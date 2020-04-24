В Україні спостерігається найнижчий за останні 100 років рівень води в річках
У річках і водосховищах України мало води через відсутність снігу - така ситуація склалася вперше за останнє сторіччя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
"Відсутність весняного водопілля, під час якого річки промиваються талою водою, може призвести до загального зменшення поверхневих вод, до погіршення екологічної ситуації і погіршення якості води у річках. Що, в свою чергу, матиме негативні наслідки для різних секторів економіки. Для сільського господарства можуть обмежуватися обсяги води, можуть вводитися ліміти або обмеження на водопостачання. Треба розуміти, що тенденції, які зараз відмічаються, є довготривалими", – повідомила Вікторія Бойко, начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Березень і майже весь квітень минули теж без дощів. Коли ж був сильний вітер, то спостерігалося таке доволі рідкісне для України явище, як пилова буря. Це, за словами фахівців, свідчить про істотну пересушеність ґрунтів в Україні вже на середину весни.
У басейні Дніпра спостерігається складна гідрологічна ситуація. Усі притоки Дніпра мають аномально низьку водність, а приплив води до водосховищ дніпровського каскаду "є одним із найменших за період інструментальних спостережень".
"Максимум добового припливу води до Київського водосховища сформувався на 30-31 березня величиною у 950 м3/с (норма 4200 м3/с) – це один із найнижчих максимумів за останні 100 років. Меншим був лише добовий приплив до водосховища в екстремально маловодному 1925 році – 892 м3/с", – зазначають гідрологи.
Максимальний рівень Десни (на посту вимірювання Літки) цієї весни на 74 сантиметри нижчий від найнижчого значення, яке фіксувалося у 2015 році за весь період спостереження.
"Не менш складною є гідрологічна ситуація й у басейнах приток Середнього Дніпра, стік яких формує бічний приплив води до решти дніпровських водосховищ – Кременчуцькому, Кам’янському. Дніпровському. Показники близькі до критеріїв маловоддя", – повідомляють у Гідрометцентрі.
За квітень приплив води до Дністровського водосховища передбачається на рівні 48% від норми. Найбільше страждають малі річки, потічки та струмки.
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Немає лісу - немає і води!
Пояс пустель Євразії наповзає і на Україну, закономірний процес при глобальному потеплінні.
https://censor.net/comments/locate/3056854/01921643-b4c3-735b-9f7b-8e2a25912035
Если в кране нет воды, ее выпили винницкие мыролюбные реформаторы.
Кліматолох рівень бох. А додатковий CO2 з атмосфери кудись улітучиться?
Але спочатку подивимось на здійснення інших прогнозів місцевих експертів-нелохів, наприклад, по розвалу рашки до кінця травня
У річках і водосховищах України мало води через відсутність снігу - така ситуація склалася вперше за останнє сторіччя.Джерело: https://censor.net/ua/n3191188
Да я более амбициозен в подобных проектах, чем коммунисты, желавшие обратить реки вспять!😊
Точно совок - "Братьям газ а нам труба".
Там сніг без захисту дерев тане за тиждень. А відтак отримуємо два "ПЛЮСИКИ" - руйнівні повені навесні, і відсутність води в річках влітку. А потім ще один "плюсик" - місцева влада (яка й роздерибанила оті ліси наліво й направо) отримує гроші на ліквідацію стихійних лих, більша половина яких знову ж таки розходиться по кишенях владних злодіїв
Потепление идет уже давно, это общемировое колебание климата. Нужно приспосабливаться - или переезжать. Изменить что-то маловероятно. Переходить с бураков на финики.....
У Франціі Собор згорів
у Омані зливи
в Україні лихо за лихом
Треба виганяти Зе до мацкалів