Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 190,8 тис. осіб, інфіковано понад 2,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2 708 885 (2 628 527 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 190 858 (183 440 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 49 954 (46 784 вчора), хворих - 869 172 (842 376), протестовано - 4 660 250.

Іспанія повідомляє про 213 024 випадки COVID-19, 22 157 осіб померли.

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В Італії зафіксовано 189 973 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 25 549 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 21 889 осіб, у Великій Британії - 18 791, у Німеччині - 5575, в Ірані - 5481, у Туреччині - 2491, в Бельгії - 6490, в Нідерландах - 4192, у Канаді - 2241.

У РФ кількість заражених досягла 62 773 осіб, з яких 555 померли, в Білорусі - 8022, померли - 60; у Польщі - 10 511, померли - 454; у Молдові - 2926, померли - 80; в Угорщині - 2284, померли - 239; в Румунії - 10 096, померли - 545; у Словаччині - 1325, померли - 15.

Нагадаємо, в Україні на ранок 23 квітня 578 нових випадків COVID-19, загалом - 7170, померли 187 осіб, 504 - одужали.