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Новини Коронавірус і карантин
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Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді

Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp. оголосили про розширення глобальної освітньої платформи, щоб допомогти дітям і молоді продовжувати навчання вдома під час пандемії COVID-19, Україна стане однією з перших трьох країн, де почне роботу спільний проєкт, повідомили в компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Школи закриваються, діти стають ізольованими, відчувають страх і тривожність - наслідки цієї пандемії впливають на дітей у всьому світі. Ми маємо об'єднатися і взяти до уваги всі можливі способи, щоб допомогти нашим дітям пройти через ці важкі часи. З нашими давніми партнерами, такими як Microsoft, ми можемо швидко надати дітям та молоді інноваційні та придатні до адаптації рішення. Адаптація платформи Learning Passport - нагадування про те, як багато ми можемо досягти для дітей разом із нашими партнерами в часи, коли криза поглиблюється на глобальному рівні", - сказала Генріетта Фор, виконавчий директор ЮНІСЕФ.

За останніми даними ЮНЕСКО, 1,57 млрд учнів і студентів у 190 країнах відчувають на собі наслідки закриття шкіл.

Платформа Learning Passport виникла в результаті партнерства між ЮНІСЕФ, Microsoft і Кембриджським університетом і спочатку була розроблена для дистанційної онлайн освіти дітей-біженців та переселенців. Функціонал ресурсу значно розширили, щоб забезпечити виконання навчального плану на національному рівні для дітей та молоді після закриття шкіл через спалах COVID-19. Платформа також надає ключові ресурси для вчителів і педагогів.

"Запуск платформи Learning Passport, яку розробляли протягом останніх 18 місяців, у пілотному режимі було заплановано в 2020 році. Однак після початку глобальної пандемії і масового закриття шкіл функціонал платформи був значно розширений, щоб нею могла користуватися велика аудиторія. Зараз усі країни, де навчальну програму можна викладати дистанційно, зможуть організувати навчання онлайн для дітей та молоді, у яких є необхідне обладнання вдома", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо школярі не відновлять заняття до 1 червня, то період на коригуюче навчання буде у вересні, - Мандзій

Контент платформи для українських дітей та молоді буде доступний у травні і міститиме онлайн-книги, відео, а також додаткову підтримку для батьків тих дітей, які мають особливі освітні потреби.

"Новий виклик для системи освіти - це розробка таких інструментів і рішень для дистанційного навчання, які були б зручними і зрозумілими для всіх педагогів і учнів. Ми підтримуємо запуск платформи Learning Passport для України. Адже це нові можливості для освіти наших громадян як в умовах карантину, так і після його завершення", - зазначила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Зазначається, що в Україні, платформа Learning Passport буде використана для створення онлайн-ресурсу для самоосвіти і неформальної освіти, а саме для поширення програм розвитку соціально-емоційних навичок серед підлітків.

У межах проєкту буде створена цифрова версія навчальної програми UPSHIFT, спрямована на формування підприємницьких навичок у підлітків і молоді, як агентів соціальних змін, а також надання можливостей для реалізації власних ініціатив із соціального підприємництва.

Платформа для кожної країни надає онлайн-ресурси навчальної програми і додаткові матеріали рідною мовою. Ці матеріали будуть відібрані експертами, щоб найкращим чином забезпечити потреби учнів і викладачів. На платформі Learning Passport є можливість створити профайл для кожного учня з урахуванням результатів з навчальних предметів, а також можливість отримувати необхідну додаткову підтримку.

Learning Passport є частиною партнерства Generation Unlimited (Покоління без кордонів) у сфері дистанційного навчання, яка має на меті використання технологій для вирішення тих викликів, з якими стикаються учні та освітні установи зокрема в охоплених конфліктом і гуманітарних контекстах. Generation Unlimited (Покоління без кордонів) - це глобальне мультисекторне партнерство, покликане забезпечити зростаючі потреби в навчанні, тренінгах та роботі для молоді.

Автор: 

діти (5149) карантин (18172) освіта (1314) ЮНІСЕФ (156) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Лови ЗЕ!діджітал пайку на тиждень і смакуй.
Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді - Цензор.НЕТ 4523
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24.04.2020 08:03 Відповісти
+8
Каждый ученик имеет право получить двойку.
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24.04.2020 07:32 Відповісти
+8
Так!
Піанола замінить піаніно і пісюніста.
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24.04.2020 07:34 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
да ничему они не научат
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24.04.2020 07:12 Відповісти
Та спасибо.Вы от нашей школьной программы на пару лет отстаете
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24.04.2020 07:18 Відповісти
Предлагаю слоган "Каждый имеет право на ошибку".
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24.04.2020 07:21 Відповісти
Каждый ученик имеет право получить двойку.
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24.04.2020 07:32 Відповісти
Да, каждый имеет право быть неправым!
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24.04.2020 07:53 Відповісти
Спасибо, кэп. Пойду сейчас попробую объяснить это мусорам, если попробуют меня повязать за прогулку по берегу озера.
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24.04.2020 07:59 Відповісти
Быть неправым тебе никто не запретит, но и от ответственности не освободит.
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27.04.2020 18:26 Відповісти
Юнисеф и " подруги Ермака".
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24.04.2020 07:26 Відповісти
Україна стає технологічною державою
і це лише початок
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24.04.2020 07:26 Відповісти
Так!
Піанола замінить піаніно і пісюніста.
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24.04.2020 07:34 Відповісти
через чотири роки оберемо іншого Президента, безсумнівно
можливо, це буде Саакашвілі
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24.04.2020 08:04 Відповісти
Хочеш мінімалку як в Грузії?
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24.04.2020 08:06 Відповісти
більше вмього я не хочу середню як при порошенку
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24.04.2020 08:08 Відповісти
Ну то матимеш як в Грузії- 7 баксів на місяць.
Середня в Грузії, до речі, 120 баксів.
І 40% грузинів по заробіткам. Беруться за таку роботу, що українці відмовляються.
20% території просрані, та так, що кацапи жертвою виявилися для світу.

А твої плачі про зарплату виглядають якось дивно, після твоїх заяв що не бідуєш, діти навчаються в приватних школах, а останні шість років ьти займався виключно скупкою землі в селян.
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24.04.2020 08:15 Відповісти
так, останні 6 років виключно скупкою землі
виключно
дуже виключно
24 години на добу 365 днів на рік виключно скупкою землі
оскільки купівля-продаж землі заборонена, то виходить ти брешеш
чи не заборонена?
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24.04.2020 08:37 Відповісти
Це ти сам про землю писав.
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24.04.2020 10:48 Відповісти
тобто середня при пороху пагна, а дірка у бюджеті при Зе - норм.
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24.04.2020 09:15 Відповісти
Второй подряд наркоман. А Добкин-младший пойдет?
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24.04.2020 08:14 Відповісти
Лови ЗЕ!діджітал пайку на тиждень і смакуй.
Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді - Цензор.НЕТ 4523
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24.04.2020 08:03 Відповісти
яблука, та й фрукти взагалі, рекомендую вживати не раніше, ніж через 2-3 години після мяса, інакшя мясо заблокує шлях фруктам у їх зону шлунку, у тебе буде сильний сморід з ротової порожнини, який іде з шлунку
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24.04.2020 08:07 Відповісти
Мясо вообще не рекомендую есть. А тебе рекомендую пищу твоих братьев - ягель, мох и брюкву.
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24.04.2020 08:10 Відповісти
Для тебе яблука протипоказані. Ягєль та бояришнік.
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24.04.2020 08:16 Відповісти
у мене чудовий садок у мальвничому селі на Десні 15 км від Києва, яблука, груші, сливи, малина, смородина, виноград, а особлива моя гордість - то пишна персикова алея
а в цьому році заклав миндаль и хурьму морозостійку
так що яблук у мене завжди пару центнерів, а ви но саме смачне мені особисто з аличі, якої також по 200-300 кг щороку
так що ягєль залиш собі
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24.04.2020 08:26 Відповісти
Так ты и так уже биобот, передовая технологическая разработка зебилов
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24.04.2020 08:05 Відповісти
На перший погляд дистанційне навчання є прогресивним, новим..., але насправді для цього дуже мало зроблено. Запитайте тих, хто вже з цим працює та почуєте багато чого проти такого методу навчання. Навантаження на викладачів у дистанційному режимі збільшилося в декілька разів. І добре працює там, де до цього впроваджували таку дистанційну форму навчання. Багато хто просто до цього не готовий до дистанційного навчання, а деякі не мають таких спеціалістів.
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24.04.2020 07:28 Відповісти
Мені здається що вони з часом можуть ліквідувати багато шкіл і залишити небагато вчителів для онлайн занять , а всі хто не втовпився с речами на вихід. І коли в краіні залииться пару сотен викладачів то тоді заробітню плату трохи і підвищать, останнім квиток на біржу праці або на заробітки.
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24.04.2020 08:26 Відповісти
зменшення кількості фінансованих шкільних приміщень і так заплановано і без вірусу.
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24.04.2020 09:19 Відповісти
так це нормально, коли запроваджувати з нуля важко. ну ось неготові або повинні навчитися, або на виліт.
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24.04.2020 09:17 Відповісти
Украина станет одной из первых стран, где заработает новая глобальная образовательная онлайн-платформа для детей и молодежи - Цензор.НЕТ 950
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24.04.2020 07:35 Відповісти
Если ни в одной нормальной стране мира такого нет, значит это полная х***, которую ЗЕ дегенераты создали чтобы тупо отмывать деньги.
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24.04.2020 07:58 Відповісти
как свинарчуки?
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24.04.2020 08:17 Відповісти
Як стефанчуки.
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24.04.2020 08:22 Відповісти
чего єто нет? под статьей какой-тьі пишешь? лёнинг пас разве украинский? аби ото молоть.
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24.04.2020 09:20 Відповісти
Дожились , над клоуном смеяться нельзя , да ещё и массовую зебилизацию детей планируют
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24.04.2020 08:00 Відповісти
производство зе-дибілов произошло с началом перестройки. именно они сейчас вьібрали Зе. сейчас родители наконец-то увидели содержание учебников и убогие социальньіе способности учителей.
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24.04.2020 09:23 Відповісти
продивилася два уроки.Майже нічого не запам'ятала.А одна вчителька через кожних хвилин 7----задавала якесь питання,сама відповідала і так емоційно-----правильно,які ж ви молодці. Я викладала в медінституті 12 років.Читала лекції.Мені ці уроки не сподобалися.Таке враження,що вони не уявляють дітей,які сидять по той бік.Для дітей це новий матеріал.
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24.04.2020 11:42 Відповісти
Мій середній син дистанційно вчиться у Києво-Могилянці, вже давно, все норм
Мій молодший син дистанційно вчиться в школі, з першого ж дня. Оскільки школа приватна, все зробили самі, жодного дня пропуску, ідуть повноцінні уроки а після обіду гуртки - шахи, фінансова грамотність, хендмейд, додатково англійська і т.д.
хто буде чекати вказівок від держави чи кого іншого - той лох
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24.04.2020 08:02 Відповісти
Продавчині будуть дистанційно працювати в магазинах. баристи будуть дистанційно наливати тобі каву, верстатники дистанційно будуть керувати станками, водії, пілоти теж саме.
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24.04.2020 08:19 Відповісти
всі, хто проти карантину - допомагають московії
саме карантин обвалив ціну на нафту і московія страждає зараз у сотні разів тяжче, ніж Україна
з відміною карантину ціна на нафту підніметься і московія вдихне полегшенно і подякує порохоботам
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24.04.2020 08:30 Відповісти
Я не проти, запасайся свічками, дистанційно у турбо-режимі.
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24.04.2020 08:35 Відповісти
ти дуже схожий на мою тещу, вона також намагається постійно вказати, що мені слід робити
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24.04.2020 08:39 Відповісти
он очень похож на порхобота, у которого в башке одни методички.
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24.04.2020 08:45 Відповісти
це пострадянський інкубаторний продукт.
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24.04.2020 09:25 Відповісти
Ты что бухой? При чем здесь московія? При чем здесь нафта?
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24.04.2020 08:44 Відповісти
при тому, що багато країн почали проводити міри по захисту свого інфопростору від фейків по вірусу, що йдуть із мокшандії. нафа - це як кров для вампіра, длу скрепних.
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24.04.2020 09:28 Відповісти
Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді - Цензор.НЕТ 5492
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24.04.2020 08:11 Відповісти
«Платят за очное, а получают заочное». Студенты требуют перерасчета оплаты обучения в вузах Министерство науки и высшего образования РФ вскоре могут завалить исками, а наши терпилы глотают дистанционку и молчат.
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24.04.2020 09:47 Відповісти
Только что посмотрел видео,где молдованин заявляет,что додон все ровно убежит из Молдовы,скорее всего по стопам Януковича,но; -"Я хочу,чтобы ему перекрыли аэропорт и чтобы он попробовал убежать через приднесровье,а дальше,я очень хочу,чтобы его поймали украинцы и спросили его -Чей Крым? Чей Донбасс?! Я тоже присоединяюсь к этому пожеланию!
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24.04.2020 08:14 Відповісти
купи собі губозакаточну машинку, для хотєлок. ))))
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24.04.2020 09:29 Відповісти
За нефтью пошел вниз и газ,-готовь себе полку,куда положить зубы!
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24.04.2020 09:51 Відповісти
Предлагаю всем заинтересованным лицам бесплатную установку сайта «Моя школа» для дистанционного обучения учеников средней школы. При необходимости сайт можно переделать под любое учебное заведение.
Основные функции сайта:
* Составление и корректировка всех учеников и учителей учебного заведения.
* Составление и корректировка учебного плана на полугодие.
* Составление и корректировка анкет учеников и преподавателей.
* Обмен сообщениями и выдача домашних заданий.
* Выставление оценок и анализ успеваемости.
* Ведение архива выпускников.
Установка сайта производиться самостоятельно согласно инструкции.
https://ru.files.fm/u/avktrs9b https://ru.files.fm/u/avktrs9b
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24.04.2020 08:21 Відповісти
производитЬся
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24.04.2020 08:25 Відповісти
от слова что делатЬ
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24.04.2020 08:26 Відповісти
в данном случае что делается.
У тебя результат дистанционного обучения
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24.04.2020 08:30 Відповісти
в данном случае производитЬ
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24.04.2020 08:31 Відповісти
Неуч.
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24.04.2020 08:37 Відповісти
Завуч?
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24.04.2020 08:38 Відповісти
Хорошо учился в школе.
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24.04.2020 08:47 Відповісти
по тебе не видно, если порохоботом работаешь.
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24.04.2020 08:48 Відповісти
Для этого тоже мозги надо иметь,
в отличии от вас зебилов.
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24.04.2020 08:58 Відповісти
у бота нет мозгов, по определению.
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24.04.2020 09:16 Відповісти
как тьі точно о себе. люблю самокритиков. как-то не удивляюсь, что тьі связан со школой. тьі классический продукт ее.
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24.04.2020 09:37 Відповісти
а по тебе видно, когда аргументьі заканчиваются, начинаются коментьі типа твоего.
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24.04.2020 09:36 Відповісти
МРОТ получил? Когда принимали решение о МРОТе,твой сцарь сказал так,-Главное,чтобы не подохли с голода! Ты еще держишься?
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24.04.2020 09:55 Відповісти
шо таке МРОТ?
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24.04.2020 10:50 Відповісти
Хорошо еще,что вам дают Минимальный Размер Оплаты Труда...А если было бы Высший (или Верхний) Размер Оплаты Труда? Тогда бы ты получал не МРОТ,а ВРОТ! PS Люциферушка,-"вам",это не ошибка!
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24.04.2020 10:54 Відповісти
не знаю, про що ти. мені ці поняття не відомі.
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24.04.2020 11:24 Відповісти
Спроси об этом у куратора!
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24.04.2020 11:27 Відповісти
у меня его нет и мне надо. тебе надо, у своего и спрашивай.
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24.04.2020 11:57 Відповісти
Ой,врешь,кацапчик!
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24.04.2020 13:43 Відповісти
то твої трабли.
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25.04.2020 10:52 Відповісти
Підтримую!
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24.04.2020 09:25 Відповісти
Установка что делает? Производится ❗️А вы и программу обучения писали с такими ошибками?🤣🤣🤣
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24.04.2020 08:30 Відповісти
обучают учителя.
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24.04.2020 08:32 Відповісти
Пиши согласно СВОИХ правил - обучаютЬ учителя.
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24.04.2020 09:00 Відповісти
так если прога с ошибками, то и обучение с ошибками. учителя ж не смогут твою прогу поправить, потому что єто только админ может. а дети будут читать твои перльі с ошибками и они буду записьіваться на корочку. а виноватьіми тьі уже делаешь учителей. и даже если они тебя попросят исправить ошибки, мьі уже тут уидели, как тьі бараном уперся.
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24.04.2020 12:04 Відповісти
тьі сходи на форум украинских учителей на освіта.уа и посмотри на тупость там: умник типа тебя перевел слово "комент" как "пост". и теперь єтот ограниченньій педдипломом курятник бегает по форумам и назьівает коментьі постами, и не может отличить одно от другого. и палиться как детский сад.
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24.04.2020 13:05 Відповісти
Ваша програма краще тімс?
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24.04.2020 08:33 Відповісти
я не видел тімс.
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24.04.2020 08:34 Відповісти
Например,из-за пандемии,Кембриджская школа,уже практикует онлайн занятия. И должен сказать Вам,что не лентяев,эти занятия очень мобилизуют,-например внучка,кроме того,что готовятся,как обычно к занятиям,задолго до начала уроков,начинает,наводить чистоту и порядок в своей комнате,(иначе все увидят,если будет беспорядок!),чего раньше не было,-обычно убирала мама!А тут все сама делает!
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24.04.2020 08:34 Відповісти
Наведи порядок со знаками препинания и пробелами.
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24.04.2020 08:40 Відповісти
Если коту делать нечего...
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24.04.2020 08:41 Відповісти
Он тут на вахте,-а я,например,так,иногда,когда нечего делать,потому что разочаровался уже в Цензоре.
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24.04.2020 10:02 Відповісти
Там лишняя запятая,потому что несколько раз удалял и менял предложение.Ну,и не все русские,как ты.
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24.04.2020 10:00 Відповісти
Мелкомягкие давно себя дискредитировал в погоне за бабками. Есть боле дешевые и даже бесплатные платформы такие как Apach.
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24.04.2020 08:24 Відповісти
есть вероятность того,что и ООН прекратят финансировать из-за безполезности такой шараги .тогда Украина тоже будет в числе стран-лидеров ,которой от юнисеф попападет болт ООН ,как и ВОЗ отмывает монеты на всякой хрени
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24.04.2020 08:33 Відповісти
Перейшли на майксософт тімс і всім того бажаємо.
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24.04.2020 08:34 Відповісти
пропагандистская онлайн-платформа ФСБ РФ для детей, на канале Zik-Heil......
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24.04.2020 08:36 Відповісти
То, что происходит сегодня с нашей системой образования и наукой, можно в полной мере осознать только в свете тех глубоких перемен, которые осуществляются в мире в связи с переходом Запада к так называемой третьей промышленной революции, затрагивающей все сферы жизнедеятельности человека. Ключевую роль в ее реализации играют нано-, био-, информационные и когнитивные технологии, называемые НБИК-конвергентными технологиями, меняющими и характер производственного процесса, и систему управления, и социальную структуру общества. Однако главной их особенностью является то, что они направлены на изменение самого человека, его сознания и его сущности.
НБИК технологии ведут к формированию нового типа человека - «человека виртуального», формирующего вокруг себя новую реальность. Присвоив себе право на тотальное изменение человека, научные и политические элиты взяли курс на создание «двухуровнего общества»: с одной стороны, правящий класс избранных, с другой - «человеческий ресурс», «человеческий капитал». Это в частности, признал один из ведущих разработчиков НБИКС-технологий (С-социальных) и искусственного интеллекта, директор Курчатовского института М. В. Ковальчук, откровенно заявивший, что «сегодня возникла реальная технологическая возможность в процессе эволюции человека. И цель - создать принципиально новый подвид Homo sapiens - служебного человека». Пересмотр концепции человека ведет, соответственно, к изменению всей системы ценностей, социальной и культурной среды, включая образование, науку, искусство и всю сферу мировоззрения. Под потребности нового технологического уклада в интересах корпоративных кругов осуществляется и перестройка всей системы образования.
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24.04.2020 09:44 Відповісти
90% детей НЕ ХОТЯТ учиться и не понимают, зачем это нужно, когда у них всё есть и так.
И учиться их только ЗАСТАВЛЯТЬ.
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24.04.2020 12:35 Відповісти
 
 