МОЗ планує проведення масового тестування населення для виявлення осіб, які вже перехворіли на коронавірус, - Ляшко. ВIДЕО

МОЗ планує проведення масового тестування українців для виявлення антитіл до коронавірусу.

Про це в ефірі "1+1" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Україна може стати п'ятою країною, де запустили таку ІФА-діагностику.

"Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл. Це показуватиме, перехворіли чи не перехворіли люди на коронавірусну хворобу, чи є імунітет. Поки ми не маємо чітких наукових даних, якої тривалості цей імунітет буде. Але поки можемо судити про те, що в кого є ці антитіла - імунітет справляється три місяці", - розповів Ляшко.

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Чиновник додав, що ПЛР-тести, які використовуються нині для виявлення коронавірусу в організмі, теж не завжди дають об'єктивну інформацію.

"Не можна використовувати ПЛР-тести постійно, оскільки є питання інкубаційного періоду. Ми можемо потрапити в перші три дні інкубаційного періоду, коли буде неінформативним цей тест. Отже, для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби використовують ІФА-методи", - повідомив Ляшко.