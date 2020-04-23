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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області підтверджено 59 нових випадків COVID-19, всього інфікованих - 1,2 тис. осіб

У Чернівецькій області підтверджено 59 нових випадків COVID-19, всього інфікованих - 1,2 тис. осіб

23 квітня в Чернівецькій області офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував близько 200 зразків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 199 осіб.

23 квітня від COVID-19 одужали ще 9 буковинців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-річну дівчинку з COVID-19 підключили до апарату ШВЛ у Чернівцях, - ОДА

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Це прикордонна область, тому там карантин повинен бути довше.
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23.04.2020 23:56 Відповісти
Ти ще не спиш?
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24.04.2020 00:29 Відповісти
ЗАДАЧА: В Чернівцях є 1200 хворих на коронавірус. Лазерний апарат "Геліос" може лікувати до 500 хворих на добу. Для кожного хворого потрібно 4 процедур, тобто, 4 дні. ПИТАННЯ: За скільки часу всі ці хворі одужають? ВІДПОВІДЬ Вови-природолюба з математичного класу "Приблизно за два тижні". ВІДПОВІДЬ Вови Зебіла: "Я не дозволю їх лікувати лазером, краще хай всі помруть, мені українців не шкода. Баби ще народять."
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24.04.2020 02:02 Відповісти
Среди инфицированых 85% не знали что они уже переболели. Германия -иследования на 1000
произвольно взятых. Хватит пугать инфицированый не значит больной. Ущерб наносит только болезнь. Мне страшно что эта плесень зеленая затеяла, а не этот сезонный грип.
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24.04.2020 05:41 Відповісти
 
 