2 054 4
У Чернівецькій області підтверджено 59 нових випадків COVID-19, всього інфікованих - 1,2 тис. осіб
23 квітня в Чернівецькій області офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував близько 200 зразків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 199 осіб.
23 квітня від COVID-19 одужали ще 9 буковинців.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
произвольно взятых. Хватит пугать инфицированый не значит больной. Ущерб наносит только болезнь. Мне страшно что эта плесень зеленая затеяла, а не этот сезонный грип.