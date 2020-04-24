МОЗ планує проведення масового тестування населення для виявлення осіб, які вже перехворіли на коронавірус, - Ляшко. ВIДЕО
МОЗ планує проведення масового тестування українців для виявлення антитіл до коронавірусу.
Про це в ефірі "1+1" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Україна може стати п'ятою країною, де запустили таку ІФА-діагностику.
"Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл. Це показуватиме, перехворіли чи не перехворіли люди на коронавірусну хворобу, чи є імунітет. Поки ми не маємо чітких наукових даних, якої тривалості цей імунітет буде. Але поки можемо судити про те, що в кого є ці антитіла - імунітет справляється три місяці", - розповів Ляшко.
Чиновник додав, що ПЛР-тести, які використовуються нині для виявлення коронавірусу в організмі, теж не завжди дають об'єктивну інформацію.
"Не можна використовувати ПЛР-тести постійно, оскільки є питання інкубаційного періоду. Ми можемо потрапити в перші три дні інкубаційного періоду, коли буде неінформативним цей тест. Отже, для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби використовують ІФА-методи", - повідомив Ляшко.
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А под этим соусом можно и заражать, и чипизировать.
Нет веры рептильной управляемой медицине.
Ага "от двери к двери"
Идиоты.
в украинских условиях этот метод распостранения инфекции может разве что поспорить с методом завоза граждан в страну с эпицентров пандемии .
Не сомневаюсь что зе власть обязательно сделает очередную глупость
Потому сейчас у нас эпидемия и не преобретает таких масштабов как в ЕС.
https://youtu.be/HOUmRR_UKDk
Тем более что недавно глава ВОЗ Ван Керхове заявляла, что в настоящее время нет доказательств, которые бы свидетельствовали, что наличие в организме человека антител COVID-19 свидетельствует об иммунитете к новой болезни: "Тесты на антитела могут определить уровень серологической присутствия и уровень антител, однако это не означает, что кто-то с антителами имеет иммунитет".
МАРАЗМ схоже на гопніків які кажуть " А ЄСЛІ НАЙДЬОМ?"
Об этом сказал городской голова Винницы Сергей Моргунов, сообщает https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3012396-v-vinnice-koronavirus-obnaruzili-u-rabotnikov-fabriki-kotoraa-sila-zasitnye-kostumy-dla-medikov.html «Укринформ».
«Если говорить о «Володарке», уже был завершен пошив этих 10 тысяч костюмов. Но я хочу остановиться отдельно, потому что очень много у прессы вопросов. К сожалению, на «Володарке» у одной из работниц был выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всех контактных и потенциально контактных лиц. Было проведено более двухсот тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев», - сообщил Моргунов.
По его словам, на фабрике была проведена дезинфекция, и предприятие сейчас работает в штатном режиме.
Предприятие производило защитные костюмы для медиков по заказу Винницкого городского совета."
Использование экспериментальных препаратов при лечении коронавируса может являться небезопасным, говорят в организации.
ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову письмо, в котором предостерегла его об использовании экспериментальных препаратов при лечении COVID-19. Письмо было направлено еще в начале апреля.
Об этом сегодня https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/24/240729/ пишет «Украинская правда. Жизнь».
Минздрав 2 апреля 2020 издал приказ №762, утверждающий протокол лечения COVID-19.
В протоколе рекомендуют использовать препараты, эффективность которых против коронавируса не доказана.
Некоторые из перечисленных препаратов имею серьезные побочные эффекты.
Уже 7 апреля ВОЗ направила Степанову письмо, выражающее обеспокоенность украинским протоколом лечения.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE.html Ученые дали прогнозы по эпидемии коронавируса в Украине: в худшем случае заразятся 34 млн человек
«ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против COVID-19 должен быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований.
Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир / ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин, рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований.
Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования «, - сказано в обращении.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-d-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA.html Коронавирус: почему витамин D важен на карантине и с чем его едят - Би-би-си
В ВОЗ добавили, что в случае невозможности проведения рандомизированных клинических исследований лечение пациента должно проводиться в соответствии с протоколом MEURI, который был разработан ВОЗ специально для случаев лечения экспериментальными препаратами.
Соответствующий протокол ВОЗ применяется в случае, когда:
- против болезни нет доказанных препаратов;
- невозможно немедленно инициировать клинические исследования;
- есть данные, указывающие на эффективность и безопасность лечения, как минимум из исследований, которые проводились в лабораторных условиях или на животных, и использование препарата вне клинических исследований рекомендовали квалифицированные консультационные научные комитеты на основе надежного анализа риска и пользы.
- соответствующие органы власти страны, равно как и комитеты по этике одобрили использование этих препаратов.
- есть достаточные ресурсы, которые гарантированно минимизируют риски;
- пациент предоставил информированное согласие на лечение;
- такое лечение мониторится, а результаты документируются и своевременно докладываются большему кругу медицинской и научной общественности.
Насчет препаратов препаратов-ингибиторов, куда входит и Плаквенил (гидроксихлорихин), ВОЗ 25 марта решила «сделать шаг назад и привлечь группу экспертов, чтобы обработать документы, и рассмотреть целесообразность включения этого препарата в клинических исследованиях».
В Минздраве рассказали о лечении коронавируса.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82.html Препарат против коронавируса появится в течение «недель или месяцев» - ВОЗ
Украинские медики ориентируются на иностранных коллег и постоянно дополняют протокол лечения коронавируса.
Также в Минздраве сообщили, что стоимость лечения от коронавируса в больницах страны варьируется от 11 долларов до 370 долларов за пациента в сутки.
Где эпидемия? Там где и разум. НЕМА. А вот кто все это затеял тот не просчитплся. Людина не может разбираться во всем,но сравнивать цифры и факты в уме что больше а что меньше обязана.