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В Україні спостерігається найнижчий за останні 100 років рівень води в річках

В Україні спостерігається найнижчий за останні 100 років рівень води в річках

У річках і водосховищах України мало води через відсутність снігу - така ситуація склалася вперше за останнє сторіччя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Відсутність весняного водопілля, під час якого річки промиваються талою водою, може призвести до загального зменшення поверхневих вод, до погіршення екологічної ситуації і погіршення якості води у річках. Що, в свою чергу, матиме негативні наслідки для різних секторів економіки. Для сільського господарства можуть обмежуватися обсяги води, можуть вводитися ліміти або обмеження на водопостачання. Треба розуміти, що тенденції, які зараз відмічаються, є довготривалими", – повідомила Вікторія Бойко, начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Березень і майже весь квітень минули теж без дощів. Коли ж був сильний вітер, то спостерігалося таке доволі рідкісне для України явище, як пилова буря. Це, за словами фахівців, свідчить про істотну пересушеність ґрунтів в Україні вже на середину весни.

У басейні Дніпра спостерігається складна гідрологічна ситуація. Усі притоки Дніпра мають аномально низьку водність, а приплив води до водосховищ дніпровського каскаду "є одним із найменших за період інструментальних спостережень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через теплу зиму в Україні можуть обмежити право людей на воду, - Держводагентство

"Максимум добового припливу води до Київського водосховища сформувався на 30-31 березня величиною у 950 м3/с (норма 4200 м3/с) – це один із найнижчих максимумів за останні 100 років. Меншим був лише добовий приплив до водосховища в екстремально маловодному 1925 році – 892 м3/с", – зазначають гідрологи.

Максимальний рівень Десни (на посту вимірювання Літки) цієї весни на 74 сантиметри нижчий від найнижчого значення, яке фіксувалося у 2015 році за весь період спостереження.

"Не менш складною є гідрологічна ситуація й у басейнах приток Середнього Дніпра, стік яких формує бічний приплив води до решти дніпровських водосховищ – Кременчуцькому, Кам’янському. Дніпровському. Показники близькі до критеріїв маловоддя", – повідомляють у Гідрометцентрі.

За квітень приплив води до Дністровського водосховища передбачається на рівні 48% від норми. Найбільше страждають малі річки, потічки та струмки.

Автор: 

клімат (180) екологія (1357) ріка (194) вода (1184)


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Топ коментарі
+43
Також треба зрозуміти, що в цьому році буде дуже складно щось виростити без дощів та води. Зевлада при цьому продає зерно.
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24.04.2020 07:41 Відповісти
+19
" Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: «Всё у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне». Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. «Всё вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч. Хоша я ещё был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять вёрст выше, в Берлинских вершинах, воды было много и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг - ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодёжник - и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе». Отец мой очень сожалел об этом и тут же приказал, чтобы Медвежий враг был строго заповедан, о чем хотел немедленно доложить Прасковье Ивановне и обещал прислать особое от неё приказание...".(С.Т. Аксаков. "Детские годы Багрова-внука").

Щось ще треба пояснювать?!...
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24.04.2020 08:00 Відповісти
+18
https://censor.net/ua/user/133794 - хм...

а вам не пришло в голову, что так Бог наказывает народ предавших своих погибших Героев...?
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24.04.2020 08:10 Відповісти
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Согласен. Мусор нужно убирать. Если не хочешь жить в мусоре. А для планеты - мусор - такого не существует.
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24.04.2020 08:47 Відповісти
ага.планете пофиг будет она обитаемой или нет
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24.04.2020 08:50 Відповісти
а при украине хорошая вода откуда была?
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24.04.2020 22:52 Відповісти
Если кто не учился в школе - то существует кругооборот воды в природе. Большая часть воды находится в коре Земли. А реки - они появляются, исчезают. Планета живет своей жизнью - часто не взирая на представление микробов.
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24.04.2020 08:31 Відповісти
Дефицит питьевой воды связан с результатами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 изменения климата , с деятельностью человека, приводящей к сокращению водных ресурсов из-за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4 загрязнения пресноводных экосистем , а также с последствиями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F урбанизации и изменений в землепользованииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2#cite_note-:2-3 [3] .
Одной из основных проблем является проблема https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4 загрязнения пресной воды , существенно снижающая уже существующие запасы. Этому загрязнению способствуют промышленные выбросы и стоки, смыв удобрений с полей, а также проникновение солёной воды в прибрежных зонах в водоносные слои из-за откачивания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B грунтовых вод https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2#cite_note-:1-2 [2
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24.04.2020 08:36 Відповісти
И еще то что некоторые хотят кататься зимой на лыжах в Карпатах например.
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24.04.2020 08:38 Відповісти
Между деревьями не сильно погоняешь .Вот и куярят их.
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24.04.2020 08:42 Відповісти
А слуги урода зібрались подавати воду на Крим.
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24.04.2020 08:36 Відповісти
А може краще смоли їм гарячої у дупу Ну а потім - " КАМНИ С НЕБА !!!!!!! "
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24.04.2020 09:22 Відповісти
В пустелі води немає, вода там де ліси, а від них і болота!
Немає лісу - немає і води!
Пояс пустель Євразії наповзає і на Україну, закономірний процес при глобальному потеплінні.
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24.04.2020 08:37 Відповісти
Перед тем как оккупировать Крым, кацапам необходимо было вначале завести туда верблюдов, развести плантации верблюжей колючки
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24.04.2020 08:41 Відповісти
Украинцам воды хватит. Радует, что крысчане от жажды передохнут.
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24.04.2020 08:51 Відповісти
Совершенно верно подмечено. на крыме этим летом будет полная роисия. Воды не будет, и крысы наконец ответят за **********.
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24.04.2020 09:07 Відповісти
А самое смешное: Аксенов умоляет не приезжать туристов в Крым из-за короновируса, и остальные тоже. А то понаедут русские в Крым по мосту и выпьют всю оставшуюся воду.
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24.04.2020 09:22 Відповісти
То что выпьют не страшно. Крысьчан этим летом ждет холера и желтуха. И это прекрасно. Вообще то у русни отсутствует природный иммунитет к такой кишечной инфекции, поэтому мор кацапни должен быть массовым.
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24.04.2020 09:26 Відповісти
кто сумеет связать уровень воды в реках с липецким рошеном-тот молодец.Ивану Петровичу Сидорову удалось связывать фабрику рошен в Липецке не только с разливом Дуная, но и с переходом на летнее время. Чем он гордится.21.03.2018 14:01.

https://censor.net/comments/locate/3056854/01921643-b4c3-735b-9f7b-8e2a25912035
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24.04.2020 08:52 Відповісти
связываю.
Если в кране нет воды, ее выпили винницкие мыролюбные реформаторы.
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24.04.2020 09:12 Відповісти
Если в речке нет воды, значит ...
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24.04.2020 09:17 Відповісти
ж2 бариг і корупціонерів на нари і з конфіскацією.
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24.04.2020 11:13 Відповісти
Уже давно программу водного развития страны делать надо было. Вода ценный ресурс.
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24.04.2020 08:52 Відповісти
Может кто то из многочисленных советников президента,ему об этом доложат.Обьяснят ему понятным языком,что с водой напряженка,климат меняется,воды в достаточном количестве нет,и не предвидится.С вырубкой леса он борется,это хорошо.Но вот без воды скоро леса у нас не будет,сгорит весь,а новый не вырастет.Желательно бы уже сейчас заняться охраной наших водных ресурсов,и рациональным их использованием.И главное,не продавайте воду оккупантам в Крым.Самим не хватает.
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24.04.2020 08:56 Відповісти
А что с той водой-то делать? Всё равно в море утечет!😁
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24.04.2020 09:33 Відповісти
У воды есть много применений.Еще в ней можно утопиться
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24.04.2020 09:57 Відповісти
Зазеленіла Україна, але не там, де потрібно
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24.04.2020 09:02 Відповісти
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ і до безкінечності !
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24.04.2020 09:27 Відповісти
ага...також лісовози круглий рік возять "санітарну рубку" ...дегенерати паршиві...
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24.04.2020 09:04 Відповісти
Ця обставина і стримує владу пустити воду в Крим.
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24.04.2020 09:14 Відповісти
Если в Украине не выпали зимой осадки, значит они выпали где-то в другом месте. Значит поменялись потоки воздуха. Может даже из-за потепления. Но всемирный карантин заставил людей сидеть дома и из-за этого сократилось потребление нефти . Значить нефть не сжигается и климат похолодает. Так что в следующем году все наладится. Поэтому - ну ее эту нефть. Граждане, пользуйтесь электромобилями!🚵🏇⛷️🏂🚣🚊
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24.04.2020 09:15 Відповісти
Это уже два года наблюдается
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24.04.2020 09:34 Відповісти
"нефть не сжигается и климат похолодает. Так что в следующем году все наладится. "

Кліматолох рівень бох. А додатковий CO2 з атмосфери кудись улітучиться?
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24.04.2020 10:38 Відповісти
Не понимая процессов баланса СО2 обзывать лохами остальных - не лучший способ проявить интеллект. СО2 из атмосферы поглощается миллионами тонн листовым покровом растений, водорослей, т.е. леса, луга, сады, поля, моря и океаны поглощают СО2.
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24.04.2020 15:20 Відповісти
Я зрозумів, світовий уряд впровадить програму працевлаштування сотень мільйонів карантинних безробітних по посадці лісів і до наступного року їх кількість збільшиться втричі!
Але спочатку подивимось на здійснення інших прогнозів місцевих експертів-нелохів, наприклад, по розвалу рашки до кінця травня
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24.04.2020 15:45 Відповісти
Не понял, к чему тут Раша, но посадка лесов сама по себе ничего не решит без осадков или искусственного полива/орошения. Ну посадишь в пустыне/полупустыне деревья и шо? Повысохнут и сгорят от очередного пала. Там трава будет полезнее.
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24.04.2020 19:05 Відповісти
Що ж він такий не фартовий цей Зеленський?

У річках і водосховищах України мало води через відсутність снігу - така ситуація склалася вперше за останнє сторіччя.Джерело: https://censor.net/ua/n3191188
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24.04.2020 09:20 Відповісти
я ж говорю, что презедент зеленский - это проклятие для тех земель, где он появлятеся. вспомните париж, ватикан, японию, сша, оман...
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24.04.2020 09:23 Відповісти
А Китай почему без него обошелся?
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24.04.2020 09:31 Відповісти
Ситуація з водою дуже напружена. Це може привести до того, що не буде лісів і не буде гілок, де можна повісити москаля.
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24.04.2020 09:33 Відповісти
терміново саджати баобаби!
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24.04.2020 10:39 Відповісти
Надо в Карпатах прохерачить воздушный канал для пропуска влажных воздушных масс с европейской части Атлантики!😁
Да я более амбициозен в подобных проектах, чем коммунисты, желавшие обратить реки вспять!😊
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24.04.2020 09:38 Відповісти
ЗЄлє для Крима вистачить води щоб абрадавать Ху#ла, а ви "хахли пакупайте бутли". Я так думаю що воду в Крим вже продали таємними опціонами, і завдаток взяли. Шукайте, згадуйте дивіться = спочатку главЗЕчебурек закидував вудочку про воду "для українців Криму", тепер дійшли до ручки - "канал нє гатов". Значить якби канал і дамба були готові, то ЗЕвлада відібрала б в українців воду і подавала Ху#лу для потреб ЧФ, всяких баз, іхтамнєтов.
Точно совок - "Братьям газ а нам труба".
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24.04.2020 09:43 Відповісти
Даже природа проклинает ЗЕленых мародеров
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24.04.2020 09:49 Відповісти
Грьобана тепла зима, при пеці під час акції "прикрути" такого не було
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24.04.2020 10:41 Відповісти
рузькэ, ВОДКИ НЕТ!
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24.04.2020 14:21 Відповісти
13-му додіку не досталось на опохмел, аж капсом заверещало
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24.04.2020 14:51 Відповісти
Для провокаторов воды хватит.
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24.04.2020 10:15 Відповісти
Зато Карпатские леса повырубали. Говорили же, что Карпаты- климатообразущий регион Украины! Так нет! Мало того, что теперь каждый год сами страдают от затоплений, так теперь по всей Украине фигня! Мертвечук с Пецей по европам разбегутся, а вы что будете пить и жрать, идиоты?
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24.04.2020 10:45 Відповісти
Мертвичука , пецюмойского і бабломойского на нари.
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24.04.2020 11:14 Відповісти
Які проблеми, дооснащуємо стіну яйценюха вологоуловлювачами і атмосферна вода перестає марнуватись на рашку, так можна навіть її експорт в засушливі країни налагодити.
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24.04.2020 11:03 Відповісти
Солнечное лето - хорошо для грунтовых помидоров!
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24.04.2020 11:25 Відповісти
Я розумію що рік засушливий.. але але але.. Зайдіть в гугл мапс і відкрийте карту Закарпаття. Відтак подивіться що там зробили з верхівями річок. https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA,+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+76000/@48.5080398,23.8986794,1318m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4730c16c34b0381d:0xd6d32394e59e41c2!8m2!3d48.922633!4d24.711117?hl=ru Гори поголені НАЧИСТО!
Там сніг без захисту дерев тане за тиждень. А відтак отримуємо два "ПЛЮСИКИ" - руйнівні повені навесні, і відсутність води в річках влітку. А потім ще один "плюсик" - місцева влада (яка й роздерибанила оті ліси наліво й направо) отримує гроші на ліквідацію стихійних лих, більша половина яких знову ж таки розходиться по кишенях владних злодіїв
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24.04.2020 11:54 Відповісти
Проблема не тільки в відсутності снігу, а ще й в тому. що із багатьох маленьких річок зробили ставки, де вирощують риби. І свій внесок дає винищення риби браконьерами. Це комплексна проблема, яку держава не вирішує
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24.04.2020 12:08 Відповісти
Це комплексна проблема, яку держава не вирішує
Потепление идет уже давно, это общемировое колебание климата. Нужно приспосабливаться - или переезжать. Изменить что-то маловероятно. Переходить с бураков на финики.....
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24.04.2020 18:32 Відповісти
Уровня вообще нет и рыба на нерест не смогла зайти,хреново..
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24.04.2020 12:11 Відповісти
В Польщі теж посуха . Постійно чую по радіо .
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24.04.2020 12:38 Відповісти
ТАК А ГДЕ ИСТОК !!!???
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24.04.2020 15:44 Відповісти
Готують населення,ще більше затягувати пояси,бо ж кінець епохи бідності.
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24.04.2020 23:59 Відповісти
Осел апокалипсиса.
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25.04.2020 01:50 Відповісти
Зебыл-це кара Господня
У Франціі Собор згорів
у Омані зливи
в Україні лихо за лихом
Треба виганяти Зе до мацкалів
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25.04.2020 08:46 Відповісти
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