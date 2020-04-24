Канада виділила 0,5 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні через офіс ООН

Канада виділила 700 тис. канадських доларів для підтримки гуманітарних зусиль в Україні.

Про це йдеться в повідомленні посольства Канади в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада реагує на COVID-19, надаючи підтримку місцевим гуманітарним фондам для забезпечення гнучкої тривалої гуманітарної допомоги там, де це найбільш необхідно. Ось чому ми виділили 700 000 доларів (близько 518 тис. дол. США. - Ред.) на підтримку гуманітарних зусиль в Україні", - заявили в посольстві.

У дипустанові уточнили, що кошти будуть виділені Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Очільниця українського представництва Офісу ООН з координації гуманітарних питань Аліс Армані Секі подякувала Канаді за щедрий внесок.

"Це пожертвування буде критично важливим для підтримки найбільш вразливих верств населення на сході України, особливо на тлі кризи COVID-19", - написала вона на своїй сторінці у Твітері.

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