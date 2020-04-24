У Франції другий тиждень знижується кількість пацієнтів з коронавірусом у реанімаціях, померли від COVID-19 - 21,8 тис. осіб
Кількість пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії у Франції знижується другий тиждень поспіль.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кількість пацієнтів, які перебувають у реанімаціях, продовжує скорочуватися протягом двох тижнів, знизившись на 165 протягом останньої доби, до 5053", - йдеться в повідомленні Департаменту охорони здоров'я.
У Франції у четвер зафіксували 516 нових смертей внаслідок пандемії коронавірусу, що збільшило загальну кількість загиблих до 21 856 осіб.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні становить 161 530, від початку епідемії 42 088 осіб одужали від недуги в лікарнях країни.
Французька влада стверджує, що найближчі дні стануть ключовими, щоб країна змогла досягти мети - 11 травня розпочати поступове скасування карантинних заходів, запроваджених у середині березня.
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