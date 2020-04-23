Скандал з Україною може повернутися в інформаційне поле під час виборів у США, - Гербст
Питання України, пов'язане з розслідуванням проти Байденів, має всі шанси знову стати актуальним на президентських виборах у США в той час, як Джо Байден залишився практично єдиним кандидатом від демократів у подальших перегонах.
Про це заявив експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Джо Байден зараз практично стає (єдиним - ред.) кандидатом від демократів у президентських перегонах. Отже, питання України, очевидно, знову спливе в подальшій президентській кампанії (в США - ред.)", - підкреслив Гербст під час вебінару, організованого Американсько-Українською діловою радою (USUBC).
Він зазначив, що "українська" тема є одним із найбільш потужних меседжів проти Байдена в кампанії Трампа. Втім, через пандемію коронавіруса акценти дещо змінилися.
Тим не менше, зауважив експосол США, попри це двопартійна підтримка України з боку США залишається дуже потужною. "Це справедливо сказати як про адміністрацію, так особливо й про Конгрес", - запевнив американський експерт.
Для того, щоби зберегти й посилити цю підтримку, Гербст наголосив на важливості для команди президента України Володимира Зеленського "зміцнювати відносини з Вашингтоном".
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У них в Донбабве еще недавно СПИД с вертолетов распыляли каратели и американцы со спутников специательными губительными волнами облучали нарот дамбаса прямо в голову.
«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», - говорится в сообщении диппредставительства.
На самом же деле, 15 биолабораторий работают в режиме секретности и доступ к ним ограничен.Однако украинские власти уже находили нарушения, которые могли быть причиной утечки штаммов.
Еще и вышки американские везде!!!
5-ЖЭ !!! (ато и все шесть).
Иначе давно бы от козней буржуинских повыздыхали на нет.
Это все секретные американские лаборатории специальный антиправославный вирус вывели.
Такой лютый вирус, что даже иконка, крест и святая вода от него не спасают.
Их уже и филарет предупреждал, а они всё "один раз, один раз.."
Ей пофиг, что ты пишешь. Ей главное большее количество раз этот фейк запостить.
Да идите ж уже на путина. Прям в бункер.
У вас там нефть упала.
Теперь вы должны доплачивать за отгрузку жижи Urals.
И с его политическим "весом" особо не повыпендриваешься. Шаг влево, шаг вправо и кислород перекрыт.
Тоді петюнцям з ублюдками зовсім гаплик настане.
одни за По, другие за Зе, третьи за еМ и Жо. А із-за паркану сосед підливає, падлюка, як не бензіна, то хоч сциків і смердляви, чтобы лучше горело...
Кайдашева сім"я, блдь..
І всі верещать про любов до ..... --- до чого??
коли треба думати, як загасити і що спочатку - Донбас чи Крим?
і як дістати добрі шмайцери, щоб жодній сукі лячно було підлізти-підповзти до мого-нашого рідного обійстя!
Хлопці ж то стоять і стоять!
а ми тут шебуршим, як ті миші з жабами, - пєтюнчики зебобнуті