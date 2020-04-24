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Новини Допомога Україні
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Канада виділила 0,5 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні через офіс ООН

Канада виділила 0,5 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні через офіс ООН

Канада виділила 700 тис. канадських доларів для підтримки гуманітарних зусиль в Україні.

Про це йдеться в повідомленні посольства Канади в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада реагує на COVID-19, надаючи підтримку місцевим гуманітарним фондам для забезпечення гнучкої тривалої гуманітарної допомоги там, де це найбільш необхідно. Ось чому ми виділили 700 000 доларів (близько 518 тис. дол. США. - Ред.) на підтримку гуманітарних зусиль в Україні", - заявили в посольстві.

У дипустанові уточнили, що кошти будуть виділені Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Очільниця українського представництва Офісу ООН з координації гуманітарних питань Аліс Армані Секі подякувала Канаді за щедрий внесок.

"Це пожертвування буде критично важливим для підтримки найбільш вразливих верств населення на сході України, особливо на тлі кризи COVID-19", - написала вона на своїй сторінці у Твітері.

Також читайте: Україна отримає $140 млн від ООН для боротьби з COVID-19, - Шмигаль

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Канада (2217) ООН (3377) гуманітарна допомога (1004)


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24.04.2020 03:26 Відповісти
Больше чем Зеленский, 95 квартал и Коломойский вместе взятые, которые выделили ровно нихера!
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24.04.2020 04:40 Відповісти
Меrсі.
зе-братва їх швиденько =пристроїть=: пригребе до своїх липких лап.
Як і ті грошики, що виручили за продаж масок ...

В Канаді теж ситуація далеко не з медом - не катастрофа, бо нормально зреагували і не дуріють-, але разом з тим ... збитки страшні ... і удар по економіці колосальний ...

зе-лохторат, звичайно, не оцінить, ще скаже, що мало, бо їхні ідоли з бидло-кварталу разом зі служками =уродів= (тобто, прямими служками зе-виборців) пожертвували цілу fortune ...
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24.04.2020 04:59 Відповісти
Дякуємо і за це, хоча до людей ці гроші не прийдуть.
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24.04.2020 06:02 Відповісти
Это по доллару на 500 000 человек. А на 40 000 000 это слезы. А Канаде наше увожение.За крутую саморекламу.
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24.04.2020 07:03 Відповісти
Вот ЗЕ со Шмыгалем должны давать письменный подробный отчёт перед украинцами - куда жти деньги идут
Так было бы правильно
А может это начнет делать реформатор Саакашвили ?
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24.04.2020 09:22 Відповісти
 
 