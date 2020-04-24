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Новини Коронавірус і карантин
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У Франції другий тиждень знижується кількість пацієнтів з коронавірусом у реанімаціях, померли від COVID-19 - 21,8 тис. осіб

У Франції другий тиждень знижується кількість пацієнтів з коронавірусом у реанімаціях, померли від COVID-19 - 21,8 тис. осіб

Кількість пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії у Франції знижується другий тиждень поспіль.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість пацієнтів, які перебувають у реанімаціях, продовжує скорочуватися протягом двох тижнів, знизившись на 165 протягом останньої доби, до 5053", - йдеться в повідомленні Департаменту охорони здоров'я.

У Франції у четвер зафіксували 516 нових смертей внаслідок пандемії коронавірусу, що збільшило загальну кількість загиблих до 21 856 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні становить 161 530, від початку епідемії 42 088 осіб одужали від недуги в лікарнях країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Франції кількість смертей від Covid-19 перевищила 20 тисяч

Французька влада стверджує, що найближчі дні стануть ключовими, щоб країна змогла досягти мети - 11 травня розпочати поступове скасування карантинних заходів, запроваджених у середині березня.

Автор: 

карантин (18172) Франція (3102) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=1ySb3G677K4&feature=emb_title Хэштег: "Сними свою больницу". В мире набирает масовость хештег Сними свою больницу!
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24.04.2020 02:14 Відповісти
Пичалька! А у властей ещё столько задумок было, как можно об людей ноги повытирать. И запрещать... запрещать... запрещать... А скоро люди очухаются и заставят отвечать за скотство.
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24.04.2020 07:08 Відповісти
Те, которые чухались, не очухаются, будут оправдываться.
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24.04.2020 07:46 Відповісти
А тих які були в реанімації кудиділи?
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24.04.2020 08:39 Відповісти
 
 