Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp. оголосили про розширення глобальної освітньої платформи, щоб допомогти дітям і молоді продовжувати навчання вдома під час пандемії COVID-19, Україна стане однією з перших трьох країн, де почне роботу спільний проєкт, повідомили в компанії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Школи закриваються, діти стають ізольованими, відчувають страх і тривожність - наслідки цієї пандемії впливають на дітей у всьому світі. Ми маємо об'єднатися і взяти до уваги всі можливі способи, щоб допомогти нашим дітям пройти через ці важкі часи. З нашими давніми партнерами, такими як Microsoft, ми можемо швидко надати дітям та молоді інноваційні та придатні до адаптації рішення. Адаптація платформи Learning Passport - нагадування про те, як багато ми можемо досягти для дітей разом із нашими партнерами в часи, коли криза поглиблюється на глобальному рівні", - сказала Генріетта Фор, виконавчий директор ЮНІСЕФ.
За останніми даними ЮНЕСКО, 1,57 млрд учнів і студентів у 190 країнах відчувають на собі наслідки закриття шкіл.
Платформа Learning Passport виникла в результаті партнерства між ЮНІСЕФ, Microsoft і Кембриджським університетом і спочатку була розроблена для дистанційної онлайн освіти дітей-біженців та переселенців. Функціонал ресурсу значно розширили, щоб забезпечити виконання навчального плану на національному рівні для дітей та молоді після закриття шкіл через спалах COVID-19. Платформа також надає ключові ресурси для вчителів і педагогів.
"Запуск платформи Learning Passport, яку розробляли протягом останніх 18 місяців, у пілотному режимі було заплановано в 2020 році. Однак після початку глобальної пандемії і масового закриття шкіл функціонал платформи був значно розширений, щоб нею могла користуватися велика аудиторія. Зараз усі країни, де навчальну програму можна викладати дистанційно, зможуть організувати навчання онлайн для дітей та молоді, у яких є необхідне обладнання вдома", - йдеться в повідомленні.
Контент платформи для українських дітей та молоді буде доступний у травні і міститиме онлайн-книги, відео, а також додаткову підтримку для батьків тих дітей, які мають особливі освітні потреби.
"Новий виклик для системи освіти - це розробка таких інструментів і рішень для дистанційного навчання, які були б зручними і зрозумілими для всіх педагогів і учнів. Ми підтримуємо запуск платформи Learning Passport для України. Адже це нові можливості для освіти наших громадян як в умовах карантину, так і після його завершення", - зазначила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
Зазначається, що в Україні, платформа Learning Passport буде використана для створення онлайн-ресурсу для самоосвіти і неформальної освіти, а саме для поширення програм розвитку соціально-емоційних навичок серед підлітків.
У межах проєкту буде створена цифрова версія навчальної програми UPSHIFT, спрямована на формування підприємницьких навичок у підлітків і молоді, як агентів соціальних змін, а також надання можливостей для реалізації власних ініціатив із соціального підприємництва.
Платформа для кожної країни надає онлайн-ресурси навчальної програми і додаткові матеріали рідною мовою. Ці матеріали будуть відібрані експертами, щоб найкращим чином забезпечити потреби учнів і викладачів. На платформі Learning Passport є можливість створити профайл для кожного учня з урахуванням результатів з навчальних предметів, а також можливість отримувати необхідну додаткову підтримку.
Learning Passport є частиною партнерства Generation Unlimited (Покоління без кордонів) у сфері дистанційного навчання, яка має на меті використання технологій для вирішення тих викликів, з якими стикаються учні та освітні установи зокрема в охоплених конфліктом і гуманітарних контекстах. Generation Unlimited (Покоління без кордонів) - це глобальне мультисекторне партнерство, покликане забезпечити зростаючі потреби в навчанні, тренінгах та роботі для молоді.
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і це лише початок
Піанола замінить піаніно і пісюніста.
можливо, це буде Саакашвілі
Середня в Грузії, до речі, 120 баксів.
І 40% грузинів по заробіткам. Беруться за таку роботу, що українці відмовляються.
20% території просрані, та так, що кацапи жертвою виявилися для світу.
А твої плачі про зарплату виглядають якось дивно, після твоїх заяв що не бідуєш, діти навчаються в приватних школах, а останні шість років ьти займався виключно скупкою землі в селян.
виключно
дуже виключно
24 години на добу 365 днів на рік виключно скупкою землі
оскільки купівля-продаж землі заборонена, то виходить ти брешеш
чи не заборонена?
а в цьому році заклав миндаль и хурьму морозостійку
так що яблук у мене завжди пару центнерів, а ви но саме смачне мені особисто з аличі, якої також по 200-300 кг щороку
так що ягєль залиш собі
Мій молодший син дистанційно вчиться в школі, з першого ж дня. Оскільки школа приватна, все зробили самі, жодного дня пропуску, ідуть повноцінні уроки а після обіду гуртки - шахи, фінансова грамотність, хендмейд, додатково англійська і т.д.
хто буде чекати вказівок від держави чи кого іншого - той лох
саме карантин обвалив ціну на нафту і московія страждає зараз у сотні разів тяжче, ніж Україна
з відміною карантину ціна на нафту підніметься і московія вдихне полегшенно і подякує порохоботам
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У тебя результат дистанционного обучения
в отличии от вас зебилов.
НБИК технологии ведут к формированию нового типа человека - «человека виртуального», формирующего вокруг себя новую реальность. Присвоив себе право на тотальное изменение человека, научные и политические элиты взяли курс на создание «двухуровнего общества»: с одной стороны, правящий класс избранных, с другой - «человеческий ресурс», «человеческий капитал». Это в частности, признал один из ведущих разработчиков НБИКС-технологий (С-социальных) и искусственного интеллекта, директор Курчатовского института М. В. Ковальчук, откровенно заявивший, что «сегодня возникла реальная технологическая возможность в процессе эволюции человека. И цель - создать принципиально новый подвид Homo sapiens - служебного человека». Пересмотр концепции человека ведет, соответственно, к изменению всей системы ценностей, социальной и культурной среды, включая образование, науку, искусство и всю сферу мировоззрения. Под потребности нового технологического уклада в интересах корпоративных кругов осуществляется и перестройка всей системы образования.
И учиться их только ЗАСТАВЛЯТЬ.