коментарі
+15
Не дразни животных. Это жестоко.
У них в Донбабве еще недавно СПИД с вертолетов распыляли каратели и американцы со спутников специательными губительными волнами облучали нарот дамбаса прямо в голову.
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23.04.2020 23:39 Відповісти
+14
Моніка, твій вихід!
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23.04.2020 23:05 Відповісти
+9
А-а-а-а!!!
Еще и вышки американские везде!!!
5-ЖЭ !!! (ато и все шесть).
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23.04.2020 23:53 Відповісти
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Моніка, твій вихід!
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23.04.2020 23:05 Відповісти
Я по мне - это явное указание :" Моника, заткнись и пережди, а не то - хуже будет. "
Не для зели - для страны...
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24.04.2020 01:27 Відповісти
Трампушка, после того как угробил 50 тысяч человек, не думаю у него даже теоретические шансы есть, плюс ***** с нефтью помогает как может...
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23.04.2020 23:11 Відповісти
советую свои потуги по вопросам выборов в США оставить при себе на диване.....или волонтером в больнице ..или при уборке мусора в городах....волонтируйте....
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24.04.2020 02:51 Відповісти
да тут страшные опыты над наротом бимбасяо
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23.04.2020 23:34 Відповісти
нет это мы так называем я рузге население бимбаса с паспортами недореспублик и рашки где эти 15 лабораторий не я понимаю у баси приход от гашиша хороший и гребёт вас как всю инфрм помойку сру
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23.04.2020 23:44 Відповісти
Не дразни животных. Это жестоко.
У них в Донбабве еще недавно СПИД с вертолетов распыляли каратели и американцы со спутников специательными губительными волнами облучали нарот дамбаса прямо в голову.
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23.04.2020 23:39 Відповісти
Вчера, 22 апреля, на запрос украинских депутатов, посольство США в Украине опубликовало официальную позицию по этому поводу.
«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», - говорится в сообщении диппредставительства.
На самом же деле, 15 биолабораторий работают в режиме секретности и доступ к ним ограничен.Однако украинские власти уже находили нарушения, которые могли быть причиной утечки штаммов.
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23.04.2020 23:41 Відповісти
бред
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23.04.2020 23:46 Відповісти
ты дура вера одни вблили лабу у французов заказали и место выбрали - Ухань Тут биолабраторий вирусных нету тут есть совместная радиологическая куда твоего бнрата попчленца отпарвили будем выводить из него боевого змби для заброски кацапультой на территорию рашки
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23.04.2020 23:51 Відповісти
А-а-а-а!!!
Еще и вышки американские везде!!!
5-ЖЭ !!! (ато и все шесть).
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23.04.2020 23:53 Відповісти
Дык. Спасает только то, что они в русскую церковь-матушку ходят и русскую водочку пьют.

Иначе давно бы от козней буржуинских повыздыхали на нет.
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23.04.2020 23:56 Відповісти
архимандрит уже не хандрит и вся верхушка московской церкви слягла хотя их действия можно уже инкриминировать как био тероризм
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23.04.2020 23:58 Відповісти
Это все происки.
Это все секретные американские лаборатории специальный антиправославный вирус вывели.

Такой лютый вирус, что даже иконка, крест и святая вода от него не спасают.
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24.04.2020 00:00 Відповісти
Доигрались поподрилы фсб-шные.

Их уже и филарет предупреждал, а они всё "один раз, один раз.."
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24.04.2020 00:05 Відповісти
Дебилятина донбасяйная, ты хоть понимаешь о чем идёт речь? Или твои три класса образования позволяют только отрывки текста копипастить? . Пося мамина, этот вой уже лет 15, если не больше, стоит. И каждый раз даунбасяры и им подобные дебилы соплями брызгают на "проклятых пиндосов" за то что они бабки дают, что бы доставшиеся Украине от совка вирусологические лаборатории соответствовали современным стандартам. . Вся муйня началась, если не ошибаюсь, с лаборатории в Черкасах. Там сделали ремонт, поставили оборудование и мамаша Витренко стала исходить на гуано и бьясь в падучей орать "НАТО - нет!". А ее гоп-компания старушек-дебилушек подвывала про эксперименты над младенцами в интересах "злых пендосов" . И никак до вас, дебилов малоумных, не доходит, что это как раз те самые государственные вирусологические лаборатории где сейчас проводятся тесты на коронавирус.
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24.04.2020 00:42 Відповісти
открою страшную тайну тут выводится вирус облысин - работает рамзан не соврёт
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23.04.2020 23:47 Відповісти
Не дай Бог поймаешь корону, тогда вспомнишь свои шутки...
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23.04.2020 23:50 Відповісти
Дура не смеши меня и корону ловить вам как братии содомской из лавры
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23.04.2020 23:52 Відповісти
Вера-вера, ты есть вера галушка , землячка идиота бубачьки з крывого рогу?!
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24.04.2020 00:15 Відповісти
Там еще и "пьяные негры на танках" не все разъехались.
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23.04.2020 23:46 Відповісти
та тут кандцы анзаки и в обще все ваффен сс против их делдов что при холме Бородино с самураями рубились под руководством телефона
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23.04.2020 23:48 Відповісти
верить медведчуку - лол есть заявление посольства и там всё что ты пишешь- рашен пропаганден
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23.04.2020 23:57 Відповісти
А ты не заметил, что оно тулит спецом по теме и без темы именно про 15 лабораторий?

Ей пофиг, что ты пишешь. Ей главное большее количество раз этот фейк запостить.
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23.04.2020 23:59 Відповісти
заметил пусть заработает- жалко ведь бубизянку
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23.04.2020 23:59 Відповісти
+++
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24.04.2020 00:00 Відповісти
vera-vera

Да идите ж уже на путина. Прям в бункер.

У вас там нефть упала.
Теперь вы должны доплачивать за отгрузку жижи Urals.
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23.04.2020 23:59 Відповісти
Смоталась vera-vera. С концами.
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24.04.2020 00:41 Відповісти
А прикольная будет вилка у ЗЕ.

И с его политическим "весом" особо не повыпендриваешься. Шаг влево, шаг вправо и кислород перекрыт.
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23.04.2020 23:31 Відповісти
Второй выход Моники зеленски в свет.
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23.04.2020 23:42 Відповісти
Эпический зашкварий будет у вавы с учётом того что Беню фемида США плотненько за кокши взяла
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24.04.2020 00:00 Відповісти
Тут зюзіку не позавидуєш,аж жаль дурнувату бубочку.Куди не рипнеться-всюди по макітрі получить
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24.04.2020 00:05 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИВЫК, ЧТО ЕМУ МНОГО НА ШАРУ СОВЕТУЮТ !!! ТОЛЬКО БАГАТИИ НЕ ТО СОВЕТУЮТ !!!
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24.04.2020 01:04 Відповісти
Ну що ж - бажаю Трампу перемоги у виборах!
Тоді петюнцям з ублюдками зовсім гаплик настане.
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24.04.2020 04:42 Відповісти
столько страстей! не надо ни ветряных мельниц, ни солнечных гектаров стекла, ни гидры с генератором.
одни за По, другие за Зе, третьи за еМ и Жо. А із-за паркану сосед підливає, падлюка, як не бензіна, то хоч сциків і смердляви, чтобы лучше горело...
Кайдашева сім"я, блдь..

І всі верещать про любов до ..... --- до чого??
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24.04.2020 06:07 Відповісти
яка вам ріжниця - Байден чи Трамп?
коли треба думати, як загасити і що спочатку - Донбас чи Крим?

і як дістати добрі шмайцери, щоб жодній сукі лячно було підлізти-підповзти до мого-нашого рідного обійстя!
Хлопці ж то стоять і стоять!

а ми тут шебуршим, як ті миші з жабами, - пєтюнчики зебобнуті
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24.04.2020 06:37 Відповісти
 
 